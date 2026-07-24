La transécriture entre l’écrit et l’écran

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Argumentaire

L’adaptation dans son « sens strict » que lui donnent Gaudreault et Groensteen est « la réincarnation d’une œuvre » (1998, p. 275). Si réincarnation suppose la « migration » d’une âme, d’un esprit, un film issu d’une adaptation porte l’âme de l’œuvre source qui lui insuffle vie. Le passage se déroule d’un médium vers un autre, en l’occurrence de l’écrit vers l’écran. Il n’est pas cependant controuvé de considérer que, dans l’autre sens aussi, l’adaptation donne vie au texte littéraire par la magie de sa mise en images. Cette « migration » entraîne tout un processus qui ne manque de produire du sens.

Globalement, l’adaptation est « l’opération qui consiste à recomposer une œuvre dans un mode d’expression différent de celui de l’original » (Garcia, 2000). Cependant cette recomposition donne lieu à des niveaux d’adaptation qui restent dans la proximité de la double notion de fidélité/infidélité. Plus qu’une inspiration, l’adaptation est aussi une « réécriture » (Metz, C., Gaudreault, A., & Jost, F. 2017) qui porte les choix du cinéaste. Le film, produit du processus d’adaptation, se nourrit de l’œuvre originale, en prenant de sa substance la matière qui fera, partiellement ou totalement, sa trame, son âme, voire son identité. Le cinéaste est amené à faire des choix de sélection, de transformation et/ou de » condensations » (Bazin) ou même de recréation de l’œuvre de référence mise en images. Ces choix sont parfois guidés par des considérations techniques, du fait que le « récit filmique n’a de commun avec le récit littéraire que la notion de construction (le « squelette ») : leur chair (et leur « moelle ») est différente » (Aumont & Marie, 2004). Ceci n’éloigne pas l’adaptateur de « toute "tricherie", qui attenterait à l’intégrité du réel représenté » (Aumont & Marie, 2004).

Le produit qui en ressort s’offre alors en objet de réflexion et de critique où la question de fidélité/infidélité est souvent centrale. Pour s’en éloigner, le colloque que nous proposons adopte la notion de « transécriture » (Gardiès, 1998), qui est « de l’ordre du transport, transporter un texte d’un médium vers un autre » (Gaudreault & Groensteen, 1998), d’une écriture vers une autre, présentement de l’écriture romanesque vers l’écriture cinématographique, ou vice versa. Notre intérêt dans ce colloque va exclusivement à l’identité culturelle amazighe en nous interrogeant sur ce que fait le cinéma à la culture amazighe dans les adaptations de textes littéraires, ou même inversement. Et la culture n’est pas sans impliquer l’identité qu’elle porte en elle. Comment se manifestent les référents culturels amazighs dans le processus de transécriture ? Comment le processus de réappropriation cinématographique d’un texte littéraire peut entraîner l’introduction de l’identité amazighe ? Jusqu’où peut aller un cinéaste ou un écrivain dans la prise en charge ou non de cet aspect identitaire dans son entreprise de transécriture ? Que font subir les libertés, ou la « tricherie » d’un réalisateur aux référents identitaires amazighs d’une œuvre portée à l’écran ?

Le questionnement à ce sujet est foisonnant. Toutefois, pour ce colloque, nous portons le regard au niveau exclusivement culturel, et donc identitaire, essentiellement dans le cinéma algérien, incluant bien entendu le cinéma d’expression amazighe, quand bien même la vingtaine de films adaptés à partir de textes d’auteurs algériens, entre mémoires, fictions et essais (de La bataille d’Alger, en 1966, à Fouroulou, en 2025) ne donne pas matière à considérer la littérature et le cinéma comme un couple prolifique. Nous élargissons le champ au cinéma nord-africain ou d’ailleurs où le 7e art porterait une quelconque empreinte amazighe.

Les rapports et interconnexions entre littérature et cinéma intéressent notre colloque par ce qu’ils font aux référents identitaires amazighs. Nous invitons les chercheurs à explorer cette dimension culturo-identitaire, voire socioculturelle, de la transécriture dans le sens de l’écriture littéraire vers l’écriture cinématographique ou dans le sens inverse et, partant, à mettre en valeur les multiples représentations de l’identité culturelle amazighe (espaces ; comportements ; aspects vestimentaires ; expressions ; us et coutumes ; croyances ; pratiques …). Bien que l’on puisse s’intéresser à la fidélité/infidélité (quand bien même elle n’est pas aussi évidente dans une démarche de transécriture), la priorité est donnée aux approches situant l’importance de l’expression identitaire amazighe dans le passage de l’écrit à l’écran ou de l’écran à l’écrit et montrant la transécriture comme outil servant, ou desservant, l’identité amazighe, notamment culturelle.

Les propositions de communications doivent interroger la transécriture avec les enjeux culturels qu’elle implique dans le sillage de la migration d’un média à un autre. L’approche comparative invite à des va-et-vient entre le roman et le film, en s’arrêtant aux personnages, à l’espace, aux descriptions et aux dialogues, pour mettre en évidence ce qui lie, ou sépare, l’écrit et le filmé. Outre les dialogues et les voix narratives du film, tout le visuel doit être parlant : les images, les mouvements de caméras, les plans, l’espace, la musique….

Quelques axes de recherche

Les référents identitaires amazighs dans la transposition de l’écrit au filmique ou du filmique à l’écrit. Les enjeux linguistiques de la transécriture cinématographique. Les choix techniques du cinéaste et leur impact sur les expressions culturo-identitaires amazighes du texte de référence. L’espace amazigh : du romanesque au cinématographique. Les ellipses et les « condensations » dans l’écriture filmique : lectures et enjeux en rapport à tamazight. Écriture/réécriture des toponymes et anthroponymes amazighs : entre l’écrit et le filmé. Réappropriation cinématographique et enjeux des libertés de l’adaptateur. Transécriture et oralité. L’être et le faire entre l’écrit et l’écran. Référents identitaires amazighs : les ajouts des mises en images. Cinéma amazigh et transécriture : état des lieux. Transécriture dans le cinéma amazigh : Difficultés ou désintérêt ?

Modalités de soumission

Les propositions de communication à envoyer à divisionlapa@crlca.dz,

avant le 5 octobre 2026.

Notification d’acceptation avant le 10 octobre 2026.

Dates du colloque : 3-4 novembre 2026.

La proposition, en word, doit :

identifier l’auteur(e) par : nom et prénom ; institution de rattachement ; grade/fonction ; numéro de téléphone et adresse électronique.

être sous forme d’un résumé d’une page d’au moins 400 mots, bibliographie non incluse.

indiquer clairement : le titre de la communication ; l’axe de recherche ; la problématique et l’hypothèse ; les approches et le corpus d’étude ; une bibliographie indicative (de 4 à 5 références) ; des recommandations (éventuellement).

AVERTISSEMENT : Toute proposition ne respectant pas ces indications sera rejetée.

L’évaluation des propositions se fera d’une manière anonyme par un comité d’experts.

Les langues du colloque sont tamazight, arabe, français, anglais.

Président du colloque

Dr. Kamal Medjedoub

Présidente du comité scientifique

Pr. Tassadit Yacine

Comité scientifique