Announcement

Argumentaire

Les profondes mutations géopolitiques, technologiques et scientifiques que connaît le monde contemporain redéfinissent les conditions de production, de circulation et de valorisation des connaissances. Dans un contexte marqué par l’essor de l’intelligence artificielle générative, la transformation des écosystèmes numériques, les enjeux de science ouverte et la recomposition des équilibres internationaux, les savoirs deviennent un levier majeur de développement, d’influence et de coopération. La diplomatie scientifique apparaît désormais comme un instrument stratégique permettant de renforcer les collaborations internationales, de favoriser le dialogue entre les communautés scientifiques et de construire des réponses collectives aux défis globaux.

Pour l’espace francophone, cette évolution revêt une importance particulière. Alors que le centre de gravité démographique de la Francophonie se déplace progressivement vers l’Afrique, la question de la souveraineté cognitive devient centrale. Elle renvoie à la capacité des communautés scientifiques à produire, diffuser et rendre visibles leurs connaissances sans dépendre exclusivement des infrastructures informationnelles dominantes. Dans cette perspective, les notions de découvrabilité des savoirs, de bibliodiversité scientifique, de science ouverte et d’intelligence artificielle constituent aujourd’hui des enjeux majeurs pour le développement d’une Francophonie scientifique plus équitable, plus visible et plus inclusive. Parallèlement, les Sciences Humaines et Sociales connaissent un profond renouvellement de leurs objets, de leurs méthodes et de leurs cadres théoriques. Les transformations numériques, les mutations culturelles, les mobilités internationales, les nouvelles formes de communication ainsi que les questions identitaires et environnementales invitent les chercheurs à développer des approches interdisciplinaires capables de saisir la complexité du monde contemporain. Les doctorants occupent aujourd’hui une place essentielle dans cette dynamique en proposant des problématiques innovantes, en expérimentant de nouvelles méthodologies et en contribuant activement au renouvellement de la recherche en SHS.

C’est dans cette double perspective que s’inscrit ce Colloque international, organisé par le Laboratoire LaRSLAM de l’Université Ibn Zohr. Il ambitionne de constituer un espace de dialogue entre chercheurs confirmés, doctorants, décideurs institutionnels et partenaires internationaux autour des enjeux contemporains de la diplomatie scientifique, de la Francophonie scientifique et de l’innovation en Sciences Humaines et Sociales. Au-delà des communications scientifiques, cette manifestation se distingue par une forte dimension formative. Elle réunira des experts internationaux provenant notamment de France, du Canada, de l’Inde et du Maroc, qui animeront des conférences plénières et une série d’ateliers doctoraux consacrés aux compétences indispensables à la recherche contemporaine : méthodologie de la recherche, publication scientifique internationale, intelligence artificielle au service de la recherche, science ouverte, visibilité et découvrabilité des productions scientifiques, montage de projets internationaux, mobilité académique et développement de réseaux de recherche.

Cette articulation entre réflexion scientifique, partage d’expériences internationales et renforcement des capacités vise à faire de cette rencontre un véritable laboratoire d’innovation académique au service des jeunes chercheurs et du développement de la Francophonie scientifique.

Axes de réflexion proposés

Axe 1. Géopolitique des savoirs et diplomatie scientifique

Diplomatie scientifique et coopération internationale

Géopolitique de la recherche et circulation des connaissances

Francophonie scientifique et nouvelles formes de coopération Nord-Sud et Sud-Sud

Axe 2. Innovation pédagogique et formation des chercheurs

Innovations méthodologiques en Sciences Humaines et Sociales

Compétences numériques et intelligence artificielle dans la recherche

Encadrement doctoral, mobilité et réseaux internationaux

Axe 3. Langues, cultures et médiations des savoirs

Didactique des langues et des cultures

Francophonie, plurilinguisme et interculturalité

Discours, médias et communication scientifique

Axe 4. Recherche, innovation et développement durable

Recherche interdisciplinaire au service des Objectifs de Développement Durable

Universités, territoires et innovation sociale

Patrimoine, culture et développement

Axe 5. Doctorants : terrains, méthodes et recherches émergentes

Présentation de recherches doctorales innovantes

Expériences de terrain et interdisciplinarité

Nouveaux objets de recherche en SHS

Format du colloque

Conférences plénières par des experts internationaux

Communications scientifiques

Ateliers doctoraux de formation

Modalités de soumission

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : larslam.publication@gmail.com,

avant le 30 septembre 2026.

Elles comporteront 500 mots maximum, des références bibliographiques et une notice biographique.

Calendrier

Lancement de l’appel à communication : août 2026

Fin de l’appel à communication et notifications aux auteurs : 30 septembre 2026

Tenue du colloque à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir : 16 et 17 octobre 2026

Frais de participation

Participation sans publication : 300dhs

Participation avec publication : 750 dhs

Contact

larslam.publication@gmail.com

Coordination