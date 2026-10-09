Écrans partagés de la guerre d’indépendance algérienne

Announcement

Journée d’étude, 19 mars 2027, Paris

Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle

Argumentaire



“Il faut tout dire [...] parce que c’est peut-être la dernière fois que je peux parler” : ainsi s’ouvre la récente série documentaire En guerre(s) pour l’Algérie (2022), dont certains témoins, comme le militant communiste et soldat du refus Alban Liechti (1935-2024), sont décédés peu après. Ces mots résonnent avec ceux de Dalila Aït-El-Djoudi dans son ouvrage La Guerre d’Algérie vue par l’ALN (2006), lorsqu’elle soulignait l’urgence de transmettre “les derniers instants d’une mémoire qui se perd” et la nécessité de “revenir à ces années” pour inscrire et reconnaître l’ensemble de ses protagonistes au sein d’une même histoire. L’historienne relevait alors le rôle que peuvent jouer le cinéma et les médias audiovisuels face aux vives difficultés éthiques et politiques à “croiser les regards” sur ce qui fut à la fois une guerre révolutionnaire de libération nationale, une guerre coloniale et une double (voire triple) guerre civile.

Cette journée d’étude se propose d’interroger les formes et les formats, les pratiques et les usages filmiques contemporains qui contribuent, à la suite des tentatives pionnières notamment esquissées à la télévision française avec la série documentaire Les Années algériennes (Bernard Fabre et Benjamin Stora, 1991) ou le téléfilm C’était la guerre (Maurice Failevic et Ahmed Rachedi, 1992), au “partage des mémoires”. “Partage” entendu dans les deux sens qu’évoquait déjà Djemaa Maazouzi (2015) : celui de la mise en commun, de la “main tendue”, de l’inclusion, d’un ensemble ; mais aussi celui de la division, de la séparation, de l’exclusion, du cloisonnement.

La guerre d’indépendance algérienne - selon l’expression proposée par Sylvie Thénault (2005) pour dépasser le point de vue partial d’autres formulations en usage (guerre d’Algérie, événements, guerre civile, guerre de libération, Révolution) - a donné lieu à un ensemble de représentations cinématographiques et télévisuelles, fictionnelles et documentaires.

Du côté français, immédiatement pendant la guerre, des cinéastes engagés comme René Vautier, Yann Le Masson, Olga Poliakoff ou Jacques Panijel prennent la caméra pour dénoncer une guerre qui ne dit pas son nom, à travers des documentaires clandestins qui circulent malgré la censure (Algérie en flammes, 1958 ; J’ai huit ans, 1961 ; Octobre à Paris, 1962). Au lendemain de l’Indépendance, des œuvres de fiction comme Avoir vingt ans dans les Aurès (Vautier, 1972) et R.A.S. (Yves Boisset, 1973) ou, plus tard, La Trahison (2005) et Les Harkis (2022) de Philippe Faucon, ainsi que des documentaires tels que La Guerre sans nom (Bertrand Tavernier et Patrick Rotman, 1992) et L’Ennemi intime (Patrick Rotman, 2000), contribuent à construire et à transmettre d’autres récits de la guerre et certaines de ses mémoires.

En Algérie, la jeune cinématographie nationale est longtemps dominée par le “cinéma moudjahid” (cinéma du combattant) qui répond à l’urgence de décoloniser le récit algérien et d’offrir un roman filmique national fédérateur, réparateur et accessible à toutes les couches de la société algérienne. Des fictions comme La Bataille d’Alger (Gillo Pontecorvo, 1966, coproduction algéro-italienne à partir des mémoires de Yacef Saadi), Le Vent des Aurès (Mohammed Lakhdar-Hamina, 1967), Patrouille à l’Est (Amar Laskri, 1971), Chroniques des années de braise (Mohammed Lakhdar-Hamina, 1975, Palme d’or du festival de Cannes) ou encore La Nouba des femmes du Mont Chenoua (Assia Djebar, 1977) imposent avec un retentissement international des regards algériens sur la guerre d’indépendance et la période coloniale. Si la cinématographie algérienne s’ouvre progressivement à d’autres sujets, la nécessité de légitimation du régime algérien suite à la guerre civile des années 1990 réactive les représentations de la mémoire glorieuse de la Révolution à travers des biopics consacrés aux grands martyrs du panthéon officiel : Mostefa Ben Boulaïd, Krim Belkacem et Lotfi (trilogie d’Ahmed Rachedi, 2008, 2014, 2015). Cette période laisse aussi place à d’autres mémoires, moins audibles jusque-là, comme en témoigne le film Opération Maillot (Okacha Touita, 2015) qui rend hommage au “maquis rouge” et aux combattants “européens” du parti communiste algérien.

