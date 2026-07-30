Announcement

Présentation

A l’occasion du 50e anniversaire de la loi de 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, une journée de conférences avec projection-débat se tient le 17 septembre 2026 aux Archives nationales (Pierrefitte-sur-Seine) en présence de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, présidente du Comité d’histoire des administrations de la santé (CHAS).

Apprendre à éviter les dangers, c’est le premier objectif de la prévention et de l’éducation pour la santé. Richement illustrée par des affiches, brochures, jeux de société et spots télévisés, l’exposition À votre santé ! retrace cent ans d’une histoire complexe.

Destiné à tous les publics, le parcours revient sur les campagnes emblématiques du Comité français d’éducation pour la santé (CFES) dont les fonds sont conservés aux Archives nationales. « Tu t’es vu quand t’as bu ? », « L’énergie, c’est pas fait pour partir en fumée » ... Autant de slogans restés dans la mémoire collective à (re)découvrir.

La célébration du 50e anniversaire de la loi de 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est l’occasion de revenir sur l’histoire de l’ogranisation administrative de la prévention en France.

Programme

Jeudi 17 septembre

10h : Inauguration, discours de Madame Marie-Françoise Limon-Bonnet, directrice des Archives nationales et de Madame Roselyne Bachelot-Narquin, présidente du CHAS

10h30 : Visite de l’exposition par les commissaires

11h30 : Discussion animée par Monsieur Christian Bonah (historien de la santé) avec Monsieur Marc Danzon – Ancien Délégué général du CFES et Madame Christiane Dressen – ancienne Cheffe du Service Études, stratégies et coordination du CFES

12h30 – 14h pause

14h : conférence de Monsieur Nathan Kraemer – doctorant à l’Université de Strasbourg sur l’activisme audiovisuel des associations de lutte contre le sida (France, 1985-2000)

15h : projection du film A votre santé (Pierre Thévenard, 1959. Commentaires lus par Jean Davy de la Comédie française, 22 minutes). Suivi d’un débat animé par Joël Danet, responsable de la plateforme Medfilm du Département des Humanités et du Patrimoine en Santé à la faculté de Médecine de l’Université de Strasbourg.