Abstract

Ce colloque interdisciplinaire proposera une réflexion sur la réception et la réécriture d’écrits d’explorations du Moyen Âge au XVIIIe siècle dans des textes pouvant aller jusqu’au XXIe siècle. Il s’agira ainsi d’interroger la construction et l’évolution des mythes de l’exploration par les textes, les figures de leurs acteurs, ainsi que les enjeux politiques, idéologiques, esthétiques et environnementaux liés à ces récits, en croisant des approches littéraires, linguistiques, historiques et géographiques.