Announcement

Université Lumière-Lyon 2, 1er-2 juin 2027

Organisation

Colloque organisé par Hélène Bouget, Federica Buttò et Francesco Montorsi

Argumentaire

Quand tant de grands récits médiévaux, jadis solidement enracinés dans l’imaginaire, tendent à s’effacer, l’un d’eux continue d’exercer une fascination durable. Comme le rappelait Michel Zink dans l’un de ses cours au Collège de France, si la légende de Tristan et Yseut ne connaît plus le succès que lui avait valu la plume de Joseph Bédier, si l’histoire de Roland paraît irrémédiablement liée à des formes de patriotisme révolues, celle du Graal témoigne d’une vitalité qui ne se dément pas. Les productions culturelles de notre époque attestent la pérennité de cette fortune, qui se manifeste dans tant de registres et de niveaux culturels différents, de la littérature à succès aux jeux vidéo, aux productions littéraires les plus raffinées. Une œuvre en particulier, on le sait, a le plus contribué à diffuser l’imaginaire du saint Graal dans notre monde moderne. Si la coupe mystique recherchée par les chevaliers errants trouve son premier témoignage écrit dans l’œuvre de Chrétien de Troyes, c’est dans la Queste del saint Graal, elle-même redevable du travail de Robert de Boron, qu’elle prend la forme que la postérité retiendra.

Cet appel propose d’aborder ce texte, déjà souvent éclairé par les lumières des chercheuses et chercheurs, sous un angle particulier, celui de ses métamorphoses. Lorsqu’il mettait un point final à son édition de la Queste, encore aujourd’hui la plus fréquemment utilisée, Albert Pauphilet estimait que son travail aurait dû se prolonger dans « une étude sur les remaniements de la Queste et sa destinée », travail que l’éditeur n’a pourtant jamais signé. Après tant d’années, il s’agit donc, comme l’a fait Hélène Bouget dans des travaux récents ainsi que dans son habilitation à diriger les recherches, « d’enquêter sur l’ensemble des textes et versions de la Queste, dans la diversité de toutes les attestations que le Moyen Âge et le début de la Renaissance nous ont léguées ».

Cette rencontre lyonnaise se propose de réunir de nouveaux regards convergents pour écrire cette histoire de la réception, en portant l’attention sur le domaine français, mais en ouvrant aussi largement la réflexion aux traductions. Dans le prolongement d’un précédent colloque consacré aux traductions dans les langues celtiques et nordiques , il s’agira d’explorer le devenir de la Queste dans ces traditions romanes (Italie, Castille, Catalogne, Portugal) qui ont constitué autant d’espaces privilégiés de sa réception et qui représentent un « nœud » crucial pour la compréhension de certains débats majeurs de l’histoire du texte (la Post-Vulgate).

Les objets susceptibles d’étude se répartissent en trois catégories, selon un ordre d’éloignement croissant par rapport au texte source : 1) les réécritures scribales de la Queste, internes à sa tradition manuscrite ; 2) les adaptations françaises de l’œuvre ; 3) les traductions et adaptations en langues étrangères. Pour le premier cas de figure, on pourra citer des versions qui ajoutent ou réécrivent plusieurs épisodes, ou celles qui contiennent des additions empruntées à d’autres textes (il en va ainsi du ms. Oxford, Douce 199 avec une interpolation tirée de l’Estoire del saint Graal). Viennent ensuite les adaptations, ces entreprises qui retravaillent le modèle en profondeur pour en faire un objet différent, parfois compilé dans des œuvres plus amples. C’est le cas en grande partie d’un côté de la quête du Graal qu’on peut lire dans le Tristan en prose, selon des versions différentes d’un groupe de manuscrits à l’autre qu’il s’agira de bien distinguer, et de l’autre de ces matériaux, dont l’origine est débattue, que l’on a parfois associés à un texte supposément perdu, la Post-Vulgate. Enfin, la Queste ou l’une de ses adaptations a été traduite dans l’espace roman. Parmi ces versions, on peut citer les

