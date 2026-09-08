Conference, symposiumAmerica
Premières Nations de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord
Traditions et enjeux contemporains
Abstract
Ce colloque, qui accompagne l’exposition Premières Nations – Arts et Cultures du Nord-Ouest de l’Amérique, s’intéresse aux aspects culturels, artistiques et muséologiques de la production matérielle et immatérielle de cette région. Des chercheurs et des professionnels de musées français et canadiens dialogueront avec des artistes, des chefs héréditaires et des conservateurs autochtones autour de questions liées au développement et aux usages des arts, tant classiques que contemporains, aux relations entre les communautés autochtones et les musées (y compris ceux gérés par ces communautés), ainsi qu'aux restitutions, non seulement des objets, mais aussi de la mémoire et de l'autoreprésentation des communautés autochtones.
Announcement
Participation
Colloque en anglais et français avec traduction simultanée
Comité d’organisation et coordination
- Steve Bourget, responsable des collections Amériques, musée du quai Branly - Jacques Chirac
- Marie Mauzé, anthropologue spécialiste de l'art et de la culture matérielle des sociétés amérindiennes de Colombie britannique (Canada), CNRS (LAS)
- Quentin Ehrmann-Curat, chercheur post-doctorant, musée du quai Branly - Jacques Chirac
- Leandro Varison, directeur adjoint, département de la Recherche et de l'Enseignement, musée du quai Branly - Jacques Chirac
Coordination
Anna Gianotti Laban, responsable des manifestations scientifiques, musée du quai Branly - Jacques Chirac
Programme
Mercredi 30 septembre
Session 1 – Arts et Culture
- 9h15 - 9h30 Accueil
- 9h30 - 9h40 Mot de bienvenue - Emmanuel Kasarhérou, président du musée du quai Branly - Jacques-Chirac
- 9h40 - 9h50 Présentation de la session Steve Bourget, responsable de collections des Amériques, musée du quai Branly - Jacques-Chirac.
- 9h50 - 10h10 7IDANsuu- James Hart, Chef héréditaire du clan de l’Aigle, sculpteur haïda. Ancêtres, hier, aujourd’hui, demain : les rôles qu’ils jouent
- 10h10 - 10h30 Meghann O'Brien, Tisserande et artiste Haida/kwakwaka’wakw. Être une tisserande
10h30 - 10h50 Pause café
- 10h50 - 11h10 'Maxwiyalidzi -K'odi Nelson, chef héréditaire Musgamux/Dzawadenuxw kwakwaka’ wakw, médiateur culturel. La fondation communautaire Nawalakw et la revitalisation du kwak’wala
- 11h10 - 11h30 Haa’yuups - Ron Hamilton, Nuu-chah-nulth (Hupacasath), Chef de la Maison Takiishtakamlthath, historien. Ma vie en tant que porteur de traditions
- 11h30 - 12h30 Discussion
12h30 - 14h00 Pause déjeuner
Session 2 – Recherche et muséologie collaboratives
- 14h00 - 14h10 Présentation de la session Leandro Varison, Directeur adjoint, département de la recherche et de l’enseignement, musée du quai Branly – Jacques Chirac.
- 14h10 - 14h30 Paz Nuñez-Regueiro, conservatrice du patrimoine, musée du quai Branly - Jacques-Chirac. Étudier, conserver et transmettre les collections royales d’Amérique du Nord avec les Nations autochtones
- 14h30 - 14h50 Jennifer Kramer, professeure associée en anthropologie et conservatrice au musée d’anthropologie, université de la Colombie-Britannique. Mettre en pratique le Nuyayanlh (générosité réciproque) : muséologie collaborative avec la Nation Nuxalk de Bella Coola, Colombie-Britannique (Canada).
14h50 - 15h10 Pause café
- 15h10- 15h30 Kathryn Bunn-Marcuse, conservatrice au Northwest Coast Native Art et directrice du Centre Bill Holm au musée Burke. Voir au Burke Museum : savoirs des femmes autochtones et co-commissariat d’exposition dans un nouveau musée
- 15h30- 15h50 ɬəkʷəlqinəm - Jordan Wilson, Musqueam (Salish) Conservateur du « Pacific Northwest and Contemporary Indigenous Art » au musée d’anthropologie, université de la Colombie-Britannique. Titre: à définir.
- 15h30 - 16h30 Discussion
Jeudi 1 octobre
Session 3 – Côte Nord-Ouest – Muséologie d’aujourd’hui
- 9h15 - 9h30 Accueil
- 9h30 - 9h40 Présentation de la session Marie Mauzé, directrice de recherche émérite (CNRS), Laboratoire d’anthropologie sociale.
- 9h40 - 10h00 T'aaw 'Yuuwans - Nika Collison, Directrice exécutive, Saahlinda Naay Saving Things House | Musée Haïda Gwaii à Kay Llnagaay. Le musée de Haïda Gwaii: Partager les savoirs culturels.
- 10h00 - 10h20 Tłaliłalas -Juanita Johnston, Directrice exécutive, Centre Culturel U'mista. La collection du potlatch et le Centre culturel U’mista.
- 10h20 – 10h40 Peter Whiteley, Conservateur du département Ethnologie Nord-Américaine à l’American Museum of Natural History, New York Réinventer la galerie de la côte Nord-Ouest à l'American Museum of Natural History
- 10h40 - 11h00 Pause café
- 11h00 - 12h15 Table ronde avec tous les intervenants.
Places
- Théâtre Claude Lévi-Strauss - Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 218 rue de l'Université
Paris, France (75007)
Event attendance modalities
Full on-site event
Attached files
Contact(s)
- Anna Gianotti Laban
courriel : anna [dot] gianotti-laban [at] quaibranly [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Premières Nations de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord », Conference, symposium, Calenda, Published on Tuesday, September 08, 2026, https://calenda.org/1432280