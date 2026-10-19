The Far Right and Environmentalism in the Iberian World

Esta chamada de contribuições tem como objetivo explorar as complexas relações entre os partidos e movimentos de extrema direita e as questões ecológicas ao longo dos últimos vinte anos na América Latina. Uma análise em três eixos — ideologias, políticas públicas e dinâmicas transnacionais entre essa região geográfica e outros países do mundo ibérico, como Espanha e Portugal, ou os Estados Unidos — permitirá examinar as particularidades das múltiplas relações que essas forças políticas mantêm com a ecologia. Procurará-se também destacar as dinâmicas comuns que impulsionam as respostas aos desafios ecológicos globais por meio de redes como a “Iberosfera”, uma zona de influência cultural, política e econômica na qual circulam pessoas e ideias de extrema direita de ambas as margens do Atlântico.

Esta convocatoria de contribuciones se propone explorar las complejas relaciones entre los partidos y movimientos de extrema derecha y las cuestiones ecológicas a lo largo de los últimos veinte años en América Latina. Un análisis en tres ejes - ideologías, políticas públicas y dinámicas transnacionales entre esta zona geográfica y otros países del mundo ibérico, como España y Portugal, o Estados Unidos - permitirá analizar las particularidades de las múltiples relaciones que mantienen estas fuerzas políticas con la ecología. Se tratará también de poner de relieve las dinámicas comunes que impulsan ante los retos ecológicos mundiales a través de redes como la «Iberosfera» o “Shield of the Americas”, zonas de influencia cultural, política y económica en las que circulan personas e ideas de extrema derecha de ambas orillas del Atlántico.

Cet appel à contribution se propose d’explorer les rapports complexes entre les partis et mouvements d’extrême droite et les questions écologiques au cours des vingt dernières années en Amérique latine. Une analyse en trois axes - idéologies, politiques publiques et dynamiques transnationales entre cette aire géographique et d’autres pays du monde ibérique tels que l’Espagne et le Portugal ou les États-Unis - permettra à la fois d’analyser les spécificités des rapports multiples à l’écologie entretenus par ces forces politiques et de mettre en lumière les dynamiques communes qu’elles impulsent face aux défis écologiques mondiaux par le biais de réseaux tels que L’« Ibérosphère » ou encore « Shield of the Americas », des zones d’influences culturelles, politiques et économiques dans lesquelles circulent les hommes et les idées d’extrême droite des deux rives de l’Atlantique.

