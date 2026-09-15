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Argumentaire

L’histoire des hébergements touristiques ou de l’hôtellerie, vue sous l’angle de l’histoire des entreprises demeure peu débattue . Pourtant, cette dernière n’a cessé de rendre compte de la fréquentation des espaces d’accueil au sein des territoires, surtout depuis le XIXè siècle avec la révolution des transports. Dans l’impossibilité de se déplacer avec son habitat, l’homme a dû trouver un toit en chemin ou à destination . Au début de la civilisation et du fait des croyances anciennes, ces lieux de repos étaient gratuits et placés sous un éclairage divin. De fait, les dieux grecs patronnaient de façon déterminante toute manifestation d’hospitalité dans les cités par le truchement de Zeus Xénios, encore désigné par Jupiter l’Hospitalier ou « Jupiter protecteur des hôtes et des étrangers » . Avec l’évolution de la société, cette gratuité a peu à peu été abandonnée.

Dans la Rome antique également, les voyageurs qui parcouraient les provinces à travers les routes devaient à tout prix trouver des logis où ils pouvaient dormir, manger, se laver et refaire leurs forces en compagnie de leurs mules ou de leurs chevaux jusqu’aux limes de l’Indus. Ces établissements d’hébergements payants, situés le long des routes portaient des noms latins tels que Caupona, diversorium, hospitium ou stabulum. L’aubergiste, souvent appelé Caupo supervisait ces cauponae qui peuvent apparaître comme les ancêtres des auberges, des motels, des bars-brasseries et des hôtels. Ces cauponae ont disparu avec la fin de l’empire romain au Vè siècle .

Contrairement aux cauponae, certains établissements du Moyen Age ont traversé les siècles et même les millénaires avec cependant des mutations infrastructurelles, managériales, etc. A titre d’illustration, figure le cas du Nishiyawa Onsen Keiunkan à Hayakawa, dans la préfecture de Yamanashi au Japon . Lorsque Fujiwara Mahito le fonde en 705, celui-ci ne pouvait s’imaginer que 1306 ans plus tard (en 2011), son établissement d’hébergement sera reconnu par le Guinness World Record comme étant le plus vieil hôtel du monde encore en activité . C’est également le cas en Europe sous le Saint-Empire germanique du Zum Roten B ren (L’Ours rouge en Allemand) fondé en 1387 à Fribourg, qui semble être le plus vieil hôtel encore en activité .

Le continent africain regorge aussi de ces établissements d’hébergement ou hôteliers ayant traversé les siècles et dont le fonctionnement et les infrastructures continuent d’attirer l’attention. Il convient de citer par exemple le cas à Grabouw en Afrique du Sud, du Houw Hoek Hotel, fondé en 1779 par la compagnie néerlandaise des Indes orientales .

Compte tenu des obstacles dus aux crises, normes et législations contraignantes, infrastructures vieillissantes, etc. pour la pérennisation des entreprises touristiques, il n’est pas erroné de questionner les stratégies de survie de ces vieux établissements touristiques à l’effet d’améliorer le cycle de vie des structures d’hébergement de notre ère.

Au-delà de sa raison d’être originelle et de sa potentielle longévité, l’hébergement touristique est incontestablement un instrument de développement économique, de sécurité, de souveraineté, ainsi que l’expression de la puissance internationale.

La construction d’un grand hôtel dans une métropole ou une destination ne peut donc constituer un projet immobilier anodin. Elle représente plutôt un puissant levier de développement économique, car l’hôtellerie de grande capacité stimule immédiatement le secteur du bâtiment et des travaux publics. Au cours de sa phase de construction, elle impacte la modernisation des réseaux de transport, de télécommunication et d’énergie environnants . Toutes ces infrastructures de réseaux profitent inéluctablement à l’ensemble du tissu économique local et au-delà. Hormis les emplois directs créés par ces hébergements et les services de restauration qu’ils offrent, ils sous-tendent en réalité un effet multiplicateur pour l’économie , sans oublier l’attraction des devises étrangères et l’accroissement des recettes fiscales de l’Etat . Les grands hôtels et les palaces sont révélateurs de la phase de création des stations touristiques .

Ces réalisations de génie civil sont des instruments de sécurité et de souveraineté parce qu’elles constituent autant de hauts lieux de renseignement et d’espionnage, de cadres de prise de certaines décisions, d’espaces de traçabilité des flux et de gestion de crises (guerres, épidémies, catastrophes naturelles). Ces espaces constituent sans nul doute une ressource logistique et sécuritaire à ne surtout pas négliger. En 1994, l’hôtel Mille Collines ou Hôtel Rwanda à Kigali a par exemple servi de refuge à 1268 personnes pendant le génocide des Tutsi . Le 5 janvier 2018, lorsqu’il est interpellé, Sisiku Ayuk Tabe (leader des séparatistes anglophones du Cameroun) se trouvaient au Nera Hotel qui lui servait de Quartier Général au Nigéria .

