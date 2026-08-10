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Colloque international : « Les Parlers au Maroc : Dynamiques linguistiques entre confirmation identitaire et ancrage culturel » - 25 et 26 novembre 2026 - Faculté de Langue Arabe, Université CADI AYYAD, Marrakech

Argumentaire

Le paysage sociolinguistique du Maroc contemporain se présente comme une tapisserie complexe où s’entrecroisent des dynamiques historiques, politiques, mémorielles et psychologiques. Loin d’être de simples outils fonctionnels de communication, les parlers vernaculaires qu’il s’agisse de la mosaïque des parlers amazighes (tachelhit, tamazight, tarifit) ou de l’arabe marocain (darija) s’inscrivent au cœur d’une véritable « écologie des langues », pour reprendre l’expression du sociolinguiste Louis-Jean Calvet (Calvet, Louis-Jean (1999).

Pour une écologie des langues du monde. Paris : Plon.). Longtemps relégués à la périphérie de la légitimité scripturale par des politiques post-indépendance focalisées sur une arabisation homogénéisante, ces idiomes connaissent aujourd’hui une requalification spectaculaire. Cette transition de l’oralité domestique vers l’espace public, artistique, scolaire et institutionnel nous invite à repenser les frontières de la marocanité, non plus comme une identité homogène, mais comme un espace de négociation permanent. À travers cet appel à contributions, notre objectif est de comprendre comment le dynamisme de ces parlers opère une synthèse inédite entre la permanence d’un ancrage patrimonial millénaire et l’urgence d’une affirmation identitaire face aux flux de la mondialisation.

L’organisation d’un colloque consacré à ces enjeux s’inscrit dans cette perspective de recomposition et de requalification des paysages linguistiques. Il s’agit, en effet, de proposer un espace de réflexion permettant de croiser les approches issues de différentes disciplines sciences du langage, sciences de l’éducation, anthropologie et humanités numériques afin d’interroger les modalités de transition, de légitimation et de diffusion des parlers vernaculaires dans l’espace public et institutionnel marocain. L’objectif n’est pas de produire une vision figée ou dogmatique de la pureté linguistique, mais de mettre en dialogue des travaux qui, à partir de terrains, de corpus et de cadres théoriques variés, contribuent à éclairer les tensions et les dynamiques qui traversent les pratiques communicatives contemporaines.

Plusieurs axes structurent cette démarche et permettent de rendre compte de la diversité des questions soulevées par cette écologie des langues au Maroc.

Axe 1 : l’institutionnalisation de l’amazighe : enjeux, politiques et perspectives

En consacrant l’amazighe dans la Constitution de 2011 et en adoptant le tifinagh comme système d’écriture, le Maroc a opéré un tournant épistémologique décisif, rompant avec la « violence symbolique » au sens de Pierre Bourdieu. Cet axe de réflexion examine précisément ce passage d’une tradition orale à une norme scripturale et administrative. Comme le souligne à juste titre Ahmed Boukous (2012) : « La transition de l’amazighe de l’espace de la subordination à l’espace de la co-officialité constitue un acte de justice culturelle qui redéfinit le contrat social marocain sur la base du pluralisme ». Dans cette perspective, nous sollicitons vos propositions pour analyser comment cette légitimité nouvelle se déploie et s’articule au sein des espaces politiques et citoyens.

Axe 2 : La requalification sociolinguistique de la darija et la fierté vernaculaire

Cet axe s’intéresse à la dynamique interne de l’arabe marocain et à son aptitude à s’approprier les mutations contemporaines. Contredisant la vision d’une langue figée ou d’un sous-produit linguistique, les travaux sociolinguistiques actuels, à l’instar des recherches d’Abderrahim Youssi, de Leila Messaoudi…etc, démontrent sa capacité à générer des productions langagières adaptées au monde du travail comme les technolectes. S’inscrivant dans cette perspective, notre analyse portera sur ce basculement crucial : le passage d’un parler vernaculaire à un vecteur d’affirmation citoyenne décomplexée.

Axe 3 : Approche psycholinguistique : Sécurité, insécurité linguistique et estime de soi

Nous sollicitons ici vos recherches sur l’impact intime des conflits de normes sur la psyché des locuteurs, souvent tiraillés entre leur langue maternelle et les langues de prestige. L’insécurité linguistique altère l’estime de soi, générant des problémes d’ordre psychologiques et didactiques (Messaoudi, 2020). Vos contributions exploreront la restauration de cette sécurité linguistique chez les jeunes générations à travers la valorisation de leurs parlers.

