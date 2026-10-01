Announcement

Argumentaire

Il y a vingt ans, André H. Caron et Letizia Caronia (2005, p. 247) soulignaient déjà que « les technologies émergentes [...] contribuent aussi à produire » notre organisation sociale. Aujourd’hui, cette affirmation prend une dimension critique face aux enjeux de la transmission. La transmission ne se réduit pas à une simple communication d’informations. Comme le définit Jacques Hassoun dans Les Contrebandiers de la mémoire (2002), transmettre, c’est offrir à l’autre la possibilité de s’approprier un héritage pour le transformer. Or, l’avènement des Intelligences Artificielles génératives (le "tapuscrit génératif") vient percuter ce processus séculaire de filiation. Nous vivons le « choc » anthropologique décrit par Michel Serres dans Petite Poucette (2012). Une nouvelle humanité émerge, dont le rapport au savoir est transformé par l’externalisation de la mémoire vers le support numérique. Cette fracture rejoint la distinction théorisée par Marc Prensky (2001) entre les « Digital Immigrants », héritiers de la culture de l’imprimé et du manuscrit, et les « Digital Natives », locuteurs natifs du langage numérique. Dans ce contexte, le rapport de l’OCDE (2024, p. 177) insiste sur l’urgence de « développer la communication intergénérationnelle ». Mais au-delà du dialogue, c’est la continuité du lien social qui est en jeu. Le passage de l’écriture manuscrite (lente, incorporée, formatrice de la pensée critique) au tapuscrit génératif (instantané et algorithmique) marque-t-il une rupture de la chaîne de transmission ou une métamorphose nécessaire des supports de la mémoire ? Ce colloque invite les chercheurs et praticiens à interroger la viabilité de la transmission des savoirs culturels à une ère où l’IA prétend se substituer au geste d’écriture, vecteur traditionnel de la construction identitaire.

Objectifs

L’objectif est de dépasser le constat de la fracture numérique pour analyser les mécanismes de filiation et d’affiliation à l’ère de l’IA. Dans une approche systémique et interdisciplinaire, il s’agit spécifiquement de :

Examiner si l’outil génératif permet une réelle appropriation des savoirs ou s’il induit une "dépossession" cognitive.

Comprendre comment les institutions (école, famille, bibliothèques, etc.) adaptent leurs rituels de transmission.

Analyser les conflits ou solidarités intergénérationnels médiatisés par ces nouveaux outils.

Axes de réflexion

Les contributions pourront s’inscrire dans les axes suivants (non exhaustifs) :

Axe 1 : Supports de mémoire, cognition et subjectivité

L’écriture manuscrite comme inscription de soi vs l’effacement du sujet dans le texte généré par IA.

Impact cognitif de la dématérialisation sur l’apprentissage et la mémorisation (lecture profonde vs lecture écran).

Axe 2 : La crise de la transmission culturelle

"Passeurs de culture" vs algorithmes : qui détient l’autorité du savoir ?

Le conflit des temporalités : le temps long de l’héritage face à l’immédiateté numérique

Ruptures dans la chaîne générationnelle : comment transmettre quand les "aînés" sont technologiquement dépassés par les "cadets" ?

Axe 3 : Éthique, pratiques professionnelles et institutions

Plagiat, intégrité académique et création à l’heure des IA génératives.

Le rôle des métiers du livre (édition, archives) dans la préservation d’un patrimoine hybride (manuscrit/numérique).

Modalités de soumission

Le colloque est ouvert aux chercheurs (SHS, Lettres, Info-Com), doctorants et professionnels. Les langues de travail sont le français et l’anglais.

Format des propositions :

Résumé : 300 mots maximum, police Times New Roman 12, justifié.

Contenu : Titre, Problématique, Méthodologie, Résultats attendus/Discussions, 5 mots-clés.

Informations auteur : Nom, Prénoms, Affiliation, Statut, Coordonnées (e-mail, adresse, tél).

Format de présentation : Préciser "Présentiel" ou "Distanciel".

Envoi : Les propositions sont à envoyer à : comitescientifique@transinterg.com avec copie à : comitedepilotage@transinterg.com

Calendrier

Date limite d’envoi des résumés : 02 novembre 2026

Notification de l’évaluation du scientifique : 20 novembre 2026

Ouverture des inscriptions : 25 novembre 2026 jusqu’au 15 janvier 2027

Tenue du colloque : du 17 au 19 février 2027 à Lyon, France

Lieu : Auditorium Jds 12 avenue Saules 69600

Conditions de participation

Auditeurs libres : Société civile (écrivains, Organisation non gouvernementale, association, etc.)