Demanda ibériques (castillane et portugaise), pièces importantes dans la reconstruction avancée pour la Post-Vulgate, mais aussi des textes moins fréquentés par la critique, comme certaines traductions (La stòria del Sant Grasal catalane, La Inchiesta del San Gradale toscane, etc.), dont celles conservées à l’état de fragments, sans oublier la partie « quête » que des textes comme la Tavola Ritonda héritent du Tristan. La liste n’est pas exhaustive. Encore aujourd’hui des découvertes récentes mettent au jour des manuscrits et des traductions jusqu’ici inconnus.

Les approches convoquées pour explorer cette histoire de la tradition pourront être aussi variées que les objets étudiés : philologie et critique textuelle, étude matérielle des manuscrits, analyse narratologique et stylistique, approches contextualisantes, etc. Dans les divergences qui les séparent, ces différents textes invitent également à interroger les catégories et les outils épistémologiques au moyen desquels nous décrivons la transformation des textes médiévaux : qu’entend-on par copie, réécriture, adaptation, traduction, remaniement ? Comment penser les frontières entre ces catégories lorsque les traditions textuelles font apparaître des degrés de transformation variables ?

En plus d’étudier les réécritures de la Queste del saint Graal au sein du corpus français et plus largement roman, le colloque accueillera des éclairages convergents susceptibles de compléter cette histoire de la tradition du texte. Parmi les pistes qu’il s’agira d’ouvrir, on peut citer les remplois ou les citations d’épisodes isolés de la Queste dans d’autres romans (ainsi pour un épisode célèbre dans l’Estoire del saint Graal), les transcriptions de la Queste par des copistes allophones dans d’autres pays (telles les Queste copiées par des scribes pisan-génois), ou encore, en ce qui concerne les témoins au centre de l’enquête, l’iconographie et l’histoire de leur conservation et de leur circulation.

Modalités de soumission des propositions de communications

Les propositions de communications, sous la forme d’un titre suivi d’un résumé d’une demi-page environ et d’une courte biographie, pourront être envoyées jusqu’au 4 décembre 2026, aux adresses suivantes :

Hélène Bouget : helene.bouget@univ-brest.fr

Federica Buttò : federica.butto@univ-lyon2.fr

Francesco Montorsi : francesco.montorsi@univ-lyon2.fr

Le colloque prendra en charge les frais d’hébergement et de transport.

Les communications en d’autres langues que le français sont acceptées.

Bibliographie sélective

ADROHER, Michel, « La Stòria del Sant Grasal, version franciscaine de la Queste del Saint Graal », Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. 50, 2005-2006, p. 77-120.

BAUMGARTNER, Emmanuèle, Le “Tristan en prose”. Essai d’interprétation d’un roman médiéval, Genève, Droz, 1975.

BAUMGARTNER, Emmanuèle, « La préparation à la Queste del Saint Graal dans le Tristan en prose », in Keith Busby et Norris J. Lacy (dir.), Conjunctures : Medieval Studies in Honor of Douglas Kelly, Amsterdam, Rodopi, 1994, p. 1-14.

BELKACEMI-MOLINIER, Emma, « La tradition de la Queste del saint Graal (XIIIe-XIVe siècle) : essai de philologie de la réception », in Ettore Maria Grandoni et Enrico Moretti (dir.), Questioni di autorialità fra Medioevo ed Età Moderna / Questions d’auctorialité du Moyen Âge à l’époque moderne, Lecce, Pensa, 2023, p. 57-73.

BELKACEMI-MOLINIER, Emma, “Si dist la Letre”. Lire la Bible dans “L'Estoire” et la “Queste del Saint Graal”, thèse, Paris Sorbonne, 2026.

BOGDANOW, Fanni, The Romance of the Grail. A Study of the Structure and Genesis of a thirteenthcentury Arthurian Prose Romance, Manchester, Manchester University Press, 1966.

