Conference, symposiumHistory
Abstract
Depuis la Renaissance, l’architecture médiévale occidentale suscite rejets et émerveillements. Ce colloque a pour but de montrer comment les édifices du Moyen Âge, qu'ils soient civils ou religieux, ont été analysés, interprétés, imités, critiqués ou tout simplement représentés. En s'intéressant à la perception de l’architecture médiévale au cours du temps et ses réminiscences dans un contexte plus contemporain, il s’agira de réfléchir à la manière dont l’architecture médiévale a continué à être une référence incontournable. Du patrimoine bourguignon au Met-Cloisters de New York, en passant par le château de Guédelon et son chantier d’archéologie expérimentale, les conférenciers présenteront une vision du Moyen Âge renouvelée et toujours d’actualité.
Announcement
Rendez-vous d’automne 2026 de Paray-le-Monial
Programme
Samedi 3 octobre 2026
Paray-le-Monial, Théâtre Sauvageot
- 8 h 00 : Accueil des participants au Centre culturel et de Congrès
- 9 h 00 : Présentation et introduction du colloque Catherine Vincent, Présidente des Amis de la basilique romane, Nicolas Reveyron, Conseiller scientifique des Amis de la basilique romane
9 h 30 : Début des travaux
- Nicolas Reveyron, Professeur émérite, Université Lyon 2-Lumière « Patience et langueur des temps font plus que force ni que dommages »
- Jean-François Grange-Chavanis, Architecte en Chef des Monuments Historiques (h) « Nous avons le bonheur de vivre au Moyen Âge »
- Emmanuel Gleyze, Sociologue et anthropologue « Guédelon, la concordance des temps »
12 h 30 : Déjeuner
Possibilité de déjeuner en commun au restaurant Le Domaine des Marguerites ; sur inscription
14 h 15 : Reprise des travaux
- Géraldine Mallet, Université de Montpellier Paul-Valéry - Centre d'études médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583)« L'architecture médiévale à New York : le Met-Cloisters »
- Cédric Lesec, EPHE (Paris) et Musée des Confluences (Lyon)« L’aventure des éditions Zodiaque »
- Lucas La Barbera, docteur en histoire de l’art (Université de Strasbourg), membre associé ARCHE (UMR 3400)« Un gothique bourguignon ? Genèse et postérité d’un concept régionaliste »
Cocktail et rencontre avec les conférenciers
Dimanche 4 octobre 2026
Matinée : Visite des églises de Mont-Saint-Vincent et de Gourdon
Départ de Paray-le-Monial à 8 h 45 ; rendez-vous au parking de la Place de l’Europe à Paray-le-Monial ; covoiturage.
12 h 00 : Déjeuner
Possibilité de déjeuner en commun au restaurant du Champ de Foire (Paray-le-Monial) ; sur inscription
15 h 30 : Concert
Concert par Michaël Parisot, « Le claviorganum, un instrument entre clavecin et orgue » à la salle des Boiseries dans le Cloître du prieuré.
Participation
Uniquement sur incription : les participants au colloque bénéficieront d’une place réservée.
Places
- Théâtre Sauvageot et Centre Culturel et de Congrès - Boulevard du Collège
Paray-le-Monial, France (71600)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- Moyen Âge, architecture, église, art roman, art gothique, château, Bourgogne, édition
Contact(s)
- Catherine VINCENT
courriel : amisbasiliqueparay [at] gmail [dot] com
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Présence de l’architecture médiévale : l’architecture médiévale au présent », Conference, symposium, Calenda, Published on Thursday, August 13, 2026, https://doi.org/10.58079/16nvu