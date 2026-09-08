Reconfiguring Information and Communication Professions

Announcement

Colloque international, Yaoundé (Cameroun), 24 et 25 mars 2027

Argumentaire

Qui peut aujourd’hui se dire professionnel de l’information et de la communication ? Est-ce celui qui a reçu une formation spécialisée, celui qui exerce effectivement une activité dans ce domaine, celui dont les pratiques sont reconnues comme conformes aux normes et exigences de son milieu professionnel, ou encore celui qui mobilise des dispositifs numériques capables de produire des contenus répondant à ces exigences ? Cette interrogation traverse depuis plusieurs décennies les secteurs du journalisme, de la communication, de l’édition, de la publicité et, de la médiation documentaire. Si chacun de ces métiers répond à des logiques, des normes et des formes de reconnaissances qui lui sont propres, tous connaissent aujourd’hui des recompositions liées à la numérisation des activités, à la circulation des savoir-faire sur les plateformes numériques et au développement des technologies génératives. Ces évolutions brouillent les frontières et invitent à repenser les professions de l'information et de la communication, redéfinissent les modalités d’accès, d’exercice et de reconnaissance des métiers, et engagent à réinterroger les critères qui fondent désormais leur légitimité.

Les professions (Dubar et Tripier) de l’information et de la communication ne reposent pas sur la seule exécution de tâches techniques. Elles mobilisent des compétences d’analyse, de sélection, de vérification, de rédaction, de mise en forme, d’éditorialisation, mais également l’appropriation de normes professionnelles, d’une culture des publics et d’une responsabilité à l’égard des contenus diffusés. Or ces compétences s’acquièrent selon les parcours de plus en plus diversifiés où se combinent formation académique, apprentissages organisationnels, expériences professionnelle, autoformation et échanges entre pairs. Dès lors, la professionnalité ne peut plus être appréhendée uniquement à travers le diplôme ou le statut d'emploi ; elle renvoie à des processus continus de construction, de reconnaissance et de légitimation.

Les recherches conduites au Cameroun montrent que les professions de l'information et de la communication se construisent à l'intersection des dispositifs de formation, des cadres institutionnels, des pratiques professionnelles et des représentations que les acteurs élaborent de leur métier. Elles mettent en évidence les processus de construction, de reconnaissance et de légitimation des identités professionnelles, les tensions entre les normes du métier et les réalités de son exercice, ainsi que les recompositions des frontières entre journalisme et communication (Boyomo Assala ; Mpessa Mouangue ; Nta à Bitang ; Peghouo Ngou Pekassa). Elles soulignent également le rôle des formations universitaires et de l'institutionnalisation des sciences de l'information et de la communication dans la professionnalisation des acteurs (Esse ; Makake & Mbila ; Mbédé & Olembe). Enfin, les cherches sur les phénomènes communicationnels montrent que les silences, les implicites et les stratégies de retenue communicationnelle (Modzom) constituent désormais des objets d'analyse à part entière.

Ces recompositions dépassent largement le contexte camerounais. Les recherches menées en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique montrent que la numérisation des organisations, la plateformisation des échanges, l'économie de l'attention et le développement des technologies génératives reconfigurent les métiers de l’information et de la communication. Elles mettent en évidence le brouillage des frontières professionnelles, la redéfinition des formes de professionnalité et des critères de légitimation, les formes d'auctorialité ainsi que de nouvelles articulations entre expertise humaine et dispositifs techniques (Jeanneret ; Ruellan ; Wolton, Abbott ; Charron et De Bonville ; Seck-Sarr ; Ncube et al. ; Umejei et al.). Ces évolutions invitent aussi à une lecture comparative des transformations à l'œuvre selon les contextes institutionnels, économiques, politiques et culturels.

Dans cette perspective, ce colloque entend interroger les transformations contemporaines des professions de l'information et de la communication à travers les savoirs, les pratiques, les dispositifs techniques et les formes de légitimation qui les structurent. Il accueillera des recherches consacrées aux métiers du journalisme, de la communication, de l'édition, de la documentation, de la médiation et des domaines connexes, privilégiant des approches empiriques, comparatives ou interdisciplinaires. Une attention particulière sera accordée aux effets de la numérisation et des technologies génératives sur les trajectoires professionnelles, les dispositifs de formation, les pratiques de médiation et les recompositions des frontières professionnelles. Les contributions pourront ainsi interroger ces recompositions à partir de perspectives des sciences de l'information et de la communication, de la sociologie des professions, des études des médias, des humanités numériques, etc. La réflexion sera guidée par la question suivante : Dans quelle mesure les recompositions technologiques, organisationnelles et sociales transforment-elles les modes d'apprentissage, les pratiques, les identités professionnelles et les critères de légitimation des métiers de l'information et de la communication ? Cette interrogation invite à examiner les tensions entre professionnalisation et déprofessionnalisation, expertise et automatisation, normes instituées et pratiques émergentes, et innovation technique et reconnaissance professionnelle.

