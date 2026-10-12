Call for papersEurope
Rubrique « SynThèses » : Résumés de thèses
Revue Trajectoires (n° 20)
Abstract
Vous avez récemment soutenu une thèse franco-allemande en sciences humaines et sociales ? Publiez un résumé dans Trajectoires n° 20 (à paraître au printemps 2027), la revue de la jeune recherche franco-allemande ! Avec la rubrique « SynThèses », notre revue scientifique à comité de lecture vous offre l'opportunité de donner à votre travail de recherche une visibilité internationale et transdisciplinaire..
Announcement
MODALITÉS DE CANDIDATURE
Tou∙te∙s les docteur∙e∙s ayant soutenu une thèse en sciences humaines et sociales avec une dimension franco-allemande entre janvier et décembre 2026 sont invité∙e∙s à faire parvenir au comité de rédaction leur résumé de thèse accompagné d’un CV scientifique en les téléchargeant en un seul fichier via le bouton « Candidatez ! » avant le 31 décembre 2026.
Le résumé de thèse (5.000 signes, espaces comprises) peut être rédigé en français ou en allemand et doit impérativement contenir les informations suivantes : nom de l’auteur∙e – titre de la thèse – ancrage disciplinaire – date de soutenance – université(s) de rattachement.
CONTACT
Viktoria Lühr
viktoria.luehr@ciera.fr
Comité de sélection
Rédactrice en chef
Viktoria Lühr
Comité de rédaction
Margot Damiens
Tamara Eble
Martin Kloza
Mahaut Ritz
Jean Tain
Hélène Tessier
Theresa Wagner
Contact(s)
- Viktoria Lühr
courriel : viktoria [dot] luehr [at] ciera [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Rubrique « SynThèses » : Résumés de thèses », Call for papers, Calenda, Published on Monday, October 12, 2026, https://doi.org/10.58079/16xqj