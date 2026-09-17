Announcement

Présentation

Nous vous annonçons la tenue de la journée d'études "Les violences en milieux éducatifs : quelle histoire, quelles actrices et quels acteurs, quels enjeux ?" qui se tiendra à l'auditorium 250 du Campus Condorcet à Aubervilliers le 15 octobre 2026. Cette journée rassemble des chercheuses et chercheurs spécialistes des violences commises par des adultes à l'encontre des enfants en contextes éducatifs, autour de trois thématiques :

Les violences sexistes et sexuelles au prisme de la socialisation en milieux éducatifs, Disciplinarisation des corps et des esprits dans les mondes éducatifs, L'institution scolaire et les violences.

Elle est organisée par des membres du Collectif de Recherche sur l'Enseignement Confessionnel. Le CREC réunit des jeunes chercheur·euse·s sur la thématique des socialisations religieuses dans l’enfance et la jeunesse, au sein des mondes éducatifs.

Participation

L'entrée est libre, n'hésitez donc pas à venir nombreuses et nombreux !

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou information supplémentaire : je-violences-edu@ehess.fr

Programme

À partir de 9h15 : Accueil café (au Faculty Club, Maison des chercheurs)

9h30-10h — Introduction de la journée — Introduction de la journée par les organisatrices : Raphaëlle Fontenaille, Margot Legal, Akhésa Moummi (CéSor, EHESS) — Propos introductif de la journée par Ghislain Leroy, PU en sciences de l’éducation, U. Sorbonne Paris Nord (Experice)

10h-12h — Panel n° 1 : Les violences sexistes et sexuelles au prisme de la socialisation en milieux éducatifs

Présidence : Manon Pesle, MCF en sciences de l'éducation, U. Jean-Monnet Saint-Étienne (ECP)

De la rééducation des jeunes filles : le scandale du Bon Pasteur (1945-2025) par Amélie Rabine-Lemaitre , docteure en histoire, U. Paris-8 (IHTP)

, docteure en histoire, U. Paris-8 (IHTP) Produire la norme : socialisation scolaire catholique, sexualité et expériences de violence par Claire Viennet , docteure en sociologie, EPHE (GSRL)

, docteure en sociologie, EPHE (GSRL) Violences sexuelles et éducation anti-autoritaire : regards historiques sur la Suisse romande (1960–2000) par Cécile Boss, docteure en sciences de l'éducation, maître-assistante à l'U. Genève (Erhise)

Discutante : Clémence Douteau, doctorante et ATER en sociologie, EHESS & U. Rouen-Normandie (CéSor, DYSOLAB)

12h-13h30 — Déjeuner (Faculty Club, Maison des chercheurs)

13h30-15h30 — Panel n° 2 - Disciplinarisation des corps et des esprits dans les mondes éducatifs

Présidence : Séverine Depoilly, MCF en sociologie, U. Poitiers (GRESCO)

Discipliner l’enfance assistée. Généalogie, routines punitives et co-production des violences à l’Asile départemental de l’enfance (Seine-et-Oise, fin XIXᵉ–premier XXᵉ siècle) par Kylian Guenec , doctorant en socio-histoire, U. Versailles-Saint Quentin (Printemps)

, doctorant en socio-histoire, U. Versailles-Saint Quentin (Printemps) Former par l’emprise : dispositifs de pouvoir et précarisation psychologique dans les formations en danse par Mathieu Bossos , doctorant en anthropologie de la danse, U. Paris-8 (EDESTA)

, doctorant en anthropologie de la danse, U. Paris-8 (EDESTA) Les métamorphoses de la violence en milieu alternatif : de la contrainte explicite à l’invisibilisation par Cécile Vergnaud, doctorante en sciences de l'éducation, U. Limoges (FrED)

Discutante : Elsa Génard, MCF en histoire, U. Sorbonne Paris-Nord (Pléaide)

15h30-15h50 — Pause

15h50-17H50 — Panel n° 3 : L'institution scolaire et les violences

Présidence : Julien Garric, MCF en sciences de l'éducation, INSPE Aix-en-Provence (IREMAM)

De quelles violences les Archives de l'Éducation Nationale, conservées aux Archives Nationales, sont-elles les traces ? par Iliana Ferrant-Bouchau , archiviste, responsable des fonds enseignement supérieur et recherche aux Archives nationales

, archiviste, responsable des fonds enseignement supérieur et recherche aux Archives nationales La justice scolaire en acte : le conseil de discipline, un dispositif quasi-judiciaire ? par Zoé Yadan , docteure en sciences de l'éducation et de la formation, U. Paris-Cité (Cerlis)

, docteure en sciences de l'éducation et de la formation, U. Paris-Cité (Cerlis) Conflits et violence scolaire dans le contexte du conservatisme de l'extrême-droite brésilienne par Ingrid Gomes, post-doctorante en sciences de l'éducation, U. Pontificale catholique de Rio de Jainero

Discutante : Sophie Richardot, PU en sciences de l'éducation, U. Picardie-Jules Verne (CURAPP-ESS)

17h50-18h — Pause