Axe 1. Formation, apprentissage et construction des compétences professionnelles

Les professions de l'information et de la communication reposent sur des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui s'acquièrent selon des parcours de plus en plus diversifiés. Aux formations universitaires s'ajoutent les apprentissages en situation de travail, les stages, le mentorat, l'autoformation, les communautés de pratiques ainsi que les environnements numériques. Cet axe s'intéresse aux modalités de construction des compétences professionnelles, aux relations entre théorie et pratique, aux processus de socialisation, aux parcours de professionnalisation, aux transformations des référentiels de compétences et des curricula, ainsi qu'aux effets des technologies numériques et génératives sur les dispositifs de formation.

Axe 2. Discours, médiation et construction de la légitimité professionnelle

Les professions de l'information et de la communication se donnent également à voir à travers des pratiques discursives, éditoriales et médiatiques qui rendent visibles les compétences et participent à la construction de la légitimité professionnelle. Les genres, les formes d'écriture, les dispositifs éditoriaux, les choix linguistiques ou sémiotiques, les modalités de médiation et les interactions avec les publics contribuent à définir ce qui est reconnu comme un travail professionnel. Les évolutions liées aux technologies génératives invitent à réinterroger ces formes de production, d'autorité et de crédibilité.

Axe 3. Hybridation des pratiques, recomposition des métiers et technologies génératives

La numérisation des organisations, la plateformisation des échanges et le développement des technologies génératives redessinent les frontières des professions de l'information et de la communication. Les compétences circulent entre acteurs professionnels et non professionnels, tandis que les territoires d’exercice, les rôles et les identités professionnelles se recomposent. Parallèlement, l’intégration croissante de ces technologies transforme les conditions d’exercice des métiers, les formes de médiation, les rapports entre expertise humaine et dispositifs techniques, ainsi que les critères de légitimité, de responsabilité et d’éthique. Cet axe invite à analyser ces deux dynamiques, leurs articulations et leurs effets sur les professions de l’information et de la communication.

Modalités de soumission

Les propositions de communication, rédigées en français ou en anglais, comprendront un résumé de 500 à 700 mots présentant clairement l'objet de recherche, la problématique, le cadre théorique, la méthodologie et les résultats escomptés. Elles seront accompagnées d'une notice biobibliographique.

Les auteurs dont les propositions auront été retenues seront invités à soumettre un texte complet, rédigé selon la norme APA (7e édition),, comportant entre 40 000 et 60 000 signes, espaces compris. Police Times New Roman, interlignage 1,5, marges 2,5. Lesdits textes devront être envoyés aux adresses électroniques ci-après : djamprisc@yahoo.fr ; dopengou@gmail.com ; ericmayi@yahoo.fr

Toutes les propositions feront l'objet d'une évaluation en aveugle par le comité scientifique.

Calendrier

Diffusion de l'appel à communications : 25 juillet 2026

Date limite de soumission des propositions : 30 septembre 2026

Notification aux auteurs : 25 octobre 2026

Réception des textes complets : 14 décembre 2026

Tenue du colloque : 24 et 25 mars 2027

Retour des expertises scientifiques : 31 janvier 2027

Remise des versions corrigées : 15 février 2027

Publication des actes du colloque : Fin mars 2027

Publication des actes

Les textes soumis seront évalués en double aveugle. Seuls ceux ayant satisfait aux exigences scientifiques et éditoriales des standards internationaux de publication scientifique, seront retenus pour publication dans les actes du colloque. Les actes seront publiés sous la direction scientifique du comité d'organisation et diffusés en version imprimée et numérique.

Comité d’organisation

Peghouo N. Pekassa Dominique, Maître de Conférences (Université de Yaoundé II)

Mayi Joseph Eric Fidèle, Chargé de Cours (Université de Yaoundé II)

Jean Louis Ntang, Chargé de Cours (Université de Yaoundé II)

Ngongang Djamfa Priscille, Chargée de Cours (Université de Yaoundé II)

Comité scientifique

Omgba Richard Laurent, Professeur (Université de Yaoundé II)

Boyomo Assala Laurent Charles, Professeur (Université de Yaoundé II)

Missè Missè, Professeur (Université protestante d’Afrique centrale)

Modzom François Marc, Professeur (Université de Yaoundé II)

Tonye Alphonse, Professeur (Université de Yaoundé I)

Olufade Falade Williams Onifade, Professor (University of Ibadan)

Mbarga Gervais, Professeur (Université de Moncton)

Messanga Obama, Professeur (Université de Yaoundé II)

Madiba Georges, Professeur (Université de Douala)

Djimeli Alexandre, Professeur (Université de Yaoundé II)

Ndibi Ola’a, Maître de Conférences (Université de Yaoundé II)

Mpessa Mouangue M. Marcelle, Maitre de Conférences (Université Yaoundé II)

Nta à Bitang, Maître de Conférences (Université de Yaoundé II)

