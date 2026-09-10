Cosmogonie mediterranee

Abstract

Nel novantesimo della nascita di Fabrizia Ramondino (1936-2008), il convegno ne indaga l’universo narrativo tra cosmopolitismo, Mediterraneo e scrittura del sé. L’obiettivo è quello di esaminarne l’universo narrativo, caratterizzato da un’iperletterarietà e un cosmopolitismo che la pongono in dialogo con la scrittura di autori e d’autrici diversi, in una dimensione fortemente transnazionale. Sono esplorati inoltre l’impegno sociale della scrittrice, insieme al suo legame con il Sud e il Mediterraneo, così come i rapporti intercorrenti nella sua opera tra lingua, identità, memoria e dislocazione descritti nella sua scrittura del sé.