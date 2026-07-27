Scholarship, prize and job offerEthnology, anthropology
Abstract
En 2026, un ou deux prix sous forme d’aide à la publication de 4 000 euros chacun récompenseront des thèses soutenues entre le 1e janvier et le 31 décembre 2025. Les travaux peuvent porter sur les collections abritées par le musée tout comme sur le passé et le présent des mondes extra-européens et de leurs relations avec l’Europe. Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’histoire, l’histoire des arts, l’archéologie, la sociologie ou leurs champs et disciplines apparentés.
Announcement
Présentation
Le Département de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly – Jacques Chirac souhaite encourager et soutenir les travaux de recherche développés autour des collections qu’il abrite, ainsi que ceux portant sur le passé et le présent des mondes extra-européens et de leurs relations avec l’Europe. Les disciplines concernées sont: l’anthropologie, l’histoire, l’histoire des arts, l’archéologie, la sociologie ou leurs champs et disciplines apparentés.
A cette fin, un ou deux prix de thèse pour aide à la publication d’un montant de 4 000 euros chacun sont attribués cette année à une ou des thèses de doctorat qui se distinguent par leur intérêt scientifique et leur originalité.
Sont prises en compte les thèses rédigées en français ou en anglais soutenues entre le 1e janvier et le 31 décembre 2025 inclus.
La sélection sera effectuée par le Comité d’évaluation scientifique du musée du quai Branly - Jacques Chirac, dont vous pouvez consulter la composition en cliquant ici.
Modalités pour postuler
Les candidatures au prix de thèse du musée du quai Branly – Jacques Chirac 2026 doivent être remplies sur le formulaire en ligne accessible à l’adresse:Candidature au prix de thèse du musée du quai Branly – Jacques Chirac.
Vous devrez fournir les pièces suivantes:
- Résumé de la thèse de 2 pages maximum,
- Rapport de soutenance. Si votre université n’émet pas de rapport de soutenance, vous devrez joindre les rapports des examinateurs en un seul fichier. Si le processus de soutenance tel qu’il est organisé par votre institution de délivrance du diplôme de doctorat n’implique aucun type de rapport, vous pourrez le signaler sur le formulaire en ligne.
- Deux lettres de recommandation. Au minimum l’une de ces lettres doit être rédigée par une personne extérieure à votre direction de thèse. Certains référents et référentes souhaitent envoyer leur recommandation directement au service en charge du traitement des candidatures. Dans ce cas, votre référent ou référente devra envoyer sa lettre de recommandation directement à l’adresse prix.these@quaibranly.fr avant la date limite de candidature.
- Curriculum vitae
- Diplôme ou attestation de diplôme de doctorat
- Projet ou rapport de restitution (optionnel). Si votre thèse est concernée et que vous avez mené ou prévoyez de mener un projet de restitution de vos recherches, vous pouvez le présenter dans un document de deux pages maximums.
- Manuscrit de la thèse. Si pertinent, vous pouvez également joindre un Tome 2 ou des annexes dans un document séparé.
Pour que le dossier soit pris en compte, le formulaire doit avoir été définitivement soumis,
avant dimanche 30 août 2026 à 23:59, heure de Paris.
Les résultats seront publiés à la mi-novembre sur le site Internet du musée. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés pour soumettre votre candidature, veuillez écrire à l’adresse prix.these@quaibranly.fr.
Comité de sélection
Présidence : Emmanuel Kasarherou (Président du musée du quai Branly - Jacques Chirac)
- Julien Bondaz (Université Lyon 2)
- Benoît De L’estoile (musée du quai Branly - Jacques Chirac)
- Jessica De Largy Healy (Centre National de la Recherche Scientifique - LESC)
- Sarah Fila-Bakabadio (Université Cergy-Pontoise)
- Lucile Grand (musée du quai - Branly Jacques Chirac)
- Rémi Labrusse (École des Hautes Études en Sciences Sociales)
- Frédéric Laugrand (Université Catholique de Louvain)
- Aliocha Maldavsky (Université Paris Nanterre)
- Chowra Makaremi (Centre National de la Recherche Scientifique-LAP)
- Marian Nur Goni (Université Paris 8)
- Sarah Piram (musée du quai Branly - Jacques Chirac)
- Samuel F. Sanchez (Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne)
- Nathan Schlanger (École nationale des chartes)
- Valentina Vapnarsky (Centre National de la Recherche Scientifique - EPHE)
- Leandro Varison (musée du quai Branly - Jacques Chirac)
Attached files
Keywords
- prix de thèse, musée du quai Branly, anthropologie, histoire, histoire de l'art, histoires des arts, archéologie, sociologie
Contact(s)
- Leonor Gonzalez Masson
courriel : prix [dot] these [at] quaibranly [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Prix de thèse du musée du quai Branly - Jacques Chirac 2026 », Scholarship, prize and job offer, Calenda, Published on Monday, July 27, 2026, https://doi.org/10.58079/16mey