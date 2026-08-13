Announcement

Colloque international - Linguistique moderne et humanités numériques : nouvelles convergences et nouveaux défis - Université Moulay Ismail, Meknès. Maroc - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines - 24 - 25 novembre 2026

Argumentaire

Le paysage de la recherche en sciences humaines est en pleine mutation, porté par la révolution numérique. La linguistique, discipline pivot dans l’étude des langues et des discours, se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins des humanités numériques, dont les méthodes innovantes offrent un potentiel sans précédent pour explorer, analyser et comprendre les phénomènes linguistiques à une échelle et avec une précision jusque-là inaccessible.

Dans ce contexte, le colloque international « Linguistique moderne et humanités numériques : nouvelles convergences et nouveaux défis » se propose d’interroger cette convergence fertile : comment les méthodes des humanités numériques renouvellent-elles les questionnements fondamentaux de la linguistique moderne ? Inversement, comment les défis posés par la complexité des données langagières nourrissent-ils le développement des humanités numériques ? Il s’agit d’explorer un dialogue épistémologique profond entre ces deux domaines.

L’essor de nouveaux outils d’analyse — textométrie, lexicométrie, traitement automatique des langues, fouille de textes, apprentissage automatique, visualisation des données — transforme les pratiques et les paradigmes de la recherche linguistique. Parallèlement, l’évolution des discours numériques, des interactions en ligne, des usages médiatiques et des identités numériques appelle un renouvellement des approches théoriques, descriptives, sociolinguistiques et communicationnelles.

Ce colloque ambitionne de rassembler linguistes, spécialistes des humanités numériques, chercheurs en communication, informaticiens, data scientists et professionnels de la culture afin de réfléchir ensemble aux enjeux, transformations et perspectives ouvertes par l’articulation entre avancées technologiques et sciences du langage. L’objectif est de comprendre les mutations en cours, d’identifier les défis émergents et de proposer des pistes de réflexion pour les recherches futures.

Axes du colloque

Axe 1 – Méthodes numériques en linguistique : innovations, outils et pratiques

Constitution, annotation et exploitation de corpus numériques.

Approches computationnelles : lexicométrie, textométrie, TAL, fouille de données, apprentissage automatique.

Visualisation des données linguistiques.

Apports, limites et enjeux critiques des méthodes quantitatives.

Axe 2 – Discours, pratiques langagières et interactions en environnements numériques

Formes discursives émergentes : écritures numériques, multimodalité, emojis et hashtags.

Analyse des discours dans les réseaux sociaux, blogs, forums et plateformes collaboratives.

Transformations des pratiques interactionnelles et identités numériques.

Dynamiques sociolinguistiques du numérique.

Axe 3 – Humanités numériques et renouvellement des recherches en sciences du langage

Approches numériques dans la recherche linguistique et communicationnelle.

Épistémologie des humanités numériques : concepts, méthodes, mutations.

Numérisation et valorisation du patrimoine linguistique et culturel.

Coopérations interdisciplinaires entre linguistique, informatique et sciences humaines.

Axe 4 – Enjeux éthiques, politiques et sociétaux des technologies du langage

Biais algorithmiques, discrimination linguistique et justice cognitive.

Éthique de l’IA générative, automatisation de l’écriture et responsabilités des chercheurs.

Souveraineté linguistique et protection des données.

Impact sociétal des technologies linguistiques.

Axe 5 – Enseignement, médiation scientifique et formation à l’ère numérique

Innovations pédagogiques et dispositifs numériques en linguistique.

Développement des compétences numériques, informationnelles et communicationnelles.

Diffusion, vulgarisation et médiation scientifique à travers les outils numériques.

Intégration des humanités numériques dans les curricula universitaires.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, de 500 mots maximum, accompagnées d’un titre ainsi qu’une brève bio-bibliographie, seront à envoyer aux adresses suivantes : o.benzina@umi.ac.ma ; m.sabri@umi.ac.ma ; a.fallous@umi.ac.ma,

avant le 10 Septembre 2026.

Langues du colloque : français, anglais

Format des propositions : résumé de 300 à 500 mots hors biobibliographie.

Axes thématiques : à préciser parmi les axes ci-dessus

Calendrier

Date limite des propositions : 10 septembre 2026

Notification des acceptations : 03 octobre 2026

Programme définitif : 02 novembre 2026

Article complet : 20 novembre

Tenue du colloque : 24-25 novembre 2026

Publication des actes du colloque : mars 2027

Comité scientifique

Driss AIT ZEMZAMI (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès)

Noraddine BARI (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès)

Mokhtar BELARBI (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès)

Ouafae BENZINA (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès)

Imane EL FARSSI (Université Cadi Ayyad de Marrakech, FP-SAFI)

Ali FALLOUS (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès)

Amal FETTAL (Université Hassan II, EST-Casablanca)

Tijania HIDDAS (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès

Nadia KAAOUAS (Université Hassan II, FLSH-Ain Chock-Casablanca)

Sanae NASRI (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, ENSA-Fès)

Mohammed SABRI (Université Moulay Ismail, FLSH-Meknès)

Hicham Ouardi (Université Mohammed V, FLSH-Rabat)

Véronique Magri, (Université Côte d’Azur, Nice, France)

Comité d’organisation