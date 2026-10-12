Rubrique « Perspectives » Varia

Announcement

La rubrique « Perspectives » de la revue Trajectoires permet aux jeunes chercheur∙e∙s de publier des articles inédits issus de leur travail de recherche (doctorat, postdoctorat ou aussi master). Les articles pourront traiter de tous les sujets des champs disciplinaires des sciences humaines et sociales ayant une dimension franco-allemande. Si les contributions comparatives sont particulièrement bienvenues, tout article contenant un aspect franco-allemand, de par son objet ou son terrain bien sûr, mais également à travers les concepts mobilisés ou la bibliographie utilisée, pourra faire l’objet d’une publication.



Délais et modalités

Les propositions d’article sont à envoyer avant le 15 décembre 2026 en un seul PDF au comité de rédaction via le bouton « Candidatez! » en haut à droite sur le site du CIERA.

Les propositions, en langue française ou allemande de 5.000 signes maximum (espaces compris), devront faire apparaître la problématique, la méthode, le corpus ou terrain et les éléments centraux de l’argumentation, en explicitant la dimension interdisciplinaire et franco-allemande. Les auteur∙e∙s sélectionné∙e∙s seront averti∙e∙s fin janvier 2027 et devront envoyer leur article (30.000 signes, notes incl.) avant le 1er mai 2027. Les contributions seront ensuite soumises à une double peer review.

Pour plus d’informations : http://journals.openedition.org/trajectoires.

La publication d'un article dans la revue Trajectoires s'accompagne de la participation à l’atelier méthodologique de la revue, le 4-5 mars 2027. L'atelier offre aux futur∙e∙s auteur∙e∙s la possibilité de découvrir la rédaction et le processus de publication de Trajectoires, de discuter de leurs projets avec les participants et de répondre aux questions ouvertes. L'inscription à l'atelier se fait automatiquement par l'acceptation de votre proposition d’article.

La candidature à l'atelier « La publication scientifique en dialogue franco-allemand » peut se faire indépendamment d'une candidature à Trajectoires jusqu'au 25/01/2027.

Contact

Viktoria Lühr

viktoria.luehr@ciera.fr

Comité de sélection

Rédactrice en chef

Viktoria Lühr

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