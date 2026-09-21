Misopédie et domination adulte

Announcement

Présentation

La misopédie est le mépris (souvent inconscient) des enfants, comparable aux mécanismes de la misogynie. Il décrit comment, dans notre société, les adultes s’autorisent des violences physiques, psychologiques et éducatives envers les jeunes personnes, qui constituent la seule population dépourvue de droits fondamentaux et protégés par le droit (le statut de « mineur »).

Ces violences s’inscrivent dans un continuum rendant possible les agressions graves, comme les agressions sexuelles, et sont souvent justifiées par le concept d’éducation.

Le premier colloque international et transdisciplinaire a eu lieu en octobre 2024 : il a posé les bases académiques du concept de misopédie et de l’adultisme structurel.

Le deuxième colloque en octobre 2025 s’est concentré sur le rôle des institutions, comme reproductrice mais aussi génératrice de la misopédie.

Ce troisième colloque abordera le rôle des représentations artistiques (cinéma, littérature, etc.) dans la transmission et la consolidation de cette représentation dégradante des jeunes personnes.

La démarche heuristique adopte une approche intersectionnelle, enfantiste et éco-enfantiste.

La misopédie désigne l’oppression des enfants par les adultes, ainsi que les violences et discriminations qu’on leur inflige, au motif qu’elles et ils sont des enfants (comme on dit « misogynie » à propos des discriminations faites aux femmes). Portée par une vision adultiste, elle est extrêmement répandue et souvent inconsciente.

Organisation

Cécile Kovacshazy, Littératures comparées, laboratoire EHIC

Programme

Jeudi 8 octobre 2026

13h30 : Ouverture du colloque par Sarah El Haïry, Haute-Commissaire à l’Enfance

14h00 : Amandine Gay (Villa Médicis, Italie) - #Flipthescript : Quand les adopté·es décolonisent les espaces culturels et renversent les discours misopèdes sur l’adoption.

(Villa Médicis, Italie) - #Flipthescript : Quand les adopté·es décolonisent les espaces culturels et renversent les discours misopèdes sur l’adoption. 14h40 - 15h20 : Cécile Kovacshazy (Université de Limoges, France) - Misopédie dans la narration : du bad kid au no kids culturel.

(Université de Limoges, France) - Misopédie dans la narration : du bad kid au no kids culturel. 15h20 - 16h : Gabrielle Flipot Meunier (Université de Montréal, Canada / Université Sorbonne, France) - Entre malléabilité et subversion : figures de l’adolescence féminine chez Virginie Despentes.

Pause

16h30 - 17h10 : Clémentine Beauvais (Université de York, Royaume-Uni) L’école parfaite, mademoiselle Candy, est celle où il n’y a pas d’enfants du tout. Penser la misopédie avec la littérature junior.

(Université de York, Royaume-Uni) L’école parfaite, mademoiselle Candy, est celle où il n’y a pas d’enfants du tout. Penser la misopédie avec la littérature junior. 17h10 - 17h50 Julita Krainska (Université de Vilnius, Lituanie) - L’enfant comme sujet contre la misopédie : poétiques visuelles et récits de l’album jeunesse illustré par Stasys Eidrigevičius.

(Université de Vilnius, Lituanie) - L’enfant comme sujet contre la misopédie : poétiques visuelles et récits de l’album jeunesse illustré par Stasys Eidrigevičius. 17h50 - 18h30 : Delphine Sénard (Artiste, Paris, France) - Influence de la misopédie dans la création artistique à destination des jeunes et très jeunes personnes et comment y remédier.

Vendredi 9 octobre 2026

09h00 Accueil

9h30 - 10h10 : Tina Harpin (Université de Guyane) - Inceste, misopédie et métissage dans La Mer Noire dans les Grands Lacs d’Annie Lulu.

(Université de Guyane) - Inceste, misopédie et métissage dans La Mer Noire dans les Grands Lacs d’Annie Lulu. 10h10 - 10h50 : Morgane Allain-Roussel (Rouen, France) - Pederosis, ou la misopédie intraduisible d’Humbert Humbert.

(Rouen, France) - Pederosis, ou la misopédie intraduisible d’Humbert Humbert. 11h15-11h55 : Cécile Cée (artiste et essayiste, Paris, France) - L’innocence blanche comme impensé : misopédie et racialisation de l’enfance dans les discours d’émancipation sexuelle (de Simone de Beauvoir à Gayle Rubin).

(artiste et essayiste, Paris, France) - L’innocence blanche comme impensé : misopédie et racialisation de l’enfance dans les discours d’émancipation sexuelle (de Simone de Beauvoir à Gayle Rubin). 11h55 - 12h35 : Meriem Jabi (Université de Kenitra, Maroc) - Esthétiser l’insoutenable : dispositifs intermédiaux et mise en image de la violence faite aux enfants chez Lars von Trier.

Pause déjeuner

14h30 - 15h10 : Juliette Miguel-Brébion (Université de Nancy, France) - Mineurs sous contrôle : justice juvénile et domination adulte dans les fictions contemporaines françaises.

(Université de Nancy, France) - Mineurs sous contrôle : justice juvénile et domination adulte dans les fictions contemporaines françaises. 15h10 - 16h20 : Atelier participatif, Mathilde Lévêque (Université Sorbonne Nord, France) et Flore Eckmann (École primaire, Stains, 93) - Définition et enjeux d’une œuvre misopède. - Objectif : Réflexion collective et définition opérationnelle de la notion de misopédie.

(Université Sorbonne Nord, France) et (École primaire, Stains, 93) - Définition et enjeux d’une œuvre misopède. - Objectif : Réflexion collective et définition opérationnelle de la notion de misopédie. 16h20 - 17h : Marion Cuerq (Stockholm, Suède) - Des enfants coupables et des adultes victimes : casser le sempiternel schéma misopède de la télé et des fictions françaises.

17h-18h : Discussion, questions, conclusion