Plus ou moins soumises à diverses formes de censure ou de contraintes idéologiques et économiques selon leur contexte d’émergence, ces productions ont permis de faire émerger dans l’espace public les multiples dimensions du conflit, parfois occultées, et toujours sujettes à controverses, à l’image de la pratique de la torture. Selon Béatrice Fleury, “[l]a parole des témoins invités à raconter et se raconter - mais aussi celle de leurs enfants ou de leurs proches [...] qui, à partir des années 2000, ont repris le flambeau de la réminiscence - est souvent fondée sur l’exhumation individuelle et collective de faits refoulés” (Fleury, 2021). Les approches psychanalytiques en termes de “blessures refoulées” ont toutefois des limites qu’il convient d’interroger (Ledoux, 2012), tandis que des documentaires plus récents, écrits par ou avec des historiens, déplacent le regard sur d’autres problématiques, notamment liées au temps long et aux effets durables de la colonisation et des violences coloniales (Palestro, Algérie : histoire d’une embuscade, 2011 ; Algérie, sections armes spéciales, 2025).

Parallèlement aux travaux d’historien·nes produits en France, en Algérie et ailleurs, les représentations de la guerre d’indépendance algérienne ont également fait l’objet de recherches dans le champ des études cinématographiques et audiovisuelles, dont rend compte le numéro 85 de la revue CinémAction dès 1997. Ces études se sont notamment intéressées à la mémoire télévisuelle du conflit (Fleury-Vilatte, 2000), aux formes de propagande déployées à l’écran durant la guerre (Denis, 2009 ; Bedjaoui, 2014), aux enjeux et stratégies médiatiques des “guerres de mémoire” (Blanchard, Veyrat-Masson, 2010 ; Tenfiche, 2025), aux fonctions assignées aux archives filmiques dans les récits audiovisuels qui lui sont consacrés (Bertin-Maghit, 2013) ou encore à certains films, remarqués ou parfois oubliés, tournés de la fin de la période coloniale (Sharpe, 2023) aux années 1990 (Pillard, 2026).

Les enjeux spécifiques au contexte contemporain, incluant le risque d’une spectacularisation et d’une dépolitisation de la question algérienne dans certains usages médiatiques du témoignage (de Cock, 2016), ainsi que les transformations récentes du paysage audiovisuel invitent à poursuivre la réflexion. La circulation renouvelée des archives, l’essor des plateformes numériques, la multiplication des dispositifs commémoratifs (par exemple avec En guerre(s) pour l’Algérie en 2022 à l’occasion des soixante ans des accords d’Évian), mais également l’émergence de nouvelles générations de réalisateur·ice·s et de spectateur·ice·s ont donné lieu à de nouvelles formes de mise en scène de la guerre et de ses mémoires, marquées notamment par une place croissante accordée aux récits familiaux et à la prise de parole des descendant·es (Branche, 2022 ; Morin, 2022).

Cette journée d’étude entend interroger la manière dont les écrans contemporains participent depuis les années 2000 à la transmission, à la commémoration et à la réactivation de narrations liées à la guerre d’indépendance algérienne. Alors que disparaissent peu à peu les derniers témoins directs de la guerre, les œuvres de fiction, les documentaires, les témoignages enregistrés ou encore les productions numériques contribuent à faire entendre et, parfois, dialoguer des expériences mémorielles d’autant plus hétérogènes, voire antagonistes, qu’elles concernent une pluralité d’acteur·ices (appelés du contingent, partisans du FLN et soldats de l’ALN, harkis et “soldats français de souche nord-africaine”, pieds-noirs, membres du PCA, etc.) issu·es de différents groupes mémoriels et générations. Cette manifestation scientifique propose ainsi d’appréhender les écrans contemporains comme le terrain d’une bataille des récits autour de la guerre d’indépendance algérienne. Il s’agit d’étudier de quelle façon les productions audiovisuelles participent à la confrontation autant qu’à la mise en partage de discours pluriels.

