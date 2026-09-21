Chargé/e de recherche - Fondation Croix-Rouge française

Announcement

Présentation de la Fondation

La Fondation Croix-Rouge française est une fondation reconnue d’utilité publique créée en 2018 et dédiée à la recherche scientifique sur l’action humanitaire et sociale.

Au cœur de ses activités, une conviction : pour répondre au mieux aux souffrances et en prévenir les causes, il est nécessaire de comprendre les contextes où elles s’expriment et de prendre le temps d’analyser, au plus près des populations vulnérables, les dynamiques à l’œuvre. En cela, la Fondation porte la volonté de la Croix-Rouge française de s’engager dans un effort d’analyse des souffrances et des manières d’y répondre, d’anticipation des besoins des populations vulnérables en France et dans les pays en développement, et d’accompagnement de nouveaux modèles opérationnels, de formation et renforcement des capacités.

Afin d’encourager et de guider cet effort de réflexion et d’innovation, la Fondation agit principalement par :

le soutien à la recherche en sciences humaines et sociales, au moyen de prix et bourses principalement attribués à de jeunes docteurs francophones ;

la diffusion en libre accès des connaissances scientifiques produites, au moyen de publications intégralement traduites en anglais et à destination de la communauté scientifique, des professionnels de l’action humanitaire et sociale et du grand public ;

la stimulation des échanges entre chercheurs, acteurs institutionnels et représentants de la société civile, via l’organisation d’espaces de rencontre et de débat en France et à l’international.

Dans le cadre du développement de ses activités scientifiques, la Fondation recherche un(e) chargé(e) de recherche.

Votre mission

Sous la supervision de la directrice générale, vous travaillez au sein du pôle « recherche » de la Fondation. Le pôle Recherche a pour finalité de développer les missions scientifiques de la Fondation et d’élaborer les programmes sur ses deux piliers « mieux comprendre » et « mieux agir ». Il accompagne les chercheurs financés par la Fondation, s’assure de leur bonne gestion et pourvoit à la circulation des connaissances produites au sein de la CRf, du Mouvement international et de ses publics. Le pôle recherche déploie également de nombreux services scientifiques, dont de l’animation et de médiation scientifique. Le chargé de recherche contribue activement aux bilans et à la formulation des plans d’action annuels en lien étroit avec le Conseil scientifique et la direction générale.

Votre mission s’articule principalement autour des différentes étapes des projets de recherche-action soutenus par la Fondation :

Élaboration et gestion des projets de recherche

Traitement des demandes entrantes : écoute et compréhension des besoins en recherche communiqués à la Fondation et, outre ces sollicitations, établir une veille constante vis-à-vis des besoins en recherche de la Croix-Rouge française

Cadrage des recherches : identification des différents aspects des projets de recherche (objectifs, questions, discipline, etc.), y compris les finalités pratiques allouées aux futurs résultats, les enjeux opérationnels du travail scientifique

Sélection des chercheurs : rédaction d’appels à bourses de recherche, participation à leur diffusion, gestion des processus d’évaluation et sélection en lien avec les évaluateurs et les instances concernées

Suivi des recherches

Accompagnement des chercheurs : mise en œuvre des modalités d’accompagnement des chercheurs durant leur recherche (disponibilité, réception de rapports d’étape…) conformément au calendrier scientifique de la Fondation

Animation des « comités de recherche » : organisation des réunions, et au-delà gestion de la communication entre les personnes impliquées dans la recherche

Compte-rendu du suivi : réception, lecture et communication des rapports d’étape — et au-delà compte-rendu régulier du suivi du déroulé de la recherche — au pôle « recherche » et à la direction de la Fondation

Valorisation des résultats des recherches

Organisation des restitutions des résultats : communication des résultats finaux aux personnes impliquées dans la recherche

Événements scientifiques : participation à l’organisation d’événements scientifiques selon le plan d’action et en coordination avec les autres pôles

Publications et podcasts : participation à réalisation des podcasts et publications issus des résultats des recherches soutenues par la Fondation (articles scientifiques, policy briefs)

Innovation sociale

Organisation des « Ateliers post-recherche innovation sociale (APRIS) » : mise en œuvre de la méthode de la Fondation destinée à initier des innovations sociales inspirées des résultats des recherches soutenues

Mission optionnelle selon le temps de travail : coordination du réseau scientifique du Mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge.

Votre profil

Docteur(e) en sciences humaines et sociales ou politiques, vous avez un fort intérêt pour la recherche et les enjeux humanitaires et sociaux contemporains.

Qualités attendues

Autonomie, esprit d’initiative

Très bonnes capacités relationnelles

Forte adaptabilité

Rigueur et gestion des priorités

Pédagogie

Grande curiosité

Engagement dans les valeurs du Mouvement International Croix-Rouge et Croissant-Rouge

Compétences

Connaissance du secteur universitaire et de la recherche

Connaissance de l’ingénierie d’enquête en sciences humaines et sociales

Connaissance du cadre réglementaire des projets de recherche

Connaissance des réseaux science-société, du tiers secteur de la recherche

Intérêt pour les organisations de la société civile et le secteur associatif

Écoute, compréhension des besoins et capacité à formuler les besoins exprimés en sujets de recherche

Bonnes capacités rédactionnelles et d’analyse de textes, esprit de synthèse

Maîtrise de la suite Google Workspace et des logiciels de bureautique (Word, Excel)

Anglais (lu, parlé, écrit) indispensable

Expériences

Expérience dans le montage, la réalisation et la valorisation des résultats de recherches en sciences humaines et sociales



Conditions d’emploi

Localisation : Montrouge (métro Mairie de Montrouge, Porte d’Orléans, RER B Gentilly ou Cité universitaire)

Type de contrat : CDD 1 an

Durée hebdomadaire de travail : 80 % (plus ou moins 1 jour)

Prise de fonction : dès que possible

Modalités de candidature

Pour postuler, envoyer un CV et lettre de motivation à recherche@fondation-croix-rouge.fr

avant le 31 octobre 2026.