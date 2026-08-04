Travailler la demande

Announcement

Présentation

La demande, ou son absence, est au coeur de toute intervention auprès des familles. Mais de quelle demande parle-t-on ? Celle de l’enfant, des parents, de l’institution, du juge, de la société ? Formulée, implicite, contrainte ou impossible, elle traverse chaque accompagnement et en conditionne souvent l’issue.

Ce colloque propose de faire de la demande un véritable objet de réflexion clinique et critique, à la croisée de la protection de l’enfance en milieu ouvert et du champ médicosocial. En réunissant professionnels, chercheurs et cliniciens, il entend dépasser les évidences du quotidien pour interroger ce que travailler avec la demande des familles veut réellement dire.

La journée alternera entre apports théoriques et conceptuels, présentés sous forme de conférences, et vignettes cliniques, ancrées dans la réalité du terrain. Ce va-et-vient entre théorie et pratique, entre le général et le singulier, est au coeur du projet pédagogique du colloque : il s’agit moins de proposer des réponses toutes faites que d’ouvrir des espaces depensée communs, là où la complexité du travail avec les familles peut enfin être nommée et partagée.

Modalités d’inscription

Plein tarif : 70 euros

: 70 euros Etudiants et demandeur d’emploi (sur justificatif) : 10 euros

Inscription obligatoire – date limite d’inscription 1er décembre 2026

Programme du 7 décembre 2026

9H Accueil

9H30 Table Ronde (matinée) « La demande dans tous ses liens » - Dynamiques familiales, développement de l’enfant et approche transculturelle.

Animée par le Pr Bernard Golse

Conférence :

« Défis transculturels autour de la demande des familles et celle des institutions » - Dr Rahmeth Radja

Retours d’expérience :

« De l’évidence de la demande à l’élaboration clinique » - CMPP Pichon Rivière de Paris 10

« Du dépistage des besoins spécifiques en milieu scolaire à l’énonciation d’une demande d’accompagnement en DITEP » - DITEP de l’Essonne

« Adolescence, adoption et transculturalité » - SPPE, service d’AED de Paris

12h15 Déjeuner libre

13h45 Table ronde (Après-Midi) « Demandes empêchées, demandes imposées » - Inégalités, justice et intervention en protection de l’enfance.

Animée par Yann Marie, directeur du SIE de Paris et Claire Maurice, directrice du Service d’Ecoute Psychologique Parents-Enfants D.W. Winnicott

Présentation de la recherche :

« De la demande absente à la demande construite en protection de l’enfance » - Dr Akiko Awa

Retours d’expérience :

« L’enfant et sa demande en mesure judiciaire d’investigation éducative » - SIE de Paris

« De l’aide contrainte à l’expression d’une demande : entendre les personnes accompagnées » - SSE 92, service d’AEMO des Hauts-de-Seine

« Le Kintsugi ou comment réparer en sublimant dans le cadre d’une mesure de réparation pénale » - Service de Réparation Pénale du Val-de-Marne

Conférence :

Au-delà de la demande : quand les besoins et les droits des enfants interrogent nos institutions » - Dr Aude Kerivel

Intervenants