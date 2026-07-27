Announcement

Présentation

Le Département de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly – Jacques Chirac souhaite encourager et soutenir les travaux de recherche développés autour des collections qu’il abrite, ainsi que ceux portant sur le passé et le présent des mondes extra-européens et de leurs relations avec l’Europe. Les disciplines concernées sont: l’anthropologie, l’histoire, l’histoire des arts, l’archéologie, la sociologie ou leurs champs et disciplines apparentés.

A cette fin, un ou deux prix de thèse pour aide à la publication d’un montant de 4 000 euros chacun sont attribués cette année à une ou des thèses de doctorat qui se distinguent par leur intérêt scientifique et leur originalité.

Sont prises en compte les thèses rédigées en français ou en anglais soutenues entre le 1e janvier et le 31 décembre 2025 inclus.

La sélection sera effectuée par le Comité d’évaluation scientifique du musée du quai Branly - Jacques Chirac, dont vous pouvez consulter la composition en cliquant ici.

Modalités pour postuler

Les candidatures au prix de thèse du musée du quai Branly – Jacques Chirac 2026 doivent être remplies sur le formulaire en ligne accessible à l’adresse:Candidature au prix de thèse du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Vous devrez fournir les pièces suivantes:

Résumé de la thèse de 2 pages maximum,

Rapport de soutenance. Si votre université n’émet pas de rapport de soutenance, vous devrez joindre les rapports des examinateurs en un seul fichier. Si le processus de soutenance tel qu’il est organisé par votre institution de délivrance du diplôme de doctorat n’implique aucun type de rapport, vous pourrez le signaler sur le formulaire en ligne.

Deux lettres de recommandation. Au minimum l’une de ces lettres doit être rédigée par une personne extérieure à votre direction de thèse. Certains référents et référentes souhaitent envoyer leur recommandation directement au service en charge du traitement des candidatures. Dans ce cas, votre référent ou référente devra envoyer sa lettre de recommandation directement à l’adresse prix.these@quaibranly.fr avant la date limite de candidature.

Curriculum vitae

Diplôme ou attestation de diplôme de doctorat

Projet ou rapport de restitution (optionnel). Si votre thèse est concernée et que vous avez mené ou prévoyez de mener un projet de restitution de vos recherches, vous pouvez le présenter dans un document de deux pages maximums.

Manuscrit de la thèse. Si pertinent, vous pouvez également joindre un Tome 2 ou des annexes dans un document séparé.

Pour que le dossier soit pris en compte, le formulaire doit avoir été définitivement soumis,

avant dimanche 30 août 2026 à 23:59, heure de Paris.

Les résultats seront publiés à la mi-novembre sur le site Internet du musée. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés pour soumettre votre candidature, veuillez écrire à l’adresse prix.these@quaibranly.fr.

Comité de sélection

Présidence : Emmanuel Kasarherou (Président du musée du quai Branly - Jacques Chirac)