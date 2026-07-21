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Contexte et justification

La question de la voix féminine en littérature s’inscrit aujourd’hui au cœur des préoccupations critiques contemporaines, à l’intersection des études littéraires, des sciences du langage et des approches socioculturelles. Longtemps marginalisée ou médiatisée par des instances discursives dominantes, la parole des femmes a progressivement émergé comme un espace d’expression autonome, porteur d’une subjectivité singulière et d’une vision du monde spécifique.

Dans les littératures francophones, et en particulier dans le contexte maghrébin, cette voix féminine se construit souvent dans un rapport dialectique avec le silence, la contrainte sociale et les structures patriarcales. Elle s’affirme dès lors comme un lieu de tension, mais aussi comme un espace de résistance, de reconstruction identitaire et de reconfiguration des normes discursives.

Par ailleurs, l’intérêt croissant pour l’intégration de la littérature dans les pratiques pédagogiques invite à interroger la place de ces écritures féminines dans l’enseignement, notamment en didactique du français langue étrangère. La voix féminine devient ainsi non seulement un objet d’analyse littéraire, mais aussi un levier didactique favorisant le développement de compétences langagières, critiques et interculturelles.

Problématique

Dans quelle mesure la voix féminine, en tant que construction discursive et esthétique, permet-el le de repenser les modes d’expression littéraire et les pratiques pédagogiques contemporaines ?

Comment les stratégies d’écriture adoptées par les auteurs contribuent-elles à la fois à la construction d’une identité féminine et à la transmission de savoirs et de valeurs en contexte didactique ?

Objectifs du colloque

Ce colloque vise à : ses spécificités discursives et stylistiques.

Analyser les stratégies d’écriture mobilisées par les auteurs (récit, dénonciation, justification, argumentation, etc.).

Interroger les dimensions socioculturelles et idéologiques de cette parole féminine.

Examiner les modalités d’intégration de la littérature féminine dans les pratiques didactiques.

Promouvoir une approche critique et réflexive de l’enseignement de la littérature à travers la voix féminine.

Axes thématiques

Axe 1 : Voix féminine et construction de la subjectivité

Cet axe s’intéresse aux modalités d’émergence du « je » féminin dans les textes littéraires. Il interroge les formes d’écriture de soi, les processus de subjectivation et la mise en récit de l’expérience féminine.

Axe 2 : Voix féminine, résistance et engagement

Il s’agit d’analyser la voix féminine comme une parole de contestation et de subversion face aux normes sociales et aux structures patriarcales. Les contributions pourront porter sur les stratégies de dénonciation, de critique sociale et d’engagement , politique.

Axe 3 : Esthétique et stratégies discursives de la voix féminine

Cet axe explore les procédés d’écriture spécifiques à la voix féminine : narration, description, argumentation, justification, polyphonie, etc. Il s’agit de mettre en lumière les choix stylistiques et narratifs qui structurent cette parole.

Axe 4 : Héritages, figures et modèles

Les contributions pourront s’intéresser aux figures emblématiques (telles ques Shéhérazade) et aux modèles discursifs qui influencent la construction de la voix féminine, entre tradition et modernité.

Axe 5 : Didactique de la littérature féminine

Cet axe propose de réfléchir aux pratiques d’enseignement de la littérature féminine, notamment en FLE : choix des corpus, exploitation pédagogique, développement des compétences interprétatives et critiques.

Axe 6 : Voix féminine et développement des compétences langagières

Il s’agit d’examiner comment l’exploitation des textes féminins peut favoriser l’expression orale et écrite, notamment à travers l’argumentation, le débat et la production de discours.

Axe 7 : Numérique et nouvelles médiations pédagogiques

Cet axe s’intéresse à l’intégration des outils numériques (plateformes, ressources multimédias) dans l’enseignement de la littérature féminine et à leurs apports dans la construction du sens.

Méthodologie et disciplines concernées

Le colloque adopte une approche pluridisciplinaire mobilisant :

la critique littéraire.

l’analyse du discours.

la sociolinguistique.

les études de genres.

la didactique des langues et des littératures.

