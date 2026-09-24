Direction doctorat : mener à bien son projet de thèse

Announcement

Atelier franco-allemand en collaboration avec l'Institut historique allemand

Intérêts

Obtenir des informations essentielles à la réussite en thèse

Appréhender les défis, les satisfactions et les compétences du doctorat

S’intégrer dans un réseau de recherche franco-allemand



Méthode

Cet atelier associe conférences, tables rondes et exercices pratiques. Il aborde des questions méthodologiques rencontrées pendant la préparation d’une thèse menée dans un environnement franco-allemand : écriture scientifique, valorisation de ses travaux, gestion du temps, activation des réseaux de recherche, mobilités, cotutelle etc.

Modalités de participation

Des frais de participation à hauteur de 25€ seront demandés aux candidat·e·s sélectionné·e·s.

Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue (niveau B1 minimum).

Les candidat·e·s s’engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de leur université.

Les jeunes chercheur·e·s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l’année en cours.

Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV scientifique et un projet de thèse (une page maximum).

FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s qui ne résident pas à Paris sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l’étranger.

Les frais d’hébergement seront remboursés aux participant.e.s sur présentation d’une facture dans la limite de 50 €.

Le CIERA prendra en charge les frais de repas (pauses déjeuner et café) pour l'ensemble du groupe.

COMITÉ DE SÉLECTION