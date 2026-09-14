Bourse Robert de Sorbon en histoire médiévale

Announcement

Présentation

Le LaMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris - UMR 8589) lance un appel à candidature à la Bourse Robert de Sorbon 2026-2027.

Cette bourse s’adresse aux doctorants en histoire médiévale préparant leur thèse à l’étranger ainsi qu’aux docteurs en histoire médiévale ayant soutenu leur thèse à l’étranger, depuis trois ans au maximum.

Public visé

Cette bourse s’adresse aux doctorants en histoire médiévale préparant leur thèse à l’étranger ainsi qu’aux docteurs en histoire médiévale ayant soutenu leur thèse à l’étranger, depuis trois ans au maximum.

Contenu de la bourse

Cette bourse permettra au lauréat de réaliser un séjour d’un mois, entre février et avril, au sein du Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, lequel prendra en charge son déplacement aller et retour, son logement à la Maison des chercheurs du Campus Condorcet et lui versera une somme de 1000 euros destinée à couvrir les frais courants du séjour. En outre, le lauréat obtiendra le statut de membre associé du Laboratoire pendant trois ans.

Obligations

À son arrivée, le lauréat donnera une conférence publique destinée à faire connaître ses travaux.

Candidature

Clôture de l’appel : 15 octobre 2026 (23h59 heure de Paris), sous format pdf, au secrétariat de la bourse : bourselamop@univ-paris1.fr.

Calendrier

Publication de l’appel : fin juin 2026

Clôture de l’appel : 15 octobre 2026

Publication des résultats : novembre 2026

Pièces à fournir

Déclaration de candidature au format PDF

Curriculum vitae

Lettre de motivation en français, dans laquelle le candidat présentera les axes de ses recherches, la manière dont ceux-ci peuvent s’articuler aux champs et programmes du Laboratoire et les objectifs de son séjour (il sera tenu compte du souhait de consulter des archives et/ou manuscrits conservés dans des dépôts parisiens avec références précises).

Rapport de soutenance et/ou un résumé de la thèse

Deux publications jugées représentatives publiées ou à paraître pour les docteurs et une publication pour les doctorants.

La procédure de candidature est dématérialisée.

Ces pièces seront adressées, avant le 15 octobre 2026 (23h59 heure de Paris), sous format pdf, dans cet ordre et au sein d’un seul et même fichier, au secrétariat de la bourse : bourselamop@univ-paris1.fr.

Composition du jury

La composition du jury est revue chaque année par le Conseil de Laboratoire du LaMOP. Ce jury comprend 7 membres :

un président, choisi parmi le groupe de direction du LaMOP

un secrétaire, choisi au sein du conseil de Laboratoire du LaMOP

deux membres du LaMOP, titulaires ou émérites

deux extérieurs, chercheurs ou enseignants-chercheurs

un acteur de la conservation du patrimoine (Archives nationales de France, Bibliothèque nationale de France…).

Responsable : Claire de Cazanove Hannecart