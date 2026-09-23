Announcement

Colloque international Langage, Philosophie et Littérature 9 et 10 décembre 2027 - Université de Sousse

Argumentaire

Dans la fresque de Raphaël L’École d’Athènes (1508-1512), on reconnaît Platon un doigt levé vers le ciel et à côté de lui, Aristote, un doigt pointé vers la terre. Ce qui est entendu, c’est que Platon serait le philosophe qui privilégie le monde intelligible et place la réalité dans les Idées, dans l’Absolu. Aristote est présenté comme le philosophe qui fait l’éloge du monde sensible, dans le monde de la Nature, sur la terre. Cette dualité paraît une simplification abusive, mais ce genre de représentation est lié au statut que nous donnons au langage dans la dualité de l’attitude naturelle.

Le langage, en effet, est un intermédiaire entre le sensible et l’intelligible. Il est le lieu de passage obligé par lequel la pensée s’exprime (dans l’espace-temps-causalité, dans le monde relatif) et atteint ce qui est son objet propre, l’Idée (ou essence), et l’essence ne peut pas être une réalité changeante. L’essence est intemporelle. Et il est tout à fait possible qu’elle soit non-verbale. Dans sa vie propre, l’expression est la donation en personne de celui-là même qui parle. Elle a son intonation, elle porte le rayonnement d’une affectivité.

Le langage, considéré sur le plan de l’expression, est naturel dans le sens où il exprime nos impressions. Il est originellement affectif. Dans l’Essai sur l’origine des langues, Rousseau admet ainsi que « Le langage figuré fut le premier à naître ». La métaphore n’est pas tardive, mais originelle. Le sens figuré est venu avant le sens propre, parce que la conscience qui s’exprime dans le langage est une subjectivité vivante. Parce que les mots sont d’abord révélateurs, ils figurent et manifestent les sentiments de celui qui les exprime. Le langage est expression de la réalité sensible.

Cependant, dans son contenu de pensée, toute expression transcende la particularité de celui-là même qui s’exprime. Le seul fait de s’exprimer élève la pensée au-dessus de la réalité sensible, parce que le langage est à la couture entre le sensible et l’intelligible. Toute construction mentale enveloppe des idées et pas seulement des images, des souvenirs. Or l’Idée n’est pas une peinture muette sur un mur. C’est une force qui se communique à celui qui l’exprime et qui se partage avec celui qui les écoute. Or, toutes les grandes transformations qui ont eu lieu dans l’Histoire sont inséparablement liées à la puissance des idées nouvelles ou qui se revendiquent comme telles.

En d’autres termes, le monde humain évolue à travers la puissance des Idées dans l’expression du langage. Non que le langage lui-même en soit la cause (le mot n’est pas la chose), mais il porte en lui la puissance de ce qu’il dit et cette puissance vient modifier la réalité.

Le langage n’est pas une entité à part, coupée de la réalité sensible, il n’est pas à lui seul un monde intelligible. Les mots ne sont pas les choses. Les mots portent une vérité qui est au-delà d’eux-mêmes. Le langage peut, dans son emploi, nous éloigner de la réalité, quand il est l’instrument de l’illusion et du mensonge. Le langage peut nous rapprocher de la réalité quand il est traversé par la vérité de celui qui l’anime.

Se méfier du langage serait dramatique. Mais plutôt que de s’interroger sur ce que les mots veulent dire, cherchons plutôt à comprendre la nature du mental qui s’exprime dans le langage.

La question de fond consisterait surtout à vouloir savoir si l’existence même du langage creuse un fossé entre la pensée et le réel ou pas. À prendre les linguistes au pied de la lettre, nous aurions plutôt tendance à penser qu’effectivement, la pensée est en prison dans les mots, enfermée dans une structure, celle du langage. Vivant dans le langage, nous serions alors dans une sorte de pseudo-réel composé de nos constructions mentales, coupé de la réalité sensible, de l’infinie complexité et de l’infinie diversité du monde.

