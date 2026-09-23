La littérature à l’épreuve de la contemporanéité

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Argumentaire

La littérature, dans son acception la plus large, s’est toujours construite dans un dialogue permanent entre tradition et innovation, entre la fidélité à un patrimoine textuel séculaire et la nécessité de se réinventer face aux mutations du monde. Aujourd’hui, cette tension semble plus vive que jamais. En fait, à l’heure de la révolution numérique, de la mondialisation des échanges culturels, de la recomposition des marchés éditoriaux et de l’émergence de l’intelligence artificielle générative, la littérature est d’emblée confrontée à des problématiques inédites qui interrogent son statut, sa vocation, ses fonctions, ses outils, voire sa légitimité. Que reste-t-il de l’acte littéraire lorsque l’écriture peut être partiellement automatisée, lorsque les circuits de diffusion se réorganisent autour des plateformes numériques et des réseaux sociaux et lorsque la lecture elle-même change de nature et de rythme ?

Ces mutations ne sont pas seulement techniques car elles touchent à la manière dont une société se raconte, transmet sa mémoire et imagine son avenir. Pascale Casanova a montré, dans La République mondiale des Lettres, que le champ littéraire international obéit à des rapports de force, de centre et de périphérie, qui déterminent la reconnaissance, la traduction et la circulation des œuvres. Cette économie mondiale de la littérature se recompose aujourd’hui sous l’effet du numérique et de nouveaux acteurs — plateformes d’autoédition, réseaux sociaux de lecture, outils de traduction et de génération automatique de texte — qui redistribuent, sans nécessairement les abolir, les hiérarchies traditionnelles entre langues, littératures et publics.

Cette tension entre héritage et horizon trouve une résonance particulière dans le contexte maghrébin où la question littéraire s’est toujours pensée comme un lieu de négociation entre les langues, les cultures et les mémoires — colonial et précolonial, oral et écrit, arabe, amazigh et français. Abdelkébir Khatibi, l’un des penseurs les plus féconds de cet espace, a proposé les concepts de la « bilangue » et de la « double critique » pour rendre compte de cette situation d’entre-deux. En effet, penser depuis le Maghreb suppose, selon lui, une critique simultanée de la métaphysique occidentale et des dogmatismes hérités de la tradition théologique (Khatibi, Maghreb pluriel, 1983). C’est dans cette même perspective qu’il envisage le Maghreb comme un véritable horizon de pensée — titre de l’essai fondateur publié dès 1977 dans la revue Les Temps modernes — ouvrant la voie à ce qu’il nomme une pensée-autre, décentrée, plurielle et irréductible aux logiques identitaires closes et archaïques.

Cette exigence de penser l’écriture entre les langues trouve un écho frappant chez Kateb Yacine, pour qui la langue française restait un « butin de guerre » — formule devenue emblématique de la façon dont les écrivains maghrébins se sont réapproprié une langue imposée pour en faire un instrument de création et de contestation, plutôt qu’un simple vecteur d’assimilation. De la même manière, l’œuvre d’Assia Djebar, de Tahar Ben Jelloun ou de Mohammed Khaïr-Eddine illustre cette capacité de la littérature maghrébine à transformer l’héritage colonial et plurilingue en matériau d’invention plutôt qu’en simple contrainte, faisant de la blessure historique le point de départ d’une écriture renouvelée.

Ainsi la pensée khatibienne de la pluralité et de l’entre-deux résonne-t-elle avec d’autres voix majeures de la théorie postcoloniale et de la pensée-monde. Édouard Glissant, dans sa Poétique de la Relation, propose la notion de créolisation pour penser des identités fondées non sur la racine unique mais sur l’échange et l’imprévisible ; son concept de « Tout-Monde » invite à concevoir la littérature comme un espace de relation généralisée entre les cultures. Homi Bhabha développe quant à lui l’idée d’un « troisième espace » où s’élaborent des formes culturelles hybrides échappant aux polarités entre colonisateur et colonisé, tandis qu’Edward Said, dans L’Orientalisme, met en lumière les mécanismes par lesquels l’Occident a construit son « Orient » imaginaire — analyse que Khatibi lui-même prolonge depuis une position maghrébine.

