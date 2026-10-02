Announcement

Présentation

Depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, qui a marqué une étape fondatrice dans la reconnaissance de la nécessité de préserver les espèces et les milieux naturels, les politiques de conservation ont profondément évolué. Cinquante ans après cette loi majeure et dix ans après la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, ce colloque proposera de revenir sur le chemin parcouru, les avancées permises par ces textes et les défis qui restent aujourd’hui à relever.

Organisé par Humanité et Biodiversité, en partenariat avec les Archives nationales, la Société nationale de protection de la nature (SNPN), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), France Nature Environnement et la Société française pour le droit de l’environnement (SFDE), avec le soutien de l’Office français de la biodiversité, des ministères de la Transition écologique et de la Culture et du Comité d’Histoire de l’Environnement et du Développement Durable (CHEDD), cet événement réunira des acteurs associatifs, scientifiques, institutionnels et juridiques autour de conférences et de tables rondes.

Les Archives nationales présenteront une communication sur les archives de ces lois sur la protection de la nature conservées dans leurs fonds.

Programme

Mercredi 4 novembre

8h30 - Accueil des participants

9h00 - 9h45 - Ouverture et introduction du Colloque par Marie-Françoise Limon-Bonnet (Directrice des Archives Nationales), Sylvie Bénard (Présidente H&B), Patrick Février (Président de l’AHPNE et administrateur de la SNPN), Benoit Vaillot (Secrétaire permanent du CHEDD) et Charles-François Mathis (Président du Conseil scientifique).

9h45-11h15 Panel 1 – De la nature protégée à la biodiversité reconquise, cinq décennies entre progrès et régressions. Regards juridiques croisés

Jérôme Fromageau , Doyen honoraire de la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Saclay), Président d’honneur de la SFDE : La loi du 10 juillet 1976, une avancée majeure

, Doyen honoraire de la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Saclay), Président d’honneur de la SFDE : La loi du 10 juillet 1976, une avancée majeure Simon Jolivet , Maître de conférences HDR en droit public (Université Poitiers), Président de la SFDE : Les silences de la loi de 1976 ont-ils été comblés ?

, Maître de conférences HDR en droit public (Université Poitiers), Président de la SFDE : Les silences de la loi de 1976 ont-ils été comblés ? Michel Durousseau, Ancien Vice-président de la SFDE, directeur honoraire d’un conservatoire d’espaces naturels : De la conservation des habitats à la restauration des écosystèmes

Animation : Sandrine Bélier (Directrice H&B)

11h15-11h30 - Pause

11h30-13h - Panel 2 - Genèse, histoire et archives de la loi de 1976

Guillaume Sainteny , Membre de l’Académie d’Agriculture de France, vice-président du conseil scientifique de Terra Academia : La loi de 1976, point d’orgue d’une décennie de progrès

, Membre de l’Académie d’Agriculture de France, vice-président du conseil scientifique de Terra Academia : La loi de 1976, point d’orgue d’une décennie de progrès Juliette Hayette , Responsable des fonds de l’Environnement aux Archives Nationales de France : Les archives des lois de 1976 et 2016 aux Archives Nationales

, Responsable des fonds de l’Environnement aux Archives Nationales de France : Les archives des lois de 1976 et 2016 aux Archives Nationales Anna Trespeuch, Maîtresse de conférences en histoire contemporaine (Université Caen- Normandie, HisTéMé) : Le Service de conservation de la nature (MNHN) et la loi de 1976

Animation : Anne-Claude Ambroise-Rendu (Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du CA de l’AHPNE)

13h-14h30 - Pause déjeuner

14h30-16h00 - Table-ronde 1 – Les mobilisations qui ont changé la place de la nature

Jean-Pierre Raffin (Ancien Président FNE /FFSPN et acteur majeur sur la période 1976)

(Ancien Président FNE /FFSPN et acteur majeur sur la période 1976) Bernard Chevassus-au-Louis (Président d’Honneur d’Humanité et Biodiversité et préfigurateur de l’AFB)

(Président d’Honneur d’Humanité et Biodiversité et préfigurateur de l’AFB) Anne- Claude Ambroise-rendu (Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du CA de l’AHPNE).

(Professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du CA de l’AHPNE). Paul Delduc (Directeur IGEDD) (Sous réserve de confirmation)

Animation : Rémi Luglia (Historien, Président de la SNPN)

16h00-16h15- -Pause

16h15-17h45 - Panel 3 – Espèces

François-Xavier Couzi , Responsable du Service Protection des espèces · LPO : Bénéfices et limites de la loi de 1976 : l’exemple des rapaces

, Responsable du Service Protection des espèces · LPO : Bénéfices et limites de la loi de 1976 : l’exemple des rapaces Raphaël Devred , Docteur en histoire et chercheur associé au CHCSC de l’Université Paris-Saclay : La loi de 1976 et les métamorphoses de l’élevage ovin dans les Alpes

, Docteur en histoire et chercheur associé au CHCSC de l’Université Paris-Saclay : La loi de 1976 et les métamorphoses de l’élevage ovin dans les Alpes Isabelle Michallet, Professeure de droit (Université de Rennes, IODE) : Protection des espèces sauvages de faune et de flore : chronique d’un effondrement juridique

Animation : Cédric Marteau (Directeur général en charge de la Protection de la nature, LPO)

Jeudi 5 novembre

Accueil 8h30

9h-10h30 - Panel 4 – Des espaces naturels

Anthony Hamon , Chercheur post-doctoral, projet VALOHAIE (Université de Poitiers) : Recenser la haie pour la sauvegarder : les lois de 1976 et 2016, moments clés du bocage français ?

