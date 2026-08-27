Initiation à la recherche en master

Announcement

Intérêts

Découvrir le monde de la recherche franco-allemande

Organiser son travail de recherche dans un contexte franco-allemand : séjour en archives, recherches bibliographiques, etc.

Clarifier son projet professionnel après le master et aide à la rédaction d’un projet de thèse

Intégrer dès à présent un réseau de jeune recherche

Méthode

Associant interventions de chercheur·e·s confirmé·e·s et exercices pratiques, cet atelier offre aux participant·e·s une incursion dans le monde de la recherche franco-allemande. La formation abordera des questions générales liées à la nature même d’un travail de recherche, mais aussi à son organisation pratique dans un contexte franco-allemand.

Cet atelier se divise en trois séances : la première aura lieu à Paris le 23 octobre 2026, la deuxième sera proposée en ligne, le 16 novembre 2026 et enfin la dernière se tiendra à Paris le 23 avril 2027. Les participant·e·s s’engagent à participer aux trois séances.

Modalités de participation

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue (niveau B1 minimum).

Les étudiant.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.

Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de l'université.

Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV et une lettre de motivation, à l'attention de Danielle Brugière-Zeiss.

Frais de déplacement

Les frais de transport pour se rendre à Paris seront remboursés aux participant.e.s sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l’étranger.

Le CIERA prendra en charge les frais de repas (pauses déjeuner et café) pour l'ensemble du groupe.

Comité de sélection