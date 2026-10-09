Le renouveau de la musique ancienne en France, 1950-1980 (II)

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Argumentaire

Après la seconde guerre mondiale, un puissant mouvement de renouveau des pratiques d’interprétation des musiques anciennes se répand en Europe. À la suite de la redécouverte de répertoires « anciens » (ensuite plus précisément qualifiés de « médiévaux », « Renaissance » ou « baroques ») accompagnée de recherches organologiques, une nouvelle génération de musiciens s’intéresse plus attentivement aux sources originales et aux pratiques musicales dites aujourd’hui « historiquement informées ». Toutefois, comme le reflète le livre de Harry Haskell ou le Guide de la musique ancienne et baroque, la situation singulière de la France reste encore peu étudiée.En 2025, à la faveur de deux publications redonnant une actualité à la problématique du renouveau de la « musique ancienne », un premier colloque international organisé sur ce thème à l’université de Poitiers, portant le sous-titre « Formation, interprètes, diffusion », a pu aborder la question de la musique médiévale et du plain-chant, des questions de pédagogie, de discographie, ou se pencher sur l’action pionnière d’Antoine Geoffroy-Dechaume (1905-2000) et la portée de son petit livre paru il y a soixante ans, Les « Secrets » de la musique ancienne, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles (1964). Cependant, de nombreux aspects peuvent être approfondis ou complétés, touchant notamment aux liens entre la France et les pays étrangers, aux questions de lutherie et de facture instrumentale (avec le cas particulier de l’orgue), à la diffusion par la radio, aux festivals, aux enregistrements, films ou documentaires, et au marché de la musique ancienne. L’action de certaines figures importantes de musicologues ou d’interprètes qui participent à ces recherches de nouveaux modes d’interprétation, comme Charles Ravier ou Jean-Claude Malgoire, mérite également d’être mieux connue. En 2026, ce second colloque international organisé à Paris propose donc de prolonger l’enquête, en ouvrant aux questions de circulation des personnes et des pratiques, de la facture instrumentale et du relais par les médias. Ces rencontres entendent donner de nouveau la parole tant aux témoins de la période qu’à des musicologues ayant plus récemment étudié le mouvement avec davantage de distance historique.

Programme

Vendredi 16 octobre

Salle des actes (sorbonne université)

9h45 Accueil

10h Introduction - Projections vidéo

Session « France et ailleurs »

Présidence de séance : Jeanice Brooks, Univ. Southampton

10h30 Henri Vanhulst , Safford Cape et la France

, Safford Cape et la France 11h Katharine Hawnt, Mid-Century Paris and the British Early Music Revival

11h30 Gérard Le Vot, La chanson française profane chez Tom Binkley. Exotisme outrancier ou fusion bienvenue ?

12h15 Déjeuner

Session « Facture instrumentale »

Présidence de séance : Claire Michon, RésoNAnces

14h Philippe Bolton , Le renouveau de la facture de la flûte à bec en France

, Le renouveau de la facture de la flûte à bec en France 14h30 Marc Ducornet , Kits, fac-similés : la facture de clavecin

, Kits, fac-similés : la facture de clavecin 15h Judith Kraft, Luthière à Paris dans les années 1970

15h30 Pause café

Session « Orgue »

Présidence de séance : Théodora Psychoyou, Sorbonne Université

16h Christophe d’Alessandro , L’orgue historique et le renouveau de la musique ancienne en France (1950-1980)

, L’orgue historique et le renouveau de la musique ancienne en France (1950-1980) 16h30 Gaëtan Naulleau, Deux jalons discographiques du renouveau de l’orgue classique français, 1957 et 1964

Session « Faire carrière ? »

Présidence de séance : Isabelle HIS, univ. Poitiers

17h Bernard Pierrot et Isabelle Ragnard, Un groupe dans le vent: Les Ménestriers. Projection et témoignages

et Un groupe dans le vent: Les Ménestriers. Projection et témoignages 17h45 Henri Agnel avec Théodora Psychoyou , Musique ancienne et “la grande Méditerranée”

avec , Musique ancienne et “la grande Méditerranée” 18h Discussions, échanges

20h DÎNER (pour les intervenants)

Samedi 17 octobre

SALLE DE LA FRESQUE - D306 (SORBONNE UNIVERSITÉ)

Session « Organistes et clavecinistes »

Présidence de séance : J.-Y. Haymoz, CNSM Lyon/HEM Genève

9h30 Chloé Dos Reis, De Simone Plé à Blandine Verlet : analyse contextuelle et musicale des enregistrements de répertoire français pour clavecin seul (1950 à 1980)

De Simone Plé à Blandine Verlet : analyse contextuelle et musicale des enregistrements de répertoire français pour clavecin seul (1950 à 1980) 10h Orhan Memed, Huguette Dreyfus: le clavecin entre héritage et renaissance

10h30 Pause café (salle D308)

11h Isabelle His, Huguette GrémyChauliac : entre Antoine Geoffroy Dechaume et Scott Ross

: entre Antoine Geoffroy Dechaume et Scott Ross 11h30Dominique Ferran, Parcours d’un musicien et sa pratique de la musique ancienne (1968-1980)

12h BUFFET sur place (salle D308)

Session « Festivals »

Présidence de séance : Catherine Massip, BnF/EPHE

13h30 Emmanuel Arakelian , L’Académie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

, L’Académie de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 14h Marianne Chauvin , Enquête sur les débuts du festival de Saintes (1971-1981)

, Enquête sur les débuts du festival de Saintes (1971-1981) 14h30 Waël Hindo, Programmer les concerts d’orgue du Festival de musique de Strasbourg entre 1947 et 1973 : des orientations au service du renouveau des musiques anciennes

15h Pause café (salle D308)

Session « Radio et enregistrements »

Présidence de séance : Isabelle Ragnard, Sorbonne Université

15h30 Priscille Lafitte, Réunir les archives sonores de Geneviève de Chambure et de la Société de musique d’autrefois : les captations par la radio publique entre 1954 et 1975

Réunir les archives sonores de Geneviève de Chambure et de la Société de musique d’autrefois : les captations par la radio publique entre 1954 et 1975 16h Claire Lapalu , Plaisir de la musique [ancienne] : le rôle de l’émission de Roland-Manuel dans la transmission d’une culture de la musique ancienne en France entre 1944 et 1966

, Plaisir de la musique [ancienne] : le rôle de l’émission de Roland-Manuel dans la transmission d’une culture de la musique ancienne en France entre 1944 et 1966 16h30 Fabien Guilloux, Henri Irénée Marrou-Davenson et la redécouverte des musiques anciennes par la critique discographique

17h Conclusions

Participation

Le colloque se déroulera les 16 et 17 octobre 2026 à Sorbonne Université, salle des Actes et salle de la Fresque, 17 rue de la Sorbonne, 75005, Paris.

L'entrée est libre, vous pouvez vous inscrire via le formulaire en ligne avant le 12 octobre 2026 à partir du lien suivant.

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