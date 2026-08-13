Announcement

Rendez-vous d’automne 2026 de Paray-le-Monial

Programme

Samedi 3 octobre 2026

Paray-le-Monial, Théâtre Sauvageot

8 h 00 : Accueil des participants au Centre culturel et de Congrès

9 h 00 : Présentation et introduction du colloque Catherine Vincent, Présidente des Amis de la basilique romane, Nicolas Reveyron, Conseiller scientifique des Amis de la basilique romane

9 h 30 : Début des travaux

Nicolas Reveyron , Professeur émérite, Université Lyon 2-Lumière « Patience et langueur des temps font plus que force ni que dommages »

, Professeur émérite, Université Lyon 2-Lumière « Patience et langueur des temps font plus que force ni que dommages » Jean-François Grange-Chavanis, Architecte en Chef des Monuments Historiques (h) « Nous avons le bonheur de vivre au Moyen Âge »

Architecte en Chef des Monuments Historiques (h) « Nous avons le bonheur de vivre au Moyen Âge » Emmanuel Gleyze, Sociologue et anthropologue « Guédelon, la concordance des temps »

12 h 30 : Déjeuner

Possibilité de déjeuner en commun au restaurant Le Domaine des Marguerites ; sur inscription

14 h 15 : Reprise des travaux

Géraldine Mallet , Université de Montpellier Paul-Valéry - Centre d'études médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583)« L'architecture médiévale à New York : le Met-Cloisters »

, Université de Montpellier Paul-Valéry - Centre d'études médiévales de Montpellier (CEMM EA 4583)« L'architecture médiévale à New York : le Met-Cloisters » Cédric Lesec , EPHE (Paris) et Musée des Confluences (Lyon)« L’aventure des éditions Zodiaque »

, EPHE (Paris) et Musée des Confluences (Lyon)« L’aventure des éditions Zodiaque » Lucas La Barbera, docteur en histoire de l’art (Université de Strasbourg), membre associé ARCHE (UMR 3400)« Un gothique bourguignon ? Genèse et postérité d’un concept régionaliste »

Cocktail et rencontre avec les conférenciers

Dimanche 4 octobre 2026

Matinée : Visite des églises de Mont-Saint-Vincent et de Gourdon

Départ de Paray-le-Monial à 8 h 45 ; rendez-vous au parking de la Place de l’Europe à Paray-le-Monial ; covoiturage.

12 h 00 : Déjeuner

Possibilité de déjeuner en commun au restaurant du Champ de Foire (Paray-le-Monial) ; sur inscription

15 h 30 : Concert

Concert par Michaël Parisot, « Le claviorganum, un instrument entre clavecin et orgue » à la salle des Boiseries dans le Cloître du prieuré.

Participation

Uniquement sur incription : les participants au colloque bénéficieront d’une place réservée.