Résultats attendus

Ce colloque ambitionne de :

Contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la voix f’ 1n1ne.

Enrichir les approches analytiques et pédagogiques de la littérature.

Favoriser les échanges entre chercheurs en littérature et en didactique.

Proposer des pistes concrètes pour l’enseignement de la littérature féminine.

Dates importantes

Date limite de réception des propositions de communication : 20 septembre 2026

Réponse aux propositions de communication OS/ 10/ 2026

Date limite de réception des communications 30/10/2026

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse électronique suivante : direaufeminin@univ-medea.dz

NB : les communications acceptées seront publiées dans un ouvrage collectif.

Comité scientifique

Pr. Amrouche Fouzia (U. de M'sila)

Pr. Ould Hadar Safaa (U. de Blida)

Dr. Ait Yakhlef Islam (U. de Blida 2)

Dr. Benaouda Rafik (U. de Médéa)

Mme Bentenfif Khira (U. de Médéa)

Dr. Ammi Chafia (U. de Médéa)

Dr. Naamaoui Abdellah (U. de Médéa)

Pr. Douali Belkhir (U. de Médéa)

Pr. Rahmani Oum Hani (U. de Médéa)

Dr. Aicha Laachemi (U. de Médéa)

Pr. Hayoula Salim (U. de Médéa)

Pr. Akkale Fatmazohra (U. de Médéa)

Dr. Miroud Souad (Université de Médéa)

Dr. Melouah Asma (U. de Médéa)

Dr. Zaidi Hiba (U. de Médéa)

Dr. Metidji Amira (U. de Médéa)

Dr. Souad Ait Dahmane (Université Alger 2)

Pr. Djamai Aicha (U. de Médéa)

Dr. Gada Moulkhir (U. de Médéa)

Dr. Raissi Hayet (U. de Médéa)

Dr. Haid Salima (U. de Médéa)

Dr. Douifi Madina (U. de Médéa)

Dr. Seddari Boulaouar (U. de Médéa)

Dr. Bouassla Boubekr (U. de Médéa)

Dr. Ben imam lmane (U. de Médéa)

Dr. Belaada Fatiha (U. de Médéa)

Dr. chih Zineb (U. de Médéa)

Dr. Outmanine Khaled (U. de Médéa)

Dr. Ledzer Fouzi (U. de Médéa)

Dr. Lekhdar Ezzine Hadjer (U. de Médéa)

Dr. Yahia Hilali Baya (U. de Médéa)

Dr. kermezli Nabila (U. de Médéa)

Dr. Hadjersi Amina (U. de Médéa)

Mr. Zinai Samir (U. de Médéa)

Pr. Kadi Noura (U. de Médéa)

Dr. Ammade Siham (U. de Médéa)

Comité d’organisation

Mme Boudjemaa Zineb (U. de Médéa)

Mme Khiatine Nassima (U. de Médéa)

Mme Zerrouk Soulef (U. de Médéa)

Mme Bendali Braham Meriem (U. de Médéa)

Mr. Bouzair Soufiane (U. de Médéa)

Mme lrki Bahia, (U. de Médéa)

Mr. Abbas Abdelaziz(U. de Médéa)

Bibliographie indicative

Martine Abdallah-Pretceille, L’éducation interculturelle, Paris, PUF, 1999

Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin, 2010

Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978

Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966

Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949

Michael Byram, Teaching and Assessing lntercultural Communicative Competence, Clevedon, Multilingual Matters, 1997

Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse, Paris, L’Arc, 1975

Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969

Gérard Genette, Figures Ill, Paris, Seuil, 1972

Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1980

Claire Kramsch, Language and Culture, Oxford, Oxford University Press, 1998

Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Paris, Seuil, 1980

Dominique Maingueneau, L’analyse du discours, Paris, Hachette, 1991

Paul Ricœur, Temps et récit, Paris, Seuil, 1983

Yves Reuter, L’analyse du texte et de l’image, Paris, Dunod, 2009