Rubrique « SynThèses » : Résumés de thèses

Announcement

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Tou∙te∙s les docteur∙e∙s ayant soutenu une thèse en sciences humaines et sociales avec une dimension franco-allemande entre janvier et décembre 2026 sont invité∙e∙s à faire parvenir au comité de rédaction leur résumé de thèse accompagné d’un CV scientifique en les téléchargeant en un seul fichier via le bouton « Candidatez ! » avant le 31 décembre 2026.



Le résumé de thèse (5.000 signes, espaces comprises) peut être rédigé en français ou en allemand et doit impérativement contenir les informations suivantes : nom de l’auteur∙e – titre de la thèse – ancrage disciplinaire – date de soutenance – université(s) de rattachement.

CONTACT

Viktoria Lühr

viktoria.luehr@ciera.fr

Comité de sélection

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Viktoria Lühr

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