L’homme qui parle beaucoup serait comme un somnambule qui rêve, une créature errant dans le pays des mots. Il ne toucherait que rarement la réalité sensible dans sa vivacité toujours neuve, il ne se baignerait jamais dans l’impression sensible. Chaque langue aurait d’ailleurs ce pouvoir de fabriquer une bulle de pseudo-réel.

Il nous faut donc reprendre cette question à nos propres frais. Quelle est donc cette réalité que la philosophie saisit à travers le langage ?

Quelques thèmes pourraient être développés :

Les relations entre langage et réalité ;

Les relations entre langage et pensée ;

Les relations entre langage et connaissance ;

Les relations entre langage et autres modes d’expressions (peinture, arts visuels et plastiques, musique, cinéma), ou encore la diversité des modes de penser qui pourrait entraîner la multiplicité des langues, qui se trouve au cœur de la création littéraire.

Modalités de soumission

La durée de chaque communication sera de 20 minutes, suivie de 10 minutes de discussion.

Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante : colloquelangagephilosophielitterature@proton.me

Elles ne devront pas dépasser 500 mots, hors bibliographie. Chaque proposition devra inclure un titre, préciser l’axe ou les axes concernés, et exposer clairement la problématique étudiée, le cadre théorique et la méthodologie employée.

Toutes les propositions feront l’objet d’une double évaluation par des membres du comité scientifique.

Les communications pourront être présentées uniquement en français.

Dates clés

Diffusion de l’appel : septembre 2026.

Réception des propositions de communication : jusqu’au 1er septembre 2027 .

. Notification d’acceptation ou de refus : 1er novembre 2027.

Inscription : jusqu’au 15 novembre 2027

Diffusion du programme : 1er décembre 2027.

Colloque les 9 et 10 décembre 2027.

La langue du colloque est le français.

Frais d’inscription

Doctorants, jeunes chercheurs étrangers : 60€ ; gratuit pour les doctorants locaux.

Chercheurs étrangers confirmés : 150€ ; tarifs pour locaux : 60 DT.

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.

Comité scientifique

Nizar Ben Saad, Professeur des Universités, FLSH de Sousse, directeur du Laboratoire École et littératures.

Mohamed Chagraoui, Professeur des Universités, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Université Tunis al-Manar.

Ammar Azouzi, Professeur des Universités, FLSH de Sousse.

Noureddine Kridis, Professeur des Universités, ancien doyen de la Faculté des Sciences humaines et Sociales de Tunis.

Mansour M’henni, Professeur émérite de l’Université Tunis al-Manar.

Fathi Triki, Professeur émérite de l’Université de Tunis, titulaire de la chaire Unesco de philosophie pour le Monde arabe.

Yves Vaillancourt, Professeur au Collège Ahunstic (Montréal), écrivain, éditeur, lauréat de la Société de Philosophie du Québec (2021).

Mohamed Karray Aouichaoui, Maître-assistant en philosophie, Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Université al-Manar, Tunisie.

Comité d’organisation

Aymen Hacen, responsable du colloque

Meriem Dziri

Hafedh Gharbi

Salsabil Gouider

Sami Hochlaf

Imen Ifaoui

Tarek Mani.

Repères bibliographiques

Roland Barthes, Œuvres complètes, 5 volumes publiés sous la direction d’Éric Marty, Paris, Éditions du Seuil, 2002.

Jacques Derrida, « La loi du genre », in Parages, Paris, Éditions Galilée, 1985.

Gérard Genette, Introduction à l’architexte, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1979.

Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, L’Absolu littéraire. Théorie de la littérature du romantisme allemand, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1978.

Jean-Claude Pinson et Pierre Thibaud, Poésie & Philosophie, rencontres de Marseille 10-12 février 1997, Édition du CIPM & Farrago, 2000.

Tzvetan Todorov, Devoirs et Délices. Une vie de passeur. Entretiens avec Catherine

Portevin, Paris, Éditions du Seuil, 2002.