En somme, les hébergements touristiques s’inscrivent au cœur de la géoéconomie du système de l’accueil touristique et du soft power mondial. L’hôtellerie de luxe et les grandes chaînes internationales constituent véritablement un outil d’influence culturel, d’indépendance économique et de souveraineté territoriale. Alors qu’un hôtel standard subit les règlementations élaborées à son insu, les géants de l’hôtellerie imposent à leur tour des normes managériales, technologiques, voire culturelles partout dans le monde. Il s’agit donc là de véritables leviers de diplomatie et de puissance . Aujourd’hui, l’objectif n’est plus seulement d’héberger des visiteurs. Il est davantage question pour ces logements touristiques de préserver l’environnement , car l’hôtel de demain sera éco-responsable, connecté et ouvert à la communauté locale.

Axe 1 : L’hôtellerie pendant la période coloniale

Axe 2 : Mutation des noms des établissements d’hébergements

Axe 3 : Les hébergements touristiques face aux crises

Axe 4 : Les innovations hôtelières en Afrique

Axe 5 : Les chiffres en hôtellerie

Axe 6 : Hôtellerie et développement durable

Axe 7 : Les friches touristiques

Modalités de soumission

Format de soumission : Les contributeurs sont invités à envoyer une proposition

d’article en langue française ou anglaise au format Word, Time New Roman, police 12. Celle-ci doit comprendre un titre, un résumé (de 500 mots et 5 mots-clés maximum). Ils devront aussi inclure une brève notice biographique, précisant leur affiliation institutionnelle.

Envoi des propositions : les contributions doivent être envoyées aux adresses suivantes : obamabelo@gmail.com ou guidassaalexandre@ymail.com

Calendrier prévisionnel

1er octobre 2026 : publication de l’appel à contributions.

15 novembre 2026 : date limite de réception des propositions de résumés.

: date limite de réception des propositions de résumés. 1er décembre 2026 : notification aux auteurs.

22 mars 2027 : date limite de réception des articles complets (entre 25 000 et 35 000 signes, espaces compris).

21 mai 2027 : retour des expertises et demandes de corrections.

Fin juillet 2027 : parution de l’ouvrage.

Comité scientifique

Pr ESSOMBA Philippe Blaise, Université de Yaoundé I

Pr GORMO Jean, Université de Maroua

Pr ATOUKAM TCHEFENJEM Liliane Dalis, Université de Ngaoundéré

Pr MESSINA MVOGO Ernest, Université de Yaoundé I

Pr NDJOCK NYOBE Pascal Isidore, Université de Douala

Pr SAMBA Michel Cyril, Université de Yaoundé II

Pr OBAMA BELINGA Christian Théophile, Université d’Ebolowa

Pr NENKAM Chamberlain, Université de Yaoundé I

Pr OTYE ELOM Ulrich, Université d’Ebolowa

Pr KOMETA Cordelia, Université de Buea

Pr AFANA NGA Vincent Manuel, Université de Yaoundé I

Pr TATA Emmanuel SUNJO, Université de Buea

Pr APISAY Eveline, Université de Yaoundé I

Pr AGBORTOKO AYUK NKEM, Université de Buea

Pr ETOGA Hugues Marcel, Université de Yaoundé I

Pr AKONO Brice, Université de Yaoundé I

Pr MBARGA François, Université de Yaoundé I

Pr NGITIR Victor BAYENA, Université de Douala

Comité de lecture

Dr ZAMBO Charles Richard, Université d’Ebolowa

Dr ETOA OYONO Georges, Université d’Ebolowa

Dr EBALE Daniel, Université d’Ebolowa

Dr NGONO MELINGUI Bernadette, Université d’Ebolowa

Dr MENDOUA Carène, Université de Yaoundé I

Dr DANG A GOUFAN Paul Derrick, Université d’Ebolowa

Dr IGUIGUI Bertrand, Université d’Ebolowa

Dr ENGOLO Franck, Université de Yaoundé I

Dr DAIROU SOULEMANOU, Université de Ngaoundéré

Dr GABANA Jean Françis, Université de Ngaoundéré

Dr GARGA Aristide, Université de Maroua

Dr MAYAP NJILO Chrystelle, Université de Yaoundé I

Dr GUIDASSA Alexandre, Université de Yaoundé I

Responsable du projet : Pr Christian Théophile OBAMA BELINGA

Bibliographie indicative

Badel C., Inglebert H., Grand atlas de l’Antiquité romaine, Paris, Editions Autrement, 2014.

Banque Mondiale, « Rapport sur le développement du tourisme international et l’impact socio-économique dans les pays émergeants », Washington D.C., 2021.

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Bruston M., Duhamel P., « Les grands hôtels, témoins de l’histoire du tourisme. Le Splendid et Royal Hôtel à Saint-Gervais-les Bains (Haute-Savois) », Mappemonde, N° 3, 2000.

« Cameroun – crise anglophone : comment Sisiku Ayuk a été arrêté au Nigéria par la police nigériane », actucameroun.com, consulté le 26/09/2026.

Çela Lindita et Coloma Tristan, « Géopolitique des hôtels de luxe », Le Monde diplomatique, no869, août 2026.

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Lewis W. A., « Economics development with Unlimited Supplies of Labour », The Manchester School, Volume 22, No2, 1954.

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