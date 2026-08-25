Announcement

Présentation

Les Lieux de la folie / Sites of Madness part d’une intuition simple : la folie n’est jamais sans lieu. Qu’elle apparaisse dans l’hôpital psychiatrique, s’exprime dans l’intimité d’une chambre, surgisse sur la scène publique ou hante le home sweet home, elle s’inscrit toujours dans des espaces concrets - institutionnels, domestiques, urbains, symboliques - qui la contiennent, l’exacerbent, la rendent visible ou cherchent à la normaliser.

Organisé à The American University of Paris les 15 et 16 octobre 2026, le colloque s’ouvre sur une conférence inaugurale d’Élisabeth Roudinesco, « État des lieux de la folie », puis, le lendemain matin, sur une conférence d’Hervé Guillemain consacrée aux « lieux des archives de la folie » - deux manières de border, l’une au présent, l’autre par le document, le champ que les six sessions du colloque viendront explorer.

Le programme déploie cette interrogation à partir de lieux concrets où la folie se donne à voir, se contient, se déplace ou se transforme : l’institution psychiatrique et l’espace du soin ; les lieux d’enfermement, d’exclusion et d’exil ; la maison, lorsqu’elle cesse d’être refuge pour devenir lieu de crise, de secret ou de violence ; les champs de bataille et les espaces traversés par les catastrophes collectives ; l’atelier, où la création peut déplacer les frontières du dicible et du visible ; enfin le corps lui-même, lieu d’inscription de la souffrance, mais aussi de possibles formes de transformation.

Ces scènes réunissent des voix venues de la psychiatrie, de la psychanalyse, de l’histoire, de la littérature, des arts et de la clinique. Évelyne Lenoble, Geneviève Hénault, Florence Reznik, Laurent Michel, Cyrille Canetti et Françoise Davoine interrogent, depuis des pratiques et des traditions différentes, les lieux et les cadres contemporains du soin. Hervé Guillemain, Constance Pâris de Bollardière, Sharon Kangisser Cohen et Olivier Douville abordent les traces laissées par l’institution, la guerre, l’exil ou les violences collectives, et les formes de transmission auxquelles elles donnent lieu.

France Théoret, Catherine Mavrikakis, Joffrine Donnadieu, Florian Préclaire et Oscar d’Artois font entendre ce que la littérature peut saisir de l’enfermement, de l’intime, de la maison ou de la mémoire traumatique. Roberta Trapani et Geoff Gilbert déplacent la réflexion vers l’atelier, l’art brut, la création et les langues de la folie. Mounira Chatti interroge les rapports entre corps, histoire et geste politique, tandis que Dominique Mazéas explore, à partir de la clinique, ce que le mouvement et la danse peuvent ouvrir comme espace de soin.

Plutôt qu’une succession de domaines étanches, le colloque fait ainsi se rencontrer des pratiques et des savoirs qui posent une même question : où la folie prend-elle lieu, et que fait le lieu à ceux qui l’habitent, le traversent ou tentent d’en sortir ?

En mobilisant la notion de genius loci, l’esprit singulier d’un lieu, nous faisons l’hypothèse que certains espaces portent une « âme » et une folie propres: ils orientent des trajectoires, dessinent des lignes d’inclusion et d’exclusion, configurent ce qui peut se dire, et ce qui se tait.

Croisant psychiatrie, psychanalyse, littérature, histoire, arts, sciences sociales et histoire de l’art, le colloque entend ouvrir un espace commun de pensée et d’écoute. Le jeudi soir, cette dimension se prolonge par la projection du documentaire Art & Mind d’Amélie Ravalec, suivie d’un échange avec la réalisatrice et l’historien de l’art Fabrice Flahutez, puis par un vernissage et un cocktail dînatoire autour du travail de l’artiste invitée Martha Poggioli. Le colloque se referme le vendredi soir sur une performance de Butô de Juju Alishina, geste dansé qui donne, en clôture, corps à ce que deux journées de parole auront cherché à mettre en lieu.

Participation

Inscription gratuite mais obligatoire (en bas de page).

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, l’inscription, gratuite, se fait pour tous les participants — intervenants, étudiants, personnel de l’AUP et invités extérieurs — en remplissant le formulaire en bas de page.

Merci de vous munir d’une pièce d’identité le jour du colloque.