Announcement

Argumentaire Les partis d’extrême droite et de droite nationale populiste partagent une vision conservatrice de la société qui se caractérise par un rejet de la mondialisation, une affirmation des identités nationales et parfois une méfiance à l’égard des institutions démocratiques (Malm Andreas, 2019). Cependant, leurs approches de la question écologique se déclinent de façons plurielles. Comme le souligne Stanley Cohen dans States of Denial (2001), il est crucial de comprendre le déni écologique à travers des formes variées : déni littéral (refus de reconnaître le phénomène), déni interprétatif (minimisation des causes anthropiques du changement climatique) et déni implicite (non-reconnaissance des implications politiques et morales du changement climatique). Ces formes de déni sont particulièrement présentes dans les discours des extrêmes droites mondiales, où la question écologique devient un terrain de lutte idéologique pour maintenir des rapports de pouvoir et de domination économiques. Ce déni climatique ou la réduction du phénomène à une « fluctuation naturelle » ne se limitent pas en effet aux discours et politiques publiques de Donald Trump aux États-Unis ou de Vladimir Poutine en Russie. Ils sont portés avec force dans les mondes ibériques, le Partido Social Liberal et Aliança pelo Brasil au Brésil, La Libertad Avanza en Argentine ou encore par le Partido Republicano de Chile, partis qui entretiennent des liens étroits avec des forces politiques en Europe tels que Vox en Espagne ou Chega au Portugal. Les partis latino-américains sont aussi présents dans l’initiative lancée par Donald Trump en mars 2026 : The Shield of the Americas . Même si cette coalition, réunissant aujourd’hui un peu moins de vingt pays dont les présidents récemment élus Abelardo de la Espriella en Colombie et Keiko Fujimori au Pérou, est, avant tout, une alliance militaire et politique multinationale censée partager des renseignements et coordonner des opérations afin de localiser et de démanteler les réseaux des cartels, ses membres partagent tous une même vision de l’écologie tendant à criminaliser les défenseurs de l’environnement. Ces alliances témoignent de la dimension transnationale de ces partis et mouvements, dimension qui est essentielle pour comprendre « leur volonté gramscienne » de remporter la bataille culturelle jugée primordiale et les stratégies déployées pour parvenir à leur fin. La question écologique apparaît souvent dans les discours de ces partis comme l’ultime avatar du communisme de la Guerre froide ou du « populisme » post-1989 qu’ils doivent dénoncer et combattre car - mettant ni plus ni moins - en péril une supposée « civilisation occidentale ». Axes de réflexion 1/ Idéologies Cet axe s’intéressera aux fondements idéologiques des mouvements d’extrême droite dans les mondes ibériques en lien avec l’écologie. En s’appuyant sur des théories de la construction des discours politiques, comme celles de Gérard Languedoc et Stuart Hall, l’objectif sera d’analyser comment les partis de l’Iberoesfera articulent leurs positions environnementales à travers la défense de modèles économiques néolibéraux ou nationalistes. Quels sont les mécanismes idéologiques utilisés pour refuser ou contourner les impératifs écologiques globaux et comment ces partis justifient-ils leur rejet des politiques environnementales internationales ? Il s’agira également d’examiner de quelle manière ce rejet de l’écologie s’inscrit dans un discours plus large de défiance vis-à-vis de la mondialisation et de remise en cause de l’ordre démocratique. En effet, selon Stanley Cohen (2001) et Kari Norgaard (2011), l’inaction face au changement climatique est souvent associée à une déconnexion morale et politique des élites, qui ne perçoivent pas ou minimisent les implications sociales et éthiques de la crise environnementale. Cette déconnexion permet de comprendre pourquoi certains partis d’extrême droite, bien qu’ils reconnaissent le phénomène du changement climatique, s’abstiennent de mettre en œuvre des mesures concrètes pour y faire face, préférant maintenir un statu quo économique et social. Une attention particulière sera accordée à la manière dont certains acteurs de l’extrême droite, comme Olavo de Carvalho, le mentor de Bolsonaro, ont articulé leur opposition à l’écologie autour d’une critique plus large qu’ils formulent contre ce qu’ils perçoivent comme un « totalitarisme vert » théorisé par André Gorz dans les années 70 (Gorz, 1973). Se nourrissant des thèses de Pascal Bernardin défendues dans son ouvrage L’Empire écologique (Bernardin, 2019), ce discours s’efforce de lier la défense de la nature à des luttes perçues comme « subversives », telles que celles des mouvements décoloniaux ou féministes, considérées comme une menace pour l’ordre sociétal chrétien et patriarcal. Cette critique est fondée sur l’idée que la mobilisation pour l’écologie serait instrumentalisée par un projet idéologique global de nature autoritaire. 