The Riddles of Dante: Literature, History, Anthropology

Abstract

Chez Dante, l’obscurité n’est pas un simple obstacle philologique : elle organise une poétique du déchiffrement où se croisent allégorie, histoire politique, théologie, prophétie, cosmologie et science médiévale des signes. En faisant dialoguer littérature, histoire religieuse et politique, et anthropologie des médiations entre visible et invisible, les intervenants montreront que les énigmes de Dante ne sont pas des difficultés marginales, mais des formes majeures de production du sens, par lesquelles la poésie devient savoir, interprétation du monde et pensée du salut. Ce colloque examinera l’énigme comme l’un des principes constitutifs de l’œuvre dantesque.