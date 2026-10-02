Saint-Bertin gothique

Announcement

Présentation

Il y a 700 ans, le 5 juillet 1326, l’abbé Henri de Coudescure ouvrait le chantier gothique de l’abbatiale Saint-Bertin. Commencée par le chevet, la construction de l’église allait se prolonger jusqu’au début du XVIe siècle. Durant ces presque 200 ans de création artistique, se succédèrent des maîtres maçons et charpentiers, peintres, verriers, tailleurs d’images, parmi les plus prestigieux de l’Artois, de la Picardie, de la Flandre et du Brabant. À cela, il faut ajouter une importante production de livres et d’orfèvrerie commandée ou réalisée à l’abbaye, et de nombreuses importations d’œuvres d’un grand raffinement.

Dans l’esprit de l’ouvrage collectif paru en 2000, dirigé par Nicolette Delanne-Logié et Yves‑Marie Hilaire, La cathédrale de Saint‑Omer : 800 ans de mémoire vive, cette présente journée d’étude a vocation à réunir les spécialistes – historiens, historiens de l’art et acteurs de la culture et du patrimoine audomarois – pour une mise en commun de deux décennies de recherche. Bien que célébrant la fondation du chœur gothique de la fin du Moyen Âge, cet anniversaire sera également l’occasion de revenir sur les églises antérieures, notamment l’église romane.

Les discussions s’ouvriront aussi sur les échanges de l’abbaye avec d’autres institutions de la ville, et particulièrement avec la municipalité et le chapitre de Notre-Dame.

Programme

9h30 Accueil

10h Mot d’accueil et introduction

Hugo Dehongher (HARTIS – ULille)

10 h 20 Session 1 : Saint-Omer gothique et monumental

Discutant : Angèle Desmenez (HARTIS – ULille)

Le début du chantier gothique de l’ancienne collégiale Notre-Dame de Saint-Omer (fin du XII e -début du XIII e siècle) - Delphine Hanquiez (CREHS – UArtois)

-début du XIII siècle) - (CREHS – UArtois) Le chœur rayonnant de Saint-Bertin (1326-1350) : dernier chevet de sa génération, ou prototype de l’architecture brabançonne ? - Hugo Dehongher (HARTIS – ULille)

(HARTIS – ULille) La halle échevinale de Saint-Omer, tentative de restitution numérique d’un édifice méconnu - Romain Saffré (Musée Sandelin)

12h 00 Déjeuner

14 h 00 Session 2 : Saint-Bertin et Saint-Omer : centres culturels et politiques au Moyen Âge

Discutant : Jordy Saillier (HARTIS – ULille)

Les livres et la bibliothèque de Saint-Bertin à la fin du Moyen Âge - Dominique Stutzmann (IRHT – CNRS)

(IRHT – CNRS) Jean de Griboval, un abbé de Saint-Bertin durant la guerre de Cent ans - Jean-Baptiste Santamaria (HARTIS – ULille)

(HARTIS – ULille) Le registre de délibérations BB1 de Saint-Omer (1448-1472), entre écrit pragmatique et symbolique - Anne-Frédérique Provou (HARTIS – ULille)

15 h 30 Pause

15 h 45 Session 3 : Saint-Omer, foyer de création plastique au Moyen Âge

Discutant : Étienne Hamon (HARTIS – ULille)

Les décors de sol médiévaux de la région de Saint-Omer : approche technique, stylistique et iconographique - Sophie Barrère (Chercheuse indépendante)

(Chercheuse indépendante) La Vierge à l’Enfant sur un lis de la fin du XV e siècle, fragment d’un Arbre de Jessé disparu - Marc Gil (HARTIS – ULille)

siècle, fragment d’un Arbre de Jessé disparu - (HARTIS – ULille) Simon Marmion à Saint-Omer. Retour sur le retable du maître-autel de Saint-Bertin - Elliot Adam (HARTIS – ULille)

17 h 15 Conclusion