La participation est soumise à l’inscription au colloque dès le 25 novembre 2026

Communicants : Chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, professionnels du livre, développeurs d'algorithmes, etc.

La participation est soumise à :

- L’envoi du résumé de communication allant de 200 à 350 mots incluant la problématique, la méthodologie et une courte bibliographie indicative,

- À l'obtention de la décision favorable du Comité scientifique,

- À l'inscription effective au colloque à partir du 25 novembre.

Frais d'inscription pour les communicants

Doctorant.e.s : 70 euros

Enseignant.e.s, Enseignants-chercheurs et autres : 100 euros

Transport et hébergement à la charge des participants.

Les frais couvrent les petits déjeuners de tous les participants, (17 au 19 février 2027)* les pauses café entre les travaux * Repas de midi de tous les participants (17 au 19 février)

Organisateurs

La Chaire UNESCO Pratiques Émergentes en Technologies et Communication pour le Développement (PETCD) de l'Université Bordeaux Montaigne et le Centre d'Expertise Littéraire et Philosophique (CELIPH) à Lyon.

Comité scientifique

Alain KIYINDOU, Université Bordeaux-Montaigne (France)

Aminata KANE, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

Annie LENOBLE-BART, Université Bordeaux-Montaigne (France)

Auguste NSONSISSA, Université Marien NGOUABI, Brazzaville (Congo)

Aurélie LABORDE, Université Bordeaux-Montaigne (France)

Catherine PASCAL, Université Bordeaux-Montaigne (France)

Didier NGALEBAYE, Université Marien NGOUABI, Brazzaville (Congo)

Dja André Ourega Junior GOKRA, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Edmond DOUA, Université Alassane Félix Houphouet Boigny (Abidjan - Côte d’ivoire)

Elizabeth GARDERE, Université de Bordeaux (France)

Emmanuel BANYWESIZE, Université de Lubumbashi (R. D. Congo)

Étienne DAMOME, Université Bordeaux-Montaigne (France)

Évariste Dupont BOBOTO, Université Marien NGOUABI, Brazzaville (Congo)

Florin Codrut NEMTANU, National University of science of technology POLITEHNICA (Bucarest - Roumanie)

Ghislain Thierry Maguessa EBOME, Université Marien NGOUABI, ENS, Brazzaville (Congo)

Henri BAH, Université Alassane Ouattara, PTR Gouvernance (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Jean Claude OULAI, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Kouassi Touffouo Frederic PIRA, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Lazare Marcellin POAMÉ, Université Alassane Ouattara, Chaire UNESCO de Bioéthique (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Léa Marie-Laurence N’GORAN POAMÉ, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Marco Antônio Sousa ALVES, Université fédérale de Minas Gerais (Brésil)

Noble AKAM, Université Bordeaux-Montaigne (France)

Omad Laupem MOATILA, Université Marien NGOUABI, Brazzaville (Congo)

Pamphile BIYOGHÉ, Université Omar Bongo de Libreville (Gabon)

Papa Abdou FALL, Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal)

Pascal Dieudonné ROY-EMA, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire), Paris-Saclay (France)

Philippe LACOUR, Université de Brasilia (Brasilia - Brésil)

Régis Dimitri BALIMA, Université Joseph ki-zerbo (Burkina Faso)

Steeve Elvis ELLA, École normale supérieure de Libreville (Gabon)

Tahirou KONÉ, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Yao Christian KOUADIO, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Yao Edmond KOUASSI, Université Alassane Ouattara (Bouaké - Côte d’Ivoire)

Comité de pilotage

Wilfried Yapo Battah (CELIPH)

Tiasvi Yao Raoul AGBAVON (Université Alassane Ouattara)

Gilbert CAPO-CHICHI, (Université Bordeaux-Montaigne)

Messoun Alain ESSOI (Université Alassane Ouattara)

Jean Kassim OUEDRAOGO, Avocat au Barreau de Paris

Bibliographie indcative

Caron, A. H. & Caronia, L. (2005). Culture mobile : les nouvelles pratiques de communication. Montréal : Presses de l’Université de Montréal.

Hassoun, J. (2002). Les Contrebandiers de la mémoire. Paris : Syros. • Kaës, R. et al. (1993). Transmission de la vie psychique entre générations. Paris : Dunod.

OCDE (2024). Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2024. Paris : Éditions OCDE.

Prensky, M. (2001). « Digital Natives, Digital Immigrants ». On the Horizon, 9(5).

Serres, M. (2012). Petite Poucette. Paris : Le Pommier.