2/ Politiques publiques Cet axe s’intéressera à l’analyse des politiques publiques mises en œuvre par les partis d’extrême droite en matière écologique à différentes échelles géographiques : locales (municipales et régionales) et nationales. L’objectif est de comprendre comment ces partis abordent la crise écologique à travers leurs décisions et leur praxis politiques. Il s’agira ainsi d’analyser les différentes politiques qui s’inscrivent dans une stratégie antiécologique : les mesures de dérégulation, le démantèlement des législations environnementales, l’exploitation des ressources naturelles au détriment de la préservation de l’environnement mais également les politiques de greenwashing. À titre d’exemple, des propositions comme celles de la Banque Interaméricaine de Développement qui défendent les solutions basées sur la nature (SBN) sont susceptible d’être explorées. Utilisées par certains partis d’extrême droite pour légitimer une approche de la crise écologique qui minimise ses enjeux réels et évite des changements structurels, ces stratégies cherchent avant tout à préserver les intérêts économiques dominants et les modèles de développement extractivistes sous couvert d’une politique environnementale efficace et pragmatique. 3/ Réseaux internationaux et dynamiques transnationales Cet axe s’intéressera à l’influence et à la coopération des partis d’extrême droite sur les questions écologiques. Il s’agira d’examiner en particulier comment les dynamiques transnationales et les alliances politiques contribuent à façonner les positions écologiques de ces partis face à la crise climatique globale. La Carta de Madrid et la création du Forum de Madrid promus par la fundación Disenso, think tank du parti espagnol Vox le représentent des tentatives cruciales pour ces partis d’extrême droite d’établir une plateforme politique commune qui pourrait se traduire par une convergence sur plusieurs sujets, y compris l’écologie. Ces initiatives visent à renforcer les liens entre les mouvements d’extrême droite de différents pays d’Europe et d’Amérique latine, dans un contexte mondial de plus en plus marqué par l’urgence climatique. Ces partis, tout en étant souvent climatosceptiques ou antipolitiques environnementales, cherchent à unifier leurs forces face aux défis écologiques mondiaux en promouvant une vision de l’écologie qui s’aligne avec leurs agendas économiques et politiques conservateurs. L’analyse de ces réseaux permettra de comprendre dans quelle mesure ces acteurs partagent une vision commune de l’environnement et dans quelle mesure les enjeux écologiques constitue un levier pour renforcer leur positionnement idéologique. Un aspect essentiel sera d’étudier le rôle de Vox et de la Fondation Disenso dans la diffusion de cette idéologie à travers l’Iberoesfera. Ces acteurs jouent un rôle central dans la consolidation des liens idéologiques et pratiques entre les partis d’extrême droite et de droite radicale en Espagne et en Amérique latine en portant un discours marqué de rejet des solutions globales, perçues comme une menace pour les souverainetés nationales. Enfin, cet axe interrogera les impacts de ces dynamiques transnationales sur la géopolitique mondiale de l’environnement. En mettant en lumière les stratégies d’influence de ces réseaux sur les politiques écologiques locales et internationales, cet axe contribuera à une meilleure compréhension des rapports complexes entre écologie, idéologie et politique dans le cadre de l’extrême droite mondiale. Modalités de soumission Les propositions de communication (environ 500 mots), ainsi qu’un bref Curriculum Vitae (15 lignes max.) montrant les liens avec le thème du dossier de revue doivent être envoyées avant le 31/12/2025 aux adresses suivantes : sboisard@univ-jfc.fr et vmarin@univ-jfc.fr Les auteurs sélectionnés seront invités à soumettre leur article complet pour une publication dans le numéro de la revue dédié à ce dossier prévue à l’automne 2027. Les contributions doivent s’appuyer sur des recherches empiriques, théoriques ou historiques inédites et adopter une approche interdisciplinaire. Le nombre de signes de l’article définitif devra être compris entre 30 000 et 50 000 (bibliographie, espaces et notes de bas de pages comprises). Les consignes éditoriales et les normes typographiques se trouvent sur le site de la revue ORDA. Calendrier de publication Date limite de la soumission de la proposition d’article : 31/12/2026

