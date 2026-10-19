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The Far Right and Environmentalism in the Iberian World

Les extrêmes droites et l’écologie dans les mondes ibériques

Las extremas derechas y la ecología en los mundos ibéricos

A extrema direita e a ecologia nos mundos ibéricos

Revue « L'Ordinaire des Amériques (ORDA) »

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Abstract

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This call for papers aims to explore the complex relationships between far-right parties and movements and environmental issues over the last twenty years in Latin America. An analysis based on three key areas – ideologies, public policies and transnational dynamics between this geographical region and other countries in the Iberian world, such as Spain and Portugal, or the United States – will enable us to examine the specific characteristics of the multifaceted relationships that these political forces maintain in regards to environmental issues. It will also seek to highlight the common dynamics driving their responses to global ecological challenges through networks such as the “Iberosphere” or “Shield of the Americas” – spheres of cultural, political and economic influence through which far-right individuals and ideas circulate from both sides of the Atlantic.

Announcement

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Argument

Far-right and right-wing national-populist parties share a conservative vision of society characterized by a rejection of globalization, the affirmation of national identities and, at times, a distrust of democratic institutions (Malm, Andreas, 2019). However, their approaches to environmental issues take a variety of forms.

As Stanley Cohen points out in States of Denial (2001), it is crucial to understand ecological denial through its different forms: literal denial (refusal to acknowledge the phenomenon), interpretative denial (downplaying the anthropogenic causes of climate change) and implicit denial (failure to recognize the political and moral implications of climate change). These forms of denial are particularly prevalent in the discourses of the far right worldwide, in which environmental issues have become a battleground for ideological struggles aimed at maintaining relations of power and economic domination. This climate denial – or the reduction of the phenomenon to a ‘natural fluctuation’ – is not limited to the discourses and public policies of Donald Trump in the United States or Vladimir Putin in Russia. It is also strongly evident in the Iberian world, through parties such as the Partido Social Liberal and Aliança pelo Brasil in Brazil, La Libertad Avanza in Argentina and the Partido Republicano de Chile – parties that maintain close ties with European political forces such as Vox in Spain and Chega in Portugal.

The Latin American parties are also involved in the initiative launched by Donald Trump in March 2026: Shield of the Americas. Although this coalition – which currently comprises just under twenty countries, including the recently elected presidents Abelardo de la Espriella of Colombia and Keiko Fujimori of Peru – is, first and foremost, a multinational military and political alliance designed to share intelligence and coordinate operations to locate and dismantle cartel networks, but its members all share a common environmentalist outlook that tends to criminalize environmental activists.

The transnational dimension of these parties and movements is essential to understanding their ‘Gramscian determination’ to win the cultural battle – which they regard as paramount – as well as the strategies deployed to achieve this objective. Often, environmental issues feature prominently in these parties’ rhetoric as the latest incarnation of Cold War communism or post-1989 ‘populism’, which they must denounce and combat because —to put it simply— it would jeopardize a supposed ‘Western civilization’.

Areas of Focus

1/ Ideologies

This area will focus on the ideological foundations of far-right movements in the Iberian world in relation to ecology. Drawing on theories of the construction of political discourse, such as those of Gérard Languedoc and Stuart Hall, the aim will be to analyze how parties in the Iberian sphere articulate their environmental positions through the defense of neoliberal or nationalist economic models. It would be useful to identify the ideological mechanisms used to reject or circumvent global ecological imperatives and how these parties justify their rejection of international environmental policies.

This journal issue will also analyze how this rejection of environmentalism forms part of a broader discourse of mistrust towards globalization and of challenging the democratic order. Indeed, according to Stanley Cohen (2001) and Kari Norgaard (2011), inaction in the face of climate change is often associated with a moral and political disconnect amongst the elites, who fail to perceive or downplay the social and ethical implications of the environmental crisis. This disconnect helps to explain why some far-right parties, while acknowledging the phenomenon of climate change, refrain from implementing concrete measures to tackle it and prefer to maintain the economic and social status quo.

Particular attention will be paid to the way in which certain far-right figures, such as Olavo de Carvalho, Bolsonaro’s mentor, have framed their opposition to environmentalism around a broader critique of what they perceive as ‘green totalitarianism’, a concept theorized by André Gorz in the 1970s (Gorz, 1973). Drawing on the arguments put forward by Pascal Bernardin in his work *L’Empire écologique* (Bernardin, 2019), this discourse seeks to link the defense of nature with struggles perceived as ‘subversive’, such as those of decolonial or feminist movements, which are regarded as a threat to the Christian and patriarchal social order. This critique is based on the idea that mobilization in favor of the environment is being exploited by a global ideological project of an authoritarian nature.

