Conference, symposiumThought
Cosmogonie mediterranee
Iperletterarietà e spatriamenti nell’opera di Fabrizia Ramondino
Abstract
Marking the ninetieth anniversary of Fabrizia Ramondino's birth (1936-2008), the conference explores her narrative universe between cosmopolitanism, the Mediterranean and the writing of the self. Its aim is to examine her narrative universe, marked by a hyper-literariness and a cosmopolitanism that place her in dialogue with the writing of a wide range of authors, women and men alike, within a strongly transnational dimension. The conference also explores Ramondino's social commitment and her attachment to the South and the Mediterranean, as well as the relations between language, identity, memory and dislocation as these emerge in her writing of the self.
Announcement
Organizzato con il patrocinio di: Olga Ragusa Foundation, Università degli Studi di Cagliari e Fondazione di Sardegna
Programa
15 ottobre
Sa Duchessa Via Is Mirrionis 1, Cagliari
Ore 13:30 Saluti istituzionali Direttrice Prof.ssa Tiziana Pontillo
Ore 14:00 - Ramondino e la poesia
Moderatrice Irene Palladini, Università degli Studi di Cagliari
- Alessandra Trevisan, Università di Ca’ Foscari di Venezia «La mia lingua è impoetica e strana». La poesia di Fabrizia Ramondino
- Carlotta Lingeri, Università degli Studi di Cagliari «E la mia voce si faceva olivo». Madri e figlie nella poesia di Fabrizia Ramondino
- Alessandro Pasini, Università degli Studi di Cagliari Dalla rarefazione alla referenzialità: progressione dei dispositivi poetici in Per un sentiero chiaro di Fabrizia Ramondino
Ore 15:00 - Ramondino e l’archivio alla BNR
Moderatrice Mariangela Rapetti, Università degli Studi di Cagliari
- Eleonora Cardinale,responsabile dell'ufficio Archivi e Biblioteche letterarie (BNCR) Dentro l’officina di lavoro: le carte e i libri di Ramondino alla Biblioteca nazionale centrale di Roma
- Elisiana Fratocchi, Università degli Studi di Urbino Itinerari morantiani nella biblioteca di Fabrizia Ramondino
Ore 16:00 - Ringraziamenti Olga Ragusa Foundation
- Prof. Andrea Ciccarelli, Indiana University (collegamento da remoto)
Pausa caffè
Ore 17:00 - Le opere teatrali di Ramondino
- Irene Palladini, Università degli Studi di Cagliari Fabrizia Ramondino e il teatro di parola
- Mariano D'Amora, Istituto del Dramma Napoletano Villino bifamiliare quale esempio di una drammaturgia costantemente in bilico tra testimonianza civile ed invenzione letteraria
Letture dalle opere teatrali di Ramondino (A cura dell’attrice Lia Careddu, Teatro di Cagliari)
Ore 20:30 - Cena Sociale
Link al posto
16 ottobre
Fondazione di Sardegna Via San Salvatore da Horta 2, Cagliari
Ore 10:00 - La narrativa di Ramondino Panel A
Moderatrice Monica Farnetti, Università degli Studi di Sassari
- Adalgisa Giorgio, Università di Bath ‒ ILCS-CCWW (Università di Londra) I diari dei sogni di Elsa Morante e di Fabrizia Ramondino
- Francesca Nieddu, University College Cork «Quel muoversi nel mondo sono io»: attraversare lo spazio domestico e naturale in due romanzi di famiglia di Fabrizia Ramondino e Lalla Romano
- Elisa Gambaro, Università degli Studi di Milano Famiglia e memoria in Storie di patio
- Elena Porciani, Università degli Studi Luigi Vanvitelli Tra realismo e mitopoiesi: la funzione Morante in Althénopis
Ore 12:00 - Il teatro di Ramondino
Moderatrice Roberta Ferraresi, Università degli Studi di Cagliari
- Ippolita Di Majo, sceneggiatrice (curatrice del volume Fabrizia Ramondino. Teatro, Einaudi 2025) a colloquio con il prof. Mariano D’Amora, Istituto del Dramma Napoletano
Pausa pranzo
Ore 15:00 - La narrativa di Ramondino Panel B
Moderatrice Stefania Lucamante, Università degli Studi di Cagliari
- Beatrice Alfonzetti, Università di Roma 1- La Sapienza La scrittura del dolore: Guerra d'infanzia e di Spagna
- Claudia Corona, Università degli Studi di Cagliari-Universitè Paris x- Nanterre, Autobiografia come verum factum: Ramondino, Leiris e la genealogia vichiana della verità incarnata
- Laura Medda, Università di Zurigo - Univerità degli Studi di Cagliari Quelle favole non son del tutto favole: Indagine sulla narrativa breve di Fabrizia Ramondino
- Beatrice Manetti, Università degli Studi di Torino Tra la “madre-città” e la “figlia-avventura”: l’ utopia poetica e politica del Taccuino tedesco
Ore 16:00 - Ramondino e l’impegno
Moderatrice Claudia Cao, Università degli Studi di Cagliari
- Alessandra Tonella, Università degli Studi di Cagliari «Nel mio sguardo una condivisione del loro destino»: narrazione in prima persona come racconto politico e sovversivo nell’Isola riflessa di Fabrizia Ramondino
- Marina Guglielmi, Università degli Studi di Cagliari Fototesti della deistituzionalizzazione: Fabrizia Ramondino tra Trieste e Serra d’Aiello
- Niccolò Amelii, Università degli Studi G. d’Annunzio, Chieti-Pescara Io senza Self: forme e funzioni autoeterobiografiche nell’opera di Fabrizia Ramondino
Ore 17:00 - Tavola rotonda*
- Alfonzetti, Farnetti, Giorgio, Lucamante, di Majo, D’Amora
Places
- Sa Duchessa Via Is Mirrionis 1 | Fondazione di Sardegna Via San Salvatore da Horta 2
Cagliari, Italian Republic (30030)
Event attendance modalities
Full on-site event
Attached files
Keywords
- Fabrizia Ramondino, Cosmogonie mediterranee, iperletterarietà, cosmopolitismo, transnazionalità, scrittura del sé, impegno sociale, Mediterraneo, Sud, lingua, identità, memoria, dislocazione
Contact(s)
- Alessandra Trevisan
courriel : ale [dot] trevisan [at] unive [dot] it
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Cosmogonie mediterranee », Conference, symposium, Calenda, Published on Thursday, September 10, 2026, https://calenda.org/1432529