Retour des Coordinateurs du dossier et du Comité éditorial : 01/02/2027

Envoi des articles définitifs : 31/06/2027

Evaluation en aveugle : 01/09 – 31/10/ 2027

Publication des articles sur le site de la revue : Mars 2028 Les doubles évaluations anonymes seront menées par le comité scientifique et coordonnées par la rédaction de l'ORDA. Comité scientifique de l'ORDA Angélica Amancio Université de Poitiers, France

Emmanuelle Barozet Université du Chili, Chili

Eric Dubesset Université de Bordeaux, France

Luisa Elena Molina Université des Andes, Venezuela

Betty Espinosa FLACSO Ecuador, Équateur

Antoine Faure École de journalisme de l’Université de Santiago USACH, Chili

Yves Figueiredo Université de Paris, France

Axel Gasquet Université Clermont Auvergne, France

Jean-Pierre de Glaunec Université de Sherbrooke, Canada

Aurélie Godet Université de Nantes, France

Mariana Laura Heredia Universidad Nacional de San Martin (UNSAM), Argentine

Massimo Modonesi Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM), Mexique

Marianne Palisse Université de Guyane, France

Pedro Perez Herero IELAT, Alcala, Espagne

Thomas Posado Université de Rouen, France

Pierre Odin Université des Antilles - Pôle Guadeloupe, France

Marc Rodriguez Portland State University, État-Unis

Aurélie Roger Université des Antilles (Martinique), France

Marine Soubeille Université Paris Cité, France

Emilio Taddei Universidad de Buenos Aires - CONICET, Argentine Revue L’Ordinaire des Amériques ( ORDA ) La revue universitaire ORDA est publiée par l’Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse (IPEAT) de l’Université Toulouse - Jean Jaurès. Elle s’inscrit dans les champs disciplinaires (Sciences humaines et sociales – SHS ; Arts, lettres et littératures – ALL), et traite de questions d'actualité portant sur l’aire géographique des Amériques. ORDA est une revue internationale respectant les critères de publication Latindex. Elle publie des articles dans quatre langues : anglais, espagnol, français, portugais, articles soumis à une double évaluation anonyme. Notes https://www.state.gov/policy-issues/shield-of-the-americas Fundación Disensohttps://fundaciondisenso.org › wp-content › uploads › 2021 › 09 › CARTA-DE-MADRID-1.pdf