Ce même souci de penser la littérature à partir de ses marges se retrouve chez Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui forgent la notion de littérature mineure à propos de l’œuvre de Kafka : une littérature qui, écrivant dans la langue d’une majorité, la fait bégayer et la charge d’un potentiel collectif et politique. Ces cadres théoriques, bien que nés de contextes distincts, convergent pour affirmer que les positions périphériques, minoritaires ou plurilingues ne sont pas de simples marges du fait littéraire mais des lieux privilégiés d’où interroger et renouveler les grands récits de la littérature mondiale.

Cette interrogation sur les frontières de la littérature n’est pas propre à notre époque : elle traverse toute la modernité littéraire, à l’échelle mondiale. Dès 1827, dans ses entretiens avec Eckermann, Goethe forge la notion de Weltliteratur pour annoncer que le temps des littératures strictement nationales touche à sa fin et qu’approche l’ère d’une littérature mondiale, pensée comme mise en relation des traditions plutôt que comme addition de patrimoines séparés. Deux siècles plus tard, Milan Kundera prolonge cette intuition dans L’Art du roman (1986). Pour lui, le roman européen ne peut se comprendre que replacé dans une histoire qui dépasse les frontières nationales, comme la mémoire d’une conscience commune traversant les langues et les œuvres.

Cette même aspiration à une littérature sans frontière prend, chez Jorge Luis Borges, la forme d’une image devenue célèbre : « J’ai toujours imaginé le paradis comme une sorte de bibliothèque », confiait-il, faisant de la totalité des livres du monde l’horizon même du lecteur et de l’écrivain. Orhan Pamuk, dans son discours de réception du prix Nobel en 2006, part au contraire de son expérience d’écrivain turc situé loin des « centres » de la littérature occidentale pour affirmer que « toute la littérature véritable repose sur une confiance » : celle, propre à tout acte d’écriture et de lecture, que les êtres humains, par-delà les langues et les cultures, se ressemblent. De Goethe à Pamuk, en passant par Kundera et Borges, se dessine ainsi une tradition de pensée qui, comme celle de Khatibi, refuse d’enfermer la littérature dans des frontières nationales ou identitaires figées.

C’est précisément cette dialectique entre héritage et horizon que cette journée d’études se propose d’interroger, en réunissant doctorants, étudiants en master et en licence autour d’une réflexion commune sur les défis contemporains de la création et de la critique littéraires. Il s’agit de faire dialoguer plusieurs générations de chercheurs et de croiser les approches théoriques, historiques, comparatistes et critiques, dans un esprit d’ouverture disciplinaire et culturelle. Une attention particulière sera portée aux littératures francophones et maghrébines, sans que la réflexion s’y limite : l’ambition est de penser la littérature d’aujourd’hui entre inscription locale et circulation mondiale.

Plusieurs axes, non exclusifs les uns des autres, pourront structurer les échanges :

Héritages et filiations : quelle place pour les traditions littéraires — canon, genres, esthétiques — dans la production contemporaine, maghrébine et au-delà ?

Bilangue, plurilinguisme et traduction : comment penser, à la suite de Khatibi, l’écriture entre les langues et les cultures ?

Relation, hybridité, créolisation : les théories de la pluralité culturelle (Glissant, Bhabha) permettent-elles de repenser les études littéraires aujourd’hui ?

Mutations technologiques et éditoriales : l’impact du numérique, des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle sur l’écriture, la diffusion et la réception des œuvres.

Nouvelles voix, nouveaux territoires : émergence de littératures minoritaires, transnationales, diasporiques ; question de la représentation et de la légitimité.

La littérature face à la crise : rapport au marché éditorial, à l’école, à la lecture dans une société en mutation.

