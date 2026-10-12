Identités politiques en représentation

Announcement

Présentation

La journée d’étude s’intéresse à la construction des identités politiques, en France et dans la péninsule italienne, au cours du « long XIXe siècle », à travers un prisme à la fois littéraire et historique.

La période est marquée par l’émergence d’un paysage médiatique moderne et d’une culture – en particulier littéraire – de masse. Les événements socio-politiques connaissent une médiatisation sans précédent, à la fois dans la presse, sur la scène de théâtre et dans le roman – qui, grâce à l’invention du feuilleton, élargit considérablement son lectorat. Les différents régimes politiques se succédant dans les deux pays réagissent diversement à ce phénomène, sans dédaigner le recours à la censure.

À l’aide d’une approche interdisciplinaire (études littéraires et théâtrales, histoire culturelle), les intervenant·es interrogeront les modalités discursives par lesquelles les individus et les groupes politiques représentent leur propre positionnement idéologique et construisent leur légitimité, voire tentent de délégitimer leurs adversaires.

Participation

Il sera possible de suivre l'événement en distanciel, via ce lien : https://teams.microsoft.com/meet/325550147232620.

Programme

Sessione 1 – Illustrare la politica nelle culture visuali / Illustrer la politique dans les cultures visuelles

Presiede : Agnese Silvestri (Università di Salerno)

Marcello Dinacci (Fondazione Luigi Einaudi) : « Sguardi dall’Italia. Gli albori della Rivoluzione nell’editoria illustrata italiana (1789-1792) »

(Fondazione Luigi Einaudi) : « Sguardi dall’Italia. Gli albori della Rivoluzione nell’editoria illustrata italiana (1789-1792) » Paola Perazzolo (Università di Verona) : « Il lamento e il ruggito del leone : la messa in scena e in immagini della conquista francese della Serenissima (1796-1799) »

(Università di Verona) : « Il lamento e il ruggito del leone : la messa in scena e in immagini della conquista francese della Serenissima (1796-1799) » Gian Luca Fruci (Università di Pisa) : « Pietro Emilio De Filippi “pittore litografo” nel 1848 europeo »

Sessione 2 – Incarnare la politica nella cultura mediatica / Incarner la politique dans la culture médiatique

Presiede : Gian Luca Fruci (Università di Pisa)

Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2 - IHRIM) : « La construction médiatique de l’identité politique d’un acteur républicain, entre éloge et sarcasme »

(Université Lumière Lyon 2 - IHRIM) : « La construction médiatique de l’identité politique d’un acteur républicain, entre éloge et sarcasme » Giulio Tatasciore (Università di Salerno) : « Il governo degli automi. Identità politiche e cultura meccanica nel primo Ottocento »

Sessione 3 – Raccontare la politica nella finzione letteraria / Raconter la politique dans la fiction littéraire

Presiede : Olivier Bara (Université Lumière Lyon 2 - IHRIM)

Marie Davidoux (Université de Tours - ICD - CERILAC) : « Construire le héros de juin 1848 dans le roman à l’ère d’un paysage médiatique moderne »

(Université de Tours - ICD - CERILAC) : « Construire le héros de juin 1848 dans le roman à l’ère d’un paysage médiatique moderne » Elisa Puntarello (Università di Salerno - Université Lumière Lyon 2 - IHRIM) : « (De)construire l’épopée républicaine : Dumas, Hugo, Flaubert »

(Università di Salerno - Université Lumière Lyon 2 - IHRIM) : « (De)construire l’épopée républicaine : Dumas, Hugo, Flaubert » Hernán Rodríguez Vargas (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) : « Al servizio della Repubblica. Generi letterari e politicizzazione popolare nella Spagna del Sexenio Democrático »

Comité d’organisation