Argument Far-right and right-wing national-populist parties share a conservative vision of society characterized by a rejection of globalization, the affirmation of national identities and, at times, a distrust of democratic institutions (Malm, Andreas, 2019). However, their approaches to environmental issues take a variety of forms. As Stanley Cohen points out in States of Denial (2001), it is crucial to understand ecological denial through its different forms: literal denial (refusal to acknowledge the phenomenon), interpretative denial (downplaying the anthropogenic causes of climate change) and implicit denial (failure to recognize the political and moral implications of climate change). These forms of denial are particularly prevalent in the discourses of the far right worldwide, in which environmental issues have become a battleground for ideological struggles aimed at maintaining relations of power and economic domination. This climate denial – or the reduction of the phenomenon to a ‘natural fluctuation’ – is not limited to the discourses and public policies of Donald Trump in the United States or Vladimir Putin in Russia. It is also strongly evident in the Iberian world, through parties such as the Partido Social Liberal and Aliança pelo Brasil in Brazil, La Libertad Avanza in Argentina and the Partido Republicano de Chile – parties that maintain close ties with European political forces such as Vox in Spain and Chega in Portugal. The Latin American parties are also involved in the initiative launched by Donald Trump in March 2026: Shield of the Americas. Although this coalition – which currently comprises just under twenty countries, including the recently elected presidents Abelardo de la Espriella of Colombia and Keiko Fujimori of Peru – is, first and foremost, a multinational military and political alliance designed to share intelligence and coordinate operations to locate and dismantle cartel networks, but its members all share a common environmentalist outlook that tends to criminalize environmental activists. The transnational dimension of these parties and movements is essential to understanding their ‘Gramscian determination’ to win the cultural battle – which they regard as paramount – as well as the strategies deployed to achieve this objective. Often, environmental issues feature prominently in these parties’ rhetoric as the latest incarnation of Cold War communism or post-1989 ‘populism’, which they must denounce and combat because —to put it simply— it would jeopardize a supposed ‘Western civilization’. Areas of Focus 1/ Ideologies This area will focus on the ideological foundations of far-right movements in the Iberian world in relation to ecology. Drawing on theories of the construction of political discourse, such as those of Gérard Languedoc and Stuart Hall, the aim will be to analyze how parties in the Iberian sphere articulate their environmental positions through the defense of neoliberal or nationalist economic models. It would be useful to identify the ideological mechanisms used to reject or circumvent global ecological imperatives and how these parties justify their rejection of international environmental policies. This journal issue will also analyze how this rejection of environmentalism forms part of a broader discourse of mistrust towards globalization and of challenging the democratic order. Indeed, according to Stanley Cohen (2001) and Kari Norgaard (2011), inaction in the face of climate change is often associated with a moral and political disconnect amongst the elites, who fail to perceive or downplay the social and ethical implications of the environmental crisis. This disconnect helps to explain why some far-right parties, while acknowledging the phenomenon of climate change, refrain from implementing concrete measures to tackle it and prefer to maintain the economic and social status quo. Particular attention will be paid to the way in which certain far-right figures, such as Olavo de Carvalho, Bolsonaro’s mentor, have framed their opposition to environmentalism around a broader critique of what they perceive as ‘green totalitarianism’, a concept theorized by André Gorz in the 1970s (Gorz, 1973). Drawing on the arguments put forward by Pascal Bernardin in his work *L’Empire écologique* (Bernardin, 2019), this discourse seeks to link the defense of nature with struggles perceived as ‘subversive’, such as those of decolonial or feminist movements, which are regarded as a threat to the Christian and patriarchal social order. This critique is based on the idea that mobilization in favor of the environment is being exploited by a global ideological project of an authoritarian nature. 2/ Public policies This line of research will focus on analyzing the public policies implemented by far-right parties on environmental issues at different geographical levels: local (municipal and regional) and national. The aim is to understand how these parties address the ecological crisis through their decisions and political practices. We will therefore analyze the various policies that form part of an anti-ecological strategy: deregulation measures, the dismantling of environmental legislation, the exploitation of natural resources to the detriment of environmental preservation, as well as greenwashing policies. By way of example, we could examine proposals such as those put forward by the Inter-American Development Bank, which advocate nature-based solutions (NbS). Used by some far-right parties to legitimize an approach to the ecological crisis that downplays its true stakes and avoids structural change, these strategies seek above all to preserve dominant economic interests and extractivist development models under the guise of an effective and pragmatic environmental policy. 3/ International networks and transnational dynamics This research axis will focus on the influence and cooperation between far-right parties on ecological issues. In particular, it will analyze how transnational dynamics and political alliances help shape these parties’ ecological positions in the face of the global climate crisis. The Madrid Charter and the creation of the Madrid Forum, promoted by the Fundación Disenso – a think tank linked to the Spanish party Vox – represent key attempts by these parties to establish a common political platform that could lead to convergence on various issues, including environmental policies. These initiatives aim to strengthen ties between far-right movements in different countries across Europe and Latin America, against a global backdrop increasingly marked by the climate emergency. Although these parties are often skeptical about climate change or opposed to environmental policies, they seek to join forces in the face of global environmental challenges by promoting a vision of environmentalism that aligns with their conservative economic and political agendas. An analysis of these networks will shed light on the extent to which these actors share a common vision of the environment and the degree to which ecological issues serve as a tool to reinforce their ideological stance. A key aspect will be to examine the role of Vox and the Disenso Foundation in disseminating this ideology across the Iberosphere. These actors play a central role in strengthening the ideological and practical links between far-right and radical right-wing parties in Spain and Latin America, by promoting a discourse characterized by the rejection of global solutions, which are perceived as a threat to national sovereignty. Finally, this line of research will analyze the effects of these transnational dynamics on global environmental geopolitics. By highlighting the strategies these networks use to influence local and international environmental policies, this strand will contribute to a better understanding of the complex relationships between ecology, ideology and politics within the context of the global far right. Submission guidelines Proposals for papers (500 words max.), along with a brief résumé (15 lines max.) highlighting the connection to the journal’s theme, must be submitted by 2026/12/31 to the following addresses: sboisard@univ-jfc.fr et vmarin@univ-jfc.fr Selected authors will be invited to submit their full papers for publication in the issue of the journal dedicated to this special feature, scheduled for fall 2027 Contributions must be based on original empirical, theoretical, or historical research and adopt an interdisciplinary approach. The final article must be between 30,000 and 50,000 characters in length (including the bibliography, spaces, and footnotes). Editorial guidelines and typographical standards can be found on the ORDA journal website. Publication Schedule Deadline for submitting article proposals: December 31, 2026

