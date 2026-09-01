Aides à la mobilité du CIERA vers un pays germanophone

Announcement

Pour réaliser un stage

Aide à la mobilité « René Lasserre » pour un stage

PUBLIC

Mastérant.e.s

DURÉE

3 mois maximum (non renouvelable)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le CIERA offre aux étudiant.e.s en master des aides pour effectuer un stage en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).

L'aide à la mobilité « René Lasserre » est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des stages d'un à trois mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT

un curriculum vitae ;

une lettre de motivation étayée qui présente : le projet professionnel du candidat, la structure d’accueil du stage, les missions du stagiaire et les conditions d’immersion dans la culture du pays d’accueil, le tout dans un maximum de deux pages à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

une lettre de recommandation d’un responsable de formation ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) du responsable de stage de l’établissement d’accueil précisant la date et la durée du stage, la nature des activités ainsi que les conditions de rémunération. (Cette lettre ne peut être remplacée par la convention de stage) ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Pour réaliser un séjour de recherche

Aide jeunes docteur.e.s pour un séjour de recherche

PUBLIC

Post-doctorant.e.s

DURÉE

15 jours à 2 mois (renouvelable une fois)

MONTANT

1300 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le CIERA offre aux jeunes docteur.e.s tous statuts confondus (chargé.e.s de recherche et maîtres de conférence également) jusqu’à 4 ans après la soutenance au moment de la candidature, des aides pour effectuer un séjour de recherche de courte durée en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).

Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

L'aide jeunes docteur.e.s est mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche de quinze jours à deux mois maximum.

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

un curriculum vitae scientifique ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé.

un bref résumé du travail de thèse (1 à 4 pages)

la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un.e responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une lettre de recommandation soulignant l’intérêt scientifique du projet de recherche et les éventuelles collaborations possibles. (Ce document ne doit pas nécessairement être rédigé par le ou la directeur/directrice de thèse !) ;

une copie du diplôme de doctorat ou une attestation de réussite ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Aide doctorale complète pour un séjour de recherche

PUBLIC

Doctorant.e.s

DURÉE

6 mois maximum (renouvelable une fois)

MONTANT

1300 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le CIERA offre aux doctorant.e.s ne bénéficiant d’aucune bourse ou allocation de recherche des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).

Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis à Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

L'aide doctorale complète est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche d'un à six mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

un curriculum vitae scientifique ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une lettre de recommandation du directeur de recherche ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Aide doctorale partielle pour un séjour de recherche

PUBLIC

Doctorant.e.s

DURÉE

4 mois maximum (renouvelable une fois)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le CIERA offre aux doctorant.e.s bénéficiant d’un contrat doctoral ou d’une allocation de recherche des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).

Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis à Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

L'aide doctorale partielle est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche d'un à quatre mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE EN FORMAT PDF COMPRENANT

un curriculum vitae scientifique ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

la présentation du projet de recherche (4 à 6 pages annotées avec références bibliographiques) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une lettre de recommandation du directeur de recherche ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Aide pour un séjour de recherche en master

PUBLIC

Mastérant.e.s

DURÉE

3 mois maximum (non renouvelable)

MONTANT

650 € par mois

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Le CIERA offre aux étudiant.e.s en master des aides pour effectuer un séjour de recherche en Allemagne ou dans un autre pays germanophone (Autriche, Suisse).

Il est également possible d'effectuer un séjour dans l'un des centres d'études allemandes et européennes soutenus par le DAAD à travers le monde, hormis à Paris, à condition que l'objet de la recherche soit en lien avec l'aire germanophone.

L'aide à la mobilité pour les étudiant.e.s en master est seulement mensuelle. Elle ne peut soutenir financièrement que des séjours de recherche d'un à trois mois et ne peut être réduite à une ou quelques semaines.

Toute demande d’aide à la mobilité se fait en deux étapes :

CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPRENANT

un curriculum vitae ;

une lettre de motivation présentant les raisons de la demande et un projet professionnel (1 à 2 pages) à l’attention du directeur du CIERA, Nicolas Hubé ;

la présentation du projet de recherche préalablement situé par rapport à la bibliographie existante (4 à 6 pages) ;

le programme de travail du séjour de recherche justifiant la nécessité d’une présence à l’étranger ;

une lettre de recommandation du directeur de recherche ;

une lettre de mission (Betreuungsbescheinigung) ou attestation d’accueil (Einladungsschreiben) d’un responsable scientifique au sein de la structure d’accueil ;

une attestation sur l'honneur de résidence en France au moment du départ ;

une attestation sur l'honneur de l'exactitude des informations communiquées et de la non falsification des documents constituant le dossier de candidature.

Dossier de candidature

Le dossier de candidature doit être assemblé en un seul document PDF en respectant l'ordre des pièces à joindre énuméré ci-dessus. Si vous avez des difficultés à réaliser un seul document PDF rendez-vous sur le site https://framapdf.org/abc/fr/

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE DE FINANCEMENT EN LIGNE

Connectez-vous ou créez votre compte sur le site du CIERA pour renouveler votre inscription pour l’année universitaire en cours. Complétez aussi vos coordonnées.

Complétez le formulaire en ligne en cliquant sur le bouton "candidatez" en haut à droite de cette page. Il vous sera demandé de mettre votre dossier de candidature sous format PDF en pièce jointe à ce formulaire.

NB : Pour vérifier que votre demande en ligne est complète ou pour modifier des informations, connectez-vous préalablement et cliquez sur Mes candidatures dans le menu utilisateur.

Comité de sélection