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Cosmogonie mediterranee

Iperletterarietà e spatriamenti nell’opera di Fabrizia Ramondino

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Abstract

Italiano English

Marking the ninetieth anniversary of Fabrizia Ramondino's birth (1936-2008), the conference explores her narrative universe between cosmopolitanism, the Mediterranean and the writing of the self. Its aim is to examine her narrative universe, marked by a hyper-literariness and a cosmopolitanism that place her in dialogue with the writing of a wide range of authors, women and men alike, within a strongly transnational dimension. The conference also explores Ramondino's social commitment and her attachment to the South and the Mediterranean, as well as the relations between language, identity, memory and dislocation as these emerge in her writing of the self.

Announcement

Organizzato con il patrocinio di: Olga Ragusa Foundation, Università degli Studi di Cagliari e Fondazione di Sardegna

Programa

15 ottobre

Sa Duchessa Via Is Mirrionis 1, Cagliari

Ore 13:30 Saluti istituzionali Direttrice Prof.ssa Tiziana Pontillo

Ore 14:00 - Ramondino e la poesia

Moderatrice Irene Palladini, Università degli Studi di Cagliari

  • Alessandra Trevisan, Università di Ca’ Foscari di Venezia «La mia lingua è impoetica e strana». La poesia di Fabrizia Ramondino
  • Carlotta Lingeri, Università degli Studi di Cagliari «E la mia voce si faceva olivo». Madri e figlie nella poesia di Fabrizia Ramondino
  • Alessandro Pasini, Università degli Studi di Cagliari Dalla rarefazione alla referenzialità: progressione dei dispositivi poetici in Per un sentiero chiaro di Fabrizia Ramondino

Ore 15:00 - Ramondino e l’archivio alla BNR

Moderatrice Mariangela Rapetti, Università degli Studi di Cagliari

  • Eleonora Cardinale,responsabile dell'ufficio Archivi e Biblioteche letterarie (BNCR) Dentro l’officina di lavoro: le carte e i libri di Ramondino alla Biblioteca nazionale centrale di Roma
  • Elisiana Fratocchi, Università degli Studi di Urbino Itinerari morantiani nella biblioteca di Fabrizia Ramondino

Ore 16:00 - Ringraziamenti Olga Ragusa Foundation

  • Prof. Andrea Ciccarelli, Indiana University (collegamento da remoto)

Pausa caffè

Ore 17:00 - Le opere teatrali di Ramondino

  • Irene Palladini, Università degli Studi di Cagliari Fabrizia Ramondino e il teatro di parola
  • Mariano D'Amora, Istituto del Dramma Napoletano Villino bifamiliare quale esempio di una drammaturgia costantemente in bilico tra testimonianza civile ed invenzione letteraria

Letture dalle opere teatrali di Ramondino (A cura dell’attrice Lia Careddu, Teatro di Cagliari)

Ore 20:30 - Cena Sociale

Link al posto

16 ottobre

Fondazione di Sardegna Via San Salvatore da Horta 2, Cagliari

Ore 10:00 - La narrativa di Ramondino Panel A

Moderatrice Monica Farnetti, Università degli Studi di Sassari

  • Adalgisa Giorgio, Università di Bath ‒ ILCS-CCWW (Università di Londra) I diari dei sogni di Elsa Morante e di Fabrizia Ramondino
  • Francesca Nieddu, University College Cork «Quel muoversi nel mondo sono io»: attraversare lo spazio domestico e naturale in due romanzi di famiglia di Fabrizia Ramondino e Lalla Romano
  • Elisa Gambaro, Università degli Studi di Milano Famiglia e memoria in Storie di patio
  • Elena Porciani, Università degli Studi Luigi Vanvitelli Tra realismo e mitopoiesi: la funzione Morante in Althénopis

Ore 12:00 - Il teatro di Ramondino

Moderatrice Roberta Ferraresi, Università degli Studi di Cagliari

  • Ippolita Di Majo, sceneggiatrice (curatrice del volume Fabrizia Ramondino. Teatro, Einaudi 2025) a colloquio con il prof. Mariano D’Amora, Istituto del Dramma Napoletano

Pausa pranzo

Ore 15:00 - La narrativa di Ramondino Panel B

Moderatrice Stefania Lucamante, Università degli Studi di Cagliari

  • Beatrice Alfonzetti, Università di Roma 1- La Sapienza La scrittura del dolore: Guerra d'infanzia e di Spagna
  • Claudia Corona, Università degli Studi di Cagliari-Universitè Paris x- Nanterre, Autobiografia come verum factum: Ramondino, Leiris e la genealogia vichiana della verità incarnata
  • Laura Medda, Università di Zurigo - Univerità degli Studi di Cagliari Quelle favole non son del tutto favole: Indagine sulla narrativa breve di Fabrizia Ramondino
  • Beatrice Manetti, Università degli Studi di Torino Tra la “madre-città” e la “figlia-avventura”: l’ utopia poetica e politica del Taccuino tedesco

Ore 16:00 - Ramondino e l’impegno

Moderatrice Claudia Cao, Università degli Studi di Cagliari

  • Alessandra Tonella, Università degli Studi di Cagliari «Nel mio sguardo una condivisione del loro destino»: narrazione in prima persona come racconto politico e sovversivo nell’Isola riflessa di Fabrizia Ramondino
  • Marina Guglielmi, Università degli Studi di Cagliari Fototesti della deistituzionalizzazione: Fabrizia Ramondino tra Trieste e Serra d’Aiello
  • Niccolò Amelii, Università degli Studi G. d’Annunzio, Chieti-Pescara Io senza Self: forme e funzioni autoeterobiografiche nell’opera di Fabrizia Ramondino

Ore 17:00 - Tavola rotonda*

  • Alfonzetti, Farnetti, Giorgio, Lucamante, di Majo, D’Amora

Places

  • Sa Duchessa Via Is Mirrionis 1 | Fondazione di Sardegna Via San Salvatore da Horta 2
    Cagliari, Italian Republic (30030)

Event attendance modalities

Full on-site event


Keywords

  • Fabrizia Ramondino, Cosmogonie mediterranee, iperletterarietà, cosmopolitismo, transnazionalità, scrittura del sé, impegno sociale, Mediterraneo, Sud, lingua, identità, memoria, dislocazione

Contact(s)

  • Alessandra Trevisan
    courriel : ale [dot] trevisan [at] unive [dot] it

Reference Urls

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« Cosmogonie mediterranee », Conference, symposium, Calenda, Published on Thursday, September 10, 2026, https://calenda.org/1432529

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