Announcement

Argumentaire

Les littératures, les arts et les formes hybrides arabes contemporains s’inscrivent dans un contexte marqué par des crises écologiques et sociales convergentes, où les destructions de l’environnement et les traumatismes humains, qu’ils soient collectifs ou individuels, s’entrelacent profondément. L’approche écocritique, définie par Cheryll Glotfelty comme l’étude de la relation entre la littérature et l’environnement physique (1996), et élargie depuis aux arts visuels et aux formes hybrides qui brouillent les frontières entre médiums (Demos, 2013), offre un cadre essentiel pour explorer les sensibilités, les imaginaires et les formes esthétiques à travers lesquelles écrivains, artistes et créateurs traduisent les bouleversements des relations entre l’humain et son milieu de vie.

La notion d’écotrauma, telle que formulée par Timothy Morton, s’ancre dans une perspective existentielle et psychanalytique : il s’agit de la douleur intime et partagée face à la dégradation de la planète (Morton, 2024). Le 15e numéro de la revue LiCArC (Littérature et culture arabes contemporaines), classée fascia A en Italie, propose d’élargir cette acception à la représentation des traumatismes infligés à l’environnement lui-même, en intégrant à la fois les atteintes portées aux humains et aux non-humains, perspective que défend le matérialisme écocritique d’Iovino et Oppermann (2014), attentif aux façons dont la matière vivante et non-vivante participe à la production du sens. L’écotrauma devient ainsi une catégorie critique permettant d’articuler blessures écologiques, pertes territoriales, violences mémorielles et désorientation symbolique dans les œuvres contemporaines, qu’elles relèvent du texte, de l’image, de la performance ou de formes hybrides croisant plusieurs médiums.

En nous inscrivant dans une dynamique interdisciplinaire, ce numéro thématique accorde une attention particulière aux contextes arabes où s’entrelacent conflits armés, déplacements forcés et changements climatiques, autant de formes de violence diffuse et souvent invisible théorisées par Rob Nixon (2011). Ces productions y deviennent des espaces de mise en récit, de médiation, et parfois de catharsis du trauma écologique, ouvrant la voie à des formes de réparation symbolique et de reconnexion au vivant. Il s’inscrit également dans un effort de développement de l’écocritique dans les études arabes, domaine encore peu exploré, en proposant d’intégrer les voix et les corpus arabes dans les débats internationaux sur les humanités environnementales.

Axes thématiques

Axe 1 — Écrire et figurer la blessure écologique : esthétiques de l’écotrauma

Cet axe interroge les formes littéraires, artistiques et hybrides mobilisées pour exprimer l’écotrauma dans les productions arabes contemporaines. Comment le roman, la poésie, le théâtre, les arts visuels ou les formes qui articulent plusieurs médiums donnent-ils forme à des expériences de perte et d’effondrement écologique ? On s’intéressera aux procédés stylistiques, symboliques et narratifs, mais aussi plastiques et formels, qui traduisent la désorientation, le deuil écologique ou le sentiment d’impuissance face aux dégradations environnementales, en accordant une attention particulière à la façon dont les œuvres arabes contemporaines construisent des esthétiques de la blessure écologique qui leur sont propres.

Axe 2 — Rendre visible l’invisible : narration et dénonciation des violences lentes

Cet axe porte sur la capacité des littératures, des arts et des formes hybrides arabes contemporains à représenter des formes de violence environnementale souvent occultées : pollutions invisibles, extractivisme, déplacements forcés liés au climat, destruction lente des écosystèmes. Dans des contextes marqués par des conflits armés et des crises politiques prolongées, ces violences lentes au sens de Nixon (2011) sont doublement invisibilisées. Romans, films, installations, performances ou œuvres transmédia deviennent alors des outils de dévoilement et de résistance, mobilisant la fiction, l’image et le geste artistique comme espaces d’enquête, de mémoire et de dénonciation.

Axe 3 — Réparer par les littératures, les arts et les formes hybrides : imagination écologique et liens restaurés

Cet axe explore la fonction réparatrice, symbolique ou cathartique des littératures, des arts et des formes hybrides arabes contemporains face aux traumas écologiques. En s’appuyant sur la notion d’imagination écologique telle que développée par Lawrence Buell (1995), il s’agit d’interroger la capacité des œuvres à projeter des formes de reconnexion au vivant et de reconfiguration des liens entre humains et non-humains. Comment les textes, les images et les formes hybrides imaginent-ils une sortie du trauma ? Quels types de récits, de représentations ou de gestes artistiques permettent de reconstruire un rapport habitable au monde ? Peut-on lire ou voir certaines œuvres arabes contemporaines comme des utopies écologiques, des espaces de résilience ou des tentatives de réconciliation symbolique avec un environnement durablement transformé ?

Modalités de soumission

Les propositions de contribution (résumé de 300 à 500 mots accompagné d’une brève notice biobibliographique) sont à envoyer avant le 1er octobre 2026 à hilda.mokh@univ-lyon3, elisabeth.vauthier@univ-lorraine.fr et laurence.denooz@univ-lorraine.fr.

Les auteur·es dont la proposition sera retenue seront notifié·es d’ici le 15 octobre 2026 et devront soumettre leur article complet (40 000 à 50 000 signes espaces compris, notes et bibliographie incluses) avant le 5 janvier 2027.

Les contributions peuvent être rédigées en français ou en anglais. Elles devront respecter les normes éditoriales de LiCArC et faire l’objet d’une évaluation en double aveugle.

Calendrier prévisionnel

Envoi des propositions (résumé + notice) : 1er octobre 2026

Notification aux auteur·es : 15 octobre 2026

Remise des articles complets : 5 janvier 2027

Retour des évaluations et demandes de révision : 1er février 2027

Remise des versions finales : 15 février 2027

Publication : août 2027

Bibliographie indicative

BELLUC, Sylvain, BRASME, Isabelle, et TANGUY, Guillaume (éd.). The Ecopoetics of War. Taylor & Francis, 2024.

BUELL, Lawrence. The Environmental Imagination. Harvard University Press, 1995.

CARUTH, Cathy. Unclaimed Experience : Trauma, Narrative, and History. Johns Hopkins University Press, 1996.

DEMOS, T. J. « Contemporary Art and the Politics of Ecology : An Introduction ». Third Text, vol. 27, n° 1, 2013, p. 1-9.

GLOTFELTY, Cheryll (éd.). The Ecocriticism Reader. University of Georgia Press, 1996.

IOVINO, Serenella et OPPERMANN, Serpil (dir.). Material Ecocriticism. Indiana University Press, 2014.

MORTON, Timothy. Hell : In Search of a Christian Ecology. Columbia University Press, 2024.

NIXON, Rob. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Harvard University Press, 2011.

SCHOENTJES, Pierre. Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique. Presses universitaires de Namur, 2019.

TSING, Anna Lowenhaupt. The Mushroom at the End of the World. Princeton University Press, 2015.