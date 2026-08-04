Travailler la demande

Study daysSociology
Abstract
Ce colloque propose de faire de la demande un véritable objet de réflexion clinique et critique, à la croisée de la protection de l’enfance en milieu ouvert et du champ médicosocial. En réunissant professionnels, chercheurs et cliniciens, il entend dépasser les évidences du quotidien pour interroger ce que travailler avec la demande des familles veut réellement dire.
Announcement
Présentation
La demande, ou son absence, est au coeur de toute intervention auprès des familles. Mais de quelle demande parle-t-on ? Celle de l’enfant, des parents, de l’institution, du juge, de la société ? Formulée, implicite, contrainte ou impossible, elle traverse chaque accompagnement et en conditionne souvent l’issue.
Ce colloque propose de faire de la demande un véritable objet de réflexion clinique et critique, à la croisée de la protection de l’enfance en milieu ouvert et du champ médicosocial. En réunissant professionnels, chercheurs et cliniciens, il entend dépasser les évidences du quotidien pour interroger ce que travailler avec la demande des familles veut réellement dire.
La journée alternera entre apports théoriques et conceptuels, présentés sous forme de conférences, et vignettes cliniques, ancrées dans la réalité du terrain. Ce va-et-vient entre théorie et pratique, entre le général et le singulier, est au coeur du projet pédagogique du colloque : il s’agit moins de proposer des réponses toutes faites que d’ouvrir des espaces depensée communs, là où la complexité du travail avec les familles peut enfin être nommée et partagée.
Modalités d’inscription
- Plein tarif : 70 euros
- Etudiants et demandeur d’emploi (sur justificatif) : 10 euros
Inscription obligatoire – date limite d’inscription 1er décembre 2026
Programme du 7 décembre 2026
9H Accueil
9H30 Table Ronde (matinée) « La demande dans tous ses liens » - Dynamiques familiales, développement de l’enfant et approche transculturelle.
Animée par le Pr Bernard Golse
Conférence :
« Défis transculturels autour de la demande des familles et celle des institutions » - Dr Rahmeth Radja
Retours d’expérience :
- « De l’évidence de la demande à l’élaboration clinique » - CMPP Pichon Rivière de Paris 10
- « Du dépistage des besoins spécifiques en milieu scolaire à l’énonciation d’une demande d’accompagnement en DITEP » - DITEP de l’Essonne
- « Adolescence, adoption et transculturalité » - SPPE, service d’AED de Paris
12h15 Déjeuner libre
13h45 Table ronde (Après-Midi) « Demandes empêchées, demandes imposées » - Inégalités, justice et intervention en protection de l’enfance.
Animée par Yann Marie, directeur du SIE de Paris et Claire Maurice, directrice du Service d’Ecoute Psychologique Parents-Enfants D.W. Winnicott
Présentation de la recherche :
« De la demande absente à la demande construite en protection de l’enfance » - Dr Akiko Awa
Retours d’expérience :
- « L’enfant et sa demande en mesure judiciaire d’investigation éducative » - SIE de Paris
- « De l’aide contrainte à l’expression d’une demande : entendre les personnes accompagnées » - SSE 92, service d’AEMO des Hauts-de-Seine
- « Le Kintsugi ou comment réparer en sublimant dans le cadre d’une mesure de réparation pénale » - Service de Réparation Pénale du Val-de-Marne
Conférence :
Au-delà de la demande : quand les besoins et les droits des enfants interrogent nos institutions » - Dr Aude Kerivel
Intervenants
- Pr Bernard Golse Pédopsychiatre, Président du Conseil Scientifique de la Fondation Olga Spitzer et fondateur de l’Institut Contemporain de l’Enfance (ICE)
- Dr Rahmeth Radjack Pédopsychiatre, responsable d’une consultation transculturelle à la Maison de Solenn, Hôpital Cochin, AP-HP
- Dr Akiko Awa Docteure en sciences humaines et chercheuse en sociologie, spécialisée dans les sujets liés à la protection de l’enfance en France et au Japon
- Dr Aude Kerivel Docteure en sociologie et directrice du Laboratoire d’Evaluation des Politiques Publiques et des Innovations (LEPPI)
Places
- Espace Reuilly, 1 rue Riesener , Paris 12
Paris, France (75010)
Event attendance modalities
Full on-site event
Attached files
Keywords
- protection de l'enfance, dynamique familiale demande des familles, inégalité, justice, demande imposée, demande empêchée
Contact(s)
- Dorothée Charvériat
courriel : dorothee [dot] charveriat [at] olgaspitzer [dot] fr
- Camille lORETTE
courriel : camille [dot] lorette [at] olgaspitzer [dot] fr
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Travailler la demande », Study days, Calenda, Published on Tuesday, August 04, 2026, https://calenda.org/1426211