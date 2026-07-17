Quatre-vingt dix ans du Front populaire

Announcement

Colloque sous le Haut patronage de Gérard Larcher, président du Sénat et de Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale.

Organisation

le Comité d’histoire parlementaire et politique

la Société française d’histoire politique,

la Maison Léon Blum, l’Institut Pierre Mendès France

la Fondation Jean-Jaurès

la Fondation Gabriel Péri

les Amis de Jean Zay, le Cercle Jean Zay

l’Institut Pierre Mauroy, l’Office universitaire de recherche socialiste

la Société d’études jaurésiennes

Programme

Mardi 15 septembre 2026

Palais Bourbon, Hôtel de Lassay

8h45 : Accueil

9h15 : Mot d’accueil de Yaël Braun-Pivet, présidente l’Assemblée nationale

9h30 : Introduction par Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe

10h-12h : Les colonies et les finances : deux problèmes insolubles pour le Front populaire ?

Présidence de session : Jean Vigreux, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Bourgogne Europe

Éloïse Dreure , docteure en histoire contemporaine, « Les communistes et le Front populaire en Algérie »

, docteure en histoire contemporaine, « Les communistes et le Front populaire en Algérie » Quentin Gasteuil , docteur en histoire contemporaine, « Des habits neufs pour l’Empire ? Les socialistes au pouvoir face à la question coloniale »

, docteur en histoire contemporaine, « Des habits neufs pour l’Empire ? Les socialistes au pouvoir face à la question coloniale » Ludivine Bantigny, historienne, « La Bourse ou la vie. Choix économiques et stratégie financière sous le Front populaire »

Discussion

14h – 16h30 : Actrices et acteurs collectifs et individuels du Front populaire

Présidence de session : Sabine Jansen, professeure des universités au Conservatoire national des Arts et Métiers (CNAM)

Louise Bur Palmieri , doctorante en histoire, « Venir au parti et être promue par la lutte antifasciste. Trajectoires militantes et sociographie des dirigeantes communistes régionales pendant le Front Populaire (1934-1939) »

, doctorante en histoire, « Venir au parti et être promue par la lutte antifasciste. Trajectoires militantes et sociographie des dirigeantes communistes régionales pendant le Front Populaire (1934-1939) » Sylvain Boulouque , historien, « Les ex-unitaires et les grèves du Front populaires : pragmatisme, innovations tactiques et renouvellement stratégique »

, historien, « Les ex-unitaires et les grèves du Front populaires : pragmatisme, innovations tactiques et renouvellement stratégique » Hervé Le Fiblec , secrétaire national en charge des Droits et libertés du Syndicat national des enseignements de second degré, « De l’antifascisme au pacifisme anticommuniste : l’expérience du Front populaire dans les évolutions du syndicalisme enseignant (1934-1938) »

, secrétaire national en charge des Droits et libertés du Syndicat national des enseignements de second degré, « De l’antifascisme au pacifisme anticommuniste : l’expérience du Front populaire dans les évolutions du syndicalisme enseignant (1934-1938) » Benoît Kermoal, directeur du Centre Henri Aigueperse UNSA Éducation, « Le Front populaire des instituteurs et enseignants syndiqués : une histoire par en bas »

Discussion et pause

16h30-18h : Présidence de session : Noëlline Castagnez, professeure en histoire contemporaine à l’Université d’Orléans

Olivier Verdier , « Le Front Populaire dans les campagnes à travers l’exemple du « ministre de la forêt », André Liautey »

, « Le Front Populaire dans les campagnes à travers l’exemple du « ministre de la forêt », André Liautey » Noah Guedard , « Camille Chautemps et le Front Populaire »

, « Camille Chautemps et le Front Populaire » Jean-Félix de Bujadoux, docteur en droit public, chargé d’enseignement à la Faculté de droit de l’Université catholique de Lille, « Du Front populaire à l’union nationale contre Hitler ? Le « Matignon politique » manqué du 12 mars 1938 »

Discussion

Mercredi 16 septembre 2026

Sénat, salle Clemenceau

8h45 : Accueil

9h15 : Mot d’accueil de Gérard Larcher, président du Sénat

Le Front populaire vu d’en bas

9h30-12h : Oppositions et divisions

Présidence de session : Sophie Cœuré, professeure en histoire contemporaine à l’Université Paris Cité

Renaud Tauzin , doctorant en histoire contemporaine, « Les droites berrichonnes opposées à la politique agricole du Front populaire (1936-1939) »

, doctorant en histoire contemporaine, « Les droites berrichonnes opposées à la politique agricole du Front populaire (1936-1939) » Yann Sambuis , agrégé d’histoire, chercheur associé au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, « L’impossible Front populaire lyonnais. Éléments pour une analyse multiscalaire de l’union des gauches »

, agrégé d’histoire, chercheur associé au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, « L’impossible Front populaire lyonnais. Éléments pour une analyse multiscalaire de l’union des gauches » Jocelyn Rozand , doctorant en histoire contemporaine, « Un front éphémère : le Front populaire dans le département de l’Isère (1934-1938) »

, doctorant en histoire contemporaine, « Un front éphémère : le Front populaire dans le département de l’Isère (1934-1938) » Jean-François Bérel, doctorant en histoire contemporaine, « Les radicaux-socialistes en Indre-et-Loire : pour ou contre le Front populaire ? »

Discussion

14h-16h : « La belle équipe »

Présidence de session : Adeline Blaszkiewicz-Maison, maitresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris-1 Panthéon Sorbonne

Morgan Poggioli , docteur en histoire, « Effervescence sociale et cuvée syndicale « 36 » en Bourgogne (Côte-d’Or, Nièvre et Saône-et-Loire) »

, docteur en histoire, « Effervescence sociale et cuvée syndicale « 36 » en Bourgogne (Côte-d’Or, Nièvre et Saône-et-Loire) » Julien Chuzeville , historien du mouvement ouvrier, « La 15 e section socialiste de Paris et le Front populaire »

, historien du mouvement ouvrier, « La 15 section socialiste de Paris et le Front populaire » Matis Bloch, doctorant en histoire contemporaine, « Le pouvoir municipal communiste à l’épreuve du Front populaire : Paul Vaillant-Couturier à Villejuif (1929-1937) »

Discussion et pause

16h15-17h30 : Le Front populaire : épistolaire et imaginaire

Présidence de session : Pascal Ory, historien, membre de l’Académie française

Philippe Péchoux , professeur d’histoire-géographie, « Le Front populaire en arrière-fond ? Échanges épistolaires d’une mère avec sa fille (Dole-Dijon, 1934-1939) »

, professeur d’histoire-géographie, « Le Front populaire en arrière-fond ? Échanges épistolaires d’une mère avec sa fille (Dole-Dijon, 1934-1939) » Christophe Tropeau, docteur en histoire contemporaine, « Le Front populaire n’a pas existé : une relativisation de l’évènement »

Discussion

Conclusions

Pierre Allorant, président du Comité d’histoire politique et parlementaire et Gilles Richard, président de la Société française d’histoire politique

Information et inscription