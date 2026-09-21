Paris à la loupe

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Programme

Vendredi 2 octobre 2026

10h-11h30 : Table ronde « Parisiennes au travail » – Orangerie du musée Carnavalet

Marie Colas des Francs, La plumasserie parisienne au 16e siècle. Commerce et usages de la plume ornementale entre 1515-1610,Ecole pratique des hautes études.

La plumasserie parisienne au 16e siècle. Commerce et usages de la plume ornementale entre 1515-1610,Ecole pratique des hautes études. Dauphine De Haldat, La passementerie à Paris au XVIe siècle (1520-1610) : production, techniques et usages, Ecole pratique des hautes études.

La passementerie à Paris au XVIe siècle (1520-1610) : production, techniques et usages, Ecole pratique des hautes études. Brigitte Dionnet, Politique et pauvreté des femmes à Paris (1789-1804),Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Politique et pauvreté des femmes à Paris (1789-1804),Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Anaëlle Pourteau, « Mettre les mains à la paste » ? : de la répartition spatiale à la division sexuée du travail, l’emploi rémunéré des femmes à Paris (XIIIe-XVe siècle,École des Chartes.

Animatrice : Juliette Eymeoud, Responsable des collections iconographie, Bibliothèque historique de la ville de Paris.

11h30-12h30 : Ma thèse en 3 sources « Paris multiple » – Orangerie du musée Carnavalet

Justine Gain, La fabrique de l'éclectisme ornemental au XIXe siècle, l'œuvre de Jean-Baptiste Plantar 1790 – 1879,Paris, Ecole pratique des Hautes Etudes.

La fabrique de l'éclectisme ornemental au XIXe siècle, l'œuvre de Jean-Baptiste Plantar 1790 – 1879,Paris, Ecole pratique des Hautes Etudes. Clara Dean, Présences écossaises à Paris au XVIIIe siècle, Paris Sorbonne Université.

Présences écossaises à Paris au XVIIIe siècle, Paris Sorbonne Université. Damien Grenèche, Sapeurs-Pompiers de Paris 1811-1967: constitution d'une élite et d'une identité singulière,Université de Lorraine.

Sapeurs-Pompiers de Paris 1811-1967: constitution d'une élite et d'une identité singulière,Université de Lorraine. Olivia Delporte, Les marchandes d'art à Paris dans l'entre-deux guerres : au cœur d'un réseau de femmes,Université de Tours.

Les marchandes d'art à Paris dans l'entre-deux guerres : au cœur d'un réseau de femmes,Université de Tours. Khémaïs Ben Lakhdar, La mode orientale dans la couture parisienne au passage du XXe siècle (1860-1931),Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Animatrice : Marie Eynié, Secrétaire générale du Comité d’histoire de Paris.

14h-15h30 : Table ronde « Paris, ville écologique ? » – Orangerie du musée Carnavalet

Lamia Hakim, Les évolutions dans les opérations de logements sociaux construits à Paris entre 2007 et 2020 face aux exigences énergétiques et environnementales,Université Paris-Nanterre.

Les évolutions dans les opérations de logements sociaux construits à Paris entre 2007 et 2020 face aux exigences énergétiques et environnementales,Université Paris-Nanterre. Ghid Karam, « Approches physiques de création d'îlots de fraîcheur urbains: application à des cours d'écoles parisiennes »,Université Paris Cité.

« Approches physiques de création d'îlots de fraîcheur urbains: application à des cours d'écoles parisiennes »,Université Paris Cité. Hugo Rochard, Renaturation urbaine et actions citoyennes: vers une co-production de la ville écologique? Etudes de cas dans le Grand Paris et à New York City,Université Paris Cité.

Renaturation urbaine et actions citoyennes: vers une co-production de la ville écologique? Etudes de cas dans le Grand Paris et à New York City,Université Paris Cité. Isaure Voedts, Aménagements urbains, espaces verts et dynamiques des espèces spontanées: analyse chez un représentant de la diversité urbaine, le rat brun Rattus norvegicus, Paris Sorbonne Université.

Animatrice : Agnès Lascaux, responsable du département Archéologie et de la Crypte archéologique, Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

15h-16h30 : Table ronde « Grand Paris en ses quartiers » – Salle Jean Musy de l'hôtel d'Albret

Adrien Duval, La production du 'lieu-Montparnasse' : une 'histoire sensible du temps présent,Université Paris Gustave Eiffel.

La production du 'lieu-Montparnasse' : une 'histoire sensible du temps présent,Université Paris Gustave Eiffel. Fatma Hachani, Espace Urbain, pouvoirs et société. Le quartier de la cité à Paris pendant la première moitié du XVIIIe siècle, Paris Sorbonne Université.