Didactique de la littérature et enseignement au Maroc

Les œuvres littéraires et enseignement au Maroc : héritage et horizons

Formes et expérimentations : hybridité générique, autofiction, écritures fragmentaires, littérature numérique.

En croisant ces différentes perspectives, cette journée entend offrir un espace de dialogue interdisciplinaire et intergénérationnel, propice à l’émergence de nouvelles pistes de recherche sur la littérature contemporaine, ses enjeux et ses défis. Elle souhaite enfin constituer, pour les doctorants et jeunes chercheurs, un moment privilégié de présentation et de discussion de leurs travaux dans un cadre bienveillant et exigeant.

Modalités de soumission

Les propositions de communication devront comporter :

Un titre

Un résumé de 300 mots

5 mots-clés

Une courte notice biobibliographique

L’affiliation institutionnelle

Adresse électronique et téléphone

Langues du colloque : Français –Arabe – Anglais – Espagnol

Calendrier

Lancement de l’appel à contribution : 18 Septembre 2026

Date limite de soumission des résumés : 20 Novembre 2026

Notification d’acceptation : 22 Novembre 2026

Journée d’études : 27 novembre 2026

Soumission

Les propositions sont à envoyer à l’adresse suivante : zouhir.zighighi@uit.ac.ma

Évaluation

Publication

Une sélection des contributions, après évaluation en double aveugle par le comité scientifique, pourra faire l’objet d’une publication sous forme de numéro spécial de la revue scientifique Meditarranean Migration and Medias (MMM) hébergée au PRSM affilié au CNRST.

Comité d’organisation

ZIGHIGHI Zouhir – BOUMAZZOU Ibrahim – LOUIZ Driss – MARS Jalil – CHOUNANI Meriem – BAYBEN Boutaina – BAYBEN Boutaina – MARMOZ Maryam – CHAACHOUE Nadir – EDDIOURI Oumayma

Comité scientifique

AGHZAFEN Mostafa, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

AMRANI Hafida, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

AMRI Mahdi, Enseignant chercheur, ISIC - Rabat

ASALI Soumia, Enseignante chercheure, ISPITS - Fès

AZOUAGHE Soufian, FLSH, université Mohamed V - Rabat

BAIDA Abdellah, Enseignant chercheur, ENS, université Mohamed V - Rabat

BALAGH Redouane , FSJP – Langage et société – Université Ibn Tofail – Kénitra

BAHMAD Malika , FLLA – Langage et société – Université Ibn Tofail – Kénitra

BATCHI Mouhcine, FLSH – Université Ibn Tofail – Kénitra

BAYBEN Boutaina, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

BENAMEUR Mounia, FLLA, université Ibn Tofail

BENHADDA Hajar, Langage et Société - Université Ibn Tofail – Kénitra

BENLAKHDAR Mohyedine, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès Maroc

BEN MSILA Anouar, FLSH, université Moulay Ismail Meknès

BOUGRINE Karim, ENSA, Université Ibn Tofail – Kénitra

BOUMAAJOUNE Jaouad, FLSH, Martil, Université Abdelmalek Essaadi

BOUMAZZOU Ibrahim, ENSA, université Ibn Tofail

BOURAS Mohamed, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

BOURIQUI Ilham, ISIC - Rabat

CHALFI Rida, Faculté polydisciplinaire d’Errachidia

CHAHCHAH Amina, ENSCK, Université Ibn Tofail – Kénitra

CHBADA Mohamed, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

CHARYATE Abdelilah, ESEF - Université Ibn Tofail – Kénitra

EL AMRANI Hafida, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

EL GHOUATI Azize, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

EL HOUARI Mounsif, FLSHS, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès

ELOMARI Driss, ENCG, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès Maroc

EL YAKOUBI Khadija, FLSH - Université Cadi Ayyad – Marrakech

EL YAMANI Yamine, INSEA - Rabat

Filli Tullon Touriya, Université Lyon II, France

GAIN Ahmed Mohamed, ENCG, université Ibn Tofail

GHARIOUA Abderrahman , EDHH, Université Al Quaraouiyine - Rabat

GUENNOUN Faiza, FLSHS, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès Maroc

