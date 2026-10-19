Conference, symposiumModern
La culture imprimée du cinéma
Ciné-feuilletons, ciné-romans, ciné-romans-photos et autres hybridations transmédiatiques (XXe-XXIe siècles)
Abstract
Durant le premier tiers du XXe siècle, le septième art se constitue progressivement en industrie dans plusieurs pays. Au même moment, s’organise une promotion spécifique, qui s’appuie sur des objets dérivés du grand écran destinés à annoncer ou relayer l’image filmique et à remédier à sa fugacité. Ce colloque propose d’étudier les formes, les valeurs et la diffusion de ces avatars, en lien avec la mise en place d’une nouvelle culture transmédiatique dont on explorera les circulations internationales, d’où une attention particulière portée à différentes aires culturelles. On s’intéressera également à la poétique et l’histoire des supports, ainsi qu’aux degrés de légitimité accordés aux ciné-feuilletons, ciné-romans, ciné-romans-photos et autres hybridations transmédiatiques relevant d’une culture imprimée du cinéma.
Announcement
Argumentaire
Durant le premier tiers du XXe siècle, le septième art se constitue progressivement en industrie dans plusieurs pays. Au même moment, s’organise une promotion spécifique, qui s’appuie sur des objets dérivés du grand écran destinés à annoncer ou relayer l’image filmique et à remédier à sa fugacité. Dès les années 1910, se développent des imprimés très divers, au croisement de l’objet culturel et du support publicitaire : affiches de films, programmes de salles, brochures promotionnelles, suppléments de périodiques, presse spécialisée, cartes postales, etc. C’est dans cet ensemble médiatique et commercial que font leur apparition les « ciné-romans », également désignés comme « romans-cinémas », « ciné-feuilletons », « films racontés » ou « novellisations / novélisations » – autant de termes identifiant cette pratique qui consiste à coucher le cinéma sur le papier. Ainsi, l’écrit accompagne l’essor d’un spectacle visuel qui s’adresse bientôt à un public de masse. Ce processus témoigne de la mise en place d’une nouvelle culture transmédiatique, quand émigre vers le livre ou l’imprimé un récit natif d’ailleurs.
Les hybridations entre l’écrit et l’écran ont donné lieu à une grande variété de productions médiatiques. Impliquant la photographie, le photogramme ou parfois le dessin, ces productions hybrides combinent texte et image dans des proportions variables. Lues en amont ou en aval de la projection filmique, elles se prêtent, selon les cas, à une consommation immédiate ou à une logique de collection destinée à accumuler les fascicules composant un récit filmique complet ou à constituer une bibliothèque personnelle de films racontés. Ainsi, l’engouement suscité par ces avatars a parfois été tout aussi important que celui qu’inspiraient les films qu’ils relayaient. Ils ont certainement dû ce succès à leurs éléments iconographiques.
Si les avatars du ciné-roman constituent des sources précieuses pour l’histoire du cinéma, le présent colloque entend surtout les considérer comme un objet d’étude à part entière. Malgré leur diffusion massive, les novellisations ont longtemps été négligées en raison du mépris dans lequel on tient le genre et à cause du statut d’éphémères dans lequel on range par défaut leurs traces actuelles. Les ciné-romans posent des questions de conservation, de muséologie, de propriété intellectuelle et de valorisation patrimoniale. Leur étude appelle une approche pluridisciplinaire, croisant histoire du cinéma, analyse littéraire, histoire de l’édition et de la culture médiatique. Elle implique également une attention particulière aux différentes aires culturelles, puisque les transferts et les adaptations sont au cœur même de la naissance du genre. Ce colloque propose donc d’étudier les formes, les valeurs et la diffusion de cette culture imprimée liée au cinéma. On explorera la poétique et l’histoire des supports, les degrés de légitimité, la créativité transmédiatique et les circulations internationales du ciné-roman.
