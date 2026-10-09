L’ingénierie pédagogique à l’épreuve de l’intelligence artificielle

Announcement

Argumentaire

Pendant trente ans, l'ingénierie pédagogique a été un métier de méthode : analyser un besoin, poser des objectifs, scénariser, produire, évaluer, recommencer. Les systèmes génératifs ne s'ajoutent pas à cette chaîne comme un outil de plus. Ils s'installent à l'intérieur de chacune de ses étapes, et proposent au concepteur ce qu'il avait pour tâche de concevoir.

La recherche a documenté ce déplacement avec une rapidité inhabituelle. Une revue intégrative de soixante et onze travaux cartographie l'usage de l'IA générative sur les cinq phases du modèle ADDIE, de l'analyse des besoins à l'évaluation (Chai et al., 2025). Un modèle ADDIE augmenté a été validé auprès de cent soixante-sept enseignants de mathématiques : le soutien est net pour les phases de conception, de développement et d'évaluation, mais les répondants expriment simultanément des réserves sur la confidentialité des données et sur la perte possible de créativité humaine (Ussainova et al., 2025). En 2023 déjà, une analyse bibliométrique de deux cent sept articles constatait une croissance exponentielle du champ (Bahroun et al., 2023).

Ce que ces travaux décrivent n'est pas une automatisation de tâches périphériques. C'est une redistribution du geste professionnel : la production de ressources, la différenciation, la génération d'items d'évaluation, le retour à l'apprenant deviennent des opérations que la machine exécute d'abord et que l'humain valide ensuite. L'ordre des opérations change, et avec lui la nature de l'expertise.

C'est là que se joue l'enjeu le plus sérieux, et le moins traité. Une analyse de l'effet des systèmes génératifs sur le pouvoir d'agir enseignant identifie quatre dimensions menacées : la capacité d'agir, celle de peser sur les choses, celle de décider et celle de prendre position (Frøsig & Romero, 2024). Les auteurs proposent une réponse en termes d'intelligence hybride plutôt qu'en termes de substitution. Une enquête auprès de trois cent douze enseignants du primaire et du secondaire en Chine converge : ce sont le TPACK, le soutien de l'établissement, l'agentivité et l'autonomie professionnelle qui prédisent l'intention de concevoir des dispositifs assistés par l'IA, et non la littératie en IA prise isolément (Wang et al., 2024). Autrement dit, former les enseignants aux outils ne suffit pas, et pourrait même manquer la cible. Une étude de la collaboration effective avec un système génératif, analysée par séquences de comportements, montre que les concepteurs les plus performants suivent un cycle explicite — générer, contrôler, appliquer, évaluer — et maintiennent une posture d'agentivité cognitive active (Liu et al., 2024). Le savoir-faire décisif n'est pas de savoir formuler une requête, mais de savoir quand refuser ce que la machine propose.

La personnalisation est l'argument le plus fréquemment avancé. Les données disponibles restent minces : l'étude la plus citée sur la génération automatique de matériaux différenciés porte sur vingt étudiants, et ses auteurs reconnaissent eux-mêmes que la taille de l'échantillon interdit toute généralisation (Pesovski et al., 2024). Le champ a besoin de travaux situés, avec des effectifs déclarés, des protocoles décrits et des résultats mesurés — pas de démonstrations d'outils.

Publier depuis le Maroc oblige enfin à poser une question que la littérature dominante traite en note de bas de page. Les infrastructures d'IA éducative — données d'entraînement, modèles, plateformes d'analyse, systèmes d'indexation — sont concentrées dans un petit nombre d'acteurs et encodent des présupposés linguistiques et épistémiques qui ne sont pas neutres (Ahmed, 2026). Les cadres de gouvernance sont fréquemment importés sans adaptation contextuelle, et les analyses critiques menées en Afrique subsaharienne montrent que la rationalité technologique importée peut aggraver les écarts qu'elle prétend réduire (Dlamini & Ndzinisa, 2025). Pour une revue francophone du Sud, ce n'est pas un supplément critique : c'est l'objet même.

Ce numéro appelle donc des travaux qui prennent l'ingénierie pédagogique au sérieux comme discipline de méthode, et l'intelligence artificielle au sérieux comme fait social. Les contributions purement programmatiques, les essais d'opinion et les descriptions d'outils sans dispositif de recherche ne seront pas retenus.

