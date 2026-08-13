Héraldique et Papauté, Moyen Âge - Temps modernes

Announcement

Quatrième colloque international, GRIC (Université Le Havre Normandie)-Ecole française de Rome

Ecole française de Rome, 7-8 juillet 2027

Présentation

La papauté a adopté relativement tard le système du blason né dans la chevalerie laïque avant d’en faire un usage particulièrement développé. Après trois colloques accueillis à Rome à l’École française en mai 2016 (actes publiés aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2020), au Centre Saint-Louis en juin 2022 (actes publiés aux PURH en 2025) et juin 2026 (actes en cours de préparation), cette quatrième édition, prévue à l'Ecole française, poursuivra son étude approfondie de l’héraldique papale sous plusieurs angles possibles :

histoire de l’héraldique proprement dite (particularités de l’héraldique pontificale ou cardinalice, concessions, …)

histoire de l’art et de l’architecture (décor peint et sculpté des bâtiments religieux ou profanes)

histoire des fêtes (présence de l’héraldique en tant que telle ou sous des formes allégoriques dans les décors éphémères)

histoire du livre manuscrit et imprimé (reliures et décor intérieur)

histoire de la littérature (emploi des images héraldiques, célébration ou satire)

Modalités de contribution

Les propositions devront être envoyées à l'adresse yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr

avant le 15 septembre.

Soumettre une proposition d'une demi-page et un curriculum vitae/ liste des publications d'une demi-page qui sera examinée par le comité.

Comité scientifique