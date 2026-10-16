Arvernes, Bituriges et alii… à vos marbres !

Announcement

2e Colloque international de AFEDMA

Clermont-Ferrand 8-10 juin 2027, Maison des Sciences Humaines (MSH), Amphithéâtre 220

Argumentaire

Cadre géographique : Le Centre de la Gaule (Massif central/Auvergne) et les autres provinces gauloises et limitrophes.

Le Massif central se distingue par un patrimoine géologique d’une exceptionnelle diversité où roches volcaniques, granites, arkoses, grès, marbres, calcaires et autres pierres ornementales ont profondément façonnées les paysages, l’architecture et l’histoire économique des territoires. Si ces ressources constituent aujourd’hui un élément majeur du patrimoine naturel et culturel de l’Auvergne, leur exploitation durant l’Antiquité demeure largement méconnue en comparaison avec l'essor considérable qu'a connu l'étude des marbres en Italie ou dans d'autres provinces de l'Empire. Pour les provinces gauloises, de nombreuses collections lapidaires, pourtant riches, n'ont pas encore fait l'objet d'études systématiques, et le mobilier de placage reste trop rarement étudié.

Ces dernières années, un regain d'intérêt et de dynamisme s'est manifesté à travers la soutenance de plusieurs thèses de doctorat, l’organisation de manifestations scientifiques et la création en 2020 de l’Association Française pour l’Étude des Décors en Marbre Antique (AFEDMA).

Ces recherches ont considérablement renouvelé notre compréhension du sujet. Elles permettent aujourd'hui de dresser de nouvelles perspectives sur :

Les circuits d’approvisionnement et les réseaux de transport (fluviaux et terrestres).

L’organisation technique et socio-économique des carrières.

Les dynamiques de diffusion des matériaux et leur mise en œuvre dans l’architecture monumentale.

Le deuxième colloque de l’Association Française pour l’Étude des Décors en Marbre Antique (AFEDMA) souhaite réunir archéologues, géologues, géochimistes, historiens de l’art, conservateurs, restaurateurs et professionnels de la pierre afin de croiser leurs approches autour d’une même problématique : comprendre, préserver et valoriser les ressources minérales des provinces gauloises.

Thématique du colloque

Dans la continuité du colloque de Metz (2025), cette seconde rencontre de l'AFEDMA a pour objectif d'aborder la question des roches et marbres locaux exploités dans les provinces gauloises. L'aire géographique privilégiée sera le centre de la Gaule, autour des territoires arvernes et bituriges, mais s'ouvre également à d'autres territoires.

La question des roches marbrières exploitées dans le Centre de la France a été soulevée dans les années 2000 par A. et P. Blanc, par les travaux de J. Lorenz et J.P. Gély lors de l'étude du temple de Mercure situé au sommet du puy de Dôme (D. Tardy et J.-L Paillet, dir.) et par ceux sur les villas arvernes (B. Dousteyssier dir.).

De nouvelles données sont issues de découvertes réalisées lors de fouilles préventives dans le centre de Clermont-Ferrand (travaux de V. Brunet-Gaston). Un projet de recherche en cours est également consacré à la prospection et l'analyse des carrières du Centre de la France (B. Dousteyssier, M.-C. Savin, A. Gutiérrez Garcia-Moreno).

Bien que l'accent soit mis sur le centre de la Gaule, d'autres gisements régionaux pourront également être intégrés à cette réflexion. Les marbres des Pyrénées (utilisés chez les Arvernes et en Aquitaine), les roches du Var, les marbres des Alpes et du nord de la France sont autant d'exemples d'exploitation et de diffusion qui offrent des points de vue précieux sur les différentes phases et les caractéristiques de la "marmorisation" dans les provinces gauloises.

Ce colloque vise à enrichir la compréhension du phénomène d'exploitation des roches gauloises. Nous souhaitons rassembler les chercheurs pour échanger autour de thématiques clés afin de faire progresser collectivement la recherche.

Le colloque poursuit plusieurs objectifs :

Présenter les résultats les plus récents concernant les ressources minérales exploitées durant l’Antiquité ;

Favoriser les échanges entre archéologues, géologues, géochimistes, restaurateurs et professionnels de la pierre ;

Mieux comprendre les réseaux d’exploitation, de circulation et de diffusion des matériaux ;

Mettre en valeur le patrimoine géologique et archéologique du Massif central

Axes thématiques pour les communications

Afin de structurer les échanges et de favoriser les approches comparatives, les propositions de communication pourront s’inscrire dans les trois axes principaux suivants :

Axe 1 : Ressources minérales et exploitation des pierres décoratives dans le centre de la Gaule

Centré sur l'ancrage géographique, cet axe vise à dresser le bilan des dynamiques d'exploitation et de diffusion propres au Massif central et à ses marges.

