Les « sacra peregrina » dans les municipes et colonies romaines

Announcement

Argumentaire

Les sociétés du monde romain se caractérisent par la grande diversité des pratiques religieuses, nourrie par la mobilité des hommes, des objets et des traditions cultuelles. Les sacra peregrina, entendus comme les cultes, rites et pratiques religieuses perçus comme « étrangers » ou introduits hors de leur contexte d’origine, constituent un observatoire privilégié des dynamiques d’échanges culturels, des processus d’intégration et des constructions identitaires au sein des municipes et des colonies romaines de l’Empire.

Ce colloque entend interroger les modalités de diffusion, d’implantation et de réception de ces cultes dans les communautés civiques, en mettant l’accent sur les interactions entre traditions locales, institutions municipales et autorités de Rome. Les communications pourront notamment s’intéresser aux acteurs de la diffusion des sacra peregrina (marchands, soldats, esclaves, affranchis, élites locales, associations), aux espaces cultuels et à leur inscription dans le paysage urbain, aux processus d’adaptation et de réinterprétation des pratiques religieuses, ainsi qu’aux enjeux politiques, sociaux et identitaires liés à leur présence.

Les approches croisant histoire, archéologie, épigraphie, histoire des religions, iconographie ou encore numismatique seront particulièrement bienvenues. Une attention sera également portée aux études de cas locales et régionales comme aux perspectives comparatives, afin de mieux comprendre les formes de circulation, de transformation et d’appropriation des traditions religieuses au sein des municipes et des colonies romaines.

Par ce colloque, nous souhaitons contribuer à une réflexion renouvelée sur la place des sacra peregrina dans les sociétés urbaines du monde romain, en dépassant les oppositions entre cultes « indigènes », « romains » et « orientaux » pour analyser les phénomènes de contact, d’hybridation et de recomposition religieuse qui caractérisent l’empire.

Modalités de soumission

Les propositions sont à envoyer avant le 4 octobre 2026 à modile.laforgecharles@univ-artois.fr et à jean-louis.podvin@univ-littoral.fr

Elles doivent être constituées d’un titre et d’un résumé (maximum 1500 caractères, espaces compris), accompagnées d’une courte présentation biographique : nom, prénom, situation actuelle, domaine de recherche et laboratoire de rattachement.

Les interventions en anglais sont aussi les bienvenues.

Dates et lieu

Le colloque se tiendra les 25 et 26 mai 2027 à l’Université d’Artois avec le concours du CREHS (Centre de Recherche et d’Études Histoire et Sociétés, UR 4027, Université d’Artois), de l’UR 4030 HLLI (Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues, les Littératures et l’Interculturel, Université du Littoral) et de l’IEFR (Institut d’Étude des faits religieux).

Organisation