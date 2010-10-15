Otras lecturas nuevas miradas

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Programa

Jueves 1 de octubre

9.00-9.30. Inauguración

María Cruz Cardete del Olmo . Decana de la Facultad de Geografía e Historia, UCM

. Decana de la Facultad de Geografía e Historia, UCM Matteo Mancini . Director del Dpto. de Historia del Arte, UCM

. Director del Dpto. de Historia del Arte, UCM Benito Navarrete y José Riello . IPs de CANHISPÁNICO

y . IPs de CANHISPÁNICO Elena Escuredo. Coordinadora del congreso

9.30-10.15. Conferencia inaugural

Fernando Marías (Real Academia de la Historia, Universidad Autónoma de Madrid). Sobre los orígenes y transformaciones del canon del arte español y sus artistas: construcción, apropiación y olvido

Mesa 1. El artista proyectado.

Modera: Antonio Urquízar Herrera (UNED)

10.15-10.35. Letizia Gaeta (Università del Salento, Lecce). Juan de Borgoña nella congiuntura mediterranea e negli studi tra Italia e Spagna del secolo scorso

(Università del Salento, Lecce). Juan de Borgoña nella congiuntura mediterranea e negli studi tra Italia e Spagna del secolo scorso 10.35-10.55. Claudia Lozano (Universidad Autónoma de Madrid). El Morales de Palomino: génesis de una imagen perdurable

(Universidad Autónoma de Madrid). El Morales de Palomino: génesis de una imagen perdurable 10.55-11.15. José Riello (Universidad Autónoma de Madrid). Francisco Pacheco, ¿pintor y teórico de la Contrarreforma?

11.15-11.50. Pausa para café

11.50-12.10. Benito Navarrete (Universidad Complutense de Madrid). Alonso Cano y el ideal clásico: maniera vaga e bella sul gusto di Guido

(Universidad Complutense de Madrid). Alonso Cano y el ideal clásico: maniera vaga e bella sul gusto di Guido 12.10-12.30. Silvia Canalda (Universitat de Barcelona). Nicolás Factor, entre el éxtasis y el pincel. La Academia de San Carlos y la construcción del artista santo

(Universitat de Barcelona). Nicolás Factor, entre el éxtasis y el pincel. La Academia de San Carlos y la construcción del artista santo 12.30-12.50. Daniel Crespo (Universidad Complutense de Madrid). Artistas y patria en la edad de las revoluciones. Mitografías y la nueva esfera pública de la historia del arte

12.50-13.20. Debate

13.20-15.00. Pausa para comida

Mesa 2. El concepto incierto.

Modera: María Cruz de Carlos Varona (Universidad Autónoma de Madrid)

15.00-15.20. Miriam Cera y Bruno Escobar (Universidad Autónoma de Madrid). Ornamento y delito. Berruguete y el nacimiento del Plateresco en el debate ilustrado

(Universidad Autónoma de Madrid). Ornamento y delito. Berruguete y el nacimiento del Plateresco en el debate ilustrado 15.20-15.40. Francisco Martínez (Universidad Complutense de Madrid). Damnatio de Murillo: lo “femenino” vs. lo “masculino” en el canon decimonónico de la pintura española

(Universidad Complutense de Madrid). Damnatio de Murillo: lo “femenino” vs. lo “masculino” en el canon decimonónico de la pintura española 15.40-16.00. Cécile Vincet-Cassy (CY Cergy Paris Université). Louis Viardot (1800-1883), ¿primer historiador del arte español en Francia?

16.00-16.30. Debate

16.30-17.00. Pausa para café

Mesa 3. La cuestión ideológica.

Modera: Luisa Elena Alcalá (Universidad Autónoma de Madrid)

17.00-17.20. Àngel Campos-Perales (Universidad Complutense de Madrid). “De tan vellaca mano”. Reflexiones en torno a la mala pintura en la España de la temprana Edad Moderna

(Universidad Complutense de Madrid). “De tan vellaca mano”. Reflexiones en torno a la mala pintura en la España de la temprana Edad Moderna 17.20-17.40. Joaquim Caetano (Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa). A invenção de uma epopeia. A descoberta dos Painéis de São Vicente e a identidade da Escola Portuguesa

(Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa). A invenção de uma epopeia. A descoberta dos Painéis de São Vicente e a identidade da Escola Portuguesa 17.40-18.00. Francesco Grisolia (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). “Lume della Spagna”. Su padre Sebastiano Resta tra miti italiani e indizi spagnoli

(Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). “Lume della Spagna”. Su padre Sebastiano Resta tra miti italiani e indizi spagnoli 18.00-18.20. Andrea Zezza (Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’). La fine del viceregno e l’invenzione della scuola napoletana

18.20-18.50. Debate

Viernes 2 de octubre

Mesa 4. Idas y venidas.

Modera: Escardiel González Estévez (Universidad de Sevilla)

9.00-9.20. Paula Mues (Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INAH). Organización artística en Nueva España: el gremio, el taller, el oficio y sus borrosos límites

(Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, INAH). Organización artística en Nueva España: el gremio, el taller, el oficio y sus borrosos límites 9.20-9.40. Federica Perugini (Sapienza Università di Roma-Universidad Complutense de Madrid). La centralità ispanica a Roma: reti di committenza e circolazione artistica intorno a Cesare Arbasia

(Sapienza Università di Roma-Universidad Complutense de Madrid). La centralità ispanica a Roma: reti di committenza e circolazione artistica intorno a Cesare Arbasia 9.40-10.00. Francesco Ceretti (Università degli Studi di Pavia). I “Falsche Spanier” lombardi. Decostruzione di un mito storiografico tra diplomazia e ibridazione culturale

10.00-10.30. Debate y pausa para café

Conferencia de clausura

10.30-11:15. Francesco Caglioti (Scuola Normale Superiore, Pisa). Da Andrea Sansovino ad Andrea Bregno: il mausoleo del Gran Cardinal Mendoza e la questione del suo progettista

(Scuola Normale Superiore, Pisa). 11.15-11.30. Preguntas y cierre de jornadas

12.00. VIAJE A TOLEDO. Llegada: 13.30.h aprox.

Viaje a Toledo para visitar la exposición “Primada VIII centenario de la catedral de Toledo”, que comenzará a las 16h. Ponentes e invitados viajarán en un autobús, a cargo de la organización (salida desde la propia UCM). Los asistentes interesados en acompañarnos a la visita deben personarse en la “Puerta del Mollete” a las 15.45, responsabilizándose cada uno del transporte.

Asistencia

Asistencia presencial y online previa inscripción (hasta el 20/9/2026) en https://forms.gle/xtiggg9e5iTwxg117

Información: congresomitografias2026@gmail.com

Congreso organizado por el proyecto de investigación CANHISPANICO Identidades, circulaciones y apropiaciones en la Edad Moderna (PID2024-158217NB-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación.

Más información del proyecto de investigación en: https://canhispanico.hypotheses.org/miembros

Dirección científica

Elena Escuredo