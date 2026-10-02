Study daysMiddle Ages
Saint-Bertin gothique
Journée d’étude à l’occasion des 700 ans de la fondation du chœur de l’abbatiale Saint-Bertin de Saint Omer
Abstract
Dans l’esprit de l’ouvrage collectif paru en 2000, dirigé par Nicolette Delanne-Logié et Yves‑Marie Hilaire, La cathédrale de Saint‑Omer : 800 ans de mémoire vive, cette présente journée d’étude a vocation à réunir les spécialistes – historiens, historiens de l’art et acteurs de la culture et du patrimoine audomarois – pour une mise en commun de deux décennies de recherche. Bien que célébrant la fondation du chœur gothique de la fin du Moyen Âge, cet anniversaire sera également l’occasion de revenir sur les églises antérieures, notamment l’église romane.
Announcement
Présentation
Il y a 700 ans, le 5 juillet 1326, l’abbé Henri de Coudescure ouvrait le chantier gothique de l’abbatiale Saint-Bertin. Commencée par le chevet, la construction de l’église allait se prolonger jusqu’au début du XVIe siècle. Durant ces presque 200 ans de création artistique, se succédèrent des maîtres maçons et charpentiers, peintres, verriers, tailleurs d’images, parmi les plus prestigieux de l’Artois, de la Picardie, de la Flandre et du Brabant. À cela, il faut ajouter une importante production de livres et d’orfèvrerie commandée ou réalisée à l’abbaye, et de nombreuses importations d’œuvres d’un grand raffinement.
Dans l’esprit de l’ouvrage collectif paru en 2000, dirigé par Nicolette Delanne-Logié et Yves‑Marie Hilaire, La cathédrale de Saint‑Omer : 800 ans de mémoire vive, cette présente journée d’étude a vocation à réunir les spécialistes – historiens, historiens de l’art et acteurs de la culture et du patrimoine audomarois – pour une mise en commun de deux décennies de recherche. Bien que célébrant la fondation du chœur gothique de la fin du Moyen Âge, cet anniversaire sera également l’occasion de revenir sur les églises antérieures, notamment l’église romane.
Les discussions s’ouvriront aussi sur les échanges de l’abbaye avec d’autres institutions de la ville, et particulièrement avec la municipalité et le chapitre de Notre-Dame.
Programme
9h30 Accueil
10h Mot d’accueil et introduction
- Hugo Dehongher (HARTIS – ULille)
10 h 20 Session 1 : Saint-Omer gothique et monumental
Discutant : Angèle Desmenez (HARTIS – ULille)
- Le début du chantier gothique de l’ancienne collégiale Notre-Dame de Saint-Omer (fin du XIIe-début du XIIIe siècle) - Delphine Hanquiez (CREHS – UArtois)
- Le chœur rayonnant de Saint-Bertin (1326-1350) : dernier chevet de sa génération, ou prototype de l’architecture brabançonne ? - Hugo Dehongher (HARTIS – ULille)
- La halle échevinale de Saint-Omer, tentative de restitution numérique d’un édifice méconnu - Romain Saffré (Musée Sandelin)
12h 00 Déjeuner
14 h 00 Session 2 : Saint-Bertin et Saint-Omer : centres culturels et politiques au Moyen Âge
Discutant : Jordy Saillier (HARTIS – ULille)
- Les livres et la bibliothèque de Saint-Bertin à la fin du Moyen Âge - Dominique Stutzmann (IRHT – CNRS)
- Jean de Griboval, un abbé de Saint-Bertin durant la guerre de Cent ans - Jean-Baptiste Santamaria (HARTIS – ULille)
- Le registre de délibérations BB1 de Saint-Omer (1448-1472), entre écrit pragmatique et symbolique - Anne-Frédérique Provou (HARTIS – ULille)
15 h 30 Pause
15 h 45 Session 3 : Saint-Omer, foyer de création plastique au Moyen Âge
Discutant : Étienne Hamon (HARTIS – ULille)
- Les décors de sol médiévaux de la région de Saint-Omer : approche technique, stylistique et iconographique - Sophie Barrère (Chercheuse indépendante)
- La Vierge à l’Enfant sur un lis de la fin du XVe siècle, fragment d’un Arbre de Jessé disparu - Marc Gil (HARTIS – ULille)
- Simon Marmion à Saint-Omer. Retour sur le retable du maître-autel de Saint-Bertin - Elliot Adam (HARTIS – ULille)
17 h 15 Conclusion
- Étienne Hamon (Hartis – ULille)
Places
- sur inscription - Maison du patrimoine, 7 enclos Notre-Dame
Saint-Omer, France (62)
Event attendance modalities
Full on-site event
Attached files
Keywords
- architecture gothique, abbaye, art médiéval, patrimoine, Saint-Omer
Contact(s)
- Hugo Dehongher
courriel : hugo [dot] dehonger [at] univ-lille [dot] fr
Reference Urls
License
This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.
To cite this announcement
« Saint-Bertin gothique », Study days, Calenda, Published on Friday, October 02, 2026, https://calenda.org/1437393