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Abstract
Ce colloque national propose une réflexion pluridisciplinaire sur la voix féminine dans les littératures francophones, en mettant en lumière ses dimensions esthétiques, discursives, identitaires et socioculturelles. Une attention particulière sera également accordée au rôle des outils numériques dans le renouvellement des approches pédagogiques. À travers une approche croisant critique littéraire, analyse du discours, sociolinguistique, études de genre et didactique, ce colloque entend favoriser le dialogue entre chercheurs et contribuer au renouvellement des recherches sur la littérature féminine et ses usages pédagogiques.
Announcement
Contexte et justification
La question de la voix féminine en littérature s’inscrit aujourd’hui au cœur des préoccupations critiques contemporaines, à l’intersection des études littéraires, des sciences du langage et des approches socioculturelles. Longtemps marginalisée ou médiatisée par des instances discursives dominantes, la parole des femmes a progressivement émergé comme un espace d’expression autonome, porteur d’une subjectivité singulière et d’une vision du monde spécifique.
Dans les littératures francophones, et en particulier dans le contexte maghrébin, cette voix féminine se construit souvent dans un rapport dialectique avec le silence, la contrainte sociale et les structures patriarcales. Elle s’affirme dès lors comme un lieu de tension, mais aussi comme un espace de résistance, de reconstruction identitaire et de reconfiguration des normes discursives.
Par ailleurs, l’intérêt croissant pour l’intégration de la littérature dans les pratiques pédagogiques invite à interroger la place de ces écritures féminines dans l’enseignement, notamment en didactique du français langue étrangère. La voix féminine devient ainsi non seulement un objet d’analyse littéraire, mais aussi un levier didactique favorisant le développement de compétences langagières, critiques et interculturelles.
Problématique
Dans quelle mesure la voix féminine, en tant que construction discursive et esthétique, permet-el le de repenser les modes d’expression littéraire et les pratiques pédagogiques contemporaines ?
Comment les stratégies d’écriture adoptées par les auteurs contribuent-elles à la fois à la construction d’une identité féminine et à la transmission de savoirs et de valeurs en contexte didactique ?
Objectifs du colloque
Ce colloque vise à : ses spécificités discursives et stylistiques.
- Analyser les stratégies d’écriture mobilisées par les auteurs (récit, dénonciation, justification, argumentation, etc.).
- Interroger les dimensions socioculturelles et idéologiques de cette parole féminine.
- Examiner les modalités d’intégration de la littérature féminine dans les pratiques didactiques.
- Promouvoir une approche critique et réflexive de l’enseignement de la littérature à travers la voix féminine.
Axes thématiques
Axe 1 : Voix féminine et construction de la subjectivité
Cet axe s’intéresse aux modalités d’émergence du « je » féminin dans les textes littéraires. Il interroge les formes d’écriture de soi, les processus de subjectivation et la mise en récit de l’expérience féminine.
Axe 2 : Voix féminine, résistance et engagement
Il s’agit d’analyser la voix féminine comme une parole de contestation et de subversion face aux normes sociales et aux structures patriarcales. Les contributions pourront porter sur les stratégies de dénonciation, de critique sociale et d’engagement , politique.
Axe 3 : Esthétique et stratégies discursives de la voix féminine
Cet axe explore les procédés d’écriture spécifiques à la voix féminine : narration, description, argumentation, justification, polyphonie, etc. Il s’agit de mettre en lumière les choix stylistiques et narratifs qui structurent cette parole.
Axe 4 : Héritages, figures et modèles
Les contributions pourront s’intéresser aux figures emblématiques (telles ques Shéhérazade) et aux modèles discursifs qui influencent la construction de la voix féminine, entre tradition et modernité.
Axe 5 : Didactique de la littérature féminine
Cet axe propose de réfléchir aux pratiques d’enseignement de la littérature féminine, notamment en FLE : choix des corpus, exploitation pédagogique, développement des compétences interprétatives et critiques.
Axe 6 : Voix féminine et développement des compétences langagières
Il s’agit d’examiner comment l’exploitation des textes féminins peut favoriser l’expression orale et écrite, notamment à travers l’argumentation, le débat et la production de discours.
Axe 7 : Numérique et nouvelles médiations pédagogiques
Cet axe s’intéresse à l’intégration des outils numériques (plateformes, ressources multimédias) dans l’enseignement de la littérature féminine et à leurs apports dans la construction du sens.
Méthodologie et disciplines concernées
Le colloque adopte une approche pluridisciplinaire mobilisant :
- la critique littéraire.
- l’analyse du discours.
- la sociolinguistique.
- les études de genres.
- la didactique des langues et des littératures.
Résultats attendus
Ce colloque ambitionne de :
- Contribuer à une meilleure compréhension des enjeux liés à la voix f’ 1n1ne.
