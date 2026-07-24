Announcement

Coloquio internacional - Zonas húmedas et zonas pantanosas en las artes hispánicas (siglos XVI-XXI) . Literatura, pintura, música, fotografía, cine - 23-24 de marzo de 2027 - Lugar: Université du Littoral Côte d’Opale (Boulogne-sur-Mer, Francia)

Argumentos

Este coloquio internacional, acerca de la representación de las zonas húmedas y pantanosas en las artes hispánicas del siglo de oro a nuestros días, se inscribe en el marco de la reflexión iniciada en la UR4030 sobre el espacio marítimo, y sería una prolongación de las manifestaciones organizadas en el centro de investigaciones HLLI alrededor de los diferentes espacios litorales. La conferencia inaugural será dictada por Xenia Philippenko, profesora titular en geografía humana, especialista de los riesgos costeros, miembro de la ULR 4477 (TVES) en la que la investigadora tratará de proponer una definición pragmática de estos espacios híbridos, acuáticos y terrestres.

Espacios del entredós, a la vez terrestres y húmedos y por lo tanto fronterizos, el estero, los pantanos y manglares, las marismas, lagunas y ciénagas se caracterizan por su dimensión frecuentemente nauseabunda (pensemos en el fango y el limo), inestable y laberíntica. Su representación y su simbolismo por lo tanto son versátiles: lugar de vida de seres fantásticos (como es el caso de Melusina en Francia, de la Rusalka en la literatura eslava, etc.), cuna del nacimiento de nuevas civilizaciones en numerosas leyendas y mitologías (pensemos en lo que representan las lagunas de Texcoco y de Catemaco en México o las orillas del lago Titicaca en las cosmogonías prehispánicas), lugar de lo fantástico, de las epopeyas fracasadas (se podría estudiar la herencia en la literatura hispanoamericana contemporánea de las crónicas de Indias, en particular la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca en Naufragios, donde narra sus aventuras en las zonas pantanosas de Florida en el siglo XVI), donde la violencia es traicionera, ya que viene ahogada por las características del paisaje, donde las reflexiones sobre el antropoceno se desarrollan de manera apremiante, etc. Uno de los ejes de esta jornada de estudio sería preguntarse si este espacio híbrido, borroso, misterioso, es propicio a determinados géneros literarios como lo fantástico, la novela negra, el milenarismo, etc. De manera recurrente, este espacio ha sido representado en las literaturas hispánicas: citemos para España Cañas y barro de Vicente Blasco Ibáñez que abre el siglo XX, Camilo José Cela que aborda subrepticiamente Doñana en Primer viaje andaluz cuando Caballero Bonald desarrolla la intriga de Ágata ojo de gato en esas mismas marismas, En la orilla de Rafael Chirbes, Distintas formas de mirar el agua de Julio Llamazares o las referencias de Juan Ramón Jiménez a las marismas de Huelva en Platero y yo y a las zonas pantanosas de Florida en otros de sus relatos; Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, La estación del pantano de Yuri Herrera, Mugre rosa de Fernanda Trías o Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez etc. para América.¿Es también un espacio cantado por los poetas? En efecto, la poesía latinoamericana trata de las aguas estancadas: José Santos Chocano les consagra un soneto a los pantanos, Blanca Varela en sus poemas “Casa de cuervos” y “En lo más negro del verano” hace también referencia al pantano, al igual que Piedad Bonnett en su poema “Abismos”. ¿Qué desvela la constelación semántica de las aguas estancadas y las zonas pantanosas en la poesía latinoamericana? ¿Cuál es su alcance simbólico?

La música también retoma esta temática, como en Marisma cansada, una composición del guitarrista Pedro Bacán, o en “Aguas estancadas” de la formación infantil Brotes de Olivo. ¿En qué medida el pantano se convierte en espacio lírico, poético, musical?

En la pintura, citemos La pradera de San Isidro de Goya, Barco en la Albufera de Sorolla, Puente en la marisma, de Emil Nolde, Estero manso de Pedro Lira, Paisaje de las salinas de Antonio Berni por ejemplo. ¿La representación de estas zonas húmedas y pantanosas es similar a la que se da en la literatura? ¿Cómo y por qué representar de manera pictórica esta zona del entredós? Por otra parte, ¿cuál es el enfoque de los fotógrafos que se interesan por estos espacios? Nos podemos referir, por ejemplo, al fotógrafo sevillano Atín Aya Abaurre, conocido por sus series de Marismas del Guadalquivir (1991-1996). Además de las fotografías naturalistas que se interesan por la flora y la fauna que habitan estos espacios (las de Sebatião Salgado siendo las más famosas), ¿las fotografías de las aguas estancadas tematizan también lo turbio y lo misterioso, el silencio y el más allá, etc.?

En el cine, la película, El silencio del pantano (2009), elige precisamente la Albufera para poner en escena una serie de asesinatos en un contexto en el que corrupción política y mafia local se entremezclan. Las marismas, en la desembocadura del Guadalquivir esta vez, son el escenario de otro thriller español exitoso, La isla mínima (2014), marismas que instalan una atmósfera asfixiante a lo largo de la película. En el cine latinoamericano, las aguas estancadas que ambientan la película de Jayro Bustamente, La llorona (2019), subrayan el vínculo entre el espacio pantanoso y la expresión del realismo mágico. ¿Se expresa la misma simbólica en el cine y la literatura? ¿Cómo grabar la especificidad de los pantanos?