Espace Urbain, pouvoirs et société. Le quartier de la cité à Paris pendant la première moitié du XVIIIe siècle, Paris Sorbonne Université. Matis Bloch, Villejuif, la banlieue rouge et le Grand Paris: les reconfigurations municipales dans une métropole capitale, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Animatrice : Pauline Rossi, Responsable des archives, Commission du Vieux Paris, Département d’histoire de l’architecture et d’archéologie.

15h30-16h30 : Ma thèse en 3 sources « Paris multiple » – Orangerie du musée Carnavalet

Isabelle Hosltein, Evolution morphologique et sociale de Paris, 1780 - 1830: les biens nationaux appropriés par les artistes des Beaux-Arts,Paris Ecole des Hautes études en sciences sociales.

Evolution morphologique et sociale de Paris, 1780 - 1830: les biens nationaux appropriés par les artistes des Beaux-Arts,Paris Ecole des Hautes études en sciences sociales. Louis Georges, L'heure à Paris. Histoire sociale et urbaine de l'information horaire (1585 - 1740),Université Paris Paris-Nanterre.

L'heure à Paris. Histoire sociale et urbaine de l'information horaire (1585 - 1740),Université Paris Paris-Nanterre. Pierre Porcher Ancelle, Une masse de granit en République. Les lycées de garçons et de jeunes filles de l'académie de Paris sous la Troisième République,Paris Sorbonne Université.

Une masse de granit en République. Les lycées de garçons et de jeunes filles de l'académie de Paris sous la Troisième République,Paris Sorbonne Université. Louise Thiroux, Du raccommodage au soin: penser Paris par son mobilier urbain de confort, fin XVIIIe - fin XXe siècle, Université Paris Sciences et Lettres.

Du raccommodage au soin: penser Paris par son mobilier urbain de confort, fin XVIIIe - fin XXe siècle, Université Paris Sciences et Lettres. François Mathou, Les "déshérités de l'Ecole? : une histoire des cours du soir et de leur public dans le département de la Seine 1860 - 1914,Université de Normandie.

16h30-18h : Table ronde « Paris en scène » – Orangerie du musée Carnavalet

Delphine Foch, Le Moulin Rouge, histoire d'un monument de la gaîté parisienne 1889-1951,Université Paris Sciences et lettres.

Le Moulin Rouge, histoire d'un monument de la gaîté parisienne 1889-1951,Université Paris Sciences et lettres. Michèle Fornhoff-Levitt, Le théâtre yiddish de l'entre-deux-guerres à Paris (1919-1939). La judéité mise en scène, Paris Sorbonne Université.

Le théâtre yiddish de l'entre-deux-guerres à Paris (1919-1939). La judéité mise en scène, Paris Sorbonne Université. Fiona Morel, Julia Bartet, La divine: itinéraire d'une comédienne et singularité d'une célébrité théâtrale féminine à la Belle Epoque, Ecole des Chartes.

Animatrice : Suzanne Rochefort, maitresse de conférences, Université de Lorraine.

16h30-18h : Table ronde « Paris Précaire : habiter-Abriter » – Salle Jean Musy de l'hôtel d'Albret

Antonin Gay-Dupuy, La baraque et le bulldozer : État, élus locaux et monde associatif face aux bidonvilles dans les agglomérations parisienne, lyonnaise, marseillaise et niçoise (décennie 1950 - décennie 1990),Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

La baraque et le bulldozer : État, élus locaux et monde associatif face aux bidonvilles dans les agglomérations parisienne, lyonnaise, marseillaise et niçoise (décennie 1950 - décennie 1990),Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Marion Giovanangeli, Femmes et mères à surveiller: accueil, assistance et prise en charge des familles sans-domicile par la ville de Paris 1890-2018,Université Paris Sciences et lettres.

Femmes et mères à surveiller: accueil, assistance et prise en charge des familles sans-domicile par la ville de Paris 1890-2018,Université Paris Sciences et lettres. Christophe Mazière, Devenir et demeurer gardien de la paix : une ethnographie de la brigade d'assistance aux personnes sans abri, Université Paris-Nanterre.

Devenir et demeurer gardien de la paix : une ethnographie de la brigade d'assistance aux personnes sans abri, Université Paris-Nanterre. Oriane Sébillote, L'informalisation de l'accueil des migrants. Trajectoires résidentielles aux marges du grand Paris, Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales.

Animateur : Emmanuel Bellanger, directeur de recherche, CNRS.

16h30-18h : Table ronde « Paris, crimes et surveillance » – Bibliothèque de l’Hôtel de ville

Roxane Bonnardel-Mira, Arrivées irrégulières: les étrangers et les contrôle des mobilités à Paris 1880 - 1920,Université de Tours.

Arrivées irrégulières: les étrangers et les contrôle des mobilités à Paris 1880 - 1920,Université de Tours. Balthazar Dombret, Expériences des violences individuelles à Paris. Regards croisés de la police et de la presse, 1900-1932, Paris Sorbonne Université.