- Enrichir les approches analytiques et pédagogiques de la littérature.
- Favoriser les échanges entre chercheurs en littérature et en didactique.
- Proposer des pistes concrètes pour l’enseignement de la littérature féminine.
Dates importantes
-
Date limite de réception des propositions de communication : 20 septembre 2026
- Réponse aux propositions de communication OS/ 10/ 2026
- Date limite de réception des communications 30/10/2026
- Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse électronique suivante : direaufeminin@univ-medea.dz
NB : les communications acceptées seront publiées dans un ouvrage collectif.
Comité scientifique
- Pr. Amrouche Fouzia (U. de M'sila)
- Pr. Ould Hadar Safaa (U. de Blida)
- Dr. Ait Yakhlef Islam (U. de Blida 2)
- Dr. Benaouda Rafik (U. de Médéa)
- Mme Bentenfif Khira (U. de Médéa)
- Dr. Ammi Chafia (U. de Médéa)
- Dr. Naamaoui Abdellah (U. de Médéa)
- Pr. Douali Belkhir (U. de Médéa)
- Pr. Rahmani Oum Hani (U. de Médéa)
- Dr. Aicha Laachemi (U. de Médéa)
- Pr. Hayoula Salim (U. de Médéa)
- Pr. Akkale Fatmazohra (U. de Médéa)
- Dr. Miroud Souad (Université de Médéa)
- Dr. Melouah Asma (U. de Médéa)
- Dr. Zaidi Hiba (U. de Médéa)
- Dr. Metidji Amira (U. de Médéa)
- Dr. Souad Ait Dahmane (Université Alger 2)
- Pr. Djamai Aicha (U. de Médéa)
- Dr. Gada Moulkhir (U. de Médéa)
- Dr. Raissi Hayet (U. de Médéa)
- Dr. Haid Salima (U. de Médéa)
- Dr. Douifi Madina (U. de Médéa)
- Dr. Seddari Boulaouar (U. de Médéa)
- Dr. Bouassla Boubekr (U. de Médéa)
- Dr. Ben imam lmane (U. de Médéa)
- Dr. Belaada Fatiha (U. de Médéa)
- Dr. chih Zineb (U. de Médéa)
- Dr. Outmanine Khaled (U. de Médéa)
- Dr. Ledzer Fouzi (U. de Médéa)
- Dr. Lekhdar Ezzine Hadjer (U. de Médéa)
- Dr. Yahia Hilali Baya (U. de Médéa)
- Dr. kermezli Nabila (U. de Médéa)
- Dr. Hadjersi Amina (U. de Médéa)
- Mr. Zinai Samir (U. de Médéa)
- Pr. Kadi Noura (U. de Médéa)
- Dr. Ammade Siham (U. de Médéa)
Comité d’organisation
- Mme Boudjemaa Zineb (U. de Médéa)
- Mme Khiatine Nassima (U. de Médéa)
- Mme Zerrouk Soulef (U. de Médéa)
- Mme Bendali Braham Meriem (U. de Médéa)
- Mr. Bouzair Soufiane (U. de Médéa)
- Mme lrki Bahia, (U. de Médéa)
- Mr. Abbas Abdelaziz(U. de Médéa)
Bibliographie indicative
Martine Abdallah-Pretceille, L’éducation interculturelle, Paris, PUF, 1999
Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, Paris, Armand Colin, 2010
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, 1978
Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966
Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard, 1949
Michael Byram, Teaching and Assessing lntercultural Communicative Competence, Clevedon, Multilingual Matters, 1997
Hélène Cixous, Le Rire de la Méduse, Paris, L’Arc, 1975
Michel Foucault, L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969
Gérard Genette, Figures Ill, Paris, Seuil, 1972
Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’Énonciation. De la subjectivité dans le langage, Paris, Armand Colin, 1980
Claire Kramsch, Language and Culture, Oxford, Oxford University Press, 1998
Julia Kristeva, Pouvoirs de l’horreur, Paris, Seuil, 1980
Dominique Maingueneau, L’analyse du discours, Paris, Hachette, 1991
Paul Ricœur, Temps et récit, Paris, Seuil, 1983
Yves Reuter, L’analyse du texte et de l’image, Paris, Dunod, 2009
Places
- Médéa, Algeria (26000)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Attached files
Keywords
- voix féminine, littérature francophone, didactique
Contact(s)
- Amel ZAOUIDI
courriel : direaufeminin [at] univ-medea [dot] dz
License
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To cite this announcement
« Dire au féminin : enjeux littéraires et perspectives didactiques de la voix féminine », Call for papers, Calenda, Published on Tuesday, July 21, 2026, https://calenda.org/1422072