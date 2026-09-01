Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone

Scholarship, prize and job offerEurope
Abstract
Le CIERA propose des aides à la mobilité pour effectuer un séjour de recherche (niveau master, thèse et post-doctorat) ou un stage (niveau master) en Allemagne ou dans un autre pays germanophone dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Announcement
Pour réaliser un stage
Aide à la mobilité « René Lasserre » pour un stage
PUBLIC
Mastérant.e.s
DURÉE
3 mois maximum (non renouvelable)
MONTANT
650 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le CIERA offre aux étudiant.e.s en master des aides pour effectuer un stage en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).
L'aide à la mobilité « René Lasserre » est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des stages d'un à trois mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation étayée qui présente : le projet professionnel du candidat, la structure d’accueil du stage, les missions du stagiaire et les conditions d’immersion dans la culture du pays d’accueil, le tout dans un maximum de deux pages à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- une lettre de recommandation d’un responsable de formation ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) du responsable de stage de l’établissement d’accueil précisant la date et la durée du stage, la nature des activités ainsi que les conditions de rémunération. (Cette lettre ne peut être remplacée par la convention de stage) ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Pour réaliser un séjour de recherche
Aide jeunes docteur.e.s pour un séjour de recherche
PUBLIC
Post-doctorant.e.s
DURÉE
15 jours à 2 mois (renouvelable une fois)
MONTANT
1300 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le CIERA offre aux jeunes docteur.e.s tous statuts confondus (chargé.e.s de recherche et maîtres de conférence également) jusqu’à 4 ans après la soutenance au moment de la candidature, des aides pour effectuer un séjour de recherche de courte durée en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).
Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.
L'aide jeunes docteur.e.s est mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche de quinze jours à deux mois maximum.
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT
- un curriculum vitae scientifique ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé.
- un bref résumé du travail de thèse (1 à 4 pages)
- la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un.e responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une lettre de recommandation soulignant l’intérêt scientifique du projet de recherche et les éventuelles collaborations possibles. (Ce document ne doit pas nécessairement être rédigé par le ou la directeur/directrice de thèse !) ;
- une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de réussite ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Aide doctorale complète pour un séjour de recherche
PUBLIC
Doctorant.e.s
DURÉE
6 mois maximum (renouvelable une fois)
MONTANT
1300 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le CIERA offre aux doctorant.e.s ne bénéficiant d’aucune bourse ou allocation de recherche des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).
Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis à Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.
L'aide doctorale complète est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche d'un à six mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT
- un curriculum vitae scientifique ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Aide doctorale partielle pour un séjour de recherche
PUBLIC
Doctorant.e.s
DURÉE
4 mois maximum (renouvelable une fois)
MONTANT
650 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le CIERA offre aux doctorant.e.s bénéficiant d’un contrat doctoral ou d’une allocation de recherche des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).
Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis à Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.
L'aide doctorale partielle est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche d'un à quatre mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT
- un curriculum vitae scientifique ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Aide pour un séjour de recherche en master
PUBLIC
Mastérant.e.s
DURÉE
3 mois maximum (non renouvelable)
MONTANT
650 € par mois
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Le CIERA offre aux étudiant.e.s en master des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).
Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis à Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.
L'aide à la mobilité pour les étudiant.e.s en master est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche d'un à trois mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.
Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :
CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT
- un curriculum vitae ;
- une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;
- la présentation du projet de recherche préalablement situé par rapport à la bibliographie existante (4 à 6 pages) ;
- le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;
- une lettre de recommandation du directeur de recherche ;
- une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;
- une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;
- une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus. Si vous avez des difficultés à réaliser un seul document PDF rendez-vous sur le site https://framapdf.org/abc/fr/
EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT EN LIGNE
- Connectez-vous ou créez votre compte sur le site du CIERA pour renouveler votre inscription pour l’année universitaire en cours. Complétez aussi vos coordonnées.
- Complétez le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite de cette page. Il vous sera demandé de mettre votre dossier de candidature sous format PDF en pièce jointe à ce formulaire.
NB : Pour vérifier que votre demande en ligne est complète ou pour modifier des informations, connectez-vous préalablement et cliquez sur Mes candidatures dans le menu utilisateur.
Comité de sélection
- Marion Aballea Université de Strasbourg
- Olivier Agard Sorbonne Université - Lettres
- Régine Battiston Université de Haute-Alsace-Mulhouse
- Felicity Bodenstein Sorbonne Université - Lettres
- Lisa Bolz CELSA, Sorbonne Université - Lettres
- Guido Braun Université de Haute-Alsace-Mulhouse
- Falk Bretschneider École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
- Danielle Brugière-Zeiss Sorbonne Université - Lettres
- David Capitant Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
- Masha Cerovic École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
- Cécile Chamayou-Kuhn Université de Lorraine
- Axelle Chassagnette Université Lumière Lyon 2
- Mandana Covindassamy École normale supérieure (ENS-PSL)
- Marta Craveri Maison des Sciences de l'Homme (MSH)
- Cécile Cuny Université de Strasbourg
- Mathias Delori CNRS
- Antonin Dubois Université de Lorraine
- Marc Elie CNRS
- Nathalie Faure Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA), Sciences Po Paris
- Karim Fertikh Sciences Po Strasbourg
- Mildred Galland-Szymkowiak École normale supérieure (ENS-PSL), CNRS Institut national des sciences humaines et sociales
- Guillaume Garner École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon)
- Simon Godard Sciences Po Grenoble
- Laurence Guillon Université Lumière Lyon 2
- Charlotte Halpern Sciences Po Paris
- Sophie Hildenbrand Université de Haute-Alsace-Mulhouse
- Emmanuel Hourcade École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon)
- Nicolas Hubé Université de Lorraine
- Paul Klötgen Université de Lorraine
- Evelyne Lagrange Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
- Antoine Laporte École normale supérieure de Lyon (ENS Lyon)
- Christine Lebeau Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
- Valérie Lozac'h Université de Strasbourg
- Viktoria Lühr École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne (CIERA)
- Elissa Mailänder Sciences Po Paris
- Lisa Marx Sciences Po Grenoble
- Elise Massicard Sciences Po Paris
- Catherine Maurer Université de Strasbourg
- Caroline Mezger École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
- Nedjma Moussaoui Université Lumière Lyon 2
- Marie Nicolas-Greciano Université Lumière Lyon 2
- Sébastien Schick Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne
- Régis Schlagdenhauffen École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
- Judith Syga-Dubois Université de Haute-Alsace-Mulhouse
- Hélène Vinckel-Roisin Université de Lorraine
- Carsten Wilhelm Université de Haute-Alsace-Mulhouse
Keywords
- Allemagne, Autriche, Suisse, pays germanophones, bourse, mobilité, recherche, stage
Contact(s)
- Valentin Boyer
courriel : valentin [dot] boyer [at] ciera [dot] fr
- Reagan Schweppe
courriel : reagan [dot] schweppe [at] ciera [dot] fr
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone », Scholarship, prize and job offer, Calenda, Published on Tuesday, September 01, 2026, https://calenda.org/1431142