Axes de contribution

Les propositions s'inscriront dans l'un des cinq axes suivants. Les travaux articulant plusieurs axes sont bienvenus, à condition de préciser leur axe principal.

Axe 1 — Modèles d'ingénierie à l'épreuve des systèmes génératifs. Que devient ADDIE, SAM ou la recherche orientée par la conception quand une part de la production est déléguée ? Reconfigurations de phases, modèles hybrides, études de cas documentées de conception assistée. Les travaux comparant explicitement un cycle assisté et un cycle non assisté sont particulièrement recherchés.

Axe 2 — Agentivité, décision et responsabilité professionnelle. Comment le concepteur ou l'enseignant garde-t-il la main ? Études sur le pouvoir d'agir, la confiance, le refus argumenté d'une proposition machinique, la répartition de la responsabilité pédagogique. Analyses de processus de collaboration humain-machine, protocoles de verbalisation, traces d'activité.

Axe 3 — Langues, corpus et contextes plurilingues. Performance et biais des systèmes génératifs en arabe standard et dialectal, en amazighe, en français langue seconde ; production de ressources pour des publics plurilingues ; traduction et médiation ; ce que les corpus d'entraînement rendent visible ou invisible dans les curricula du Maghreb et d'Afrique francophone.

Axe 4 — Évaluer : feedback automatisé, validité, intégrité. Génération et calibrage d'items, correction assistée, feedback formatif automatisé et ses effets réels sur l'apprentissage ; validité et fidélité des évaluations produites ; intégrité académique abordée par la refonte des tâches d'évaluation plutôt que par la surveillance des étudiants.

Axe 5 — Gouvernance, éthique et souveraineté éducative. Dépendance infrastructurelle et souveraineté des données scolaires ; adaptation contextuelle — et non importation — des cadres éthiques ; alternatives ouvertes et modèles multilingues ; politiques publiques d'IA éducative au Maroc, au Maghreb et en Afrique ; formation des enseignants au regard des cadres de compétences existants (UNESCO, 2024).

Types de contributions

Sont attendus : des articles de recherche empirique (qualitative, quantitative ou mixte) ; des revues systématiques suivant un protocole explicite ; des recherches orientées par la conception ; des retours de terrain documentés incluant données et méthode.

Ne sont pas acceptés : les essais d'opinion sans données, les présentations d'outils, les textes générés sans travail de recherche propre.

Modalités de soumission

Les propositions sont déposées sur la plateforme de la revue.

Étape 1 — Résumé, 500 mots maximum, pour le 30 octobre 2026 : problématique et cadre théorique, méthodologie et terrain, état d'avancement des données, cinq mots-clés, notice biographique de 100 mots par auteur.

Étape 2 — Article complet, 6 000 à 9 000 mots références comprises, pour le 25 novembre 2026 : résumés en français et en anglais (250 mots chacun), normes APA 7e édition, bibliographie exportable depuis un gestionnaire de références.

Anonymisation : le résumé de l'étape 1 n'est pas anonymisé. Il porte les noms, les affiliations et les notices biographiques, et il est reçu et arbitré par la coordination du numéro, non par le comité de lecture. L'article complet de l'étape 2, lui, est anonymisé : aucun nom, affiliation ni courriel dans le fichier soumis, et métadonnées du fichier nettoyées.

Éthique et transparence : toute recherche impliquant des personnes comporte une déclaration explicite de consentement, d'autorisation institutionnelle et d'anonymisation ; tout usage d'outils d'IA générative est déclaré, avec l'indication de ce à quoi ils ont servi.

Les contributions sont acceptées en français, en anglais et en arabe. Toute question peut être adressée à driss.elomari@usmba.ac.ma.

