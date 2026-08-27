Initiation à la recherche en master

SeminarHistory
Abstract
Cet atelier s’adresse aux étudiant·e·s inscrit·e·s en master qui souhaitent découvrir ce qu’est la recherche dans un environnement franco-allemand. Son objectif est d’accompagner les jeunes chercheur·e·s dans cette première expérience en proposant à la fois des informations fondamentales et une plateforme d’échange.
Announcement
Intérêts
- Découvrir le monde de la recherche franco-allemande
- Organiser son travail de recherche dans un contexte franco-allemand : séjour en archives, recherches bibliographiques, etc.
- Clarifier son projet professionnel après le master et aide à la rédaction d’un projet de thèse
- Intégrer dès à présent un réseau de jeune recherche
Méthode
Associant interventions de chercheur·e·s confirmé·e·s et exercices pratiques, cet atelier offre aux participant·e·s une incursion dans le monde de la recherche franco-allemande. La formation abordera des questions générales liées à la nature même d’un travail de recherche, mais aussi à son organisation pratique dans un contexte franco-allemand.
Cet atelier se divise en trois séances : la première aura lieu à Paris le 23 octobre 2026, la deuxième sera proposée en ligne, le 16 novembre 2026 et enfin la dernière se tiendra à Paris le 23 avril 2027. Les participant·e·s s’engagent à participer aux trois séances.
Modalités de participation
- Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue (niveau B1 minimum).
- Les étudiant.e.s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l'année en cours.
- Les candidat.e.s s'engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de l'université.
- Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site du CIERA. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV et une lettre de motivation, à l'attention de Danielle Brugière-Zeiss.
Frais de déplacement
Les frais de transport pour se rendre à Paris seront remboursés aux participant.e.s sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l’étranger.
Le CIERA prendra en charge les frais de repas (pauses déjeuner et café) pour l'ensemble du groupe.
Comité de sélection
- Danielle Brugière-Zeiss
- Nathalie Faure
- Nicolas Hubé
Places
- Paris, France (75)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Keywords
- recherche, master, mémoire, thèse, franco-allemand, allemagne
Contact(s)
- Danielle Brugière-Zeiss
courriel : danielle [dot] zeiss [at] ciera [dot] fr
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Initiation à la recherche en master », Seminar, Calenda, Published on Thursday, August 27, 2026, https://calenda.org/1430584