Feedback from the Issue Coordinators and the Editorial Board: February 1, 2027

Submission of final articles: June 31, 2027

Double blind review process : September-October 2027

Publication of articles on the journal’s website: March 2028 Journal L’Ordinaire des Amériques (ORDA) The academic journal ORDA is published by the Interdisciplinary Institute for Studies on the Americas in Toulouse (IPEAT) at the University of Toulouse - Jean Jaurès. A Brief Introduction to the Journal *L’Ordinaire des Amériques* (ORDA). It falls within the disciplinary fields of the Humanities and Social Sciences (HSS; Arts, Humanities, and Literature – ALL), and addresses current issues pertaining to the Americas. ORDA is an international journal that meets the Latindex publication criteria (http://www.latindex.unam.mx/). It publishes articles in four languages—English, Spanish, French, and Portuguese—all of which undergo a double-blind peer review process.

Argumentario Los partidos de extrema derecha y de derecha nacional-populista comparten una visión conservadora de la sociedad que se caracteriza por el rechazo de la globalización, la afirmación de las identidades nacionales y, en ocasiones, la desconfianza hacia las instituciones democráticas (Malm, Andreas, 2019). Sin embargo, sus enfoques respecto a la cuestión ecológica se manifiestan de diversas formas. Como lo señala Stanley Cohen en States of Denial (2001), resulta fundamental comprender la negación ecológica a través de diferentes formas: la negación literal (rechazo a reconocer el fenómeno), la negación interpretativa (minimización de las causas antropogénicas del cambio climático) y la negación implícita (no reconocimiento de las implicaciones políticas y morales del cambio climático). Estas formas de negación están especialmente presentes en los discursos de las extremas derechas a escala mundial, donde la cuestión ecológica se convierte en un terreno de lucha ideológica destinado a mantener relaciones de poder y de dominación económica. Esta negación climática, o la reducción del fenómeno a una «fluctuación natural», no se limita a los discursos y políticas públicas de Donald Trump en Estados Unidos o de Vladímir Putin en Rusia. También se manifiesta con fuerza en los mundos ibéricos, a través de partidos como el Partido Social Liberal y Aliança pelo Brasil en Brasil, La Libertad Avanza en Argentina o el Partido Republicano de Chile, partidos que mantienen estrechos vínculos con fuerzas políticas europeas como Vox en España o Chega en Portugal. También son partidos que participan en la iniciativa puesta en marcha por Donald Trump en marzo de 2026: «The Shield of the Americas»¹. Aunque esta coalición, que reúne actualmente a algo menos de veinte países —entre los que se encuentran los recientemente elegidos presidentes Abelardo de la Espriella, de Colombia, y Keiko Fujimori, de Perú—, es, ante todo, una alianza militar y política multinacional destinada a compartir información y coordinar operaciones con el fin de localizar y desmantelar las redes de los cárteles, todos sus miembros comparten una misma visión de la ecología que tiende a criminalizar a los defensores del medio ambiente. Estas alianzas ponen de manifiesto la dimensión transnacional de estos partidos y movimientos, una dimensión que resulta esencial para comprender «su voluntad gramsciana» de ganar la batalla cultural —considerada primordial— y las estrategias desplegadas para alcanzar su objetivo. La cuestión ecológica aparece a menudo en los discursos de estos partidos como el último avatar del comunismo de la Guerra Fría o del «populismo» posterior a 1989, que deben denunciar y combatir porque pondría en peligro una supuesta «civilización occidental». Ejes de reflexión 1/ Ideologías Este eje se centrará en los fundamentos ideológicos de los