HADI Imane, ESEF - Université Ibn Tofail – Kénitra

HADOUCH Ghyslaine, université Michel Montaigne-Bordeaux 3

HDOUCH Youssef, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

JEDDI Samya, Université Cadi Ayyad – Marrakech

KARKOURI Jamal, FLSH, - Université Ibn Tofail – Kénitra

LAALOU Anas, FLLAK, université Ibn Tofail

LOUIZ Driss, FLLA - Université Ibn Tofail – Kénitra

MACIAS OTON Elena, Departemento de Filologia Francessa, Romancia, Italiana y Arabe, Facultad de Letras - Universidad de Murcia - España

My Saddik Rabaj, Romancier - Maroc

MOUCHRIF Abdelhakim, FLSH, Université Cadi Ayyad, Marrakech

OUDINA Anoir Salam, FEG - Université Ibn Tofail – Kénitra

RHAJDI Loubna, CRMEF - DT, Errachidia

SERGHINI Jaouad, Université Mohammed Premier d’Oujda-Maroc

TENKOUL Souad, CRMEF, de l’Oriental, Oujda – Maroc

TENKOUL Zahra, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah – Fès - Maroc

TERRADA Zohra, ENCG, UNIVERSITÉ IBN TOFAIL – KÉNITRA

ZAHIDI Ismail, Laboratoire Langage et Société - Université Ibn Tofail – Kénitra

ZIGHIGHI Zouhir, FLLA – Université Ibn Tofail – Kénitra

Responsable scientifique : Zouhir ZIGHIGHI (zouhir.zighighi@uit.ac.ma)

Références indicatives

BEN JELLOUN, Tahar, La Réclusion solitaire, Paris, Denoël, 1976.

BHABHA, Homi K., The Location of Culture, Londres, Routledge, 1994.

BORGES, Jorge Luis, entretiens, in Chez Borges, Alberto Manguel, Arles, Actes Sud, 2003.

CASANOVA, Pascale, La République mondiale des Lettres, Paris, Seuil, 1999.

CITTON, Yves, Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 2014.

DELEUZE, Gilles et GUATTARI, Félix, Kafka. Pour une littérature mineure, Paris, Minuit, 1975.

DJEBAR, Assia, L’Amour, la fantasia, Paris, Jean-Claude Lattès, 1985.

FANON, Frantz, Les Damnés de la terre, Paris, François Maspero, 1961.

GLISSANT, Édouard, Poétique de la Relation, Paris, Gallimard, 1990.

GOETHE, Johann Wolfgang von, Conversations avec Eckermann, trad. fr., Paris, Gallimard, 1988 [1836-1848].

KATEB, Yacine, Nedjma, Paris, Le Seuil, 1956.

KHAÏR-EDDINE, Mohammed, Agadir, Paris, Le Seuil, 1967.

KHATIBI, Abdelkébir, « Il faut s’essayer à une double critique permanente », entretien avec Zakya Daoud, Lamalif, n° 57, février 1973, p. 32-34.

KHATIBI, Abdelkébir, La Blessure du nom propre, Paris, Denoël, 1974.

KHATIBI, Abdelkébir, « Le Maghreb comme horizon de pensée », Les Temps modernes, numéro spécial « Du Maghreb », 1977.

KHATIBI, Abdelkébir, Maghreb pluriel, Paris, Denoël, coll. « Médiations », 1983.

KUNDERA, Milan, L’Art du roman, Paris, Gallimard, 1986.

MEMMI, Albert, Portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, Paris, Buchet/Chastel, 1957.

PAMUK, Orhan, La Valise de mon père — Discours de réception du prix Nobel de littérature, Paris, Gallimard, 2007 [2006].

SAID, Edward, L’Orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, trad. fr., Paris, Seuil, 1980 [1978].

VAILLANT, Alain (dir.), L’Avenir de la littérature. Écrire au XXIe siècle, Paris, CNRS Éditions, 2018.