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Abstract
Au cours de l’été 1976, Mont-de-Marsan accueille, dans ses arènes traditionnellement destinées à la corrida, le premier festival punk de l’histoire. Que reste-t-il aujourd’hui de l’événement ? Comment ce moment remarquable, dont l’histoire semble avoir retenu l’importance, a-t-il été vécu par les acteurs, mais également par la ville et ses habitants ? Il s’agira pour les chercheurs et témoins d’envisager l’écriture de l’histoire, celle de cinquante ans de bons et subversifs services, en mobilisant des témoignages, des parcours d’acteurs, de groupes, d’hommes et de femmes, et en analysant les conditions de leur participation ou de leur non-participation à l’événement, alors que près d’un demi-siècle d’histoire contemple le punk en France.
Announcement
14 novembre 2026 Mont-de-Marsan, CaféMusic
Cette quarantième rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de recherche organisée par le CESR et THALIM, en partenariat avec le CaféMusic, s’inscrit dans le cadre du projet de recherche PIND (Punk is not dead. Une histoire de la scène punk en France, 1976-2026) soutenu par le CNRS (80|PRIME), l’ANR au titre du projet PSIND (Punk sound is not dead, ANR-24-CE38-4175-01), et la région Centre Val de Loire au titre du projet CONTRECULTOURS.
Argumentaire
Dès 1976, le punk est en France un phénomène total. La montée de sève qui propulse sur scène des groupes à peine formés et déjà célèbres à l’échelle de leur quartier, de leur ville ou de leur région montre combien le mouvement ne se limite pas à un phénomène parisien, même si la capitale constitue un centre de gravité qui attire ou, au contraire, suscite méfiance et défiance. Au cours de l’été 1976, Mont-de-Marsan accueille, dans ses arènes traditionnellement destinées à la corrida, le premier festival punk de l’histoire. Des publics venus de toute la France, mais également d’Espagne, de Hollande, d’Angleterre, de Suisse, arborant cheveux colorés, maquillages outranciers, épingles à nourrice et t-shirts déchirés, déferlent sur cette petite cité de garnison qui devient, l’espace de quelques heures, la capitale mondiale du punk. La manifestation montoise, qui précède d’un mois le rassemblement punk londonien du 100 Club, est à l’avant-garde. Elle accueille notamment The Damned, Little Bob Story, Eddie and the Hot Rods, Bijou et, pour sa deuxième édition, en 1977, The Clash, Doctor Feelgood et les filles de The Lou’s.
Le préfet et le maire ont bien tenté de faire interdire ce festival quelques jours avant l’ouverture, mais ses jeunes organisateurs ont fait valoir qu’il serait désormais impossible, voire très imprudent, d’annuler les concerts alors que le public commençait déjà à faire route vers Mont-de-Marsan.
Dans les médias, y compris à la télévision, l’événement fait l’actualité, et les commentateurs décrivent, avec ironie ou à grand renfort de critiques, cette vague qui déferle dans les rues et s’entasse dans les gradins des arènes sans provoquer pourtant d’autre dommage qu’un profond effet de sidération.
Que reste-t-il aujourd’hui de l’événement ? Comment ce moment remarquable, dont l’histoire semble avoir retenu l’importance, a-t-il été vécu par les acteurs, mais également par la ville et ses habitants ? Quels récits médiatiques, parfois fantasmés, quels témoignages ont construit tout ou partie de la postérité mondiale de ce festival ? Comment, alors que l’espace urbain est mobilisé, accaparé, détourné par des musiques populaires soudainement devenues envahissantes, dérangeantes, ont pu surgir tantôt le spectre des invasions barbares, tantôt celui de la délinquance, des drogues et des tares de la société moderne ? Il s’agira pour les chercheurs et témoins d’envisager l’écriture de l’histoire, celle de cinquante ans de bons et subversifs services, en mobilisant des témoignages, des parcours d’acteurs, de groupes, d’hommes et de femmes, et en analysant les conditions de leur participation ou de leur non-participation à l’événement, alors que près d’un demi-siècle d’histoire contemple le punk en France.
Modalités de contribution
Les propositions de contribution (un titre, 20 lignes d'intention) se feront avant le 15 octobre aux adresses suivantes : Solveig.serre@cnrs.fr; Luc.robene@u-bordeaux.fr
Responsables de la journée
- Hyacinthe Belliot,
- Luc Robène,
- Manuel Roux
- Solveig Serre
Places
- 4 Cale de la Marine
Mont-de-Marsan, France (40)
Event attendance modalities
Full on-site event
Attached files
Keywords
- punk, festival, contre-culture, musique populaire, mémoire, historiographie, scène musicale, années 1970, patrimonialisation, jeunesse, histoire culturelle, sociologie de la musique, do it yourself, témoignage, réception médiatique
Contact(s)
- Solveig Serre
courriel : solveig [dot] serre [at] cnrs [dot] fr
- Luc Robène
courriel : luc [dot] robene [at] u-bordeaux [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Le festival de Mont-de-marsan 1976. Cinquante ans d’histoire punk nous cont’emplent ! », Call for papers, Calenda, Published on Thursday, September 10, 2026, https://calenda.org/1432625