Expériences des violences individuelles à Paris. Regards croisés de la police et de la presse, 1900-1932, Paris Sorbonne Université. Timothée Marteau, La condamnation du mineur criminel par le Parlement de paris au XVIIIe siècle,Paris-Panthéon Assas.

Animateur : Vincent Milliot, professeur en Histoire moderne, Université Paris 8.

18h30 – 20h : Table ronde « Ma vie en thèse » – Orangerie du musée Carnavalet

Fanny Cohen-Moreau , créatrice du podcast « Passion Médiéviste ».

, créatrice du podcast « Passion Médiéviste ». Laura Lambert , Phd, co-animatrice du podcast Thèse et vous, coordinatrice Pint of Science à Bordeaux.

, Phd, co-animatrice du podcast Thèse et vous, coordinatrice Pint of Science à Bordeaux. Khémaïs Ben Lakhdar, Phd, auteur de L’appropriation culturelle. Histoire, domination et création : aux origines d’un pillage occidental.

Animateur : Susanna Muston, responsable adjointe du service des publics, Musée Carnavalet – Histoire de Paris.

Samedi 3 octobre 2026

10h : Ma thèse en 3 sources « Paris et ses commerces » – Salles du musée Carnavalet

Défandin Détard, Les marchands merciers parisiens entre la Ville et la Cour, de la Régence à la Révolution française,Paris Sorbonne Université.

Les marchands merciers parisiens entre la Ville et la Cour, de la Régence à la Révolution française,Paris Sorbonne Université. Sofian Bouchfira, Les sources aveyronnaises de la limonade parisienne : sociologie historique d'une forme sociale et entrepreneuriale (1958-2017), Ecole des hautes études en sciences sociales.

Les sources aveyronnaises de la limonade parisienne : sociologie historique d'une forme sociale et entrepreneuriale (1958-2017), Ecole des hautes études en sciences sociales. Camille Napolitano, La parade des marchandises. Étalagisme et art de la devanture à Paris dans l'entre-deux-guerres,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

La parade des marchandises. Étalagisme et art de la devanture à Paris dans l'entre-deux-guerres,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Natacha Rollinde, Quelle place pour les commerçant indépendants dans la transition socio-écologique ? Les primeurs et la transformation du système alimentaire parisien,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Quelle place pour les commerçant indépendants dans la transition socio-écologique ? Les primeurs et la transformation du système alimentaire parisien,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Agathe Ménétrier, « Mon cher Jérome Ottoz - du mythe du marchand de couleurs à sa micro-histoire (Paris, 1850s-1890s) »,Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Animatrice : Néguine Mathieux, responsable du Centre de ressources, Musée Carnavalet-Histoire de Paris.

11h : Ma thèse en 3 sources « Paris, créateurs, XVIIe-XXe » – Salles du musée Carnavalet

Geoffrey Phelippot, La Sphère royale : l'entreprise cartographique de Nicolas de Fer à Paris (v.1640-1720),Ecole des Hautes études en sciences sociales.

La Sphère royale : l'entreprise cartographique de Nicolas de Fer à Paris (v.1640-1720),Ecole des Hautes études en sciences sociales. Clotilde Euzennat, Vivre du portrait au XVIIIe siècle. Louis Tocqué (1696-1772), peintre du roi, Ecole des Chartes.

Vivre du portrait au XVIIIe siècle. Louis Tocqué (1696-1772), peintre du roi, Ecole des Chartes. Vladimir Nestorov, La peinture à Paris sous le règne d'Henri IV et la régence de Marie de Médicis (1594-1620 ca.),Université Bourgogne Franche-Comté.

La peinture à Paris sous le règne d'Henri IV et la régence de Marie de Médicis (1594-1620 ca.),Université Bourgogne Franche-Comté. Justine Lecuyer, Le Tapissier-décorateur de 1848 à 1914: permanences et mutations d'une profession au cœur de l'industrie française de l'ameublement,Paris Sorbonne Université.

Le Tapissier-décorateur de 1848 à 1914: permanences et mutations d'une profession au cœur de l'industrie française de l'ameublement,Paris Sorbonne Université. Béatrice Cotte, Bernard Blossac (1927-2002) : illustrateur de la haute couture parisienne, de la seconde guerre mondiale au années 1970,Université Artois.

Bernard Blossac (1927-2002) : illustrateur de la haute couture parisienne, de la seconde guerre mondiale au années 1970,Université Artois. Florent Guérif, La maison Fouquet: production, réseaux et savoir-faire bijoutiers-joaillers entre 1869 et 1960,Université Paris sciences et lettres.

Animatrice : Anne-Laure Sol, responsable du département des peintures et des vitraux, musée Carnavalet – Histoire de Paris.

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