Programme
Jeudi 5 novembre 2026 (MSH Paris Nord, Auditorium)
9h : Accueil des participant.es
- 9h30 : Mot d’ouverture de Corinne Luxembourg (directrice de l’unité de recherche Pléiade, USPN) et de Khaled Hassouni (Vice-président commission de la recherche, USPN)
- 9h45 : Cécile Fourrel de Frettes et Valérie Stiénon (Pléiade, USPN), Introduction
- 10h00 : Conférence plénière Alain Carou (Bibliothèque nationale de France), Films et récits de films en France (1907-1928), une histoire de temps : publications, réceptions, traductions
11h : Pause café
Session 1. Inventions génériques et nouveaux supports
Présidence : Alain Carou (Bibliothèque nationale de France)
- 11h15 : Thierry Lecointe (chercheur indépendant), Quand des jouets optiques – les petits livres à feuilleter – devinrent en 1897 des cinématographes de poche
- 11h35 : Laurent Husson (Université Sorbonne Nouvelle), Le discours éditorial des collections de novélisations en France
- 11h55 : Arnaud Widendaële (Université de Lille), Du film au livre, et inversement. Le cas de la vidéocassette
- 12h15 : Olga Stepanova Desfeux (Université Sorbonne Paris Nord), Du film au papier : le storyboard du Fabuleux Destin d’Amélie Poulain comme forme de ciné-roman contemporain
13h : Déjeuner (buffet)
15h-17h : visite de l’exposition « Les imprimés du cinéma. Vidocq, Fantômas, James Bond et autres univers transmédiatiques » (en collaboration avec la BiLiPo et la Bibliothèque François Truffaut) au 48, rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris : https ://www.paris.fr/evenements/exposition-les-imprimes-du-cinema-vidocq-fantomas-james-bond-et-autres-univers-transmediatiques-114754
Vendredi 6 novembre 2026 (MSH Paris Nord, Auditorium)
9h : Café d’accueil
- 9h15 : Conférence plénière Jan Baetens (KU Leuven), Autour du ciné-roman-photo : réflexions méthodologiques
Session 2. Influences américaines
Présidence : Marjolaine Boutet (USPN, Pléiade)
- 10h15 : Céline Mansanti (Université de Picardie Jules Verne), Multimédialité, transmédialité, performativité : 5 pressbooks de la Warner dans les années 1930
- 10h35 : Clémence Mattei Olivier (Université Rennes 2), Le roman-photo d’épouvante : Film Horreur à la croisée des formes marginales
- 10h55 : Björn-Olav Dozo et Dick Tomasovic (ULiège), Depuis « la bordure extérieure ». Genèse, poétique et circulations intermédiatiques des premiers récits imprimés de Star Wars (1976-1980)
12h : Déjeuner (buffet)
Session 3. Contextes géographiques et culturels
Présidence : Benoît Crucifix (KBR / KU Leuven)
- 14h00 : Aurélie Arena (Université Clermont Auvergne), Photomontage et cinéma. Circulation des images et influences intermédiales dans l’Allemagne des années 1920 et 1930 : l’exemple d’Hannah Höch
- 14h20 : Nataliya Puchenkina (Université de Namur), Quand le cinéma des Soviets se donnait à lire : archéologie des ciné-romans français inspirés de films soviétiques (1927-1937)
- 14h40 : Chang-il Kang (Université Paris 8), Archéologie d’un cinéma disparu : le « ciné-roman » en Corée coloniale des années 1920 et la pratique du « Ciné-Livre »
- 15h00 : Melika Motevallipoor (Université de Montréal), Raconter le film en terre d’absence : culture imprimée du cinéma en Iran et géographies effacées de la novellisation non occidentale (années 1920-1960)
15h40 : Pause café
Session 4. Enjeux transmédiatiques et patrimoniaux
Présidence : Jan Baetens (KU Leuven)
- 15h55 : Valerio Coladonato (Université Sapienza de Rome), Ciné-romans et citoyenneté culturelle. Nous Deux Film (1955-1963) et les stratégies transmédiatiques de Cino Del Duca
- 16h15 : Thomas Seignez-Hermantier (Université Clermont Auvergne), Des revues aux cartons : culture imprimée, gestes d’écriture et formes hybrides du cinéma amateur chez Amaury Laurentin
- 16h35 : Meriem Jabi (Université Ibn Tofail de Kénitra), Le cinéma comme feuilleton : le chapitrage systématique chez Lars von Trier, ou le retour de la culture imprimée dans le film contemporain
Samedi 7 novembre 2026 (Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 50)
Session 5. Autour du dessin
Présidence : Valérie Stiénon (Pléiade, USPN / IUF)
- 9h30 : Benoît Crucifix (KBR / KU Leuven), Transformations du ciné-roman dans l’hebdomadaire Bonnes Soirées, 1922-1988