Programme

Jeudi 15 octobre 2026

salle Q801

9h30–9h45 Ouverture officielle Présidence de l’AUP / Provost / comité d’organisation

9h45–10h45 Conférence inaugurale • Élisabeth Roudinesco — « État des lieux de la folie »

— « État des lieux de la folie » 10h45–11h00 Pause-café

11h00–12h30 Session 1 — De l’institution à l’intime du cabinet de psy

Évelyne Lenoble — « Lieux thérapeutiques, lieux de paroles : espaces de folies et de raisons »

— « Lieux thérapeutiques, lieux de paroles : espaces de folies et de raisons » Geneviève Hénault — « Transformations de la psychiatrie publique entre pénurie de moyens, virage sécuritaire et promesses techno-solutionnistes »

— « Transformations de la psychiatrie publique entre pénurie de moyens, virage sécuritaire et promesses techno-solutionnistes » Florence Reznik — « Espaces de folie et lieux de soins : entre architecture interne et extérieure » • • Discussion : Caitlin Ware

12h30–14h00 Déjeuner sur place

14h00–15h00 Session 2 — Locked In / Locked Out : l’exil, la rue, la prison

Laurent Michel — « Prison, folie et addiction : le trauma comme fondement ? »

« Prison, folie et addiction : le trauma comme fondement ? » Cyrille Canetti — « Rue et prison, cachez-moi ces fous que je ne saurais voir »

Discussion : Françoise Davoine

15h00–15h15 Pause-café

15h15–16h45 Session 3 — La maison, un lieu de ravages

France Théoret — « T’es folle ! Écrire, relire le fil autobiographique »

— « T’es folle ! Écrire, relire le fil autobiographique » Catherine Mavrikakis — « Toxicités et domesticités »

— « Toxicités et domesticités » Joffrine Donnadieu — « L’intime en guerre »

Discussion : Anne-Marie Picard

16h45–17h00 Pause et installation

17h00–18h45 Projection-rencontre : Art & Mind (2019) • Amélie Ravalec et Fabrice Flahutez

et 19h00 Vernissage et cocktail dînatoire (Galerie Combes et Amex – RdC - AUP) • Martha Poggioli, artiste invitée

Vendredi 16 octobre 2026 — salle C104

9h30–10h00 Accueil-café et mot des organisateurs

10h00–11h00 Conférence thématique • Hervé Guillemain — « Les lieux des archives de la folie »

11h00–11h15 Pause-café

11h15–12h45 Session 4 — Champs de bataille et espaces de violence collective

Constance Pâris de Bollardière — « Sites of care and support of Holocaust survivors' mental wounds. Presentation of the book After the Darkness? »

— « Sites of care and support of Holocaust survivors' mental wounds. Presentation of the book After the Darkness? » Olivier Douville — « Enfants-soldats, enfants-sorciers dans les rues africaines »

— « Enfants-soldats, enfants-sorciers dans les rues africaines » Françoise Davoine — « Hors-lieu de la folie »

Discussion : Évelyne Lenoble

12h45–14h15 Déjeuner sur place (C103)

14h15–15h45 Session 5 — L’atelier : faire lieu, faire passage

Florian Préclaire — « Peintures des fous dans la littérature d’aujourd’hui »

— « Peintures des fous dans la littérature d’aujourd’hui » Roberta Trapani — « L’atelier éclaté. Art brut, altérité et formes du commun »

— « L’atelier éclaté. Art brut, altérité et formes du commun » Geoff Gilbert — « Faire une place à la folie dans la traduction »

Discussion : Iveta Slavkova

15h45–16h00 Pause-café

16h00–17h30 Session 6 — Le corps en jeux

Mounira Chatti — « L’immolation en Tunisie après Bouazizi : de l’imitation à l’autodestruction »

— « L’immolation en Tunisie après Bouazizi : de l’imitation à l’autodestruction » Oscar d’Artois — « L’Île : obsession et dérèglement du corps autour des lieux fantasmés »

— « L’Île : obsession et dérèglement du corps autour des lieux fantasmés » Dominique Mazéas — « Quand le soin psychique prend corps : danser le lien »

Discussion : Florian Préclaire

17h30–18h15 Pause / déplacement & installation

18h15 Performance de Butô (Hall Celeste Schenck – Quai d’Orsay - RDC) • Juju Alishina

18h40 Mot de clôture et remerciements

Ce colloque bénéficie du soutien de l’Office of the Provost et du George and Irina Schaeffer Center for the Study of Genocide, Human Rights and Conflict Prevention de l’American University of Paris.

Comité d'organisation