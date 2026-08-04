Scholarship, prize and job offerModern
Abstract
Créé en 2014 par l’Association des Lecteurs de Claude Simon avec le soutien de Mme Réa Simon, le Prix Claude et Réa Simon récompense tous les deux ans un article consacré en totalité ou en grande partie à l’oeuvre de l’écrivain Claude Simon. Pour cette sixième édition du prix, les articles sont à envoyer le 5 janvier 2027 au plus tard. Un jury nommé par le Conseil d’Administration de l’ALCS récompensera le même mois l’article le plus méritant.
Announcement
Argumentaire
Attribué tous les deux ans, ce prix récompense l’excellente qualité d’un article inédit consacré en totalité ou en grande partie à l’œuvre de Claude Simon. Il est ouvert à toute personne inscrite en master, en thèse ou ayant soutenu sa thèse depuis moins de trois ans à la date limite de dépôt des candidatures. Il n’est pas nécessaire que la thèse porte sur Claude Simon.
Les propositions s’inscrivant dans une perspective comparatiste sont les bienvenues, à condition que les articles soumis soient en grande partie consacrés à l’œuvre de Claude Simon.
Modalités de candidature
La date limite d’envoi des propositions a été fixée au 5 janvier 2027.
Les articles doivent être adressés avec les documents requis (voir le règlement et le formulaire de candidature ci-dessous), à ALCS, sous forme électronique.
Prix
Le prix comprend :
- une somme de 500 euros
- un volume dans la collection « Pléiade » de Gallimard au choix du candidat (sous réserve de disponibilité)
- une invitation à présenter l’article en tant que communication au séminaire de l’Association des Lecteurs de Claude Simon
- la publication de l’article dans les Cahiers Claude Simon
Jury
- Bérénice Bonhomme
- Joëlle Gleize
- Karen Haddad
- Jean Kaempfer
- Wolfram Nitsch
Informations pratiques
Toutes les informations pratiques, notamment le règlement du Prix, sont à consulter sur le site de l’Association des Lecteurs de Claude Simon.
Places
- Paris, France (75)
Keywords
- Claude Simon, concours, recherche, jeune chercheur
Contact(s)
- ALCS
courriel : asso [dot] lecteurs [dot] claude [dot] simon [at] gmail [dot] com
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Prix Claude et Réa Simon », Scholarship, prize and job offer, Calenda, Published on Tuesday, August 04, 2026, https://calenda.org/1426113