- 9h50 : Olivier Stucky (chercheur indépendant), Films dessinés et imaginaire du cinéma dans la presse illustrée (France, 1920-1980)
- 10h10 : Matteo Watzky (Université de Lorraine), Des dessins toujours animés ? Mettre en page Mobile Suit Gundam dans les revues d’animation au Japon
10h45 : Pause café
Session 6. Cas espagnols et latino-américains 1
Présidence : Juan Carlos Baeza Soto (Pléiade, USPN)
- 11h00 : Marta García Carrión (Universitat de València), De la scène à l’écran et au kiosque. Dialogues transmédiatiques entre théâtre, film et ciné-roman en Espagne dans les années 1920
- 11h20 : Agostina Invernizzi (Universidad de Granada), Censura y supervivencias impresas : novelizaciones cinematográficas en dos casos del cine republicano español
- 11h40 : Marcy Campos Pérez (IHTP-CNRS, ANID-Becas Chile), Témoignage écrit, témoignage brodé à l’écran : dispositifs de narration pour la dénonciation internationale d’une dictature (le cas chilien en France, 1977-1980)
12h15 : Déjeuner (buffet)
Session 7. Cas espagnols et latino-américains 2
Présidence : Cécile Fourrel de Frettes (USPN, Pléiade)
- 14h00 : Tatiana Castro (Unifesspa), Entre écrans et pages : Scena Muda et la diffusion des romans cinématographiques au Brésil. Traduction, réception et public lecteur
- 14h20 : Rubén Guzmán (Université nationale de Río Negro), L’écran écrit : du ciné-roman de Robbe-Grillet à la cine-novela ‘El Patagonia’
14h50 : Pause café
Session 8. Expérimentations du scénario
Présidence : Brice Castanon-Akrami (USPN, Pléiade)
- 15h05 : Marion Brun (Université de Montpellier Paul Valéry), Échec de la publication des scénarii comme pièces ? Les revues théâtrales au tournant du parlant
- 15h25 : Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah), Du scénario au « texte théâtre film » : l’imprimé cinématographique chez Marguerite Duras
- 16h45 : Julie Gauthier (UQAR), Lire le cinéma quand l’image se dérobe : Film (Beckett, 1965) et le scénario publié comme ciné-objet imprimé
- 17h05 : Salima Sora Kouaci (Université York, Toronto), Livre-film et décolonisation de l’imaginaire : de Delacroix à Djebar, de la Nouba à la bande dessinée de Florence Beaugé
17h50 : Conclusions
Comité d’organisation
- Cécile Fourrel de Frettes (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)
- Valérie Stiénon (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade et IUF)
- Irene Quesada Sarmiento (USPN, Pléiade, Paris 1 et Universidad de Alicante)
Comité scientifique
- Mehdi Achouche (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)
- Jan Baetens (KU Leuven)
- Nancy Berthier (Casa de Velázquez)
- Marjolaine Boutet (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)
- Alain Carou (Bibliothèque nationale de France)
- Brice Castanon-Akrami (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)
- Christèle Couleau (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)
- Annick Farina (Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade)
- Matthieu Letourneux (Université Paris Nanterre, CSLF)
- Marie-Ève Thérenty (Université Paul Valery Montpellier 3, RIRRA 21)
- Marie-Linda Ortega (Université Sorbonne Nouvelle, CREC)
Partenaires
Ce colloque est organisé avec le soutien de l’Université Sorbonne Paris Nord, du laboratoire Pléiade, de la structure fédérative Médialect, de la MSH Paris Nord, de l’Institut universitaire de France et en collaboration avec la Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) et la Bibliothèque François Truffaut.
Informations utiles
Entrée libre sans inscription.
Contacts : cecile.fourrel.de.frettes@gmail.com et valerie.stienon@univ-paris13.fr
Places
- MSH Paris Nord, Auditorium - 20 Av. George Sand
Saint-Denis, France (93210)
- Campus Condorcet, Centre de colloques, salle 50 - Place du Front populaire
Aubervilliers, France (93300)
Event attendance modalities
Full on-site event
Keywords
- imprimés, culture transmédiatique, ciné-roman, roman-photo, hybridité, légitimité, transnational, patrimoine
Contact(s)
- Valérie Stiénon
courriel : valerie [dot] stienon [at] univ-paris13 [dot] fr
- Cécile Fourrel de Frettes
courriel : CECILE [dot] FOURREL [dot] DE [dot] FRETTES [at] GMAIL [dot] COM
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« La culture imprimée du cinéma », Conference, symposium, Calenda, Published on Monday, October 19, 2026, https://doi.org/10.58079/16z6l