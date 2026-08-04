Prix Claude et Réa Simon

Announcement

Argumentaire

Attribué tous les deux ans, ce prix récompense l’excellente qualité d’un article inédit consacré en totalité ou en grande partie à l’œuvre de Claude Simon. Il est ouvert à toute personne inscrite en master, en thèse ou ayant soutenu sa thèse depuis moins de trois ans à la date limite de dépôt des candidatures. Il n’est pas nécessaire que la thèse porte sur Claude Simon.

Les propositions s’inscrivant dans une perspective comparatiste sont les bienvenues, à condition que les articles soumis soient en grande partie consacrés à l’œuvre de Claude Simon.

Modalités de candidature

La date limite d’envoi des propositions a été fixée au 5 janvier 2027.

Les articles doivent être adressés avec les documents requis (voir le règlement et le formulaire de candidature ci-dessous), à ALCS, sous forme électronique.

Prix

Le prix comprend :

une somme de 500 euros

un volume dans la collection « Pléiade » de Gallimard au choix du candidat (sous réserve de disponibilité)

une invitation à présenter l’article en tant que communication au séminaire de l’Association des Lecteurs de Claude Simon

la publication de l’article dans les Cahiers Claude Simon

Jury

Bérénice Bonhomme

Joëlle Gleize

Karen Haddad

Jean Kaempfer

Wolfram Nitsch

Informations pratiques

Toutes les informations pratiques, notamment le règlement du Prix, sont à consulter sur le site de l’Association des Lecteurs de Claude Simon.