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Rubrique « Perspectives » Varia
Revue « Trajectoires »
Abstract
Trajectoires est la revue de la jeune recherche franco-allemande du Centre interdisciplinaire d’études et de recherche sur l’Allemagne (CIERA). Elle s’est donné pour mission de participer à l’émergence et à la formation d’une génération d’auteur∙e∙s ouverte à l’interdisciplinarité et décidée à nourrir dans sa diversité le dialogue entre les espaces francophones et germanophones.
Announcement
La rubrique « Perspectives » de la revue Trajectoires permet aux jeunes chercheur∙e∙s de publier des articles inédits issus de leur travail de recherche (doctorat, postdoctorat ou aussi master). Les articles pourront traiter de tous les sujets des champs disciplinaires des sciences humaines et sociales ayant une dimension franco-allemande. Si les contributions comparatives sont particulièrement bienvenues, tout article contenant un aspect franco-allemand, de par son objet ou son terrain bien sûr, mais également à travers les concepts mobilisés ou la bibliographie utilisée, pourra faire l’objet d’une publication.
Délais et modalités
Les propositions d’article sont à envoyer avant le 15 décembre 2026 en un seul PDF au comité de rédaction via le bouton « Candidatez! » en haut à droite sur le site du CIERA.
Les propositions, en langue française ou allemande de 5.000 signes maximum (espaces compris), devront faire apparaître la problématique, la méthode, le corpus ou terrain et les éléments centraux de l’argumentation, en explicitant la dimension interdisciplinaire et franco-allemande. Les auteur∙e∙s sélectionné∙e∙s seront averti∙e∙s fin janvier 2027 et devront envoyer leur article (30.000 signes, notes incl.) avant le 1er mai 2027. Les contributions seront ensuite soumises à une double peer review.
Pour plus d’informations : http://journals.openedition.org/trajectoires.
La publication d'un article dans la revue Trajectoires s'accompagne de la participation à l’atelier méthodologique de la revue, le 4-5 mars 2027. L'atelier offre aux futur∙e∙s auteur∙e∙s la possibilité de découvrir la rédaction et le processus de publication de Trajectoires, de discuter de leurs projets avec les participants et de répondre aux questions ouvertes. L'inscription à l'atelier se fait automatiquement par l'acceptation de votre proposition d’article.
La candidature à l'atelier « La publication scientifique en dialogue franco-allemand » peut se faire indépendamment d'une candidature à Trajectoires jusqu'au 25/01/2027.
Contact
Viktoria Lühr
viktoria.luehr@ciera.fr
Comité de sélection
Rédactrice en chef
Viktoria Lühr
Comité de rédaction
Margot Damiens
Tamara Eble
Martin Kloza
Mahaut Ritz
Jean Tain
Hélène Tessier
Theresa Wagner
Contact(s)
- Viktoria Lühr
courriel : viktoria [dot] luehr [at] ciera [dot] fr
Reference Urls
License
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To cite this announcement
« Rubrique « Perspectives » Varia », Call for papers, Calenda, Published on Monday, October 12, 2026, https://doi.org/10.58079/16xqk