Assomo Alain, Maître de Conférence (Université de Yaoundé II)

Esse Corine, Maître de Conférence (Université de Yaoundé II)

Ekongolo Narcisse, Maître de Conférence (Université de Yaoundé II)

Mbede Emmanuel, Maître de Conférences (Université de Yaoundé II)

Ngo Yon Michèle, Maître de Conférence (Université de Yaoundé II)

Ndjock Fleur Nadine, Maître de Conférences (Université d’Ebolowa)

Djadeu Colette, Maître de Conférences (Université de Yaoundé II)

Vessah Ngou Donald Alexis, Maître de Conférences (Université de Yaoundé I)

Eloundou Venant, Professeur (Université de Yaoundé I)

Akana Parfait, Maître de Conférence (Université de Yaoundé II)

Bibliographie indicative

Abbott, A. (1988). The system of professions: An essay on the division of expert labor. University of Chicago Press.

Boyomo Assala, L.-C. (2012). Communication des organisations : Sociologie de la médiation organisationnelle. Presses de l'UCAC.

Boyomo Assala, L.-C., & Tétu, J.-F. (2010). Communication et modernité sociale : Questions Nord/Sud. L'Harmattan.

Boyomo Assala, L.-C., & Mouangue, M.-M. (2019). Media and live together, the last hours we? Sociology of media system of living together. Sociology International Journal, 3. https://doi.org/10.15406/sij.2019.03.00172.

Champy, F. (2009). La sociologie des professions. Presses Universitaires de France.

Charron, J., de Bonville J., Présentation. Journalismes en mutation. Perspectives de recherche et orientation méthodologiques, in: Communication. Information Médias Théories, volume 17 n°2, décembre 1996. pp. 14-49.

Demazière, D., & Gadéa, C. (Dir.). (2009). Sociologie des groupes professionnels. La Découverte.

Dubar, C. (2000). La socialisation : Construction des identités sociales et professionnelles. Armand Colin.

Esse, C. (2022). Professions et professionnels de la communication publique : La question de l'exigence des profils et des formations. Fréquence Sud, 26, 195-225.

Jeanneret, Y. (2014). Critique de la trivialité : Les médiations de la communication, enjeu de pouvoir.

Jeanneret, Y. (2008). Penser la trivialité : La vie triviale des êtres culturels. Hermès-Lavoisier.

Le Cam, F. (2005). Le journalisme imaginé : Histoire d'un projet professionnel au Québec. Leméac.

Makake, Narcisse Ekongolo et Thomas Mbila, 2022, « SIC ou STIC : contribution à l’institutionnalisation des sciences de l’information et de la communication à l’ESSTIC au Cameroun », Fréquence Sud, no 26, p. 245-275.

Mbédé, E., & Olembe, E. (2015). Territoires et savoirs des universités du Cameroun : Discours, objets, médiations. Les Enjeux de l'information et de la communication, 16(3A), 39-55. https://doi.org/10.3917/enic.hs1.0039

Modzom, F. M. (2019). Les silences de Paul Biya : Analyse d'une communication de pouvoir. Connaissances et Savoirs.

Matuszak, Céline, 2026, « Écrire avec l’IAG pour un futur communicant. En quête d’un nouveau rôle d’auteur ? », Revue française des sciences de l’information et de la communication, no 32.

Ncube, Lyton, Refilwe Whitney Mofokeng, Albert Chibuwe, Allen Munoriyarwa et Antonette Kakujaha-Murangi, 2025, « “Mind the Gap”: Artificial Intelligence and Journalism Training in Southern African Journalism Schools », Media, Practice and Education.

Nta à Bitang, J. (2019). Journalisme sous tension : Quand les journalistes questionnent eux-mêmes leurs pratiques professionnelles. Fréquence Sud, 24-25, 173-187.

Peghouo Ngou Pekassa, D. (2019). Journalisme, communication et hybridation professionnelle au Cameroun : Contribution à l'étude de l'intermédialité professionnelle. Fréquence Sud, 24-25, 149-171.

Peghouo Ngou Pekassa, D. (2025). Quand journalisme et communication des organisations se (ren)contrent : Relations, conflits et enjeux de territoire. Éclosion.

Ruellan, D. (1993). Le professionnalisme du flou : Identité et savoir-faire des journalistes français. Presses Universitaires de Grenoble.

Seck-Sarr, S.-F. (2024). Intelligence artificielle et fact-checking en Afrique : Entre logiques de dépendance et limites de l'automatisation. tic&société, 17(1-2), 267-288.

Umejei, E., Ayisi, A., Phiri, M., & Tallam, E. (2025). Artificial intelligence and journalism in four African countries: Optimists, pessimists, and pragmatists. Journalism Practice, 19(10), 2249-2265.

Winkin, Y. (2001). Anthropologie de la communication. Seuil.

Wolton, D. (2009). Informer n'est pas communiquer. CNRS Éditions.