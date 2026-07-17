Quatre-vingt dix ans du Front populaire

Conference, symposiumHistory
Subjects
Abstract
Quatre-vingt-dix ans après le surgissement de l’évènement politique, la victoire de la gauche en France et en Espagne accompagnée d’un mouvement social d’ampleur et d’oppositions virulentes, dans un contexte international menaçant, le moment est venu de regarder l’histoire et la mémoire du Front populaire à chaque échelle, du local à l’international, en s’appuyant sur les travaux les plus récents et les perspectives historiographiques renouvelées.
Announcement
Colloque sous le Haut patronage de Gérard Larcher, président du Sénat et de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.
Organisation
- le Comité d’histoire parlementaire et politique
- la Société française d’histoire politique,
- la Maison Léon Blum, l’Institut Pierre Mendès France
- la Fondation Jean-Jaurès
- la Fondation Gabriel Péri
- les Amis de Jean Zay, le Cercle Jean Zay
- l’Institut Pierre Mauroy, l’Office universitaire de recherche socialiste
- la Société d’études jaurésiennes
Programme
Mardi 15 septembre 2026
Palais Bourbon, Hôtel de Lassay
8h45 : Accueil
9h15 : Mot d’accueil de Yaël Braun-Pivet, présidente l’Assemblée nationale
9h30 : Introduction par Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe
10h-12h : Les colonies et les finances : deux problèmes insolubles pour le Front populaire ?
Présidence de session : Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe
- Éloïse Dreure, docteure en histoire contemporaine, « Les communistes et le Front populaire en Algérie »
- Quentin Gasteuil, docteur en histoire contemporaine, « Des habits neufs pour l’Empire ? Les socialistes au pouvoir face à la question coloniale »
- Ludivine Bantigny, historienne, « La Bourse ou la vie. Choix économiques et stratégie financière sous le Front populaire »
Discussion
14h – 16h30 : Actrices et acteurs collectifs et individuels du Front populaire
Présidence de session : Sabine Jansen, professeure des universités au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM)
- Louise Bur Palmieri, doctorante en histoire, « Venir au parti et être promue par la lutte antifasciste. Trajectoires militantes et sociographie des dirigeantes communistes régionales pendant le Front Populaire (1934-1939) »
- Sylvain Boulouque, historien, « Les ex-unitaires et les grèves du Front populaires : pragmatisme, innovations tactiques et renouvellement stratégique »
- Hervé Le Fiblec, secrétaire national en charge des Droits et libertés du Syndicat national des enseignements de second degré, « De l’antifascisme au pacifisme anticommuniste : l’expérience du Front populaire dans les évolutions du syndicalisme enseignant (1934-1938) »
- Benoît Kermoal, directeur du Centre Henri Aigueperse UNSA Éducation, « Le Front populaire des instituteurs et enseignants syndiqués : une histoire par en bas »
Discussion et pause
16h30-18h : Présidence de session : Noëlline Castagnez, professeure en histoire contemporaine à l’Université d’Orléans
- Olivier Verdier, « Le Front Populaire dans les campagnes à travers l’exemple du « ministre de la forêt », André Liautey »
- Noah Guedard, « Camille Chautemps et le Front Populaire »
- Jean-Félix de Bujadoux, docteur en droit public, chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université catholique de Lille, « Du Front populaire à l’union nationale contre Hitler ? Le « Matignon politique » manqué du 12 mars 1938 »
Discussion
Mercredi 16 septembre 2026
Sénat, salle Clemenceau
8h45 : Accueil
9h15 : Mot d’accueil de Gérard Larcher, président du Sénat
Le Front populaire vu d’en bas
9h30-12h : Oppositions et divisions
Présidence de session : Sophie Cœuré, professeure en histoire contemporaine à l’Université Paris Cité
- Renaud Tauzin, doctorant en histoire contemporaine, « Les droites berrichonnes opposées à la politique agricole du Front populaire (1936-1939) »
- Yann Sambuis, agrégé d’histoire, chercheur associé au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, « L’impossible Front populaire lyonnais. Éléments pour une analyse multiscalaire de l’union des gauches »
- Jocelyn Rozand, doctorant en histoire contemporaine, « Un front éphémère : le Front populaire dans le département de l’Isère (1934-1938) »
- Jean-François Bérel, doctorant en histoire contemporaine, « Les radicaux-socialistes en Indre-et-Loire : pour ou contre le Front populaire ? »
Discussion
14h-16h : « La belle équipe »
Présidence de session : Adeline Blaszkiewicz-Maison, maitresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne
- Morgan Poggioli, docteur en histoire, « Effervescence sociale et cuvée syndicale « 36 » en Bourgogne (Côte-d’Or, Nièvre et Saône-et-Loire) »
- Julien Chuzeville, historien du mouvement ouvrier, « La 15e section socialiste de Paris et le Front populaire »
- Matis Bloch, doctorant en histoire contemporaine, « Le pouvoir municipal communiste à l’épreuve du Front populaire : Paul Vaillant-Couturier à Villejuif (1929-1937) »
Discussion et pause
16h15-17h30 : Le Front populaire : épistolaire et imaginaire
Présidence de session : Pascal Ory, historien, membre de l’Académie française
- Philippe Péchoux, professeur d’histoire-géographie, « Le Front populaire en arrière-fond ? Échanges épistolaires d’une mère avec sa fille (Dole-Dijon, 1934-1939) »
- Christophe Tropeau, docteur en histoire contemporaine, « Le Front populaire n’a pas existé : une relativisation de l’évènement »
Discussion
Conclusions
- Pierre Allorant, président du Comité d’histoire politique et parlementaire et Gilles Richard, président de la Société française d’histoire politique
Information et inscription
- Inscription obligatoire avant le 8 septembre 2026 : https ://www.jean-jaures.org/agenda/quatre-vingt-dix-ans-du-front-populaire/
- Entrée sur présentation d’une carte d’identité
Places
- Sénat
Paris, France (45000)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- Front populaire, Troisième République
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Quatre-vingt dix ans du Front populaire », Conference, symposium, Calenda, Published on Friday, July 17, 2026, https://doi.org/10.58079/16lag