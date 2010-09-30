Conference, symposiumEurope
The Riddles of Dante: Literature, History, Anthropology
Les énigmes de Dante : littérature, histoire, anthropologie
Abstract
Chez Dante, l’obscurité n’est pas un simple obstacle philologique : elle organise une poétique du déchiffrement où se croisent allégorie, histoire politique, théologie, prophétie, cosmologie et science médiévale des signes. En faisant dialoguer littérature, histoire religieuse et politique, et anthropologie des médiations entre visible et invisible, les intervenants montreront que les énigmes de Dante ne sont pas des difficultés marginales, mais des formes majeures de production du sens, par lesquelles la poésie devient savoir, interprétation du monde et pensée du salut. Ce colloque examinera l’énigme comme l’un des principes constitutifs de l’œuvre dantesque.
Announcement
Programme
- 9h Accueil et mot de bienvenue Michela MARZANO, professeure de philosophie, directrice de l’UFR Sciences humaines et sociales, Université Paris Cité
- 9 h 30–10 h Gaia TOMAZZOLI — Sapienza Università di Roma L’énigme de l’« enigma » : à propos de l’hapax de Purg. XXXIII, 50
- 10 h 15–10 h 45 Gian Luca POTESTÀ — Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan L'énigme du Veltro
- 11 h–11 h 30 Daragh O’CONNELL — University College Cork Dante’s “aula segreta”: Investiture and Commencement in the Heaven of the Fixed Stars
- 11 h 45–12 h 15 Giuliano MILANI — Université Gustave Eiffel Le dire sans le dire. Dante et les énigmes comiques
12 h 30–14 h 30 PAUSE MÉRIDIENNE
- 14 h 30–15 h Alessandro BENUCCI — Université Paris Nanterre Astrologia minor. La géomancie dans les commentaires de la Commedia
- 15 h 15–15 h 45 Erwan DIANTEILL — Université Paris Cité Le Dragon et le Peuple : lecture géomantique d’Inf. I et II
- 16 h–16 h 30 Ambrogio CAMOZZI PISTOJA — Harvard University Like Honeycomb Extracted from the Lion’s Mouth (Derivationes): The Remainder, Geomancy, and the Making of Dante’s Comedy
- 16 h 45–17 h 15 Nadia BRAY — Università del Salento Manto tra Inferno e Purgatorio: un enigma dantesco
- 17 h 30–18 h 15 Discussion générale et conclusions
Places
- Batiment Jacob, salle des thèses, 5e étage - Université Paris Cité 45 rue des Saints-Pères
Paris, France (75006)
Event attendance modalities
Hybrid event (on site and online)
Attached files
Keywords
- Dante Alighieri, Divine Comédie, énigme, mystère, divination, géomancie
Reference Urls
License
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To cite this announcement
Erwan Dianteill, « The Riddles of Dante: Literature, History, Anthropology », Conference, symposium, Calenda, Published on Wednesday, September 23, 2026, https://calenda.org/1435110
Author(s)
Erwan Dianteill