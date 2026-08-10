Les âges de la Lebensreform

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Argumentaire

Le terme de Lebensreform apparaît autour de 1900 dans l’espace germanophone pour désigner un ensemble hétérogène de mouvements qui promeuvent l’adoption de modes de vie individuels conformes à la » nature » afin de réformer progressivement l’ensemble de la société. Cette journée d’étude reprend les critères originels de définition et de classification que Bernd Wedemeyer-Kolwe résume ainsi : « Im Zentrum lebensreformerischer Praktiken standen Vegetarismus, Naturheilkunde, Körperkultur und Siedlungstätigkeiten. Ihre ideologischen Merkmale waren die Ausbildung monomaner Heilslehren und ein gnostisches Sendungsbewusstsein. ».

Depuis l’ouvrage pionnier de Wolfgang Krabbe paru en 1974, la Lebensreform a fait l’objet de nombreux travaux et connaît un intérêt renouvelé ces vingt dernières années, tant dans l’espace germanophone qu’en dehors. Cette journée d’étude aborde la Lebensreform à travers le prisme des âges. Ce faisant, elle invite à ne pas considérer les notions d’enfance, d’adolescence, d’âge adulte, de vieillesse ou encore de génération comme des catégories aux contours immuables, mais comme des constructions historiques et sociales dont les définitions, les usages et les valeurs peuvent elles-mêmes constituer un objet d’analyse. Une telle approche paraît d’autant plus pertinente que la Lebensreform contribue elle‑même à redéfinir les normes, les qualités et les frontières associées aux différents âges de la vie.

De fait, si le XVIIIe siècle célébrait l’enfance, les années 1900 exaltent l’adolescence, prétendument porteuse d’authenticité, de liberté, de créativité et, surtout, de renouveau. Néanmoins, la Lebensreform mobilise sans relâche le « mythe de l’adolescent perpétuel » si bien que la jeunesse, loin d’être une simple étape de la vie, recouvre un ensemble de qualités physiques et morales qui peuvent être (auto)attribuées à des personnes de tout âge. Inversement, l’âge adulte et la vieillesse ne constituent pas de simples contrepoints à la jeunesse : ils sont eux aussi investis par les discours et les pratiques réformatrices, qui en redéfinissent les normes, les valeurs et les horizons, qu’il s’agisse du travail, de la famille, de la santé, du corps ou de la transmission entre générations.

Plusieurs études se sont déjà penchées sur le Mouvement de la jeunesse (Jugendbewegung) et ont, à cette occasion, mis en évidence ses rapports plus ou moins conflictuels avec la Lebensreform. Cette question sera bien entendu abordée, en particulier dans le contexte du Freideutscher Jugendtag de 1913. Il conviendra néanmoins de mettre en lumière toute la richesse de la réflexion spécifiquement réformatrice sur les différents âges de la vie. En outre, la question des âges est indissociablement liée à celle des conflits de génération, que cette journée d’étude souhaite aborder de manière synchronique et diachronique.

Les communications pourront adopter une approche issue des sciences politiques, de la germanistique, de l’histoire, de l’économie, de la sociologie ou encore de l’esthétique pour montrer comment les différentes tranches d’âge sont à la fois actrices, objets et finalités de la réforme des modes de vie.

Les contributions pourront s’inscrire dans l’un des axes suivants, ou proposer une approche transversale à plusieurs axes :

1. L ’ enfant naturel / Kindheit, naturgemäß

La grossesse et l ’accouchement

La lutte contre la vaccination des enfants

La mortalité infantile

L ’alimentation du bébé, de l’enfant et de l’adolescent

L ’éducation réformée

L ’éducation sexuelle

La place des enfants dans la Lebensreform

2. Culte de la Jeunesse ? / Jugendkult?

Le culte du corps jeune et athlétique

Rester « jeune » à tout âge

La Lebensreform, un mouvement « de jeunesse » ?

3. Le Grand Âge / das hohe Alter

La longévité biblique potentielle des Lebensreformer

La célébration des centenaires dans la Lebensreform

La vigueur dans l ’âge

La mort du réformateur ou de la réformatrice

4. Les conflits de génération / Generationskonflikte

Les conflits entre les différentes générations de la Réforme

Les conflits générationnels au niveau des branches / associations

Les conflits entre la Réforme historique et ses héritiers

Les conflits historiographiques sur l ’écriture de l’histoire de la Réforme

Modalités de soumission

Les propositions de communication, attendues, sont à envoyer à l’adresse je.lebensreform@gmail.com,

avant le 15 septembre 2026.

Elles comprendront les coordonnées institutionnelles, un intitulé et un résumé de la communication ainsi qu’une courte notice biographique de l’auteur·rice (entre 2000 et 3000 signes). Chaque communication durera une vingtaine de minutes et sera suivie d’une discussion (15–20 minutes).

Les communications pourront être rédigées en français, allemand et anglais, une maîtrise au moins passive est attendue dans ces langues.

Informations utiles

Une prise en charge des frais de transport et d’hébergement à Lille est prévue. Les modalités seront indiquées aux personnes dont les contributions seront retenues. La participation de masterant·es et de doctorant·es est vivement encouragée.

Responsables scientifiques