Axe 4 : Les défis de la didactique des langues : Articulation entre langue maternelle et langue d’enseignement

Cet axe invite les spécialistes des sciences de l’éducation à analyser la transition didactique souvent brutale entre le milieu familial et l’école, qui refuse d’intégrer les parlers d’origine comme leviers cognitifs. Analysant ce dysfonctionnement systémique, Gilbert Grandguillaume rappelle que : « L’échec scolaire au Maghreb est souvent le produit d’une rupture didactique où l’école refuse de s’appuyer sur le capital linguistique réel de l’enfant pour construire ses compétences dans les langues secondes ». Vos propositions de terrain mettront en lumière des modèles plurilingues inclusifs (alternance codique, intercompréhension) capables de pallier cette rupture.

Axe 5 : L’ancrage patrimonial et la sémantique de la mémoire collective

Sur le plan anthropologique, les parlers locaux fonctionnent comme des archives vivantes et des conservatoires d’une pensée endogène qu’aucune traduction littérale ne saurait capturer. L’anthropologue Abdellah Hammoudi rappelle avec force cette interdépendance fondamentale entre l’être et son langage : « Rompre le lien avec la langue maternelle, c’est amputer la mémoire collective de ses outils conceptuels les plus affûtés pour penser son propre vécu ». Nous espérons des contributions documentant la vivacité de ce patrimoine mémorial à travers la poésie orale (malhoun, imedyazen) ou les structures idiomatiques collectives résistantes.

Axe 6 : L’hybridation linguistique comme stratégie de résilience et de métissage

La plasticité de la darija et des parlers amazighes révèle un génie de l’hybridation où le contact de langues devient une stratégie de communication plutôt qu’un appauvrissement. Dans ses travaux sur les parlers urbains et sur les technolectes, Leila Messaoudi insiste sur l’alternance codique et le métissage linguistique. Vos analyses morphosyntaxiques et pragmatiques viendront approfondir ce concept de métissage comme facteur de résilience.

Axe 7 : La réinvention numérique et la normalisation par le virtuel

Cet axe explore la manière dont le cyberespace s’affranchit des verrous académiques en favorisant une normalisation technologique spontanée via des codes comme l’arabe marocain écrit en caractères latins (l’arabiya). Catherine Miller (2017) met en lumière cette reconfiguration où le virtuel devance les politiques linguistiques descendantes : « L’Internet a offert à la darija l’espace de scripturalisation qui lui manquait. En s’écrivant massivement sur les réseaux, elle acquiert une visibilité et une normalisation de fait qui devance et bouscule les décisions politiques »

Axe 8 : Politiques linguistiques, gouvernance et justice linguistique

Cet axe se propose d’examiner les politiques linguistiques mises en œuvre au Maroc ainsi que leurs effets sur l’accès aux services publics, à l’information, à l’éducation, à la santé et à la justice. Il s’agira d’interroger les notions de droits linguistiques, d’équité communicationnelle et de citoyenneté linguistique à travers l’étude des pratiques institutionnelles, des dispositifs de médiation et des expériences vécues par les usagers. Les contributions pourront également explorer les mécanismes de justice ou d’injustice linguistique susceptibles de favoriser ou, au contraire, de limiter la participation des citoyens à la vie sociale et administrative.

Axe 9 : Traduction, médiation et circulation des parlers vernaculaires

Cet axe invite les chercheurs à réfléchir aux enjeux linguistiques, culturels et identitaires liés à la traduction de l’amazighe, de la darija et des productions issues de l’oralité marocaine. Les contributions pourront porter sur la traduction littéraire, audiovisuelle, institutionnelle ou numérique, ainsi que sur les différentes formes de médiation culturelle permettant de rendre accessibles les patrimoines linguistiques locaux à des publics diversifiés. Une attention particulière sera accordée aux stratégies de transfert culturel, aux défis de la traduction des référents locaux et au rôle de la traduction dans la préservation et la diffusion du patrimoine immatériel marocain.

Chers (es) chercheurs (es) nous attendons vos contributions qu’elles soient issues de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, de la didactique, de l’anthropologie ou des sciences de l’éducation pour enrichir ce cadre théorique et faire de notre diversité verbale le socle d’une cohésion nationale assumée et scientifiquement documentée.

Modalités de soumission

Chaque proposition doit impérativement inclure les éléments suivants :

Résumé entre 350 et 500 mots ; L’axe thématique dans lequel s’inscrit la communication ; Le titre de l’intervention ; Le résumé de la problématique et de la méthodologie ; Une courte bibliographie indicative ; L’affiliation institutionnelle (structure d’appartenance de l’auteur). Langue de soumission : Français

Les propositions doivent être envoyées aux adresses suivantes : y.baggar@uca.ac.ma, r.eddamnati@uca.ac.ma,

avant le 20 Septembre 2026.