Dans cette perspective, la journée d’étude souhaite accueillir des propositions portant notamment sur les formes contemporaines de représentation audiovisuelle de la guerre d’indépendance algérienne, les fictions et documentaires qui lui sont consacrés, mais aussi les usages audiovisuels des archives et les dispositifs commémoratifs. Comment les écrans contemporains contribuent-ils à façonner, orienter ou infléchir notre compréhension de la guerre d’indépendance algérienne ? Quels récits rendent-ils possibles ? Dans quels contextes et malgré quelles contraintes éventuelles ? Quels acteurs, quelles expériences et quelles mémoires donnent-ils à voir et à entendre ? Comment contribuer aujourd’hui à l’écriture de cette histoire plurielle, en prenant le cinéma comme source et objet ? Une attention particulière sera accordée à la mise en visibilité de certaines expériences du conflit jusqu’alors peu représentées, ainsi qu’aux formes de dialogue établies entre mémoires, générations et points de vue parfois éloignés.

Les contributions pourront notamment s’inscrire dans les axes suivants :

Axe 1 : écrans contemporains et nouvelles formes de représentation

Cet axe s’intéressera aux formes audiovisuelles qui abordent la guerre d’indépendance algérienne. Documentaire, fiction, télévision, plateformes numériques, podcasts, réseaux sociaux, usages d’archives ou images amateures : autant de supports qui contribuent aujourd’hui à renouveler les manières de raconter et de faire circuler ces récits, mais aussi à réinterroger les représentations qui les ont précédés. Une attention particulière sera portée aux usages contemporains des images dans les processus mémoriels, notamment à l’occasion des séquences commémoratives qui contribuent à faire émerger, à réactiver ou à contester certains récits de la guerre.

Axe 2 : bataille des récits, mémoires et mise en partage

Cet axe propose d’interroger la manière dont les écrans contemporains participent à la circulation, à la mise en relation et à la confrontation des récits liés à la guerre d’indépendance algérienne. Entre discours institutionnels, mémoires familiales, témoignages, œuvres documentaires et productions télévisuelles, il s’agira d’analyser les opérations de sélection, de hiérarchisation, de visibilité ou d’effacement qui traversent ces représentations, ainsi que les dialogues susceptibles de s’établir entre des expériences et des perspectives différentes. Les propositions pourront notamment interroger ce que la mise en regard de sources hétérogènes (institutionnelles, artistiques, documentaires ou vernaculaires) permet aujourd’hui de rendre visible ou pensable.

Axe 3 : conditions d’apparition, de visibilité et de circulation des récits

Ce troisième axe entend réfléchir aux conditions politiques, médiatiques, culturelles ou académiques qui rendent possibles (ou non) certaines prises de parole et certaines représentations de la guerre d’Algérie. Alors même que les travaux consacrés à cette histoire sont nombreux, persiste souvent l’idée d’un sujet encore insuffisamment représenté au cinéma et à la télévision, peu exploré par la recherche ou difficile à faire entendre dans l’espace public. Les propositions pourront ainsi interroger les formes de légitimité accordées à certains récits, les résistances auxquelles se confrontent cinéastes, documentaristes ou chercheur·e·s, ainsi que les contraintes symboliques, institutionnelles ou médiatiques qui continuent de peser sur la production, la diffusion et la réception de certains récits, comme l’a illustré en 2025 la déprogrammation par France Télévisions du documentaire de Claire Billet, Algérie, sections armes spéciales, consacré à l’usage d’armes chimiques par l’armée française pendant la guerre.

Informations et modalités de participation

Les propositions de communications (titre et résumé de 300 à 500 mots) accompagnées d’une courte notice bio-bibliographique sont à envoyer avant le 1er décembre aux organisateurs :

Anthony Blanc : anthony.blanc@sorbonne-nouvelle.fr

Thomas Pillard : thomas.pillard@sorbonne-nouvelle.fr

Salima Tenfiche : salima.tenfiche@sorbonne-nouvelle.fr

Les réponses seront envoyées au plus tard le 15 décembre.

La journée d’étude se tiendra le 19 mars 2027 à la Maison de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle (4, rue des Irlandais, 75005 Paris), en salle Athéna.

Comité d’organisation

Anthony Blanc, postdoctorant, APP, Université Rennes 2

Thomas Pillard, maître de conférences HDR, IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle

Salima Tenfiche, maîtresse de conférences, IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle

Comité scientifique

Ahmed Bedjaoui, professeur, cinéaste, producteur, présentateur TV, Algérie

Jean-Pierre Bertin-Maghit, professeur émérite, IRCAV, Université Sorbonne Nouvelle

Raphaëlle Branche, professeure, Université Paris Nanterre

Catherine Brun, professeure, THALIM, Université Sorbonne Nouvelle

Sébastien Denis, professeur, CRH, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Mani King Sharpe, lecturer, University of Leeds, UK

Sylvie Thénault, directrice de recherche, CHS, CNRS

Bibliographie indicative

Aït-El-Djoudi Dalila, La Guerre d’Algérie vue par l’ALN, 1954-1962. L’armée française sous le regard des combattants algériens, Paris, Éditions Autrement, 2006.