BOGDANOW, Fanni, « L’invention du texte, intertextualité et le problème de la transmission et de la classification des manuscrits : le cas des versions de la Queste del Saint Graal post-Vulgate et du Tristan en prose », Romania, t. 111, 1990, p. 121-140.

BOGDANOW, Fanni, « Un nouvel examen des rapports entre la Queste Post-Vulgate et la Queste incorporée dans la deuxième version du Tristan en prose », Romania, t. 118, 2000, p. 1-32.

BOHIGAS, Pere, Los textos españoles y gallego-portugueses de la “Demanda del Santo Grial”, Madrid, Junta para ampliación de estudios, Centro de estudios hispánicos, 1925.

BOUGET, Hélène, « Lecture du Graal dans L’Hystoire du Sainct Greaal (1516 / 1523) », in Danielle Buschinger, Florent Gabaude, Marie-Geneviève Grossel, Jürgen Kühnel et Mathieu Olivier (dir.), Le Graal : genèse, évolution et avenir d’un mythe, Amiens, Presses du Centre d’Études Médiévales de Picardie, 2014, p. 54-62.

BOUGET, Hélène, « Mouvance du texte et mouvance du sens dans les versions abrégées de La Queste del Saint Graal (XIIIe-XVIe siècles) », Literaturwissenschaftliches Jahrbuch, vol. 59, 2018, p. 123154.

BOUGET, Hélène, « Faille textuelle, faillite du réel dans quelques manuscrits de la Queste del saint Graal », in Pierre-Marie Joris et Cinzia Pignatelli (dir.), Effet de réel, effet du réel: la littérature médiévale au miroir des histoires, Genève, Droz, 2025, p. 53-70.

CIGNI, Fabrizio, « Per un riesame della tradizione del Tristan in prosa, con nuove osservazioni sul ms. Paris, BnF, fr. 756-757 », in Francesco Benozzo et alii (dir.), Culture, livelli di cultura e ambienti nel Medioevo occidentale, Rome, Aracne, 2012, p. 247-278.

CORREIA, Isabel, LARANJINHA, Ana Sofia et MIRANDA José Carlos, « O ciclo do Pseudo-Boron à luz da mais recente investigação em Portugal », in Lênia Márcia Mongelli (dir.), ‘E fizerom taes maravilhas…’ Histórias de Cavaleiros e de Cavalarias, São Paulo, Ateliê, 2012, p. 233-264.

DE CARNÉ, Damien, « La Queste diverse du ms. BNF fr. 12599 », in Isabel de Riquer, Dominique Billy et Giovanni Palumbo (dir.), Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 14 : Linguistique générale/linguistique romane, Nancy, ATILF, 2017, p. 35-45.

DE CARNÉ, Damien (éd.), La “Queste 12599”. Quête tristanienne insérée dans le ms. BNF fr. 12599, Paris, Champion, 2021.

GRACIA, Paloma, « The Post-Vulgate Cycle in the Iberian Peninsula », in David Hook (dir.), The Arthur of the Iberians. The Arthurian Legends in the Spanish and Portuguese Worlds, Cardiff, University of Wales Press, 2015, p. 271-288.

GRACIA, Paloma et CASAIS, Alejandro (dir.), Le roman arthurien du Pseudo-Robert de Boron en France et dans la Péninsule Ibérique, Berlin, Peter Lang, 2020.

GUTIÉRREZ-GARCÍA, Santiago, « Arthurian Literature in Portugal », in David Hook (dir.), The Arthur of the Iberians. The Arthurian Legends in the Spanish and Portuguese Worlds, Cardiff, University of Wales Press, 2015, p. 58-117.

GUTIÉRREZ-GARCIA, Santiago, « El proceso compositivo de los ciclos en prosa artúricos a la luz de las teorías sobre la inventio (reconsiderando la Post-Vulgata) », Cultura neolatina, vol. 79, 1/2, 2019, p. 137-175.

