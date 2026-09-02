Announcement

Présentation

Pour la dix-huitième année, des archéologues, historiens, spéléologues et autres chercheurs passionnés par les structures rupestres se réuniront à Saint-Martin-le-Vieil pour une série de communications. Pour l’édition 2026, des collègues polonais présenteront des études de cas. Nous irons des Sudètes aux Canaries, dans des forteresses, des sites de stockage, des sites funéraires, de la Protohistoire au Moyen Âge, à la recherche de structures et de traces diverses montrant la diversité des aménagements des sites de falaises...

Le magnifique cadre médiéval de l’abbaye de Villelongue, près de Saint-Martin-le-Vieil (Aude, France), sera l’écrin de ces rencontres, dont on doit la pérennité à deux associations audoises : l’Amicale Laïque de Carcassonne et l’association Les Cruzels de Saint-Martin-le-Vieil, soutenues par les collectivités territoriales.

Colloque international consacré aux structures rupestres, biennal, qui a lieu cette année sous la présidence de Luc Stevens, à l’Abbaye de Villelongue (Saint-Martin-le Vieil, Aude, France). Le thème exploré sera cette année : Vivre dans la falaise : aménager, occuper, habiter...

Dates : 10 et 11 octobre 2026

Programme

Samedi 10 octobre 2026 :

17h-17h30 : Accueil des congressistes à l’abbaye de Villelongue.

17h30-18h : Mots d’accueil et conférence inaugurale de Luc STEVENS, président du colloque (ancien président de la Société Française d’Étude des Souterrains) : « Troglodytisme et falaise : une architecture entre contrainte, ressource et paysage ».

18h : Questions

18h30 : Interventions des personnalités :

Marie-Elise GARDEL , docteure-HDR en archéologie, associée au LA3M-Université d’Aix-Marseille,

, docteure-HDR en archéologie, associée au LA3M-Université d’Aix-Marseille, Nicole VORDY , Présidente de l’Amicale Laïque de Carcassonne, Bruno GILLOUX, Président des Cruzels,

, Présidente de l’Amicale Laïque de Carcassonne, Bruno GILLOUX, Président des Cruzels, Christian ViÉ , Maire de Saint-Martin-le-Vieil,

, Maire de Saint-Martin-le-Vieil, Régis BANQUET , Président de Carcassonne-Agglo,

, Président de Carcassonne-Agglo, Hélène SANDRAGNÉ , Présidente du Département de l’Aude,

, Présidente du Département de l’Aude, Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie.

19h : Apéritif dînatoire et musical offert par l’association Les Cruzels à l’abbaye de Villelongue.

Dimanche 11 octobre 2026 :

9h : Accueil, thé, café, préparé par l’association Les Cruzels.

9h30 : Pr Michał WOJENKA (Institute of Archaeology, Faculty of History, Jagiellonian University, Cracovie, Pologne) : « The use of caves and rock shelters for dwelling and economic purposes in late medieval and post-medieval Poland »* (L’utilisation des grottes et des abris sous roche à des fins d’habitat et d’économie dans la Pologne de la fin du Moyen Âge et de l’époque post-médiévale).

10h15 : Pause

10h30 : Pr Przemyslaw NOCUŃ (Institute of Archaeology, Faculty of History, Jagiellonian University, Cracovie, Pologne) : « Natural Rock Formations and Rock-Cut Architecture in Medieval Castles of the Sudetes and Northern Bohemia »* (Formations rocheuses naturelles et architecture rupestre dans les châteaux des Sudètes et du Nord de la Bohême).

(Institute of Archaeology, Faculty of History, Jagiellonian University, Cracovie, Pologne) : « Natural Rock Formations and Rock-Cut Architecture in Medieval Castles of the Sudetes and Northern Bohemia »* (Formations rocheuses naturelles et architecture rupestre dans les châteaux des Sudètes et du Nord de la Bohême). 11h15 : Luc STEVENS (Société Française d’étude des Souterrains, France) : « Vivre, stocker et protéger : le troglodytisme préhispanique à Gran Canaria : les exemples de Temisas et Calasio ».

12h : Questions

12h15 : Repas organisé par l’association Les Cruzels, à l’abbaye de Villelongue

14h15 : Florence GUILLOT (docteure en histoire médiévale, archéologue, Traces, Toulouse) : « Vivre dans la falaise ».

(docteure en histoire médiévale, archéologue, Traces, Toulouse) : « Vivre dans la falaise ». 15h : Daniel MORLEGHEM (Inum-Arch ; membre associé à l’UMR 7324 Citeres-LAT, Université de Tours, France) : « Repères et marquages des travaux de confortation dans les carrières souterraines de Paris aux XVIIIe et XIXe s. »

(Inum-Arch ; membre associé à l’UMR 7324 Citeres-LAT, Université de Tours, France) : « Repères et marquages des travaux de confortation dans les carrières souterraines de Paris aux XVIIIe et XIXe s. » 15h45 : Martine HUBERT-PELLIER (chercheuse indépendante) : « Les « Falaises » de Touraine ont-elles abrité une civilisation troglodytique ? ».

16h30 : Questions, pause.

16h45 : Conclusion du colloque par Luc STEVENS.

17h15 : Départ pour Saint-Martin-le-Vieil : visite commentée des falaises et de l’habitat rupestre de Saint-Martin-le-Vieil, par Marie-Elise GARDEL (docteur/HDR en archéologie médiévale, LA3M/Aix-Marseille Univ., France).

Fin du colloque : 18h.

*Les conférences en anglais sont traduites.

Informations pratiques

Tarifs

Auditeurs du colloque : Libre participation

Repas dimanche 12h : Auditeurs : 22€ (réservation obligatoire)

Renseignements, inscriptions : alcarcassonne@free.fr 04 68 25 24 74

Colloque réalisé par

L’Amicale Laïque de Carcassonne et l’association Les Cruzels (Saint-Martin-le-Vieil)

avec le soutien de la Commune de Saint-Martin-le-Vieil, l’abbaye de Villelongue, Carcassonne-Agglo, le Département de l’Aude, la Région Occitanie