Bedjaoui Ahmed, Cinéma et guerre de libération. Algérie, des batailles d’images, Alger, Chihab éditions, 2014.

Bertin-Maghit Jean-Pierre (dir.), “La Guerre d’Algérie et les médias. Questions aux archives”, Théorème, n° 18, 2013.

––, Lettres filmées d’Algérie. Des soldats à la caméra (1954-1962), Paris, Nouveau Monde, 2015.

Berrah Mouny, “Histoire et idéologie du cinéma algérien sur la guerre”, CinémAction, n° 85, La Guerre d’Algérie à l’écran, octobre 1997.

Blanc Anthony, “La ‘commémoration audiovisuelle’. La Guerre d’Algérie sous tous ses formats documentaires”, Télévision, n° 16, “Le Documentaire démultiplié. De la télévision à l’audiovisuel : programmation, écritures, production”, 2026, p. 71-87.

Blanchard Pascal, Veyrat-Masson Isabelle (dir.), Les Guerres de mémoires. La France et son histoire. Enjeux politiques, controverses historiques, stratégies médiatiques [2008], Paris, La Découverte, 2010.

Boudjedra Rachid, Naissance du cinéma algérien, Paris, Maspero, 1971.

Boutaghou Maya (dir.), Représentations de la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Classiques Garnier, 2019.

Branche Raphaëlle, “Papa, qu’as-tu fait en Algérie ?” Enquête sur un silence familial [2020], Paris, La Découverte, 2022.

––, Poinsot Marie, “La Guerre d’Algérie à l’écran. Entretien avec Raphaëlle Branche, historienne”, Hommes & migrations, n° 1337, 2022, p. 140-147.

Denis Sébastien, Le Cinéma et la guerre d’Algérie, la propagande à l’écran (1945-1962), Paris, Nouveau monde éditions, 2009.

––, “Les médias audiovisuels dans la guerre d’Algérie”, parcours thématique INA, URL : https://fresques.ina.fr/independances/parcours/0003/les-medias-audiovisuels-dans-la-guerre-d-algerie.html.

Fleury-Vilatte Béatrice, La Mémoire télévisuelle de la guerre d’Algérie. 1962-1992, Bry-sur-Marne, l’Harmattan, 2000.

––, “De la cohésion nationale à la parole des témoins et des familles : 60 ans de guerre d’Algérie à la télévision”, La revue des médias, 19 mars 2021, URL : https://larevuedesmedias.ina.fr/guerre-algerie-memoire-television.

Maazouzi Djemaa, Le Partage des mémoires : la guerre d’Algérie en littérature, au cinéma et sur le web, Paris, Classiques Garnier, 2015.

Maherzi Lotfi, Le Cinéma algérien. Institutions, imaginaire, idéologie, Alger, SNED, 1980.

Morin Paul Max, Les Jeunes et la guerre d’Algérie. Une nouvelle génération face à son histoire, Presses Universitaires de France, 2022.

Pillard Thomas, La Guerre sans nom : Grenoble, Bertrand Tavernier et les appelés d’Algérie (inédit HDR remanié), à paraître en 2027.

Scharold Irmgard (dir.), La Guerre d’indépendance algérienne à l’écran, Wurzbourg, Konigshausen & Neumann, 2016.

Sharpe Mani King, Late-colonial French Cinema: Filming the Algerian War of Independence, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2023.

Stora Benjamin, “La Guerre d’Algérie dans les médias : l’exemple du cinéma”, Hermès, n° 52, 2008, p. 33-40.

––, “Les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie”, rapport remis le 20 janvier 2021, URL : https://www.vie-publique.fr/rapport/278186-rapport-stora-memoire-sur-la-colonisation-et-la-guerre-dalgerie.

Tenfiche Salima, Renouveau du cinéma algérien de la fin de la guerre civile au Hirak (2003-2019), Paris, Classiques Garnier, 2025.

––, Du cinéma en Algérie (1896-2003), Alger, Dalimen, 2026.

Thénault Sylvie, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Flammarion, 2005.

Tisseyre Karine, “À la télévision, dans les années 80”, CinémAction, n° 85, “La guerre d’Algérie à l’écran”, 1997, p. 94-106.