, Chercheur post-doctoral, projet VALOHAIE (Université de Poitiers) : Recenser la haie pour la sauvegarder : les lois de 1976 et 2016, moments clés du bocage français ? Michel Métais (ancien président fondateur) et Emmanuel Michau (ancien vice-président), Réserves naturelles de France : Reconquérir la biodiversité par les réserves naturelles : un regard historique

(ancien président fondateur) et Emmanuel Michau (ancien vice-président), Réserves naturelles de France : Reconquérir la biodiversité par les réserves naturelles : un regard historique A. Marco, S. Bonin, P. Moquay, M. Toublanc (Ecole Nationale Supérieure du Paysage, Versailles, Laboratoire de recherche en projet de paysage (Larep)), L. Cormier, H. Davodeau, (UMR 6590 ESO, Angers) : La nature et la biodiversité avec le paysage, entre avancées scientifiques et réalités de l’action publique et paysagère : quelles discontinuités à l’oeuvre ?

Animation : Céline Pessis (Maîtresse de conférence en histoire contemporaine, AgroParisTech)

10h30-10h45 Pause

10h45-11h45 - Panel 5 – Les instruments de protection de la nature

Fanny Guillet , Chargée de recherche CNRS en sociologie, Centre d’écologie et des sciences de la conservation (MNHN) : La politique de protection de la nature au prisme de ses instruments : évolution, diversification, affaiblissement ?

, Chargée de recherche CNRS en sociologie, Centre d’écologie et des sciences de la conservation (MNHN) : La politique de protection de la nature au prisme de ses instruments : évolution, diversification, affaiblissement ? Marthe Lucas , Maitresse de conférences en droit public (Avignon Université, IMBE) : De l’étude d’impact à l’évaluation environnementale : entre prévention des atteintes et leur entérinement

, Maitresse de conférences en droit public (Avignon Université, IMBE) : De l’étude d’impact à l’évaluation environnementale : entre prévention des atteintes et leur entérinement Pierrick Maimone, Maître de conférences en droit privé (Université de Lille, CRDP – Équipe René Demogue) : La responsabilité civile : un instrument de la protection de l’environnement à parfaire

Animation : Rémi Beau (Chargé de recherches en philosophie au CNRS IEES-Paris, Sorbonne Université)

12h00 – 13h30 - Pause déjeuner

13h30-15h00 - Panel 6 – De 1976 à 2016 : quelle action sur la biodiversité ?

Jean Untermaier , Ancien directeur fondateur de l’Institut de droit de l’environnement (Université Jean-Moulin Lyon 3), Président d’honneur de la SNPN, ancien président de FNE : Grands principes et fragiles résultats pour la biodiversité

, Ancien directeur fondateur de l’Institut de droit de l’environnement (Université Jean-Moulin Lyon 3), Président d’honneur de la SNPN, ancien président de FNE : Grands principes et fragiles résultats pour la biodiversité Margot Perdereau , doctorante en droit de l’environnement marin (Université de Brest, IRD/LEMAR) : Le droit de la biodiversité dans les Outre-mer : 40 ans de progrès législatifs et de tensions normatives

, doctorante en droit de l’environnement marin (Université de Brest, IRD/LEMAR) : Le droit de la biodiversité dans les Outre-mer : 40 ans de progrès législatifs et de tensions normatives Benoit Vaillot (Inspecteur de l’environnement et du développement durable, Secrétaire général du CHEDD)

15h-15h15 : Pause

15h15-16h45 - Table ronde : Les lois de 1976 et 2016 sont-elles encore capables de protéger la nature ?

Barbara Pompili - Ambassadrice environnement (Sous réserve de confirmation)

- Ambassadrice environnement (Sous réserve de confirmation) Un-e représentant-e de l’Office Français de la Biodiversité

Un-e représentant-e d’association d’élus locaux

Antoine Gatet – Vice Président de France Nature Environnement

Animation : Sandrine Bélier (Directrice H&B)

16h45-17h15 : Conclusion par le Président du Conseil scientifique et trois jeunes gens : Thomas Noël du Payrat (Les Blairoudeurs), Astrid Vital-Durand (CESE), Benoît Livet (doctorant à l’UVSQ)

Information utile

La découverte du programme ainsi que les inscriptions en présentiel ou en distanciel se font via ce lien