movimientos de extrema derecha en los mundos ibéricos en relación con la ecología. Apoyándose en teorías de la construcción de los discursos políticos, como las de Gérard Languedoc y Stuart Hall, el objetivo será analizar cómo los partidos de la Iberoesfera articulan sus posiciones medioambientales a través de la defensa de modelos económicos neoliberales o nacionalistas. Convendría identificar cuáles son los mecanismos ideológicos utilizados para rechazar o eludir los imperativos ecológicos globales y cómo justifican estos partidos su rechazo de las políticas medioambientales internacionales. También se analizará de qué manera este rechazo de la ecología se inscribe en un discurso más amplio de desconfianza hacia la globalización y de cuestionamiento del orden democrático. En efecto, según Stanley Cohen (2001) y Kari Norgaard (2011), la inacción frente al cambio climático se suele asociar con una desconexión moral y política de las élites, que no perciben o minimizan las implicaciones sociales y éticas de la crisis medioambiental. Esta desconexión permite comprender por qué algunos partidos de extrema derecha, aunque reconocen el fenómeno del cambio climático, se abstienen de aplicar medidas concretas para hacerle frente y prefieren mantener un statu quo económico y social. Se prestará especial atención a la manera en que determinados actores de la extrema derecha, como Olavo de Carvalho, mentor de Bolsonaro, han articulado su oposición a la ecología en torno a una crítica más amplia de lo que perciben como un «totalitarismo verde», teorizado por André Gorz en la década de 1970 (Gorz, 1973). Nutriéndose de las tesis de Pascal Bernardin defendidas en su obra L’Empire écologique (Bernardin, 2019), este discurso trata de vincular la defensa de la naturaleza con luchas percibidas como «subversivas», como las de los movimientos decoloniales o feministas, consideradas una amenaza para el orden social cristiano y patriarcal. Esta crítica se fundamenta en la idea de que la movilización en favor de la ecología sería instrumentalizada por un proyecto ideológico global de carácter autoritario. 2/ Políticas públicas Este eje se centrará en el análisis de las políticas públicas implementadas por los partidos de extrema derecha en materia ecológica a diferentes escalas geográficas: locales (municipales y regionales) y nacionales. El objetivo es comprender cómo estos partidos abordan la crisis ecológica a través de sus decisiones y de su praxis política. Se analizarán así las diferentes políticas que se inscriben en una estrategia antiecológica: las medidas de desregulación, el desmantelamiento de las legislaciones medioambientales, la explotación de los recursos naturales en detrimento de la preservación del medio ambiente, así como las políticas de greenwashing. A modo de ejemplo, podrían estudiarse propuestas como las del Banco Interamericano de Desarrollo que defienden las soluciones basadas en la naturaleza (SbN). Utilizadas por algunos partidos de extrema derecha para legitimar un enfoque de la crisis ecológica que minimiza sus verdaderas implicaciones y evita cambios estructurales, estas estrategias buscan ante todo preservar los intereses económicos dominantes y los modelos de desarrollo extractivistas bajo la apariencia de una política medioambiental eficaz y pragmática. 