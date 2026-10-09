Étudier les archives du Limousin

Announcement

Objectifs

valoriser les fonds d'archives conservés localement ;

soutenir la recherche universitaire ;

favoriser la connaissance et la diffusion de l'histoire du territoire ;

renforcer les liens entre les services d'archives et le monde universitaire.

Bénéficiaires

Peuvent candidater les étudiants ou étudiantes rattachés à une université française ou étrangère inscrits en master 2 ou en thèse pour l'année universitaire d'attribution de la bourse.

Les membres du jury et les professionnels directement impliqués dans l'organisation de la bourse ne peuvent candidater. La bourse est attribuée à un nouveau chercheur chaque année.

La bourse est attribuée à un nouveau chercheur chaque année.

Conditions d'éligibilité

Le projet présenté doit :

s’appuyer de manière significative sur des sources relatives au territoire limousin ;

s'appuyer de manière significative sur au moins un fonds conservé dans les services d'archives du territoire ;

contribuer à la connaissance de l'histoire locale ou régionale.

Modalités de candidature

Les candidats et candidates doivent joindre :

un curriculum vitae ;

une attestation d'inscription universitaire ;

une présentation détaillée du projet de recherche avec ses problématiques, les sources dont la consultation est envisagée et une bibliographie provisoire, ainsi qu’un exposé sommaire des frais engagés ou à engager pour lesquels les crédits de la bourse pourraient être utilisés (4 à 10 pages) ;

un avis du directeur de recherche ou d'un enseignant référent.

un RIB. Les candidats ou candidates domiciliés dans une banque non française devront avant de candidater s’assurer auprès de leur banque qu’un versement par RIB est possible, sans entraîner de frais supplémentaires.

Les candidatures sont à transmettre par voie électronique à : archivesenlimousin@gmail.com.

La date limite d’envoi des candidatures est le 15 novembre 2026. Les candidats et candidates seront informés de la décision du jury dans un délai d’un mois après la date de clôture des candidatures.

Calendrier

Lancement de l'appel à candidatures : 30 septembre ;

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 15 novembre ;

Réponse du jury : 15 décembre ;

Remise officielle de la bourse : en décembre, après notification au lauréat.

Renouvellement potentiel de l’octroi de la bourse : demande à effectuer entre le 1er septembre et le 1er octobre de l’année suivante

Montant de la bourse

L’association AEL attribue le montant de la bourse selon les modalités suivantes :

1 bourse annuelle : 1500 € ;

Le renouvellement de la bourse est possible, à la hauteur de 1500 € annuels, jusqu’à 2 années supplémentaires, sur demande expresse du lauréat ou de la lauréate de la bourse. Cette demande devra être accompagnée d’un état de l’avancement des recherches.

Le jury se réserve la possibilité de ne pas attribuer ni renouveler la bourse.

Jury

Le jury chargé d’analyser les candidatures est désigné par le conseil d’administration d’AEL. Il est composé de :

représentants d’AEL ;

responsables des services d’archives ;

universitaires ou chercheurs spécialisés.

Obligations du lauréat

Le ou la bénéficiaire s'engage à :

consulter effectivement les fonds d'archives concernés ;

mentionner le soutien de la bourse dans toute publication ou communication scientifique ;

remettre un exemplaire numérique du mémoire, du rapport ou de la thèse à l’association Archives en Limousin et au service d’archives concerné lorsqu'ils sont soutenus.

Valorisation des travaux

Le lauréat, la lauréate accepte :