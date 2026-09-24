Direction doctorat : mener à bien son projet de thèse

Call for papersEurope
Abstract
Conçu comme le coup d’envoi du travail de thèse, cet atelier s’adresse aux doctorant·e·s ayant récemment débuté leur doctorat. Son objectif est de lier informations et outils pratiques pour mener à bien son projet de thèse franco-allemand. L’atelier est pensé de manière interdisciplinaire et animé par des spécialistes francophones et germanophones.
Announcement
Atelier franco-allemand en collaboration avec l'Institut historique allemand
Intérêts
- Obtenir des informations essentielles à la réussite en thèse
- Appréhender les défis, les satisfactions et les compétences du doctorat
- S’intégrer dans un réseau de recherche franco-allemand
Méthode
Cet atelier associe conférences, tables rondes et exercices pratiques. Il aborde des questions méthodologiques rencontrées pendant la préparation d’une thèse menée dans un environnement franco-allemand : écriture scientifique, valorisation de ses travaux, gestion du temps, activation des réseaux de recherche, mobilités, cotutelle etc.
Modalités de participation
- Des frais de participation à hauteur de 25€ seront demandés aux candidat·e·s sélectionné·e·s.
- Le français et l’allemand sont les langues de travail. La maîtrise au moins passive des deux langues est attendue (niveau B1 minimum).
- Les candidat·e·s s’engagent à participer à la totalité de la manifestation. Un certificat sera délivré afin de pouvoir valider cette formation auprès de leur université.
- Les jeunes chercheur·e·s qui souhaitent participer à cet atelier doivent s’inscrire (ou renouveler leur inscription) au CIERA pour l’année en cours.
- Les personnes intéressées devront candidater en cliquant sur le bouton « candidatez » en haut à droite sur le site. Le dossier de candidature à télécharger sur le site (en un seul fichier PDF) doit comporter un CV scientifique et un projet de thèse (une page maximum).
FRAIS DE DÉPLACEMENT
Les frais de transport seront remboursés aux participant.e.s qui ne résident pas à Paris sur présentation des billets dans la limite de 110 € pour les participant.e.s venant de France et de 140 € pour les participant.e.s venant de l’étranger.
Les frais d’hébergement seront remboursés aux participant.e.s sur présentation d’une facture dans la limite de 50 €.
Le CIERA prendra en charge les frais de repas (pauses déjeuner et café) pour l'ensemble du groupe.
COMITÉ DE SÉLECTION
- Nicolas Hubé (directeur du CIERA)
- Nathalie Faure (secrétaire générale du CIERA)
- Viktoria Lühr (en charge du programme doctoral au CIERA)
Places
- Paris, France (75)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- recherche, doctorat, thèse, franco-allemand, allemagne
Contact(s)
- Viktoria Lühr
courriel : viktoria [dot] luehr [at] ciera [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Direction doctorat : mener à bien son projet de thèse », Call for papers, Calenda, Published on Thursday, September 24, 2026, https://calenda.org/1435784