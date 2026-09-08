Premières Nations de la côte nord-ouest de l’Amérique du Nord

Abstract

Ce colloque, qui accompagne l’exposition Premières Nations – Arts et Cultures du Nord-Ouest de l’Amérique, s’intéresse aux aspects culturels, artistiques et muséologiques de la production matérielle et immatérielle de cette région. Des chercheurs et des professionnels de musées français et canadiens dialogueront avec des artistes, des chefs héréditaires et des conservateurs autochtones autour de questions liées au développement et aux usages des arts, tant classiques que contemporains, aux relations entre les communautés autochtones et les musées (y compris ceux gérés par ces communautés), ainsi qu'aux restitutions, non seulement des objets, mais aussi de la mémoire et de l'autoreprésentation des communautés autochtones.