INFURNA, Marco, « La Queste del saint Graal in Italia e il manoscritto udinese », in Gianfranco D’Aronco et Roberto Vattori (dir.), La grant Queste del Saint Graal. La grande Ricerca del Santo Graal. Versione inedita della fine del XIII secolo del ms. Udine, Biblioteca Arcivescovile, 177, Tricesimo (Udine), Vattori, 1990, p. 49-57.

INFURNA, Marco, « I Romanzi del Graal in Italia », in Franco Cardini e Isabella Gagliardi (dir.), La civiltà cavalleresca e l’Europa. Ripensare la storia della cavalleria. Atti del I Convegno internazionale di studi (San Gimignano, 3-4 giugno 2006), Pisa, Pacini, 2007, p. 229-240.

LARANJINHA, Sofia, Artur, Tristão e o Graal. A escrita romanesca no ciclo do Pseudo-Boron, Porto, Estratégias Criativas, 2010.

MÉNARD, Philippe, « Observations critiques sur la reconstitution de la Queste dite Post-Vulgate », in Paloma Gracia et Alejandro Casais (dir.), Le roman arthurien du Pseudo-Robert de Boron en France et dans la Péninsule ibérique, Berlin, Peter Lang, 2020, p. 11-86.

MÉNARD, Philippe, « La Queste de la Post-Vulgate et le Tristan en prose selon Fanni Bogdanow », in

Damien de Carné et Christine Ferlampin-Acher (dir.), La Tradition manuscrite du Tristan en prose, Paris, Classiques Garnier, 2021, p. 161-180.

MIRANDA, José Carlos Ribeiro, A Demanda do Santo Graal e o Ciclo Arturiano da Vulgata, Porto, Granito Editores e Livreiros, 1998.

MIRANDA, José Carlos Ribeiro, Galaaz e a ideologia da linhagem, Porto, Granito, 1998.

MONTORSI, Francesco, « Sur quelques listes de chevaliers de la Table Ronde (Erec, Tristan, Queste remaniée de Paris/Oxford) », Critica del testo, vol. XXVII/3, 2024/2025, p. 365-386.

MORATO, Nicola, « Histoire d’une diaspora textuelle. Les récits du pseudo-Robert de Boron dans les travaux de Fanni Bogdanow », in Fabio Zinelli et Sylvie Lefèvre (dir.), avec la collaboration de Sarah Delale, En français hors de France. Textes, livres, collections du Moyen Âge, Strasbourg, Éliphi, 2021, p. 109-138.

NEVES DOS SANTOS, Eugénia, Le « translateur » translaté : l’imaginaire et l’autorité d’un romancier médiéval à travers le cycle post-vulgate et son adaptation portugaise, thèse, Université de Montréal, 2010.

NICOLAS, Catherine et FABRY-TERHANCHI, Irène, L’Iconographie du Lancelot-Graal, Turnhout, Brepols, 2021.

PAUPHILET, Albert, Études sur la “Queste del saint Graal” attribuée à Gautier Map, Paris, Champion, 1921.

PICKFORD, Cedric Edward, L'évolution du roman arthurien en prose vers la fin du Moyen Âge d'après le manuscrit 112 du fonds français de la Bibliothèque nationale, Paris, Nizet, 1959.

STONES, Alison, « Seeing the Grail : prolegomena to a study of Grail imagery in Arthurian manuscripts », in Dhira B. Mahoney (dir.), The Grail. A Casebook, New York / London, Garland, 2000, p. 301-366.

STONES, Alison, Studies in Arthurian Illustration, London, The Pindar Press, 2 vol., 2018.

TETHER, Leah, Publishing the Grail in Medieval and Renaissance France, Cambridge, D. S. Brewer, 2017.

TRUJILLO, José Ramón, Demanda del Santo Grial. Guía de lectura, Alcalá de Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2006.

ZINK, Michel, Non pedum passibus, sed desideriis quaeritur Deus (saint Bernard). Que cherchaient les quêteurs du Graal ?, Collège de France, Cours et travaux, 109e année, 2008-2009.

ZINK, Michel, Poésie et conversion au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2003.