Échéancier de réalisation

20 juin 2026 : publication de l’appel à communications

20octobre 2026 : notification aux contributeurs

10 novembre 2026 : réception des communications entièrement rédigées

14 novembre 2026 : publication du programme du colloque

25 et 26 novembre 2026 : tenue du colloque à la Faculté de Langue Arabe à Marrakech

Coordination du colloque

Fatima Ez-Zahra BENKHALLOUQ (FLAM, UCA, Marrakech)

Ouidiane EL AREF (FLAM, UCA, Marrakech)

Rachid EDDAMNATI (FLSH, UCA, Marrakech)

Yassine BAGGAR (FLSH, UCA, Marrakech)

Comité scientifique

Amal OUSSIKOUM (FLSH, USMS, Beni Mellal)

Fatima Ez-Zahra BENKHALLOUQ (FLAM, UCA, Marrakech)

Khadija ALAOUI YOUSSFI (FLSH, UCA, Marrakech)

Lahcen KADDOURI (FLSH, UCA, Marrakech)

Laila MESSAOUDI (FLSH, UIT, Kenitra)

Leila KHATEF (FLSH, UCA, Marrakech)

Najat OUSSIKOUM (ESEF, USMS, Beni Mellal)

Ouidiane EL AREF (FLAM, UCA, Marrakech)

Rachid EDDAMNATI (FLSH, UCA, Marrakech)

Rachid ISEKSIOUI (FSJE, UCA, Marrakech)

Saadia RAHALI (ENCG, UCA, Marrakech)

Souad OUSSIKOUM (FLSH, UCA, Marrakech)

Touria BADOUI (FSJE, UCA, Marrakech)

Yassine BAGGAR (FLSH, UCA, Marrakech)

Comité d’organisation

Professeurs et doctorants du Laboratoire Langues et Humanités

Bibliographie

EAït Mous, F., & Sammouni, M. (2026). Rencontre du terrain et réflexivité chez Abdellah Hammoudi : pour une « anthropologie arabe » à épistémè alternative ? Dans A. Alajmi, D. Cantini, I. Maffi, & I. Melliti (éds.), L’anthropologie sociale dans le monde arabe. Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. https://doi.org/10.4000/15n65

E Bahri, F. (2023). Les Marocains et leurs langues : Ce que parler quatre ou cinq langues veut dire. Éditions Bibliomonde.

EBoukous, A. (2001). Sociolinguistique marocaine. Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines.

EBoukous, A. (2012). Revitalisation de la langue amazighe. IRCAM.

EBourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques. Fayard.

ECalvet, L.-J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Plon.

EChafik, M. (1999). Pour un Maghreb d’abord pluriel. Éditions Centre Tarik Ibn Zyad.

EDe Ruiter, J. J. (2006). Les jeunes Marocains et leurs langues. L’Harmattan.

EEnnaji, M. (2005). Multilingualism, cultural identity, and education in Morocco. Springer.

EGrandguillaume, G. (1983). Arabisation et politique linguistique au Maghreb. Maisonneuve & Larose.

EHammoudi, A. (2001). La mémoire de l’écriture : Langue, culture et société au Maroc. Éditions Toubkal.

EMessaoudi, Leila, 2001. « Urbanisation linguistique et dynamique langagière dans la ville de Rabat ». Cahiers de sociolinguistique, n° 6, vol. 1, p. 89-100. Éditées par les Presses universitaires de Rennes (PUR).

EMessaoudi, L. (2003). Variétés linguistiques et technolectes en milieu marocain. Université Ibn Tofail.

EMessaoudi, L. (2013). Langues urbaines et réseaux sociaux au Maroc. Langage et Société, 143(1), 67-84.

EMessaoudi, Leila, (2013). « Les technolectes savants et ordinaires dans le jeu des langues au Maroc ». Langage et société, n° 143, vol. 1, p. 65-83

EMessaoudi, Leila. (2025). « L’arabe marocain (darija) et ses phonèmes ». Langues, Cultures et Sociétés, vol. 11, n° 1, p. 135–148.

EMiller, C., & Benitez-Fernandez, J. (2010). Evolution des pratiques et des représentations de la darija au Maroc : vers une acceptation de la variation ? Quaderni di Studi Arabi, 5, 145-168.

EYoussi, Abderrahim (1992). Grammaire et lexique de l’arabe marocain moderne. Rabat : Éditions Wallada.

EYoussi, Abderrahim (2013). « Impératifs linguistiques, inerties socioculturelles », Langage et société, n° 143.