2/ Public policies

This line of research will focus on analyzing the public policies implemented by far-right parties on environmental issues at different geographical levels: local (municipal and regional) and national. The aim is to understand how these parties address the ecological crisis through their decisions and political practices. We will therefore analyze the various policies that form part of an anti-ecological strategy: deregulation measures, the dismantling of environmental legislation, the exploitation of natural resources to the detriment of environmental preservation, as well as greenwashing policies. By way of example, we could examine proposals such as those put forward by the Inter-American Development Bank, which advocate nature-based solutions (NbS). Used by some far-right parties to legitimize an approach to the ecological crisis that downplays its true stakes and avoids structural change, these strategies seek above all to preserve dominant economic interests and extractivist development models under the guise of an effective and pragmatic environmental policy.

3/ International networks and transnational dynamics

This research axis will focus on the influence and cooperation between far-right parties on ecological issues. In particular, it will analyze how transnational dynamics and political alliances help shape these parties’ ecological positions in the face of the global climate crisis.

The Madrid Charter and the creation of the Madrid Forum, promoted by the Fundación Disenso – a think tank linked to the Spanish party Vox – represent key attempts by these parties to establish a common political platform that could lead to convergence on various issues, including environmental policies. These initiatives aim to strengthen ties between far-right movements in different countries across Europe and Latin America, against a global backdrop increasingly marked by the climate emergency.

Although these parties are often skeptical about climate change or opposed to environmental policies, they seek to join forces in the face of global environmental challenges by promoting a vision of environmentalism that aligns with their conservative economic and political agendas.

An analysis of these networks will shed light on the extent to which these actors share a common vision of the environment and the degree to which ecological issues serve as a tool to reinforce their ideological stance. A key aspect will be to examine the role of Vox and the Disenso Foundation in disseminating this ideology across the Iberosphere. These actors play a central role in strengthening the ideological and practical links between far-right and radical right-wing parties in Spain and Latin America, by promoting a discourse characterized by the rejection of global solutions, which are perceived as a threat to national sovereignty.

Finally, this line of research will analyze the effects of these transnational dynamics on global environmental geopolitics. By highlighting the strategies these networks use to influence local and international environmental policies, this strand will contribute to a better understanding of the complex relationships between ecology, ideology and politics within the context of the global far right.

Submission guidelines

Proposals for papers (500 words max.), along with a brief résumé (15 lines max.) highlighting the connection to the journal’s theme, must be submitted by 2026/12/31 to the following addresses: sboisard@univ-jfc.fr et vmarin@univ-jfc.fr

Selected authors will be invited to submit their full papers for publication in the issue of the journal dedicated to this special feature, scheduled for fall 2027

Contributions must be based on original empirical, theoretical, or historical research and adopt an interdisciplinary approach. The final article must be between 30,000 and 50,000 characters in length (including the bibliography, spaces, and footnotes).

Editorial guidelines and typographical standards can be found on the ORDA journal website.

Publication Schedule

  • Deadline for submitting article proposals: December 31, 2026
  • Feedback from the Issue Coordinators and the Editorial Board: February 1, 2027
  • Submission of final articles: June 31, 2027
  • Double blind review process : September-October 2027
  • Publication of articles on the journal’s website: March 2028

Journal L’Ordinaire des Amériques (ORDA)

The academic journal ORDA is published by the Interdisciplinary Institute for Studies on the Americas in Toulouse (IPEAT) at the University of Toulouse - Jean Jaurès. A Brief Introduction to the Journal *L’Ordinaire des Amériques* (ORDA). It falls within the disciplinary fields of the Humanities and Social Sciences (HSS; Arts, Humanities, and Literature – ALL), and addresses current issues pertaining to the Americas.

ORDA is an international journal that meets the Latindex publication criteria (http://www.latindex.unam.mx/). It publishes articles in four languages—English, Spanish, French, and Portuguese—all of which undergo a double-blind peer review process.


Keywords

  • extrême-droite, amérique latine, iberoesfera, écologie, climato-scepticisme / négationisme

Contact(s)

  • Stéphane Boisard
    courriel : sboisard [at] univ-jfc [dot] fr
  • Vincent Marin
    courriel : vmarin [at] univ-jfc [dot] fr

License

CC0-1.0 This announcement is licensed under the terms of Creative Commons CC0 1.0 Universal.

To cite this announcement

« The Far Right and Environmentalism in the Iberian World », Call for papers, Calenda, Published on Monday, October 19, 2026, https://doi.org/10.58079/16zae

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