Calendrier

30 octobre 2026 : date limite de réception des résumés

4 novembre 2026 : notification d'acceptation des propositions

25 novembre 2026 : réception des articles complets

25 novembre au 9 décembre 2026 : évaluation en double aveugle, deux évaluateurs par manuscrit

10 décembre 2026 : retour des évaluations aux auteurs

16 décembre 2026 : réception des versions révisées

18 décembre 2026 : décision éditoriale finale

23 décembre 2026 : publication du numéro

Conditions de publication

Revue en accès libre intégral, sans frais de soumission ni frais de publication. Articles publiés sous licence Creative Commons. Évaluation par les pairs en double aveugle, deux évaluateurs par manuscrit ; un troisième évaluateur est sollicité en cas d'avis divergents. Aucun membre des comités ne traite un dossier auquel il est lié comme auteur, coauteur, directeur de thèse ou collègue de laboratoire immédiat. La grille d'évaluation porte sur sept critères notés de 0 à 5 : originalité et intérêt scientifique, ancrage théorique, rigueur méthodologique, validité et présentation des résultats, appareil bibliographique, qualité rédactionnelle, adéquation à la ligne éditoriale.

Coordination du numéro

Jana Birova, Université Charles, faculté de pédagogie, Prague, Tchéquie

Driss El Omari, École nationale de commerce et de gestion, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc

Taoufik Khiyari, Université Hassan II, Casablanca, Maroc

Comité de rédaction

Jana Birova (Université Charles, Prague, Tchéquie) ; Jean Gabin Nteubutse (Université de Sherbrooke, Canada) ; Elassaad Elharbaoui (Institut supérieur d'éducation spécialisée, Université de Carthage, Tunisie) ; Ouidad Elmaamri (Université Ibn Tofaïl, Kénitra, Maroc) ; Amine Khadraoui (ENS, Université Moulay Ismaïl, Meknès, Maroc) ; Sabrina Bannani (Université de Jendouba, Tunisie).

Le comité scientifique de la revue réunit 44 membres de 14 pays. Sa composition nominative figure dans l'appel complet joint.

Bibliographie indicative

Ahmed, S. A. (2026). Algorithmic dependence and digital colonialism: A conceptual framework for artificial intelligence in education and knowledge systems of the Global South. Frontiers in Education, 11, Article 1720563. https://doi.org/10.3389/feduc.2026.1720563

Bahroun, Z., Anane, C., Ahmed, V., & Zacca, A. (2023). Transforming education: A comprehensive review of generative artificial intelligence in educational settings through bibliometric and content analysis. Sustainability, 15(17), Article 12983. https://doi.org/10.3390/su151712983

Chai, D. S., Kim, H. S., Kim, K. N., Ha, Y., Shin, S. S. H., & Yoon, S. W. (2025). Generative artificial intelligence in instructional system design. Human Resource Development Review, 24(4), 388-417. https://doi.org/10.1177/15344843251320256

Dlamini, R., & Ndzinisa, N. (2025). Towards a critical discourse on artificial intelligence and its misalignment in sub-Saharan Africa: Through an equality, equity, and decoloniality lens. Journal of Education, (98), 42-61. https://doi.org/10.17159/2520-9868/i98a03

Frøsig, T. B., & Romero, M. (2024). Teacher agency in the age of generative AI: Towards a framework of hybrid intelligence for learning design [Préprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.06655

Liu, J., Li, S., & Dong, Q. (2024). Collaboration with generative artificial intelligence: An exploratory study based on learning analytics. Journal of Educational Computing Research, 62(5), 1014-1046. https://doi.org/10.1177/07356331241242441

Pesovski, I., Santos, R., Henriques, R., & Trajkovik, V. (2024). Generative AI for customizable learning experiences. Sustainability, 16(7), Article 3034. https://doi.org/10.3390/su16073034

UNESCO. (2024). AI competency framework for teachers. UNESCO. https://doi.org/10.54675/ZJTE2084

Ussainova, G., Seitmuratov, A., Issayeva, G., Shamsudinova, G., & Zhanseitova, L. (2025). Redesigning instructional design with an AI-incorporated ADDIE model for 21st century education. Journal of Curriculum Studies Research, 7(2), 498-521. https://doi.org/10.46303/jcsr.2025.31

Wang, K., Chai, C.-S., Liang, J.-C., & Sang, G. (2024). Exploring teachers' behavioural intentions to design artificial intelligence-assisted learning in Chinese K-12 education. Technology, Pedagogy and Education, 33(5), 629-645. https://doi.org/10.1080/1475939X.2024.2369241