3/ Redes internacionales y dinámicas transnacionales Este eje se centrará en la influencia y la cooperación entre los partidos de extrema derecha en torno a las cuestiones ecológicas. Se analizará, en particular, cómo las dinámicas transnacionales y las alianzas políticas contribuyen a configurar las posiciones ecológicas de estos partidos frente a la crisis climática mundial. La Carta de Madrid y la creación del Foro de Madrid, promovidos por la Fundación Disenso, think tank del partido español Vox, representan intentos fundamentales por parte de estos partidos de establecer una plataforma política común que podría traducirse en una convergencia sobre diversos temas, incluida la ecología. Estas iniciativas pretenden reforzar los vínculos entre los movimientos de extrema derecha de diferentes países de Europa y América Latina, en un contexto mundial cada vez más marcado por la urgencia climática. Estos partidos, aunque a menudo se muestran escépticos ante el cambio climático o contrarios a las políticas medioambientales, buscan unir sus fuerzas frente a los desafíos ecológicos mundiales mediante la promoción de una visión de la ecología que se alinea con sus agendas económicas y políticas conservadoras. El análisis de estas redes permitirá comprender hasta qué punto estos actores comparten una visión común del medio ambiente y en qué medida las cuestiones ecológicas constituyen un instrumento para reforzar su posicionamiento ideológico. Un aspecto esencial será estudiar el papel de Vox y de la Fundación Disenso en la difusión de esta ideología a través de la Iberoesfera. Estos actores desempeñan un papel central en la consolidación de los vínculos ideológicos y prácticos entre los partidos de extrema derecha y de derecha radical en España y América Latina, mediante la difusión de un discurso caracterizado por el rechazo de las soluciones globales, percibidas como una amenaza para las soberanías nacionales. Por último, este eje analizará los efectos de estas dinámicas transnacionales sobre la geopolítica mundial del medio ambiente. Al poner de relieve las estrategias de influencia de estas redes sobre las políticas ecológicas locales e internacionales, este eje contribuirá a una mejor comprensión de las complejas relaciones entre ecología, ideología y política en el marco de la extrema derecha mundial. Modalidades de presentación Las propuestas de ponencia (500 palabras como máximo), junto con un breve currículum vitae (15 líneas como máximo) en el que se indiquen los vínculos con el tema del número de la revista, deben enviarse antes del 31/12/2026 a las siguientes direcciones: sboisard@univ-jfc.fr y vmarin@univ-jfc.fr. Los autores seleccionados serán invitados a presentar sus artículos completos para su publicación en el número de la revista dedicado a este dossier. Las contribuciones deben basarse en investigaciones empíricas, teóricas o históricas inéditas y adoptar un enfoque interdisciplinar. El número de caracteres del artículo definitivo deberá estar comprendido entre 30 000 y 50 000 (incluidas la bibliografía, los espacios y las notas a pie de página). Las instrucciones editoriales y las normas tipográficas se encuentran en la página web de la revista ORDA: https://journals.openedition.org/orda/1763 Calendario de publicación Fecha límite para el envío de la propuesta de artículo: 31/12/2026

Respuesta de los coordinadores del número y del comité editorial: 01/02/2027

Envío de los artículos definitivos: 30/06/2027

Revisión por pares (doble ciego anónimo) : 01/09 - 31/10/2027

Publicación de los artículos en la página web de la revista: Marzo de 2028 Revista L’Ordinaire des Amériques (ORDA) La revista académica ORDA es una publicación del Instituto Pluridisciplinar de Estudios sobre las Américas de Toulouse (IPEAT), adscrito a la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès. Se enmarca en los ámbitos disciplinarios (Ciencias Humanas y Sociales – SHS; artes, letras y literatura – ALL) y aborda cuestiones de actualidad relacionadas con el espacio geográfico de las Américas. ORDA es una revista internacional que cumple con los criterios de publicación de Latindex (http://www.latindex.unam.mx/). Publica artículos en cuatro idiomas: inglés, español, francés y portugués, los cuales se someten a una doble revisión por pares anónima.