Segundo, más allá de señalar la presencia o la descripción de este topos, se trataría de explorar los vínculos entre la dimensión espacial, por definición inestable y asfixiante del pantano y los rasgos psicológicos atribuidos a los personajes que les habitan en la ficción, a partir de la fenomenología del espacio de Gaston Bachelard, en particular el “topo-análisis”. ¿Por qué los pantanos convocan en la literatura a unos personajes cuya actitud es negativa o versátil, unos personajes marcados por la errancia, la melancolía, la enfermedad, la depresión, la traición, el asesinato? ¿Es algo inmutable en todos los imaginarios? O también, ¿algunas culturas encuentran en las zonas pantanosas un lugar de caldos de cultivo, unos símbolos de vida y de efervescencia que habitarían sus personajes (pensemos en las lagunas andinas)? Las nuevas aproximaciones geopoéticas podrían permitir explorar los vínculos entre el topos del espacio pantanoso y la construcción de los personajes que viven allí.

Asimismo, las nuevas perspectivas levantadas por la ecocrítica y la ecopoesía permiten pensar las zonas pantanosas como espacios amenazados y amenazantes, unos espacios víctimas, por ejemplo, del calentamiento global, de la erosión de las costas y de la subida de las aguas. ¿Podríamos encontrar, en algunos artistas, el reflejo de sus preocupaciones climáticas cuando eligen el espacio pantanoso como lugar de sus ficciones? ¿Las zonas pantanosas, ya que resultan ser un espacio inhóspito, pueden ser un lugar ideal para reflejar cierta angustia ecológica?

Eje 1: zonas húmedas, espacio pantanoso, género y subgénero literarios o cinematográficos

Eje 2: zonas húmedas, espacio pantanoso y personaje (fenomenología del espacio, topo-análisis y geopoética)

Eje 3: zonas húmedas, espacio pantanoso y crisis climática

Modalidades de proposiciones de ponencias

Las ponencias serán en francés y en español.

Se mandarán conjuntamente a lisedemeyer@hotmail.fr, benoit.santini@univ-littoral y florence.toucheron@univ-littoral.fr las propuestas de ponencia, de unas 10 líneas, acompañadas de una presentación biobibliográfica de su autor,

antes del 18/09/2026.

Organizadores

Lise Demeyer, UR 4030, HLLI

Benoît Santini, UR 4030, HLLI

Florence Toucheron, UR 4030, HLLI

Comité científico

Macarena Areco, Universidad Pontificia de Chile, CELICH (Chile)

José Manuel Camacho Delgado, Universidad de Sevilla (España)

Virginia Capote, Universidad de Granada (España)

Florence Dumora, Université du Mans (Francia)

Michèle Guillemont, Université de Lille 3 (Francia)

Fabrice Guizard, Université du Littoral Côte d’Opale (Francia)

Christine Orobitg, Université de La Réunion (Francia)

Bibliografía indicativa

BACHELARD Gaston (1961), La poétique de l’espace, Paris, Les Presses universitaires de France, 2010.

BLANC, Nathalie, CHARTIER, Denis, PUGHE, Thomas, “Littérature & écologie : vers une écopoétique”, Ecologie & politique, vol. N°36, no 2, 2008.

BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, Cañas y barro, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

CABALLERO BONALD, José Manuel, Ágata ojo de gato, Barcelona, Seix Barral, 2007.

CABEZA DE VACA, Alvar, Naufragios, Madrid, Alianza Editorial, 1996.

CELA, Camilo José, Primer viaje andaluz, Barcelona, Editorial Noguer, 1961.

CHIRBES, Rafael, En la orilla, Barcelona, Anagrama, 2013.

ENRÍQUEZ, Mariana Nuestra parte de noche, Barcelona, Anagrama, 2019.

HERRERA, Yuri, La estación del pantano, Cáceres, Periférica, 2022.

JIMÉNEZ, Juan Ramón, Platero y yo, Madrid, Cátedra, 1978.

LARSEN, Svend Erik, “Mar, identidad y literatura”, Anuario de literatura comparada, Aarhus University, Ediciones Universidad de Salamanca, 2013, pp. 171-188.

LLAMAZARES, Julio, Distintas formas de mirar el agua, Madrid, Alfaguara, 2015.

MEILLON, Bénédicte, “Le champ de recherche transdisciplinaire de l’écocritique et de l’écopoétique : définitions et notions”, Perpignan, Ecopoetics Pergignan, 2016, p. 6-7.

MELCHOR, Fernanda, Temporada de huracanes, Barcelona, Random House, 2017.

OJEDA RIVERA Felipe, VILLA DIAZ Juan, “La Doñana contada. País y paisajes de Doñana en la novela contemporánea”, Ería, 89, 2012, pp. 231-256.

SCHOENTJES, Pierre, Ce qui a lieu : essai d'écopoétique, Paris, éditions Wildproject, 2015, 295 p.

TRÍAS, Fernanda, Mugre rosa, Barcelona, Random House, 2021.