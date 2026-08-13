Héraldique et Papauté, Moyen Âge - Temps modernes

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Abstract
La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après trois colloques accueillis à Rome à l’École française en mai 2016, au Centre Saint-Louis en juin 2022 et juin 2026, cette quatrième édition poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale.
Announcement
Quatrième colloque international, GRIC (Université Le Havre Normandie)-Ecole française de Rome
Ecole française de Rome, 7-8 juillet 2027
Présentation
La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après trois colloques accueillis à Rome à l’École française en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020), au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025) et juin 2026 (actes en cours de préparation), cette quatrième édition, prévue à l'Ecole française, poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale sous plusieurs angles possibles :
- histoire de l’héraldique proprement dite (particularités de l’héraldique pontificale ou cardinalice, concessions, …)
- histoire de l’art et de l’architecture (décor peint et sculpté des bâtiments religieux ou profanes)
- histoire des fêtes (présence de l’héraldique en tant que telle ou sous des formes allégoriques dans les décors éphémères)
- histoire du livre manuscrit et imprimé (reliures et décor intérieur)
- histoire de la littérature (emploi des images héraldiques, célébration ou satire)
Modalités de contribution
Les propositions devront être envoyées à l'adresse yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr
avant le 15 septembre.
Soumettre une proposition d'une demi-page et un curriculum vitae/ liste des publications d'une demi-page qui sera examinée par le comité.
Comité scientifique
- Albane Cogné (Directrice des études modernes, Ecole française de Rome),
- Daniela del Pesco (Professeur émérite, Université de Rome III),
- Yvan Loskoutoff (Professeur émérite, Université Le Havre-Normandie).
Places
- Ecole française de Rome, Piazza Navona
Rome, Italian Republic
Attached files
Keywords
- héraldique, papauté
Contact(s)
- Yvan Loskoutoff
courriel : yvan [dot] loskoutoff [at] univ-lehavre [dot] fr
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Héraldique et Papauté, Moyen Âge - Temps modernes », Call for papers, Calenda, Published on Thursday, August 13, 2026, https://doi.org/10.58079/16nvw