Production et économie : modalités d'exploitation, usages et réseaux de diffusion des marbres et pierres de couleur du centre de la Gaule.

Enquêtes régionales : usage des matériaux chez les Arvernes, Bituriges, Lémovices, Éduens et leurs peuples voisins.

Clermont-Ferrand et sa région

Approches archéométriques : apport des analyses pétrographiques et géochimiques à la caractérisation des matériaux régionaux.

Étude de cas et bilan : un site, un monument, une fouille récente ; synthèses à l'échelle d'une agglomération, d'une cité ou d’un territoire

Axe 2 : Circulation des matériaux et territoires : comparaisons à l’échelle des provinces

Économie de la pierre dans les provinces gauloises : extraction, commercialisation et diffusion des marbres locaux et régionaux à l'échelle des Gaules et des provinces voisines.

Approches archéométriques : apport des analyses pétrographiques et géochimiques à la caractérisation des matériaux régionaux.

Hiérarchie et réception des matériaux : analyse des dynamiques de concurrence ou de complémentarité entre les ressources locales et les marbres d'importation méditerranéenne au sein des programmes décoratifs.

Étude de cas et bilan : un site, un monument, une fouille récente ; synthèses à l'échelle d'une agglomération, d'une cité ou d’un territoire.

Axe 3 : Valorisation, médiation et transmission des savoir-faire

Axé sur le devenir des matériaux et leur valorisation contemporaine, cet axe interroge la gestion concrète de ce patrimoine, depuis la recherche scientifique jusqu’à sa restitution auprès des publics.

Conservation et restauration : enjeux techniques et déontologiques de la restauration du patrimoine lapidaire et architectural.

Géopatrimoine et mémoire des lieux : étude, protection et valorisation des anciennes carrières antiques en tant que sites patrimoniaux.

Médiation et diffusion des connaissances : stratégies de restitution de la recherche auprès du grand public et des acteurs des territoires.

Pratiques expérimentales : apports de l'archéologie expérimentale, démonstrations techniques et transmission des gestes et des savoir-faire des artisans de la pierre.

Format et déroulement

Le colloque se tiendra sur trois jours :

Sessions scientifiques : communications de 20 minutes suivies d'échanges.

Ateliers : Démonstration de taille de pierre et/ou atelier participatif pendant les pauses et/ou fins de journée.

Excursion/visites de terrain : visite de carrières (Allier) et/ou découverte de collections lapidaires en réserves.

Modalités de soumission

Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 13 janvier 2027 à l’adresse suivante : assoafedma@gmail.com

(merci de préciser en objet du mail : Afedma2_proposition de communication).

Le dossier de soumission doit comprendre :

Le titre de la communication. Nom des auteurs, rattachement et email L'axe thématique retenu (Axe 1, 2 ou 3). Un résumé de 1 500 signes maximum (espaces compris). Une illustration.

Bourses étudiantes

1 à 2 bourses sont prévues pour prendre en charge les frais de repas et de déplacement d’étudiants intervenants (Master ou Doctorat). Si vous souhaitez poser votre candidature, merci de le préciser dans votre mail et d'y joindre un certificat de scolarité en cours de validité.

(Merci de préciser en objet du mail : Afedma2_Bourse ).

Conditions

Une adhésion à l’Association Française pour l’Étude des Décors de Marbres Antiques, d’un montant de 10 €, sera demandée aux communicants (5 € pour les étudiants sur présentation d'un justificatif).

Prise en charge logistique : la prise en charge des frais de transport et d'hébergement doit être sollicitée auprès de vos institutions de rattachement (une prise en charge par l'AFEDMA sera exceptionnelle).

Comité d’organisation

Elsa Roux (Inrap) ;

Bertrand Dousteyssier (MSH) ;

Élise Nectoux (SRA) ;

Marie-Claire Savin (ICAC/UAB) ;

Laura Barataud (Archéosciences Bordeaux/UBM) ;

Graziella Tendron (Eveha)

Comité scientifique